По почти $3 млрд. седмично! Колко струва на израелската икономика войната срещу Иран

Щетите за икономиката на Израел от продължаващата въздушна конфронтация с Иран могат да надхвърлят 9 милиарда шекела (около 2,9 млрд. долара) седмично, съобщи израелското финансово министерство, цитирана от "Ройтерс".
Според оценките на ведомството при действащите ограничения, наложени от Командването на вътрешния фронт на Израел, икономическите загуби достигат около 9,4 милиарда шекела на седмица. Мерките включват ограничения върху пътуването до работните места, затваряне на училища и масови мобилизации на резервисти.
Тези фактори водят до сериозно намаляване на икономическата активност, тъй като голяма част от работната сила е ангажирана във военните действия или не може да достига до работните си места.
Новите щети идват на фона на вече значителното натоварване върху израелската икономика след войната в Ивицата Газа. Военната операция срещу Хамас, започнала след атаките от 2023 г., доведе до рязко увеличение на държавните разходи за отбрана, масова мобилизация на резервисти и спад в туризма и инвестициите.
По данни на израелски икономисти войната в Газа вече е струвала на страната десетки милиарди долари, като правителството бе принудено да увеличи бюджетния дефицит и да преразпредели значителни средства към армията и сигурността.
Ескалацията на конфликта с Иран допълнително усложнява ситуацията, тъй като продължителните ограничения върху икономическата активност и мобилизацията на резервисти оказват натиск върху производството, услугите и вътрешното потребление. Израелските власти предупреждават, че при продължаване на военните действия икономическите загуби могат да нараснат значително.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Имат пари угаждат си
Коментиран от #25
18:13 04.03.2026
2 Българин
Коментиран от #13, #27
18:13 04.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Тити
18:14 04.03.2026
5 Малко от европа
18:15 04.03.2026
6 Последния Софиянец
18:15 04.03.2026
7 малко истински факти
18:16 04.03.2026
8 Гледа какво става в Иран
18:17 04.03.2026
9 Гледа какво става в Иран
18:18 04.03.2026
10 Няма подобно нещо
Коментиран от #29
18:18 04.03.2026
11 Владо
Коментиран от #31
18:20 04.03.2026
12 Обаче
18:20 04.03.2026
13 през 1990-та
До коментар #2 от "Българин":един журналист писа, че в операция Пустинна буря, Сащ ще затънат в пясъците на Ирак, както във виетнамската джунгла.
Войната свърши за 2 дни и след това излезе материала във вестника. За резил на джурналиста.
Коментиран от #15
18:20 04.03.2026
14 Недейте да плачите...
18:22 04.03.2026
15 Вацефф
До коментар #13 от "през 1990-та":Да не е бил колегата Тома Томов?
Коментиран от #36
18:22 04.03.2026
16 а истинските факти говорят следното
18:23 04.03.2026
17 Избушена от всякъде държава
Коментиран от #18, #33
18:24 04.03.2026
18 хи хи
До коментар #17 от "Избушена от всякъде държава":Хи хи, голям си смешко,не знам на каква си дрогерия, но явно не ти понася изобщо .
Коментиран от #21
18:26 04.03.2026
19 Проверете го бре
18:26 04.03.2026
20 Парадокс
Коментиран от #22
18:27 04.03.2026
21 Кое ти е смешно ?
До коментар #18 от "хи хи":Точно така е!
18:29 04.03.2026
22 Прав сте
До коментар #20 от "Парадокс":Всичко им е менте!
18:30 04.03.2026
23 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
Коментиран от #35
18:31 04.03.2026
24 Файърфлай
Коментиран от #30
18:31 04.03.2026
25 Кви пари бре
До коментар #1 от "Имат пари угаждат си":Ти ако на един израелец му кажеш че имаш примерно 30 декара земя тоя нещастник просто няма да ти повярва.....
18:33 04.03.2026
26 Софиянец
18:35 04.03.2026
27 Сащ не са глупаци
До коментар #2 от "Българин":като Русия, която тръгна да окупира Киев. В днешно време не се воюва така, никой не превзема столици. Всичко става много по-лесно и изгодно, като се ликвидира или отвличе неудобния/те лидер/и и така се установява влияние върху цялата държавата. Частичните завоевания на територии нямат абсолютно никаква стойност. Най-важното нещо е ВЛИЯНИЕТО, то е безценно.
18:35 04.03.2026
28 1945
Коментиран от #32
18:36 04.03.2026
29 статистика
До коментар #10 от "Няма подобно нещо":Израел отчита търговски дефицит от 1959 г. насам, главно поради липса на природни ресурси. Всъщност, основният внос на Израел е: петрол и други минерални горива и нешлифовани диаманти. Основният износ е: шлифовани диаманти, перли и други благородни метали и камъни; оръжейни системи, електрически машини и оборудване, механични машини и уреди и електроника. Основният търговски партньор на Израел са Съединените щати (28% от общия износ и 12% от вноса). Други страни включват: Хонконг, Китай, Белгия, Нидерландия, Германия и Обединеното кралство. Изглежда отрицателното салдо не им пречи. За последния месец е 3 милиарда долара, но е било и 5.
18:37 04.03.2026
30 Звездоброец
До коментар #24 от "Файърфлай":Има и други...две сестри напили баща си и му се възкачили ...
18:37 04.03.2026
31 "Паника сред руските Z-блогъри:
До коментар #11 от "Владо":Спират ни последната връзка с външниня свят - Телеграм, готви се сделка да отстъпим в Украйна: Z-канал алармира. Готвят тайни споразумения, за да спрат войната, без Русия да е постигнала целта си."
18:38 04.03.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Ха-ха
До коментар #17 от "Избушена от всякъде държава":Има ли по-избушени държави от Северна Корея и Русия.!
18:40 04.03.2026
34 фАНТОМасс
18:42 04.03.2026
35 Трак 🇺🇦 🐷 🇺🇦 💩
До коментар #23 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Суссс бре неона тсссистска маzzz Тийоо ,стягай се че наострих Мора Та ,ще пада дране без упойка .
18:43 04.03.2026
36 Зайо Байо
До коментар #15 от "Вацефф":Не можеш да му стъпъш и на малкия пръст на Тома Томов , ама не го знаеш. И още по-добре , че ще ти стане тъжно за самия себе си.
18:44 04.03.2026