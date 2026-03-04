Обявиха финалистите в конкурса "Световна кола на годината"

Финалистите в World Car Awards 2026 официално бяха обявени, след като бяха обявени по трима финалисти във всяка категория. Обявени по-рано днес, финалистите за престижната титла World Car of the Year (WCOTY) са BMW iX3, Hyundai Palisade и Nissan Leaf. Макар Palisade да е единственият представител на автомобилите с вътрешно горене (с хибридна версия с 329 к.с.), той се изправя пред трудна задача срещу първия SUV „Neue Klasse” на BMW и напълно преработения Nissan Leaf в стил кросоувър.

В специализираните категории преходът към електрификация е още по-изразен. Наградата „Световен електромобил” ще бъде оспорвана между iX3, Leaf и Mercedes-Benz CLA – последният вече има инерция, след като беше обявен за „Европейски автомобил на годината 2026”. Междувременно финалът в категорията „Световен луксозен автомобил” е изцяло електрически, като Cadillac Vistiq се състезава с Lucid Gravity и Volvo ES90, което подчертава, че пазарът на луксозните автомобили почти изцяло се е отклонил от флагманските модели, задвижвани само с бензин.

Дори в категорията „Световна кола с висока производителност“ има електрически претендент в лицето на Hyundai Ioniq 6 N, който се стреми да победи усъвършенствания на пистата BMW M2 CS и хибридния Chevrolet Corvette E-Ray. Категорията „Градска кола“включватBaojun Yep Plus (Chevrolet Spark EUV), Nio Firefly и преработения Hyundai Venue.

Жури от легенди в областта на дизайна е избрало Kia PV5, Mazda 6e (EZ-6) и Volvo ES90 за финалисти при естетическата категория на конкурса.

Окончателните победители ще бъдат обявени на 1 април по време на сутрешната пресконференция на Международното автошоу в Ню Йорк. Макар датата да подсказва на някои традиционалисти, че става дума за първоаприлска шега, за участващите производители залогът не може да бъде по-голям. BMW вече има повод за празнуване преди церемонията, тъй като главният изпълнителен директор Оливер Ципсе вече е обявен за „Световна автомобилна личност на годината 2026“ за ролята си в ръководенето на радикалната трансформация „Neue Klasse“ на марката.