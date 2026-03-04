Черно море и Арда не успяха да разчупят скуката на „Тича“

Черно море Варна и Арда Кърджали не се победиха. Двубоят от 24-ия кръг на Първа лига завърши 0:0, като единствените по-интересни моменти бяха нелепото връщане на Джелал Хюсеинов към вратаря Анатолий Господинов, което доведе до непряк свободен удар, и отмененият гол на гостите от Кърджали.

Още от първия съдийски сигнал стана ясно, че двата отбора са по-склонни да не рискуват, отколкото да търсят победата на всяка цена. Черно море, воден от опитния Илиан Илиев, и Арда под ръководството на Александър Тунчев, заложиха на предпазлива тактика и здрави защити, което доведе до минимален брой голови положения.

Най-любопитната ситуация дойде след неразбирателство в отбраната на Арда, когато Хюсеинов върна топката към Господинов, а съдията отсъди непряк свободен удар в полза на домакините. Въпреки това, варненци не успяха да се възползват и резултатът остана непроменен. Малко по-късно гостите от Кърджали стигнаха до попадение, което обаче бе отменено заради засада.

След това равенство Черно море събра 37 точки и заема пето място във временното класиране на Първа лига. Арда остава на седма позиция с 32 точки. В следващия кръг „моряците“ ще гостуват на Септември София, докато Арда ще премери сили с Ботев Враца на чужд терен.