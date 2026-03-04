Реал Мадрид с поглед към Масимилиано Алегри за треньорския пост

Реал Мадрид сериозно обмисля да привлече Масимилиано Алегри, настоящия наставник на Милан, като бъдещ старши треньор на „кралския клуб“ за сезон 2026/2027. Информацията идва от авторитетното италианско издание Corriere dello Sport и вече предизвика бурни реакции сред феновете на двата европейски гиганта.

Любопитното е, че Алегри не за първи път попада в полезрението на мадридчани. През 2019 и 2021 година италианският специалист бе на крачка от това да поеме кормилото на „белия балет“. Тогава дори се говореше за постигнато споразумение, но след среща с президента на Ювентус Андреа Аниели, Алегри избра да се завърне в Торино, оставяйки испанските фенове с празни ръце.

Въпреки че договорът на Алегри с Милан е валиден до 2027 година, през последните дни се появиха слухове за евентуалното му напускане. Самият треньор обаче побърза да разсее спекулациите, заявявайки: „За мен е чест да работя отново в Милан след толкова години. Чувствам се прекрасно сред тези футболисти и има отлична атмосфера между мен и клуба.“

Междувременно, според източници, Реал Мадрид не изключва и други варианти за треньорския пост. Сред обсъжданите имена изпъква и това на Юрген Клоп – бившият мениджър на Ливърпул, който в момента заема ключова роля в глобалния футболен проект на Ред Бул.