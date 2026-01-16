Подкупване на депутати в замяна на гласове! Пускат Юлия Тимошенко срещу гаранция от $760 хиляди

Висшият антикорупционен съд в Киев наложи гаранция от 33 280 000 гривни и процесуални задължения на Юлия Тимошенко, лидер на фракцията "Баткивщина" във Върховната рада, която е заподозряна в подкупване на депутати в замяна на гласове, съобщава РБК-Украйна .
33 милиона гривни са над 760 000 долара. Специализираната прокуратура за борба с корупцията поиска гаранция от 50 милиона гривни. Самата Тимошенко поиска съдията да не налага превантивна мярка или да я ограничи до лична гаранция, според "Украинска правда".
Тимошенко няма да носи електронна гривна; от нея се изисква само да предаде паспорта си, отбелязва Бабел.
Антикорупционните органи съобщиха, че разследват схема за системно предоставяне на неправомерни облаги срещу "лоялно поведение" при гласуване. Според Националното бюро за борба с корупцията (НАБУ) това не са били еднократни договорки, а дългосрочен механизъм с авансови плащания и инструкции как да се гласува, включително въздържане или неучастие. Разследва се участието на около 20 депутати от различни фракции.
В сряда сутринта Тимошенко съобщи, че през нощта са извършени обиски в офиса на "Баткивщина" в Киев. Тя заяви, че тежко въоръжени служители са действали без да представят документи, не са открили улики и са иззели служебни телефони, парламентарни материали и лични средства, декларирани официално. Тимошенко нарече действията "грандиозен пиар трик" и част от предизборна кампания.
Тимошенко отрича обвиненията, определя записите като манипулирани и твърди, че разследването е "политическа поръчка". В парламента тя заяви, че НАБУ упражнява политически натиск и свърза случая с публичната ѝ критика към антикорупционните органи.
По обвинението - предлагане на неправомерна облага на длъжностни лица - законът предвижда от пет до десет години затвор.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 еврея разглоби крайна
18:17 16.01.2026
2 Гръм и мълнии
18:19 16.01.2026
3 В Днепропетровска област Службата
18:21 16.01.2026
4 Тая преди години лежа в затвора
18:21 16.01.2026
5 Давайте пара
Коментиран от #8
18:22 16.01.2026
6 Последния Софиянец
18:22 16.01.2026
7 Украинците
18:22 16.01.2026
8 Последния Софиянец
До коментар #5 от "Давайте пара":Интересното е че в офиса на Тимошенко пачките бяха долари а не евро.Явно Тръмп и плаща за преврат.
18:24 16.01.2026
9 ЕС я
Коментиран от #14
18:26 16.01.2026
10 БоюЦиганина
18:26 16.01.2026
11 Европейска саздърма от сбръчканата
18:27 16.01.2026
12 Ей ама много богати тези
760 000 откъде ги е събрала тази която служи на народа Юлия. И то при условие че в Украйна и режим и няма пари и зеленски само ходи и проси да има за отбрана и разни други такива златни тоалетни бидета и скоростни разходки до чужди държави за да може да се изкъпе и стопли защото в Киев няма за простите и обикновени хора живот и удобство.
А за селяните в окопите никой не го е грижа защото върховните управляващи получават за в джоба от оръжейните концерни добри от числения.
На кой му пука за гражданите при условие че след няколко месеца ще бъде на някой собствен топъл остров под палмите и ще смуча от кокосовия орех двойно дайкири.
18:29 16.01.2026
13 стоян
18:30 16.01.2026
14 Руски колхозник
До коментар #9 от "ЕС я":Глей си майтапа,след СВО, ако оставя жив Зеленски, гаранция,че ще е на висока длъжност в Европарламента
18:30 16.01.2026
15 РЕАЛИСТ
18:32 16.01.2026
16 Курд Околянов
18:46 16.01.2026