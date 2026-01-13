Президентът на САЩ Доналд Тръмп все още не е дал съгласие Вашингтон да подкрепи европейските войски в случай на тяхното влизане в Украйна след приключването на военните действия. А без гаранции за подкрепа от САЩ Великобритания и Франция не желаят да изпратят свои контингенти, съобщава Financial Times, позовавайки се на източници, пише Фокус.
Изданието пише, че президентът на Украйна Володимир Зеленски и ръководителят на Белия дом могат да се срещнат следващата седмица по време на форума в Давос. В срещата планират да участват лидерите на Италия, Германия, Франция, Канада и Великобритания, както и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Основната цел на срещата е да се получи подкрепата на САЩ за гаранциите за сигурността на Украйна, предложени в Париж.
Европейците и Киев предложиха да изпратят войски в Украйна след приключването на конфликта с гаранции за подкрепата им от страна на САЩ. Но "досега не е ясно какво всъщност мисли Тръмп“ по този въпрос, пише изданието.
"Без САЩ нищо от това няма да се случи“, заявява един европейски чиновник, имайки предвид влизането на европейски войски в Украйна.
В същото време, според вестника, европейските столици са загрижени за степента на личната ангажираност на Тръмп към подкрепата на Украйна след евентуалното сключване на мирно споразумение с Русия.
Европейски миротворци в Украйна? Изобщо не е ясно какво всъщност мисли Тръмп по този въпрос
1 Принципно какво мисли тръмп
Коментиран от #4, #6, #16
21:17 13.01.2026
2 ...
Коментиран от #42
21:18 13.01.2026
3 Народа
21:19 13.01.2026
4 Бийк
До коментар #1 от "Принципно какво мисли тръмп":Видяхме какво мисли русия за Венецуела и за Иран
Е стана ли и ще стане ли на нейната?
А,как мислиш?
Коментиран от #9, #11
21:20 13.01.2026
5 Рублевка
Коментиран от #23, #36, #71
21:20 13.01.2026
6 Поясни
До коментар #1 от "Принципно какво мисли тръмп":Какво иска Русия, моля...
Коментиран от #18
21:20 13.01.2026
7 тия ги боли главата
21:22 13.01.2026
8 Безспорен факт
Освен унижението пред света, че за Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Сирия и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-умен, по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила. Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец. От февруари 2022 до момента, Путин се опитва да постави проруско правителство в Украйна, на цената на огромни руски загуби и жертви, без никакви изгледи за успех."
Коментиран от #12
21:22 13.01.2026
9 Рублевка
До коментар #4 от "Бийк":Спасението на Венецуела и Иран е работа на Венецуела и Иран. Спасението на етническите руснаци в бившия СССР е работа на РФ.
21:23 13.01.2026
10 Политико
А ние какво ще правим с Еврото ??
21:24 13.01.2026
11 Разбира се
До коментар #4 от "Бийк":Каза си мнението! Не трябваше ли?
21:24 13.01.2026
12 Пропагандата
До коментар #8 от "Безспорен факт":винаги има за цел глупака!
21:24 13.01.2026
13 плевен
Коментиран от #19
21:25 13.01.2026
14 Мхм
21:25 13.01.2026
15 праведен
21:26 13.01.2026
16 ......
До коментар #1 от "Принципно какво мисли тръмп":Русия вече никой не я бръсне за слива. Толкова унижения, тежки загуби и подигравки, Русия никога е понасяла в цялата си история. Така че каквото и да си мисили, нищо не може да промени. Правилата се диктуват от великите сили - богатите държави като САЩ, Великобритания, Китай, Германия и Франция. Русия е бедна, слаба и бита карта.
Коментиран от #20
21:26 13.01.2026
17 Рублевка
21:26 13.01.2026
18 Какво иска Русия
До коментар #6 от "Поясни":се обади на Путин! А какво ще стане според мен, не е задължително да е според Путин! Въпроса ти е детски!
Коментиран от #35
21:26 13.01.2026
19 Мишел
До коментар #13 от "плевен":" Краят на една ера – проектът на Путин да направи Русия отново една от великите сили каквато е била СССР, се срина окончателно. Руският президент не успява да защити съюзниците си във Венецуела и Иран от неочаквано конфронтационния американски президент Доналд Тръмп. Докато Русия регистрира колосални загуби на жива сила в Украйна, без никакви изгледи за успех, мрежата от съюзници, която Путин изграждаше две десетилетия, сега бързо се разпада под натиска на САЩ. "
Коментиран от #21, #27, #45
21:27 13.01.2026
20 Така е
До коментар #16 от "......":Но пропагандата срещу Русия, особено толкова глупава, показва, че става това което иска Русия. Остава за теб въпроса, що падна така, да те ползват евтино и глупаво!
21:28 13.01.2026
21 Пропагандата
До коментар #19 от "Мишел":винаги се цели в глупака!
21:28 13.01.2026
22 Спецназ
защото в неокупираните западни Области ще стане криминал и безвластие!
Като прибавим , че освен да им осигурите реда,
ще трябва да ги храните и плащате социалките.
Украинците по друг начин не са свикнали.
Като се позакрепят най- много по един нож в ребрата да ви мушнат-
това пак си е по техния начин за благодарност!
21:28 13.01.2026
23 Голям смях и измама има с тези Орешници
До коментар #5 от "Рублевка":"Отломките на ракета „Орешник“ разкриха огромна лъжа на Путин. Президентът Путин твърдеше, че ракетата е ново чудо на руската техника. След военна експертиза на първата паднала в ракета „Орешник“ се установи, че не е нищо повече от версия на стария модел балистичната ракета със среден обсег РС-26 „Рубеж“. Изглежда „Орешник“ се използва с цел обичайната пропаганда, но реално няма нищо общо с това, за което се представя.
😆
Коментиран от #28, #29, #32
21:29 13.01.2026
24 Сандо
21:29 13.01.2026
25 трактори окупираха Шанз Елизе
Така се правят протести. Не след работно време с бирички и сцена с Ахат. У нас някой няма ли да протестира срещу поредното безумие на бабичките в ЕП? Или ние сме свикнали да ядем боклуците на Европа. Сега ще ядем и боклуците на Латинска Америка. Щото у нас е срамно да си селянин и да гледаш прасета. Друго си е в офисчето с кафенцето от чия. Или в мола-да сгъваш парцалки. Само дето храната ни е най-скъпата в ЕС. Все едно сме в Лихтенщайн. Но не виждам да взимаме по 6000 евро заплати.
Коментиран от #39
21:29 13.01.2026
26 Бялджип
21:30 13.01.2026
27 Рублевка
До коментар #19 от "Мишел":Съюзници на Русия са нейната армия, ракетни войски и атомно оръжие. РФ и САЩ нямат съюзници, а сателити без значение.
21:30 13.01.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ко ти пука, че изглеждаш глупаво
До коментар #23 от "Голям смях и измама има с тези Орешници":Важното е да тролиш и да показваш упадъка и фашизма залял запада!
21:31 13.01.2026
30 Истината
Коментиран от #33
21:32 13.01.2026
31 читател
21:33 13.01.2026
32 Сандо
До коментар #23 от "Голям смях и измама има с тези Орешници":И стара да е,какво от това?Върши ли работа - върши!Юнаците западняци чак в оон-ето отидоха да ронят сълзи и да бършат сополи.
Коментиран от #44
21:33 13.01.2026
33 Какво ще каже терориста САЩ
До коментар #30 от "Истината":никой не го брига. Какво ще каже Русия е важното И да тролиш и да не тролиш, това казваш.
21:33 13.01.2026
34 Спецов
21:34 13.01.2026
35 ...
До коментар #18 от "Какво иска Русия":Като не знаеш какво иска Путин(Русия), защо подкрепяш това, което иска Путин?...
Коментиран от #49
21:35 13.01.2026
36 Мдаа..
До коментар #5 от "Рублевка":"Въпреки провалите и при трите използвани ракети Орешник, те продължават да се рекламират усилено от руската пропаганда като алтернатива на западните ракети ATACMS и Storm Shadow. "Орешник" всъщност е отслабена версия на системата "Авангард", разработена на основата на платформата на системата "Рубеж", чието производство е спряно, показват данните от отломките на първата паднала ракета. Вторият опит за изстрелване на "Орешник" също беше неуспешен, ракетата не достигна Украйна и падна на руска територия. "
Коментиран от #40
21:36 13.01.2026
37 Бай Иван
21:36 13.01.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Ееее
До коментар #25 от "трактори окупираха Шанз Елизе":Ти какво очакваш? Тия с нашите "земеделци" с Бентлитата и Фераритата ли да протестират?
21:37 13.01.2026
40 ха ха ха ...
До коментар #36 от "Мдаа..":Как се провали Орешника ,а ??
единия път го спря един завод без стратегическо значение - Юж Маш ..
другия път едно газово хранилище без никакви значение със загуби за над десет милиарда ...
Коментиран от #63
21:38 13.01.2026
41 да питам
21:38 13.01.2026
42 бай ДОНЧО
До коментар #2 от "...":Ами той Путин го е решил и казал. Какво има да се питат
21:38 13.01.2026
43 ООрана държава
21:39 13.01.2026
44 Резултатите от "Орешника":
До коментар #32 от "Сандо":Пробил 2 бетонни плочи в Лвов и изгорил пълните съчинения на Ленин. Звучи невероятно, но това е, което е успяла да постигне руската ракета "Орешник", гордостта на Владимир Путин, при снощната атака в района на Лвов. Тя е разбила две бетонни плочи и довела до пожар, изгорил намиращите се под тях пълни съчинения на Владимир Ленин.
😂
Коментиран от #51, #53, #59
21:40 13.01.2026
45 Павел
До коментар #19 от "Мишел":Ей ся, гримирам се, епилирам се, скачам в жартиерите, вземам си дамската чантичка с вазелина и отивам на фронта да се бия с руснаци.
21:40 13.01.2026
46 не може да бъде
21:40 13.01.2026
47 Рублевка
21:41 13.01.2026
48 Димяща ушанка
Коментиран от #56
21:41 13.01.2026
49 А да подкрепям
До коментар #35 от "...":лъжите и пропагандата срещу Русия ли. Имам достойнство все пак. А и достатъчно акъл, за да видя, че тази война е заради САЩ да унищожава Европа. Та затова. Акъл и достойнство, което липсва в безродника и глупака за жалост!
Коментиран от #66
21:41 13.01.2026
50 Руски колхозник
21:41 13.01.2026
51 Пропагандата
До коментар #44 от "Резултатите от "Орешника":":винаги се цели в глупака!
21:42 13.01.2026
52 стоян георгиев
21:42 13.01.2026
53 продължавай да верваш в задгробния живот
До коментар #44 от "Резултатите от "Орешника":":А западняците дръпнаха ръчната спирачка след бай Орешарски и дадоха заден .
Мелони : Дойде време да преговаряме с Русия....
Макрон: Очаквам с нетърпение срещата с Путин...
Швейцария махна санкциите срещу Русия...
Тръмп освободи Руските моряци от Маринер , ама арестува Украинските и Грузинските..
Мерц : Не сте ме разбрали ?!! Ще разположим войски в Украйна , но само след одобрението на Русия ...
Кличко : Киевчани да напуснат столицата . В Киев няма вода , ток , парно ...
Зам шефа на френския парламент предложи Франция да напусне нато ....
Кая Калас : удара с Орешник не беше по Украйна , а по Ес...
21:42 13.01.2026
54 Тръмп мисли
Коментиран от #69
21:42 13.01.2026
55 Вихър с коня
21:43 13.01.2026
56 Сандокан
До коментар #48 от "Димяща ушанка":А аз влизам на женкати у заднио двор .
21:43 13.01.2026
57 Рублевка
21:44 13.01.2026
58 Град Козлодуй
Коментиран от #62
21:44 13.01.2026
59 не може да бъде
До коментар #44 от "Резултатите от "Орешника":":Много е интересно това -а кой е запазил тези съчинения на Ленин в Украйна и по-специално в Лвов -знае ли се кой е и ще му направят ли нещо за това че ги пази -има закон в Украйна !?!Иначе приемам -тези томове са сериозна защита срещу такава ракета като Орешник !?
21:44 13.01.2026
60 az СВО Победа 80
Що така? 🤣🤣🤣
21:45 13.01.2026
61 Отворете очи
лелки и чичаци като Меглена и Соломон набутваха държавата ни в т.нар. "ес",
(какво стана с таз меглена - още лиосребрява предателството си)
За да ни обясняват как да си изтръгнем лозята, да си унищожим овощните градини, да си изколим породистия добитък, селектиран от социалната ни държава в продължение на 45 години преди това.
Защо? За да ни превърнат от производители в техен пазар, източник на суровини без пари и евтина работна ръка.
И да си изхвърлят боклуците, с които да ни "хранят".
Колко пъти избиваха козичките и на последните, останали български животновъди? Колко пъти избиваха овцете им заради измислени болести или нарочно заразявани? Кокошките, свинете...
То не беше птичи грип, по не беше чума по овцете, но не беше каквото им дойде на ума?
А преди - в социалната ни държава - имаше жесток контрол и ветеринарна грижа за стотици хиляди животни във фермите на държавата. И храна на корем.
21:46 13.01.2026
62 бе така е
До коментар #58 от "Град Козлодуй":Ама ти ако срещнеш руски войник ще смениш цвета на гащите аламинут .
21:47 13.01.2026
63 Ето така
До коментар #40 от "ха ха ха ...":Поредната атака с Орешник отново неуспешна, поради което, прокремълските Z-канали го обявиха за тест, а не за истински удар. 😆😆😆
Коментиран от #65, #67
21:47 13.01.2026
64 В Киев
Коментиран от #74
21:47 13.01.2026
65 Пропагандата
До коментар #63 от "Ето така":винаги има за цел глупака!
21:48 13.01.2026
66 ...
До коментар #49 от "А да подкрепям":Казваш:
"имам достатъчно акъл, за да видя, че тази война(на Путин) е заради САЩ да унищожава Европа"
Е това няма да го коментирам. Просто коментарът е излишен...
Коментиран от #73
21:49 13.01.2026
67 ха ха ха ...
До коментар #63 от "Ето така":Ти изкуствен инетелект ли си или само един пр03д гал ..фон ..
21:49 13.01.2026
68 Я пък тоя
Този виц не го знаех, готин и смешен е.
😂😂😂
21:49 13.01.2026
69 Да така е
До коментар #54 от "Тръмп мисли":Затова го посрещна като цар в Аляска!
Коментиран от #72
21:50 13.01.2026
70 Папата
21:50 13.01.2026
71 град София
До коментар #5 от "Рублевка":Ако Орешника изобщо ставаше за нещо иизобщо руския войник ако беше наистина войник, а не алкохолик, Русия щеше да смени правителството на Украйна с проруско такова, точно 2-3 дена. А не дава милиони руснаци като жертви в продължение на 4 години и накрая да фалира цялата федерация.
Коментиран от #77
21:51 13.01.2026
72 Да, там можеше
До коментар #69 от "Да така е":Лесно да го хване. Ама той му постла червен килим и му аплодираше. Уж нещо се разбраха, ама да сега - нищо не разбрахме?
Коментиран от #75
21:52 13.01.2026
73 Недей
До коментар #66 от "...":Трябва първо да се огледаш, да видиш как унищожават Европа и после да се опиташ да го осмислиш. Ако стане разбира се!
21:52 13.01.2026
74 Хохо Секса
До коментар #64 от "В Киев":И от това получаваш полюции ли. Сподели. О Йес, йесс...
21:53 13.01.2026
75 Ами разбраха се
До коментар #72 от "Да, там можеше":Путин си действа, тръмп се прави на миротворец и си източва Европа и те така!
21:53 13.01.2026
76 ?????
Как да кажа?
Намерете вчерашния спитч на британския военен минисър пред британския парламент където той разправя че ако руснаците ще ги нападат в Украйна те няма да ходят там.
А вие ходете ако искате.
21:56 13.01.2026
77 ако , ако ...
До коментар #71 от "град София":Много ако , чак взе да мирише бе козляк ...
Да не си напълнил чорапите ....
Коментиран от #82
21:56 13.01.2026
78 Карго 200
Тази вечер ще бъде последната нощ за Иран на аятолаха.
Коментиран от #79
22:05 13.01.2026
79 Пак ли световните терористи
До коментар #78 от "Карго 200":ще се проявят? Да видим дали им стиска. Направиха размириците, че да е по трудно на Иран да ги опраска!
22:11 13.01.2026
80 да питам
22:49 13.01.2026
81 Възмутена
Гадост…😡
22:51 13.01.2026
82 град София
До коментар #77 от "ако , ако ...":Това, което пишеш не дава отговор на въпроса ми, а показва типичното и известно на всички руско безсилие и безпомощност. По-добре се откажи от спора, че се излагаш още повече като руски поддръжник
22:52 13.01.2026