Оценяват дали има непосредствена заплаха за сигурността на България на спешна среща при Запрянов

Свалената над Турция иранска балистична ракета предизвика реакция на властите у нас. Министърът на отбраната Атанас Запрянов обяви, че ще бъде направена преоценка за това дали има непосредствена заплаха за сигурността на страната ни. Веднага след това Запрянов свика спешна среща в Министерството на отбраната.

"Изстреляните за първи път балистични ракети от територията на Иран към Турция, Натовска държава, както и провокацията от преди няколко дни с ракетите към Кипър променят коренно оценките с които планирахме и обявихме че няма непосредствена заплаха за територията на страната", заяви Запрянов на извънреден брифинг и добави:

"Именно заради това преоценяваме ситуацията, защото разрешенията които сме дали за авиационните средства на САЩ по линия на НАТО остават и няма други искания, но ние сме длъжни в тази ситуация, в която Иран не се съобразява с международните правила и атакувала неоснователно държави, които като на не участват, ние ще трябва да преоценим рисковете и заплахите".

Нападението срещу Кипър показва, че иранският режим не се съобразява с това кои участват във военната операция и кои не. Изстрелването на ракета срещу страна-членка на НАТО е опасна ескалация, заяви министърът на отбраната. Правителството на Турция и НАТО потвърдиха за изстреляна балистична ракета от Иран по посока на Турция. Ракетата е унищожена от силите на Алианса.

От 13,00 ч. днес проведох заседание с ръководния военен състав, на което направихме оценка на рисковете и на готовността на нашите въоръжени сили да се справят с подобни действия и заплахи. Има промяна на готовността на някои наши формирования, отговарящи за българската ПВО. В момента се изготвя доклад, който ще бъде представен на премиера, за Съвет по сигурността, който той ще насочи. На този Съвет на базата на доклада, ще направим конкретни предложения за гарантиране на сигурността на гражданите ни.

Алиансът няма да се огъне, плановите мероприятия ще продължат да се провеждат, навсякъде се провеждат учения на НАТО, така че Иран няма да ни уплаши да спрем укрепването на силите на Алианса. НАТО е най-сигурният гарант за защита на нашата територия, допълни Запрянов.