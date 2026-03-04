Новини
Бизнес »
Турция приветства включването на ЕС в проекта „Произведено в ЕС“

Турция приветства включването на ЕС в проекта „Произведено в ЕС“

4 Март, 2026 22:43 583 2

  • омер болат-
  • турция-
  • ес-
  • произведено в ес

Това е важна стъпка за търговските отношения между южната ни съседка и Съюза

Турция приветства включването на ЕС в проекта „Произведено в ЕС“ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Включването на Турция в Закона на ЕС за ускоряване на промишлеността е важна стъпка за двустранните търговски отношения, заяви турският министър на търговията Омер Болат.

Европейската комисия представи законодателно предложение за укрепване на индустриалната база на Европа чрез въвеждане на изисквания „Произведено в ЕС“ и нисковъглеродни емисии за стратегически сектори.

Законът за ускоряване на промишлеността (IAA) е насочен към индустрии, включително стомана, цимент, алуминий, автомобили и нетно-нулеви технологии, като същевременно позволява бъдещо разширяване към енергоемки сектори като химикалите.

Омер Болат заяви в социалната медийна платформа X, че признаването на съществуващия митнически съюз в рамките на новата индустриална политика е конструктивно решение за непрекъснатостта на инвестициите и конкурентоспособността на европейските вериги за създаване на стойност.

Потвърждаването на включването на Турция в критериите „Произведено в ЕС“ е важна стъпка за търговските отношения, добави Болат.

Министърът подчерта, че Турция е неразделна и надеждна част от европейските вериги за създаване на стойност в много критични сектори, особено в автомобилната индустрия.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор
    Турция приветства включването на ЕС..
    в проекта „Произведено в ЕС“ 🤔🤔🤔🤔

    22:48 04.03.2026

  • 2 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Е па то ,Турция е в Шенген и ЕС чрез проксито си България.Няма никаква статистика колко земя е изкупила на безценица Туркието за 36 години разсипя в територията.

    23:02 04.03.2026