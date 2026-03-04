Новини
Свят »
Израел »
По почти $3 млрд. седмично! Колко струва на израелската икономика войната срещу Иран

По почти $3 млрд. седмично! Колко струва на израелската икономика войната срещу Иран

4 Март, 2026 18:11 827 36

  • израел-
  • иран-
  • газа-
  • хизбула-
  • бенямин нетаняху-
  • ликуд-
  • ливан-
  • цахал-
  • мосад-
  • шин бет

По данни на израелски икономисти войната в Газа вече е струвала на страната десетки милиарди долари, като правителството бе принудено да увеличи бюджетния дефицит и да преразпредели значителни средства към армията и сигурността

По почти $3 млрд. седмично! Колко струва на израелската икономика войната срещу Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Щетите за икономиката на Израел от продължаващата въздушна конфронтация с Иран могат да надхвърлят 9 милиарда шекела (около 2,9 млрд. долара) седмично, съобщи израелското финансово министерство, цитирана от "Ройтерс".

Според оценките на ведомството при действащите ограничения, наложени от Командването на вътрешния фронт на Израел, икономическите загуби достигат около 9,4 милиарда шекела на седмица. Мерките включват ограничения върху пътуването до работните места, затваряне на училища и масови мобилизации на резервисти.

Тези фактори водят до сериозно намаляване на икономическата активност, тъй като голяма част от работната сила е ангажирана във военните действия или не може да достига до работните си места.

Новите щети идват на фона на вече значителното натоварване върху израелската икономика след войната в Ивицата Газа. Военната операция срещу Хамас, започнала след атаките от 2023 г., доведе до рязко увеличение на държавните разходи за отбрана, масова мобилизация на резервисти и спад в туризма и инвестициите.

По данни на израелски икономисти войната в Газа вече е струвала на страната десетки милиарди долари, като правителството бе принудено да увеличи бюджетния дефицит и да преразпредели значителни средства към армията и сигурността.

Ескалацията на конфликта с Иран допълнително усложнява ситуацията, тъй като продължителните ограничения върху икономическата активност и мобилизацията на резервисти оказват натиск върху производството, услугите и вътрешното потребление. Израелските власти предупреждават, че при продължаване на военните действия икономическите загуби могат да нараснат значително.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Имат пари угаждат си

    11 21 Отговор
    Иран е смазан

    Коментиран от #25

    18:13 04.03.2026

  • 2 Българин

    19 6 Отговор
    Айде, САЩ да започват сухопътна операция срещу Иран, както е заповедта на евреите. Иран ще стане за САЩ втори Виетнам. И даже по-лошо.

    Коментиран от #13, #27

    18:13 04.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тити

    6 10 Отговор
    За Израел това са дребни суми не ги мислете

    18:14 04.03.2026

  • 5 Малко от европа

    17 4 Отговор
    Словашкото правителство прекрати споразумението си с „Укренерго“ за аварийни доставки на електроенергия. Причината за тази стъпка беше продължаващото спиране на доставките на руски петрол по тръбопровода „Дружба“, който преминава през Украйна. Редовните търговски доставки на електроенергия от Словакия за Украйна все още продължават, но премиерът Роберт Фицо преди това заплаши да ги спре и тях.

    18:15 04.03.2026

  • 6 Последния Софиянец

    16 1 Отговор
    Цял ден нищо за Украйна.

    18:15 04.03.2026

  • 7 малко истински факти

    6 8 Отговор
    Жалък плач за еврейската икономика от разни русофилистично болни , евреите пари имат и за тях е важно само на моллитедападнатглавите .

    18:16 04.03.2026

  • 8 Гледа какво става в Иран

    6 10 Отговор
    Путлерчето затова е загадъчен. ахахха

    18:17 04.03.2026

  • 9 Гледа какво става в Иран

    6 6 Отговор
    Путлерчето изсипаното затова е загадъчно.

    18:18 04.03.2026

  • 10 Няма подобно нещо

    11 6 Отговор
    "израелската икономика" ! Всяка година този нацистки коптор трупа по около 40 милиарда отрицателно търговско салдо. Три пъти за 50 години е спасяван от фалит от САЩ

    Коментиран от #29

    18:18 04.03.2026

  • 11 Владо

    7 8 Отговор
    На руските сбъраняци им спират и Телеграм.

    Коментиран от #31

    18:20 04.03.2026

  • 12 Обаче

    6 7 Отговор
    Войната срещу Иран има екзистенциално значение за израелската държава и разходите за нея са второстепенен въпрос.

    18:20 04.03.2026

  • 13 през 1990-та

    6 10 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    един журналист писа, че в операция Пустинна буря, Сащ ще затънат в пясъците на Ирак, както във виетнамската джунгла.
    Войната свърши за 2 дни и след това излезе материала във вестника. За резил на джурналиста.

    Коментиран от #15

    18:20 04.03.2026

  • 14 Недейте да плачите...

    6 6 Отговор
    Икономиките на Израел и САЩ са такива,че ви е бедна фантазията.Ако гледате от нашата си камбанария не можете да си представите с какъв бюджет разполагат.Израел е по-малък от България и населението е колкото нашето пък само бойните им самолети са повече от 600 като изключвам другите.За САЩ не е нужно и да се коментира.

    18:22 04.03.2026

  • 15 Вацефф

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "през 1990-та":

    Да не е бил колегата Тома Томов?

    Коментиран от #36

    18:22 04.03.2026

  • 16 а истинските факти говорят следното

    5 6 Отговор
    Не ги мислете , имат си пари евреите и за тях няма нищо по смислено да ги дадат за да изличат моллите до девето коляно , което пък значи че ги дават за световното благо.

    18:23 04.03.2026

  • 17 Избушена от всякъде държава

    9 5 Отговор
    С валута реално с отрицателна стойност. Това е Израел

    Коментиран от #18, #33

    18:24 04.03.2026

  • 18 хи хи

    6 6 Отговор

    До коментар #17 от "Избушена от всякъде държава":

    Хи хи, голям си смешко,не знам на каква си дрогерия, но явно не ти понася изобщо .

    Коментиран от #21

    18:26 04.03.2026

  • 19 Проверете го бре

    9 2 Отговор
    нацистки коптор който от поне 15 години трупа по около между 32 и 40 милиарда долара отрицателно търговско салдо всяка година. .... всяка без изключение!

    18:26 04.03.2026

  • 20 Парадокс

    3 4 Отговор
    Котировките на израелските фирми на борсите растат. Растат дори в дните, когато фирмите не работят.

    Коментиран от #22

    18:27 04.03.2026

  • 21 Кое ти е смешно ?

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "хи хи":

    Точно така е!

    18:29 04.03.2026

  • 22 Прав сте

    6 0 Отговор

    До коментар #20 от "Парадокс":

    Всичко им е менте!

    18:30 04.03.2026

  • 23 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    6 0 Отговор
    Те изкрадоха златото и парите на Германия и Европа...и един трилион могат да си позволят да харчат на седмица....Бог ще накаже Саудитска Арабия за това долно предателство

    Коментиран от #35

    18:31 04.03.2026

  • 24 Файърфлай

    7 0 Отговор
    За да разберете еврейското племе по-добре,особено по-младите,ще ви цитирам една притча от Библията.Аз лично,цялата Библия не съм я чел,но тази притча се споменава в българския игрален филм "Иван Кондарев",та от там я знам.Та,привикал една вечер Мойсей военачалниците си и им заповядал "Тази нощ всеки да убие брат си!".За една нощ паднали 5 000 глави...

    Коментиран от #30

    18:31 04.03.2026

  • 25 Кви пари бре

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Имат пари угаждат си":

    Ти ако на един израелец му кажеш че имаш примерно 30 декара земя тоя нещастник просто няма да ти повярва.....

    18:33 04.03.2026

  • 26 Софиянец

    6 1 Отговор
    Не на исраелската, на краварската! Всички знаем, че исраел не произвежда нищо, за да държи такъв стандарт, само граби, спекулира и изнудва!

    18:35 04.03.2026

  • 27 Сащ не са глупаци

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    като Русия, която тръгна да окупира Киев. В днешно време не се воюва така, никой не превзема столици. Всичко става много по-лесно и изгодно, като се ликвидира или отвличе неудобния/те лидер/и и така се установява влияние върху цялата държавата. Частичните завоевания на територии нямат абсолютно никаква стойност. Най-важното нещо е ВЛИЯНИЕТО, то е безценно.

    18:35 04.03.2026

  • 28 1945

    1 4 Отговор
    Израел са много богати не ги мислете

    Коментиран от #32

    18:36 04.03.2026

  • 29 статистика

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Няма подобно нещо":

    Израел отчита търговски дефицит от 1959 г. насам, главно поради липса на природни ресурси. Всъщност, основният внос на Израел е: петрол и други минерални горива и нешлифовани диаманти. Основният износ е: шлифовани диаманти, перли и други благородни метали и камъни; оръжейни системи, електрически машини и оборудване, механични машини и уреди и електроника. Основният търговски партньор на Израел са Съединените щати (28% от общия износ и 12% от вноса). Други страни включват: Хонконг, Китай, Белгия, Нидерландия, Германия и Обединеното кралство. Изглежда отрицателното салдо не им пречи. За последния месец е 3 милиарда долара, но е било и 5.

    18:37 04.03.2026

  • 30 Звездоброец

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Файърфлай":

    Има и други...две сестри напили баща си и му се възкачили ...

    18:37 04.03.2026

  • 31 "Паника сред руските Z-блогъри:

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Владо":

    Спират ни последната връзка с външниня свят - Телеграм, готви се сделка да отстъпим в Украйна: Z-канал алармира. Готвят тайни споразумения, за да спрат войната, без Русия да е постигнала целта си."

    18:38 04.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ха-ха

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Избушена от всякъде държава":

    Има ли по-избушени държави от Северна Корея и Русия.!

    18:40 04.03.2026

  • 34 фАНТОМасс

    2 1 Отговор
    Сега ще измислят някаква нова криза - вирусна , ядрена , ипотечна , енергийна ......и ще накарат целия мирен и невоюващ свят да им плати войните !

    18:42 04.03.2026

  • 35 Трак 🇺🇦 🐷 🇺🇦 💩

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Суссс бре неона тсссистска маzzz Тийоо ,стягай се че наострих Мора Та ,ще пада дране без упойка .

    18:43 04.03.2026

  • 36 Зайо Байо

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Вацефф":

    Не можеш да му стъпъш и на малкия пръст на Тома Томов , ама не го знаеш. И още по-добре , че ще ти стане тъжно за самия себе си.

    18:44 04.03.2026