Оценяват дали има непосредствена заплаха за сигурността на България на спешна среща при Запрянов

4 Март, 2026 18:20 562 23

Свалената над Турция иранска балистична ракета предизвика реакция на властите у нас

Оценяват дали има непосредствена заплаха за сигурността на България на спешна среща при Запрянов - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Свалената над Турция иранска балистична ракета предизвика реакция на властите у нас. Министърът на отбраната Атанас Запрянов обяви, че ще бъде направена преоценка за това дали има непосредствена заплаха за сигурността на страната ни. Веднага след това Запрянов свика спешна среща в Министерството на отбраната.

"Изстреляните за първи път балистични ракети от територията на Иран към Турция, Натовска държава, както и провокацията от преди няколко дни с ракетите към Кипър променят коренно оценките с които планирахме и обявихме че няма непосредствена заплаха за територията на страната", заяви Запрянов на извънреден брифинг и добави:

"Именно заради това преоценяваме ситуацията, защото разрешенията които сме дали за авиационните средства на САЩ по линия на НАТО остават и няма други искания, но ние сме длъжни в тази ситуация, в която Иран не се съобразява с международните правила и атакувала неоснователно държави, които като на не участват, ние ще трябва да преоценим рисковете и заплахите".

Нападението срещу Кипър показва, че иранският режим не се съобразява с това кои участват във военната операция и кои не. Изстрелването на ракета срещу страна-членка на НАТО е опасна ескалация, заяви министърът на отбраната. Правителството на Турция и НАТО потвърдиха за изстреляна балистична ракета от Иран по посока на Турция. Ракетата е унищожена от силите на Алианса.

От 13,00 ч. днес проведох заседание с ръководния военен състав, на което направихме оценка на рисковете и на готовността на нашите въоръжени сили да се справят с подобни действия и заплахи. Има промяна на готовността на някои наши формирования, отговарящи за българската ПВО. В момента се изготвя доклад, който ще бъде представен на премиера, за Съвет по сигурността, който той ще насочи. На този Съвет на базата на доклада, ще направим конкретни предложения за гарантиране на сигурността на гражданите ни.

Алиансът няма да се огъне, плановите мероприятия ще продължат да се провеждат, навсякъде се провеждат учения на НАТО, така че Иран няма да ни уплаши да спрем укрепването на силите на Алианса. НАТО е най-сигурният гарант за защита на нашата територия, допълни Запрянов.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    12 0 Отговор
    Запрянов изглежда като жив на снимката.Ти да видиш.

    Коментиран от #5

    18:22 04.03.2026

  • 2 Оффффф

    18 0 Отговор
    Как може човек който си е изживял живота се опитва всячески да ни вкара /вече сме/ във война и ние гледаме като офци и цъкаме с едици

    18:23 04.03.2026

  • 3 дженерал

    12 0 Отговор
    американски мусоооор

    18:23 04.03.2026

  • 4 пергиш

    14 0 Отговор
    да го махат без туй е пенционер
    ще ни вкара в беля
    даже и като кукла водена от кукловод тикван

    18:23 04.03.2026

  • 5 Изглежда жив

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    ама е в мозъчна смърт.

    18:24 04.03.2026

  • 6 ГаняПутинофила

    3 14 Отговор
    Добре ще е, ако иранска ракета удари руската губерния Варна!

    18:24 04.03.2026

  • 7 ????!!!!

    13 0 Отговор
    Абе не го ли виждате, че си шурка в калеврите! Как ще оставите такъв да решава каквото и да било?!

    18:25 04.03.2026

  • 8 непосредствен гхей

    8 0 Отговор
    за базата в Ямбол ще слагат ядрено срещу Крим

    18:25 04.03.2026

  • 9 Деций

    13 0 Отговор
    Този дядо е безхаберник.За тези неща се мисли предварително.

    18:26 04.03.2026

  • 10 Емигрант

    11 0 Отговор
    Тоя е взел-дал, те го оставили да взима решения, от които зависи бъдещето на българските деца. Как ги оставяте такива да си играят с живота ви бе, овце?

    Коментиран от #14

    18:29 04.03.2026

  • 11 но ние сме длъжни в тази ситуация

    10 0 Отговор
    аве връмбар
    що испания и турция англия отказаха на сащ
    а ние сме длъжни в тази ситуация?

    18:31 04.03.2026

  • 12 Смърфиета

    5 0 Отговор
    Къде са му кабърчетата на този некролог? Ако са го залепили с лепило за тапета, ще трябва ремонт на ремонта.

    18:33 04.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 такива да си играят с живота ви бе, овце

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Емигрант":

    явно имаш в предвид тез овце дето са избрали и преизбрали тиквите кукловодите на това пиле в кълчища

    18:33 04.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 пешо

    5 0 Отговор
    тоя бунак той не знае къде е

    18:35 04.03.2026

  • 18 ФЕЙК - либераст

    2 0 Отговор
    Да се съберат с Надето, Боко и Шиши да се обърнат с лице към любимия Запад и пуснат залп БОВ на Изток и ще усмъртят всички източни врагове!

    18:37 04.03.2026

  • 19 Има опасност

    1 0 Отговор
    И това е този кабинет от идиоти,които на всичко отгоре да слуги на майка си Урсула и краварите терористи

    18:41 04.03.2026

  • 20 Боги

    0 0 Отговор
    Властта се е оплела като пиле в кълчища, хал хабер си нямат какво да правят. Тоа дедо нека не говори против Иран, че още по-лошо ни се пише!

    18:42 04.03.2026

  • 21 Ванков

    0 0 Отговор
    Егати държавата, щом такъв памперс ни е военен министър!!

    18:42 04.03.2026

  • 22 Лама от ПП

    0 1 Отговор
    Няма заплаха бе...иранците свършиха ракетите

    18:47 04.03.2026

  • 23 хаха

    0 0 Отговор
    "Оценяват дали има непосредствена заплаха за сигурността"

    Даже и заглавието е грешно.

    "ТЪПИ ТИКВИ НОВОНАЧАЛСКИ "оценяват" дали има непосредствена заплаха..."
    Разликата е голяма.

    18:49 04.03.2026

