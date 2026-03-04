Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Бг футбол »
Черно море и Арда не успяха да разчупят скуката на „Тича“

Черно море и Арда не успяха да разчупят скуката на „Тича“

4 Март, 2026 18:03 424 2

  • черно море-
  • арда кърджали-
  • първа лига-
  • футбол-
  • варна-
  • нулево равенство-
  • стадион тича-
  • илиан илиев-
  • александър тунчев-
  • класиране-
  • спортни новини

Мачът завърши без голове

Черно море и Арда не успяха да разчупят скуката на „Тича“ - 1
Снимка: facebook
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Черно море Варна и Арда Кърджали не се победиха. Двубоят от 24-ия кръг на Първа лига завърши 0:0, като единствените по-интересни моменти бяха нелепото връщане на Джелал Хюсеинов към вратаря Анатолий Господинов, което доведе до непряк свободен удар, и отмененият гол на гостите от Кърджали.

Още от първия съдийски сигнал стана ясно, че двата отбора са по-склонни да не рискуват, отколкото да търсят победата на всяка цена. Черно море, воден от опитния Илиан Илиев, и Арда под ръководството на Александър Тунчев, заложиха на предпазлива тактика и здрави защити, което доведе до минимален брой голови положения.

Най-любопитната ситуация дойде след неразбирателство в отбраната на Арда, когато Хюсеинов върна топката към Господинов, а съдията отсъди непряк свободен удар в полза на домакините. Въпреки това, варненци не успяха да се възползват и резултатът остана непроменен. Малко по-късно гостите от Кърджали стигнаха до попадение, което обаче бе отменено заради засада.

След това равенство Черно море събра 37 точки и заема пето място във временното класиране на Първа лига. Арда остава на седма позиция с 32 точки. В следващия кръг „моряците“ ще гостуват на Септември София, докато Арда ще премери сили с Ботев Враца на чужд терен.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СЗО

    2 0 Отговор
    Много внимателно се пипа в черно море, (както и в другите отбори от първата петица в класирането) да не вземат някоя победа и да застрашат шампионството на Уевски.

    18:23 04.03.2026

  • 2 ВарнаМорето

    0 0 Отговор
    ревльо нали щеше да си ходи уж ............

    18:32 04.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове