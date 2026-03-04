Оценяват дали има непосредствена заплаха за сигурността на България на спешна среща при Запрянов

Свалената над Турция иранска балистична ракета предизвика реакция на властите у нас. Министърът на отбраната Атанас Запрянов обяви, че ще бъде направена преоценка за това дали има непосредствена заплаха за сигурността на страната ни. Веднага след това Запрянов свика спешна среща в Министерството на отбраната.
"Изстреляните за първи път балистични ракети от територията на Иран към Турция, Натовска държава, както и провокацията от преди няколко дни с ракетите към Кипър променят коренно оценките с които планирахме и обявихме че няма непосредствена заплаха за територията на страната", заяви Запрянов на извънреден брифинг и добави:
"Именно заради това преоценяваме ситуацията, защото разрешенията които сме дали за авиационните средства на САЩ по линия на НАТО остават и няма други искания, но ние сме длъжни в тази ситуация, в която Иран не се съобразява с международните правила и атакувала неоснователно държави, които като на не участват, ние ще трябва да преоценим рисковете и заплахите".
Нападението срещу Кипър показва, че иранският режим не се съобразява с това кои участват във военната операция и кои не. Изстрелването на ракета срещу страна-членка на НАТО е опасна ескалация, заяви министърът на отбраната. Правителството на Турция и НАТО потвърдиха за изстреляна балистична ракета от Иран по посока на Турция. Ракетата е унищожена от силите на Алианса.
От 13,00 ч. днес проведох заседание с ръководния военен състав, на което направихме оценка на рисковете и на готовността на нашите въоръжени сили да се справят с подобни действия и заплахи. Има промяна на готовността на някои наши формирования, отговарящи за българската ПВО. В момента се изготвя доклад, който ще бъде представен на премиера, за Съвет по сигурността, който той ще насочи. На този Съвет на базата на доклада, ще направим конкретни предложения за гарантиране на сигурността на гражданите ни.
Алиансът няма да се огъне, плановите мероприятия ще продължат да се провеждат, навсякъде се провеждат учения на НАТО, така че Иран няма да ни уплаши да спрем укрепването на силите на Алианса. НАТО е най-сигурният гарант за защита на нашата територия, допълни Запрянов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #5
18:22 04.03.2026
2 Оффффф
18:23 04.03.2026
3 дженерал
18:23 04.03.2026
4 пергиш
ще ни вкара в беля
даже и като кукла водена от кукловод тикван
18:23 04.03.2026
5 Изглежда жив
До коментар #1 от "Сатана Z":ама е в мозъчна смърт.
18:24 04.03.2026
6 ГаняПутинофила
18:24 04.03.2026
7 ????!!!!
18:25 04.03.2026
8 непосредствен гхей
18:25 04.03.2026
9 Деций
18:26 04.03.2026
10 Емигрант
Коментиран от #14
18:29 04.03.2026
11 но ние сме длъжни в тази ситуация
що испания и турция англия отказаха на сащ
а ние сме длъжни в тази ситуация?
18:31 04.03.2026
12 Смърфиета
18:33 04.03.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 такива да си играят с живота ви бе, овце
До коментар #10 от "Емигрант":явно имаш в предвид тез овце дето са избрали и преизбрали тиквите кукловодите на това пиле в кълчища
18:33 04.03.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 пешо
18:35 04.03.2026
18 ФЕЙК - либераст
18:37 04.03.2026
19 Има опасност
18:41 04.03.2026
20 Боги
18:42 04.03.2026
21 Ванков
18:42 04.03.2026
22 Лама от ПП
18:47 04.03.2026
23 хаха
Даже и заглавието е грешно.
"ТЪПИ ТИКВИ НОВОНАЧАЛСКИ "оценяват" дали има непосредствена заплаха..."
Разликата е голяма.
18:49 04.03.2026