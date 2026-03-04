Турция приветства включването на ЕС в проекта „Произведено в ЕС“

Включването на Турция в Закона на ЕС за ускоряване на промишлеността е важна стъпка за двустранните търговски отношения, заяви турският министър на търговията Омер Болат.

Европейската комисия представи законодателно предложение за укрепване на индустриалната база на Европа чрез въвеждане на изисквания „Произведено в ЕС“ и нисковъглеродни емисии за стратегически сектори.

Законът за ускоряване на промишлеността (IAA) е насочен към индустрии, включително стомана, цимент, алуминий, автомобили и нетно-нулеви технологии, като същевременно позволява бъдещо разширяване към енергоемки сектори като химикалите.

Омер Болат заяви в социалната медийна платформа X, че признаването на съществуващия митнически съюз в рамките на новата индустриална политика е конструктивно решение за непрекъснатостта на инвестициите и конкурентоспособността на европейските вериги за създаване на стойност.

Потвърждаването на включването на Турция в критериите „Произведено в ЕС“ е важна стъпка за търговските отношения, добави Болат.

Министърът подчерта, че Турция е неразделна и надеждна част от европейските вериги за създаване на стойност в много критични сектори, особено в автомобилната индустрия.