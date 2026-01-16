Подкупване на депутати в замяна на гласове! Пускат Юлия Тимошенко срещу гаранция от $760 хиляди

Висшият антикорупционен съд в Киев наложи гаранция от 33 280 000 гривни и процесуални задължения на Юлия Тимошенко, лидер на фракцията "Баткивщина" във Върховната рада, която е заподозряна в подкупване на депутати в замяна на гласове, съобщава РБК-Украйна .

33 милиона гривни са над 760 000 долара. Специализираната прокуратура за борба с корупцията поиска гаранция от 50 милиона гривни. Самата Тимошенко поиска съдията да не налага превантивна мярка или да я ограничи до лична гаранция, според "Украинска правда".

Тимошенко няма да носи електронна гривна; от нея се изисква само да предаде паспорта си, отбелязва Бабел.

Антикорупционните органи съобщиха, че разследват схема за системно предоставяне на неправомерни облаги срещу "лоялно поведение" при гласуване. Според Националното бюро за борба с корупцията (НАБУ) това не са били еднократни договорки, а дългосрочен механизъм с авансови плащания и инструкции как да се гласува, включително въздържане или неучастие. Разследва се участието на около 20 депутати от различни фракции.

В сряда сутринта Тимошенко съобщи, че през нощта са извършени обиски в офиса на "Баткивщина" в Киев. Тя заяви, че тежко въоръжени служители са действали без да представят документи, не са открили улики и са иззели служебни телефони, парламентарни материали и лични средства, декларирани официално. Тимошенко нарече действията "грандиозен пиар трик" и част от предизборна кампания.

Тимошенко отрича обвиненията, определя записите като манипулирани и твърди, че разследването е "политическа поръчка". В парламента тя заяви, че НАБУ упражнява политически натиск и свърза случая с публичната ѝ критика към антикорупционните органи.

По обвинението - предлагане на неправомерна облага на длъжностни лица - законът предвижда от пет до десет години затвор.