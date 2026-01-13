Новини
Европейски миротворци в Украйна? Изобщо не е ясно какво всъщност мисли Тръмп по този въпрос
  Тема: Украйна

Европейски миротворци в Украйна? Изобщо не е ясно какво всъщност мисли Тръмп по този въпрос

13 Януари, 2026 21:15 987 82

Европейците и Киев предложиха да изпратят войски в Украйна след приключването на конфликта с гаранции за подкрепата им от страна на САЩ

Европейски миротворци в Украйна? Изобщо не е ясно какво всъщност мисли Тръмп по този въпрос - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Financial Times Financial Times сайт

Президентът на САЩ Доналд Тръмп все още не е дал съгласие Вашингтон да подкрепи европейските войски в случай на тяхното влизане в Украйна след приключването на военните действия. А без гаранции за подкрепа от САЩ Великобритания и Франция не желаят да изпратят свои контингенти, съобщава Financial Times, позовавайки се на източници, пише Фокус.

Изданието пише, че президентът на Украйна Володимир Зеленски и ръководителят на Белия дом могат да се срещнат следващата седмица по време на форума в Давос. В срещата планират да участват лидерите на Италия, Германия, Франция, Канада и Великобритания, както и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Основната цел на срещата е да се получи подкрепата на САЩ за гаранциите за сигурността на Украйна, предложени в Париж.

Европейците и Киев предложиха да изпратят войски в Украйна след приключването на конфликта с гаранции за подкрепата им от страна на САЩ. Но "досега не е ясно какво всъщност мисли Тръмп“ по този въпрос, пише изданието.

"Без САЩ нищо от това няма да се случи“, заявява един европейски чиновник, имайки предвид влизането на европейски войски в Украйна.

В същото време, според вестника, европейските столици са загрижени за степента на личната ангажираност на Тръмп към подкрепата на Украйна след евентуалното сключване на мирно споразумение с Русия.


  • 1 Принципно какво мисли тръмп

    20 4 Отговор
    или европейските подлоги, няма никакво значение! Единствено какво мисли Русия има значение, щото това ще стане!

    Коментиран от #4, #6, #16

    21:17 13.01.2026

  • 2 ...

    22 1 Отговор
    Изобщо не е ясно какво всъщност мисли Тръмп и дали мисли...

    Коментиран от #42

    21:18 13.01.2026

  • 3 Народа

    14 1 Отговор
    Само граждански арест и затвор за диктаторите Борисов и Пеевски, може да позволи на България да е отново свободна, кражбите им да спрат, хората да имат работа и добри доходи. Новите избори ще ги вкарат отново в парламента

    21:19 13.01.2026

  • 4 Бийк

    2 13 Отговор

    До коментар #1 от "Принципно какво мисли тръмп":

    Видяхме какво мисли русия за Венецуела и за Иран
    Е стана ли и ще стане ли на нейната?
    А,как мислиш?

    Коментиран от #9, #11

    21:20 13.01.2026

  • 5 Рублевка

    17 2 Отговор
    Всеки удар с Орешник или Искандер кара Европа да се замисли.

    Коментиран от #23, #36, #71

    21:20 13.01.2026

  • 6 Поясни

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Принципно какво мисли тръмп":

    Какво иска Русия, моля...

    Коментиран от #18

    21:20 13.01.2026

  • 7 тия ги боли главата

    15 1 Отговор
    Войната ще свърши когато руснаците стигнат Полската граница . Къде ще ги разполагат миротворците ?

    21:22 13.01.2026

  • 8 Безспорен факт

    2 13 Отговор
    "Операцията на Тръмп във Венецуела нанася огромен и унизителен удар на Путин.
    Освен унижението пред света, че за Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Сирия и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-умен, по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила. Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец. От февруари 2022 до момента, Путин се опитва да постави проруско правителство в Украйна, на цената на огромни руски загуби и жертви, без никакви изгледи за успех."

    Коментиран от #12

    21:22 13.01.2026

  • 9 Рублевка

    14 1 Отговор

    До коментар #4 от "Бийк":

    Спасението на Венецуела и Иран е работа на Венецуела и Иран. Спасението на етническите руснаци в бившия СССР е работа на РФ.

    21:23 13.01.2026

  • 10 Политико

    13 0 Отговор
    Европа може и да не преживее тази година...
    А ние какво ще правим с Еврото ??

    21:24 13.01.2026

  • 11 Разбира се

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бийк":

    Каза си мнението! Не трябваше ли?

    21:24 13.01.2026

  • 12 Пропагандата

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Безспорен факт":

    винаги има за цел глупака!

    21:24 13.01.2026

  • 13 плевен

    14 0 Отговор
    "Без съгласието на Русия, това няма да се случи." Каза го тези дни най- упоритият враг на Русия- канцлера Шолц.

    Коментиран от #19

    21:25 13.01.2026

  • 14 Мхм

    15 1 Отговор
    Европейски миротворци в Украйна? Ето ги: Тагарев, Кирчо, Баце, Пееф, Джелезката, Терзито, джен Атанасов и още - знайни и незнайни хотелиери, бивши комундета, разни от дс и пр.

    21:25 13.01.2026

  • 15 праведен

    10 0 Отговор
    В основата на обединена Европа е заложена една единствена цел ,кражбата. Дали е законна или не това си е чиста проба кражба.

    21:26 13.01.2026

  • 16 ......

    1 8 Отговор

    До коментар #1 от "Принципно какво мисли тръмп":

    Русия вече никой не я бръсне за слива. Толкова унижения, тежки загуби и подигравки, Русия никога е понасяла в цялата си история. Така че каквото и да си мисили, нищо не може да промени. Правилата се диктуват от великите сили - богатите държави като САЩ, Великобритания, Китай, Германия и Франция. Русия е бедна, слаба и бита карта.

    Коментиран от #20

    21:26 13.01.2026

  • 17 Рублевка

    9 0 Отговор
    Разполагането на миротворци в Полша вече започна. Миротворци трябват и на Франция и на Испания и на Италия. Там нападението от Африка не спира.

    21:26 13.01.2026

  • 18 Какво иска Русия

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Поясни":

    се обади на Путин! А какво ще стане според мен, не е задължително да е според Путин! Въпроса ти е детски!

    Коментиран от #35

    21:26 13.01.2026

  • 19 Мишел

    1 11 Отговор

    До коментар #13 от "плевен":

    " Краят на една ера – проектът на Путин да направи Русия отново една от великите сили каквато е била СССР, се срина окончателно. Руският президент не успява да защити съюзниците си във Венецуела и Иран от неочаквано конфронтационния американски президент Доналд Тръмп. Докато Русия регистрира колосални загуби на жива сила в Украйна, без никакви изгледи за успех, мрежата от съюзници, която Путин изграждаше две десетилетия, сега бързо се разпада под натиска на САЩ. "

    Коментиран от #21, #27, #45

    21:27 13.01.2026

  • 20 Така е

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "......":

    Но пропагандата срещу Русия, особено толкова глупава, показва, че става това което иска Русия. Остава за теб въпроса, що падна така, да те ползват евтино и глупаво!

    21:28 13.01.2026

  • 21 Пропагандата

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Мишел":

    винаги се цели в глупака!

    21:28 13.01.2026

  • 22 Спецназ

    9 0 Отговор
    След капитулацията на Украйна ще има нужда от миротворци,

    защото в неокупираните западни Области ще стане криминал и безвластие!

    Като прибавим , че освен да им осигурите реда,
    ще трябва да ги храните и плащате социалките.
    Украинците по друг начин не са свикнали.

    Като се позакрепят най- много по един нож в ребрата да ви мушнат-
    това пак си е по техния начин за благодарност!

    21:28 13.01.2026

  • 23 Голям смях и измама има с тези Орешници

    1 13 Отговор

    До коментар #5 от "Рублевка":

    "Отломките на ракета „Орешник“ разкриха огромна лъжа на Путин. Президентът Путин твърдеше, че ракетата е ново чудо на руската техника. След военна експертиза на първата паднала в ракета „Орешник“ се установи, че не е нищо повече от версия на стария модел балистичната ракета със среден обсег РС-26 „Рубеж“. Изглежда „Орешник“ се използва с цел обичайната пропаганда, но реално няма нищо общо с това, за което се представя.

    😆

    Коментиран от #28, #29, #32

    21:29 13.01.2026

  • 24 Сандо

    7 0 Отговор
    Ами нали са от суперсилата европа,защо ще искат мнението на някакъв провинциален лидер,заел се с нелеката задача да възроди държавата си?

    21:29 13.01.2026

  • 25 трактори окупираха Шанз Елизе

    13 0 Отговор
    Същото е и в Брюксел вече месец . Нашите медии мълчат .

    Така се правят протести. Не след работно време с бирички и сцена с Ахат. У нас някой няма ли да протестира срещу поредното безумие на бабичките в ЕП? Или ние сме свикнали да ядем боклуците на Европа. Сега ще ядем и боклуците на Латинска Америка. Щото у нас е срамно да си селянин и да гледаш прасета. Друго си е в офисчето с кафенцето от чия. Или в мола-да сгъваш парцалки. Само дето храната ни е най-скъпата в ЕС. Все едно сме в Лихтенщайн. Но не виждам да взимаме по 6000 евро заплати.

    Коментиран от #39

    21:29 13.01.2026

  • 26 Бялджип

    13 0 Отговор
    Преди почти две години, известния руски депутат Толстой каза на Макрон на чист френски език. Ако вашите убийци дойдат да се сражават срещу нас, ще ги убием до един! Досега сте изпратили 147 ваши французи, нито един не се върна обратно, тук няма дипломация. Изглежда в Запада има амнезия, щом отново се готвят да изпращат свои жители на смърт?!

    21:30 13.01.2026

  • 27 Рублевка

    9 0 Отговор

    До коментар #19 от "Мишел":

    Съюзници на Русия са нейната армия, ракетни войски и атомно оръжие. РФ и САЩ нямат съюзници, а сателити без значение.

    21:30 13.01.2026

  • 29 Ко ти пука, че изглеждаш глупаво

    9 0 Отговор

    До коментар #23 от "Голям смях и измама има с тези Орешници":

    Важното е да тролиш и да показваш упадъка и фашизма залял запада!

    21:31 13.01.2026

  • 30 Истината

    1 8 Отговор
    е, че каквото кажат САЩ, това ще стане. Винаги става обратното на това, което иска Русия. Но самата Русия си е виновна, че се докара до такова положение, че става само за смях на гаргите.

    Коментиран от #33

    21:32 13.01.2026

  • 31 читател

    8 1 Отговор
    Не му трябва разузнаване на Зеленски и сам знае, че денонощно ще бъде атакувана Украйна до превземане и на Одеса и на Харков. Путин ще направи отстъпка, като му остави Киев, но може и това да загуби.

    21:33 13.01.2026

  • 32 Сандо

    7 0 Отговор

    До коментар #23 от "Голям смях и измама има с тези Орешници":

    И стара да е,какво от това?Върши ли работа - върши!Юнаците западняци чак в оон-ето отидоха да ронят сълзи и да бършат сополи.

    Коментиран от #44

    21:33 13.01.2026

  • 33 Какво ще каже терориста САЩ

    10 0 Отговор

    До коментар #30 от "Истината":

    никой не го брига. Какво ще каже Русия е важното И да тролиш и да не тролиш, това казваш.

    21:33 13.01.2026

  • 34 Спецов

    7 0 Отговор
    Ма да се предават и няма да има таквизи неща - КАПИТУЛАЦИЯ, не е срамно и други са го правили, но май на укрите им харесва, да ги бомбят - ами тогаз - хорошо

    21:34 13.01.2026

  • 35 ...

    0 7 Отговор

    До коментар #18 от "Какво иска Русия":

    Като не знаеш какво иска Путин(Русия), защо подкрепяш това, което иска Путин?...

    Коментиран от #49

    21:35 13.01.2026

  • 36 Мдаа..

    1 9 Отговор

    До коментар #5 от "Рублевка":

    "Въпреки провалите и при трите използвани ракети Орешник, те продължават да се рекламират усилено от руската пропаганда като алтернатива на западните ракети ATACMS и Storm Shadow. "Орешник" всъщност е отслабена версия на системата "Авангард", разработена на основата на платформата на системата "Рубеж", чието производство е спряно, показват данните от отломките на първата паднала ракета. Вторият опит за изстрелване на "Орешник" също беше неуспешен, ракетата не достигна Украйна и падна на руска територия. "

    Коментиран от #40

    21:36 13.01.2026

  • 37 Бай Иван

    7 0 Отговор
    Просяка се чуди какво още да хариже, за да остане още малко жив. Но децата на тия които изби за чужди интереси няма да го помилват. А сво-то си върви. Утилизират се бандеровците и помагачите им по план. Бавно и методично. До последния!

    21:36 13.01.2026

  • 39 Ееее

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "трактори окупираха Шанз Елизе":

    Ти какво очакваш? Тия с нашите "земеделци" с Бентлитата и Фераритата ли да протестират?

    21:37 13.01.2026

  • 40 ха ха ха ...

    9 0 Отговор

    До коментар #36 от "Мдаа..":

    Как се провали Орешника ,а ??
    единия път го спря един завод без стратегическо значение - Юж Маш ..
    другия път едно газово хранилище без никакви значение със загуби за над десет милиарда ...

    Коментиран от #63

    21:38 13.01.2026

  • 41 да питам

    0 5 Отговор
    оставете ги миротворците. Как и кога Пуся ще спасява съюзниците си Мадуро, Асад и Аятолаха ?

    21:38 13.01.2026

  • 42 бай ДОНЧО

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "...":

    Ами той Путин го е решил и казал. Какво има да се питат

    21:38 13.01.2026

  • 43 ООрана държава

    5 0 Отговор
    Освен да ги тресне някой орешник, не виждам какво ще правят там и с какво ще са полезни

    21:39 13.01.2026

  • 44 Резултатите от "Орешника":

    0 8 Отговор

    До коментар #32 от "Сандо":

    Пробил 2 бетонни плочи в Лвов и изгорил пълните съчинения на Ленин. Звучи невероятно, но това е, което е успяла да постигне руската ракета "Орешник", гордостта на Владимир Путин, при снощната атака в района на Лвов. Тя е разбила две бетонни плочи и довела до пожар, изгорил намиращите се под тях пълни съчинения на Владимир Ленин.

    😂

    Коментиран от #51, #53, #59

    21:40 13.01.2026

  • 45 Павел

    9 0 Отговор

    До коментар #19 от "Мишел":

    Ей ся, гримирам се, епилирам се, скачам в жартиерите, вземам си дамската чантичка с вазелина и отивам на фронта да се бия с руснаци.

    21:40 13.01.2026

  • 46 не може да бъде

    4 0 Отговор
    Срещата в Давос със сигурност ще има голямо значение за това което ще стане по-нататък -събират се на едно място много влиятелни хора!? Възможно е да се договорят /или някои да успеят да наложат/ за начин на спиране на войната в Украйна и да се решат и други конфликти!?Но има опасност и срещата да се превърне в нещо като събрание на кокошките в кокошарника и после в него влиза лисицата ...знаете като се получава !?

    21:40 13.01.2026

  • 47 Рублевка

    3 0 Отговор
    На Киев още не му е дошло времето. Първо цяла Украйна ще бъде лишена от електричество, промишленост и транспорт. После бандеровците ще бъдат изваждани като лисици от дупките им. Това ще продължи и след падането на режима на Зеленски. След ВСВ изтребването на бандеровците е продължило до отравянето на Сталин и идването на власт на Хрущов.

    21:41 13.01.2026

  • 48 Димяща ушанка

    1 4 Отговор
    Утре влизам в Киев !!!

    Коментиран от #56

    21:41 13.01.2026

  • 49 А да подкрепям

    4 0 Отговор

    До коментар #35 от "...":

    лъжите и пропагандата срещу Русия ли. Имам достойнство все пак. А и достатъчно акъл, за да видя, че тази война е заради САЩ да унищожава Европа. Та затова. Акъл и достойнство, което липсва в безродника и глупака за жалост!

    Коментиран от #66

    21:41 13.01.2026

  • 50 Руски колхозник

    2 0 Отговор
    Важно е,какво мисли Путин.

    21:41 13.01.2026

  • 51 Пропагандата

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Резултатите от "Орешника":":

    винаги се цели в глупака!

    21:42 13.01.2026

  • 52 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Европейските миротворци в Украйна ще са руснаци.

    21:42 13.01.2026

  • 53 продължавай да верваш в задгробния живот

    4 0 Отговор

    До коментар #44 от "Резултатите от "Орешника":":

    А западняците дръпнаха ръчната спирачка след бай Орешарски и дадоха заден .

    Мелони : Дойде време да преговаряме с Русия....

    Макрон: Очаквам с нетърпение срещата с Путин...

    Швейцария махна санкциите срещу Русия...

    Тръмп освободи Руските моряци от Маринер , ама арестува Украинските и Грузинските..

    Мерц : Не сте ме разбрали ?!! Ще разположим войски в Украйна , но само след одобрението на Русия ...

    Кличко : Киевчани да напуснат столицата . В Киев няма вода , ток , парно ...

    Зам шефа на френския парламент предложи Франция да напусне нато ....

    Кая Калас : удара с Орешник не беше по Украйна , а по Ес...

    21:42 13.01.2026

  • 54 Тръмп мисли

    5 0 Отговор
    Да отвлече Путин в САЩ и там да го съди за лошата зима. Малко сняг има навън, според законите на сащ. И Путин е виновен.

    Коментиран от #69

    21:42 13.01.2026

  • 55 Вихър с коня

    3 0 Отговор
    попитаха ли войниците дали ще отидат

    21:43 13.01.2026

  • 56 Сандокан

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "Димяща ушанка":

    А аз влизам на женкати у заднио двор .

    21:43 13.01.2026

  • 57 Рублевка

    2 1 Отговор
    В Киев пуснаха ли парното и тока? Докараха ли вода с цистерните?

    21:44 13.01.2026

  • 58 Град Козлодуй

    1 5 Отговор
    От руснак войник не става, в това е проблема.

    Коментиран от #62

    21:44 13.01.2026

  • 59 не може да бъде

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Резултатите от "Орешника":":

    Много е интересно това -а кой е запазил тези съчинения на Ленин в Украйна и по-специално в Лвов -знае ли се кой е и ще му направят ли нещо за това че ги пази -има закон в Украйна !?!Иначе приемам -тези томове са сериозна защита срещу такава ракета като Орешник !?

    21:44 13.01.2026

  • 60 az СВО Победа 80

    5 0 Отговор
    "Коалицията на желанията" не желае среща с "Орешник"!

    Що така? 🤣🤣🤣

    21:45 13.01.2026

  • 61 Отворете очи

    4 0 Отговор
    Това трябваше да е реакцията на българите, когато БЕЗ РЕФЕРЕНДУМ

    лелки и чичаци като Меглена и Соломон набутваха държавата ни в т.нар. "ес",
    (какво стана с таз меглена - още лиосребрява предателството си)

    За да ни обясняват как да си изтръгнем лозята, да си унищожим овощните градини, да си изколим породистия добитък, селектиран от социалната ни държава в продължение на 45 години преди това.

    Защо? За да ни превърнат от производители в техен пазар, източник на суровини без пари и евтина работна ръка.
    И да си изхвърлят боклуците, с които да ни "хранят".

    Колко пъти избиваха козичките и на последните, останали български животновъди? Колко пъти избиваха овцете им заради измислени болести или нарочно заразявани? Кокошките, свинете...
    То не беше птичи грип, по не беше чума по овцете, но не беше каквото им дойде на ума?
    А преди - в социалната ни държава - имаше жесток контрол и ветеринарна грижа за стотици хиляди животни във фермите на държавата. И храна на корем.

    21:46 13.01.2026

  • 62 бе така е

    6 0 Отговор

    До коментар #58 от "Град Козлодуй":

    Ама ти ако срещнеш руски войник ще смениш цвета на гащите аламинут .

    21:47 13.01.2026

  • 63 Ето така

    1 2 Отговор

    До коментар #40 от "ха ха ха ...":

    Поредната атака с Орешник отново неуспешна, поради което, прокремълските Z-канали го обявиха за тест, а не за истински удар. 😆😆😆

    Коментиран от #65, #67

    21:47 13.01.2026

  • 64 В Киев

    2 0 Отговор
    Опашки в метрото на пунктовете за зареждане на смартфони. В града няма парно, ток и вода. Тръбите замръзнаха и се напукаха. Топло е само в метрото.

    Коментиран от #74

    21:47 13.01.2026

  • 65 Пропагандата

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Ето така":

    винаги има за цел глупака!

    21:48 13.01.2026

  • 66 ...

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "А да подкрепям":

    Казваш:
    "имам достатъчно акъл, за да видя, че тази война(на Путин) е заради САЩ да унищожава Европа"
    Е това няма да го коментирам. Просто коментарът е излишен...

    Коментиран от #73

    21:49 13.01.2026

  • 67 ха ха ха ...

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Ето така":

    Ти изкуствен инетелект ли си или само един пр03д гал ..фон ..

    21:49 13.01.2026

  • 68 Я пък тоя

    3 0 Отговор
    "Европейски миротворци "
    Този виц не го знаех, готин и смешен е.
    😂😂😂

    21:49 13.01.2026

  • 69 Да така е

    4 0 Отговор

    До коментар #54 от "Тръмп мисли":

    Затова го посрещна като цар в Аляска!

    Коментиран от #72

    21:50 13.01.2026

  • 70 Папата

    2 0 Отговор
    Вдигайте белия байрак бе глу ...паци...

    21:50 13.01.2026

  • 71 град София

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Рублевка":

    Ако Орешника изобщо ставаше за нещо иизобщо руския войник ако беше наистина войник, а не алкохолик, Русия щеше да смени правителството на Украйна с проруско такова, точно 2-3 дена. А не дава милиони руснаци като жертви в продължение на 4 години и накрая да фалира цялата федерация.

    Коментиран от #77

    21:51 13.01.2026

  • 72 Да, там можеше

    3 0 Отговор

    До коментар #69 от "Да така е":

    Лесно да го хване. Ама той му постла червен килим и му аплодираше. Уж нещо се разбраха, ама да сега - нищо не разбрахме?

    Коментиран от #75

    21:52 13.01.2026

  • 73 Недей

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от "...":

    Трябва първо да се огледаш, да видиш как унищожават Европа и после да се опиташ да го осмислиш. Ако стане разбира се!

    21:52 13.01.2026

  • 74 Хохо Секса

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "В Киев":

    И от това получаваш полюции ли. Сподели. О Йес, йесс...

    21:53 13.01.2026

  • 75 Ами разбраха се

    3 0 Отговор

    До коментар #72 от "Да, там можеше":

    Путин си действа, тръмп се прави на миротворец и си източва Европа и те така!

    21:53 13.01.2026

  • 76 ?????

    4 0 Отговор
    Ха ха.
    Как да кажа?
    Намерете вчерашния спитч на британския военен минисър пред британския парламент където той разправя че ако руснаците ще ги нападат в Украйна те няма да ходят там.
    А вие ходете ако искате.

    21:56 13.01.2026

  • 77 ако , ако ...

    3 0 Отговор

    До коментар #71 от "град София":

    Много ако , чак взе да мирише бе козляк ...
    Да не си напълнил чорапите ....

    Коментиран от #82

    21:56 13.01.2026

  • 78 Карго 200

    0 1 Отговор
    Израелски изтребители излетяха за атака.
    Тази вечер ще бъде последната нощ за Иран на аятолаха.

    Коментиран от #79

    22:05 13.01.2026

  • 79 Пак ли световните терористи

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "Карго 200":

    ще се проявят? Да видим дали им стиска. Направиха размириците, че да е по трудно на Иран да ги опраска!

    22:11 13.01.2026

  • 80 да питам

    0 0 Отговор
    Какво стана с крайцера Мацква, изплува ли вече, има ли пари за ремонт ?

    22:49 13.01.2026

  • 81 Възмутена

    0 0 Отговор
    “Факти”, кой ви плаща за тези гнусни материали? Зачестихте напоследък!! През час - през два!! Защо не публикувате и ДРУГИ гледни точки и мнения? Нещо за плурализъм да сте чували?
    Гадост…😡

    22:51 13.01.2026

  • 82 град София

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "ако , ако ...":

    Това, което пишеш не дава отговор на въпроса ми, а показва типичното и известно на всички руско безсилие и безпомощност. По-добре се откажи от спора, че се излагаш още повече като руски поддръжник

    22:52 13.01.2026

