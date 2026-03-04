Икономист пред „Уолстрийт джърнъл“: България помогна за намаляване на безработицата в еврозоната

Безработицата в еврозоната спадна до ново историческо дъно през януари, показвайки устойчивостта на валутния съюз въпреки глобалната несигурност. Понижението на безработицата в България също допринася за общия спад в показателя за валутния съюз, заяви икономист, цитиран от „Уолстрийт джърнъл“.

Равнището на безработица в страните от еврозоната се понижи до 6,1% спрямо 6,2% през декември, съобщи европейската статистическа служба Евростат, цитирана от БГНЕС.

„Като цяло това са стабилни данни, които ще допринесат за очертаващия се по-„ястребов“ завой в Европейската централна, тъй като рисковете за инфлацията изглежда се изместват нагоре“, коментира Клаус Вистесен, главен икономист за еврозоната в „Пантеон Макроикономикс“.

Според него спадът се дължи основно на намаляващата безработица в две от големите икономики в блока – Испания и Италия.

Ако се изключи България, която се присъедини към еврозоната в началото на 2026 г., безработицата остава на ниво от 6,2%. „Спадащата безработица в България от всички места... сега спомага за намаляване на безработицата в еврозоната“, каза Вистесен.

Очакванията са безработицата в еврозоната да остане сравнително стабилна през тази година. Възможна продължителна ескалация на конфликта между САЩ и Израел срещу Иран обаче би могла косвено да се отрази и на пазара на труда, тъй като по-високите енергийни цени биха оказали натиск върху бизнеса.

Данните идват след публикуването в края на февруари на проучването на S&P Global сред мениджърите по покупките в еврозоната, което показа, че компаниите остават предпазливи по отношение на наемането на нови служители.

В най-голямата икономика в блока Германия броят на безработните през февруари спадна до малко над 3 милиона души, като коригираното равнище на безработица остана на 6,3%.