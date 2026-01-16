Новини
Подкупване на депутати в замяна на гласове! Пускат Юлия Тимошенко срещу гаранция от $760 хиляди
  Тема: Украйна

Подкупване на депутати в замяна на гласове! Пускат Юлия Тимошенко срещу гаранция от $760 хиляди

16 Януари, 2026 18:13 709 16

Самата Тимошенко поиска съдията да не налага превантивна мярка или да я ограничи до лична гаранция, според "Украинска правда"

Подкупване на депутати в замяна на гласове! Пускат Юлия Тимошенко срещу гаранция от $760 хиляди - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Висшият антикорупционен съд в Киев наложи гаранция от 33 280 000 гривни и процесуални задължения на Юлия Тимошенко, лидер на фракцията "Баткивщина" във Върховната рада, която е заподозряна в подкупване на депутати в замяна на гласове, съобщава РБК-Украйна .

33 милиона гривни са над 760 000 долара. Специализираната прокуратура за борба с корупцията поиска гаранция от 50 милиона гривни. Самата Тимошенко поиска съдията да не налага превантивна мярка или да я ограничи до лична гаранция, според "Украинска правда".

Тимошенко няма да носи електронна гривна; от нея се изисква само да предаде паспорта си, отбелязва Бабел.

Антикорупционните органи съобщиха, че разследват схема за системно предоставяне на неправомерни облаги срещу "лоялно поведение" при гласуване. Според Националното бюро за борба с корупцията (НАБУ) това не са били еднократни договорки, а дългосрочен механизъм с авансови плащания и инструкции как да се гласува, включително въздържане или неучастие. Разследва се участието на около 20 депутати от различни фракции.

В сряда сутринта Тимошенко съобщи, че през нощта са извършени обиски в офиса на "Баткивщина" в Киев. Тя заяви, че тежко въоръжени служители са действали без да представят документи, не са открили улики и са иззели служебни телефони, парламентарни материали и лични средства, декларирани официално. Тимошенко нарече действията "грандиозен пиар трик" и част от предизборна кампания.

Тимошенко отрича обвиненията, определя записите като манипулирани и твърди, че разследването е "политическа поръчка". В парламента тя заяви, че НАБУ упражнява политически натиск и свърза случая с публичната ѝ критика към антикорупционните органи.

По обвинението - предлагане на неправомерна облага на длъжностни лица - законът предвижда от пет до десет години затвор.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 6 гласа.
  • 1 еврея разглоби крайна

    7 2 Отговор
    а нов сраел няма да има

    18:17 16.01.2026

  • 2 Гръм и мълнии

    8 0 Отговор
    Лека по лека, удобната корупция си излиза наяве, за Зеленски и ко, на по-късен етап

    18:19 16.01.2026

  • 3 В Днепропетровска област Службата

    6 0 Отговор
    за сигурност на Украйна e задържала ръководителя на районната Военномедицинска комисия, която е обвинена в издаване на фалшиви удостоверения за негодност на мъже да носят военна служба. Това е обявено от пресслужбата на СБУ на нейната Facebook страница. Разследването е установило, че Ръководителя е един от организаторите на схемата. Според делото, в замяна на подкупи тя заедно със съучастниците си са изготвяли медицински удостоверения за тези, които са били длъжни да отидат във военна служба на фронта, което им е помогнало да избегнат службата. Цената на услугите е започвала от 2,5 хиляди долара на лице. Документирани са повече от 20 случая за вземане на подкупи. По време на обиска на ръководителя на Военната комисия в местния териториален център за набиране персонал за войната са били открити и иззети над 300 хиляди долара в брой. В момента всички участници в схемата са обвинени и ги очаква до 10 години затвор с конфискация на имуществото. Прокуратурата е публикувала видео от даването на подкупи на ръководителя на Днепропетровската ВВК. Тайно видеонаблюдение и микрофони са били инсталирани в настолна лампа и полилей в офиса ѝ. Ръководителят на Военната комисия се казва Валентина Анисимовна Куриш. Тя заема тази позиция в Центъра за първична здравна грижа №3 в град Каменско (бивш Днепродзержинск).

    18:21 16.01.2026

  • 4 Тая преди години лежа в затвора

    8 0 Отговор
    малко и беше.

    18:21 16.01.2026

  • 5 Давайте пара

    11 0 Отговор
    На гнусните Урки само че от вашите заплати не от нашите.

    Коментиран от #8

    18:22 16.01.2026

  • 6 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    В офиса на Тимошенко намериха пачки долари.

    18:22 16.01.2026

  • 7 Украинците

    7 0 Отговор
    за пари са готови на всичко. Само да има кой да ги купува. Всичко осребряват. Селски, слугинаж народ.

    18:22 16.01.2026

  • 8 Последния Софиянец

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Давайте пара":

    Интересното е че в офиса на Тимошенко пачките бяха долари а не евро.Явно Тръмп и плаща за преврат.

    18:24 16.01.2026

  • 9 ЕС я

    8 0 Отговор
    изкара тази от затвора с измислени високопарни аргументи, точно преди Майдана. Иначе бяха доказали, че е крала като за последно руски газ от украинското транзитно предприятие. Наричаха я "газовата кралица". После я каниха в т.наречения "парламент на ЕС" и ставаха на крака да и ръкопляскат на глупостите.

    Коментиран от #14

    18:26 16.01.2026

  • 10 БоюЦиганина

    8 0 Отговор
    И в Украйна няма никаква корупция. Също като в България.

    18:26 16.01.2026

  • 11 Европейска саздърма от сбръчканата

    7 1 Отговор
    ви баба Урсула за Украината.Бабата да слага немският ботуш и да ходи на фронта да раздава кеш.

    18:27 16.01.2026

  • 12 Ей ама много богати тези

    4 0 Отговор
    Украински депутати.
    760 000 откъде ги е събрала тази която служи на народа Юлия. И то при условие че в Украйна и режим и няма пари и зеленски само ходи и проси да има за отбрана и разни други такива златни тоалетни бидета и скоростни разходки до чужди държави за да може да се изкъпе и стопли защото в Киев няма за простите и обикновени хора живот и удобство.
    А за селяните в окопите никой не го е грижа защото върховните управляващи получават за в джоба от оръжейните концерни добри от числения.
    На кой му пука за гражданите при условие че след няколко месеца ще бъде на някой собствен топъл остров под палмите и ще смуча от кокосовия орех двойно дайкири.

    18:29 16.01.2026

  • 13 стоян

    1 1 Отговор
    Браво за Зеленски и неговата антикорупционна прокуратура - а у нас кога ще кажем браво за осъден подкупен политик

    18:30 16.01.2026

  • 14 Руски колхозник

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "ЕС я":

    Глей си майтапа,след СВО, ако оставя жив Зеленски, гаранция,че ще е на висока длъжност в Европарламента

    18:30 16.01.2026

  • 15 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор
    То у нас, ако за подкупване на депутати съдят, то сите лидери на партии щяха да търкат нара в Централния.

    18:32 16.01.2026

  • 16 Курд Околянов

    0 0 Отговор
    Никаква гаранция за нея. Да я прибират на топло в затвора, че в Киев ще измръзне.

    18:46 16.01.2026

Новини по държави:
