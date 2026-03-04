По почти $3 млрд. седмично! Колко струва на израелската икономика войната срещу Иран

Щетите за икономиката на Израел от продължаващата въздушна конфронтация с Иран могат да надхвърлят 9 милиарда шекела (около 2,9 млрд. долара) седмично, съобщи израелското финансово министерство, цитирана от "Ройтерс".

Според оценките на ведомството при действащите ограничения, наложени от Командването на вътрешния фронт на Израел, икономическите загуби достигат около 9,4 милиарда шекела на седмица. Мерките включват ограничения върху пътуването до работните места, затваряне на училища и масови мобилизации на резервисти.

Тези фактори водят до сериозно намаляване на икономическата активност, тъй като голяма част от работната сила е ангажирана във военните действия или не може да достига до работните си места.

Новите щети идват на фона на вече значителното натоварване върху израелската икономика след войната в Ивицата Газа. Военната операция срещу Хамас, започнала след атаките от 2023 г., доведе до рязко увеличение на държавните разходи за отбрана, масова мобилизация на резервисти и спад в туризма и инвестициите.

По данни на израелски икономисти войната в Газа вече е струвала на страната десетки милиарди долари, като правителството бе принудено да увеличи бюджетния дефицит и да преразпредели значителни средства към армията и сигурността.

Ескалацията на конфликта с Иран допълнително усложнява ситуацията, тъй като продължителните ограничения върху икономическата активност и мобилизацията на резервисти оказват натиск върху производството, услугите и вътрешното потребление. Израелските власти предупреждават, че при продължаване на военните действия икономическите загуби могат да нараснат значително.