Новини
Свят »
Русия »
Вицепремиерът докладва на Путин: Получихме оръжейни поръчки за рекордните 70 милиарда долара

Вицепремиерът докладва на Путин: Получихме оръжейни поръчки за рекордните 70 милиарда долара

12 Януари, 2026 18:35 1 230 61

  • русия-
  • нато-
  • денис мантуров-
  • оръжие-
  • владимир путин-
  • украйна

На заседанието Денис Мантуров отбеляза, че над хиляда нови образци руска военна техника са били изпитани на фронта, предаде ТАСС

Вицепремиерът докладва на Путин: Получихме оръжейни поръчки за рекордните 70 милиарда долара - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Интересът към руското въоръжение достига рекордни равнища, заяви руският вицепремиер Денис Мантуров, цитиран от ДПА, пише БТА.

„Към 2022 г. максималната стойност на поръчките беше 55 млрд. долара. Днес постигнахме рекорд със 70 млрд. долара вече подписани договори“, заяви Мантуров по време на среща с президента Владимир Путин. Вицепремиерът обясни случващото се с руската инвазия в Украйна през 2022 г.

„Технологията, изпитана в рамките на Специалната военна операция, се рекламира сама“, заяви той, като допълни, че руските противовъздушни системи, летателни апарати и реактивни системи за залпов огън са особено популярни.

На заседанието с участието на Путин Мантуров отбеляза, че над хиляда нови образци руска военна техника са били изпитани на фронта, предаде ТАСС.

Според вицепремиера руските отбранителни предприятия са изпълнили всички задачи в рамките на държавните отбранителни поръчки за изминалата година.

„Поставяме и ще продължим да поставяме особен акцент върху въоръжението и военната техника за задачите на Специалната военна операция“, допълни той.

Мантуров допълни, че в оръжейната промишленост на Русия работят 3,8 милиона души.

„Само за последните три години бяха назначени още 800 000 души и виждаме повишаване на производителността“, допълни той.

Високото равнище на поръчки обаче има и недостатък, отбелязва ДПА: съвсем наскоро, през декември, Мантуров призна, че експортните поръчки ще трябва да отстъпят място на търсенето на нови оръжия от руската армия, което означава, че те ще бъдат обработвани със закъснения.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Колективен руски крепостен

    22 19 Отговор
    С защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    Коментиран от #6, #37

    18:36 12.01.2026

  • 2 Така ще да е

    15 15 Отговор
    Да бе ... Ама от безаналоговите ли ?
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #7, #14

    18:38 12.01.2026

  • 3 За протокола

    10 6 Отговор
    "" Републиканец от Камарата на представителите настоява Гренландия да стане 51-вият щат на страната, докато президентът Доналд Тръмп публично настоява датската територия да премине под управлението на САЩ.
    Конгресменът Ранди Файн, републиканец от Флорида, внася в понеделник законопроект, целящ да упълномощи Тръмп „да предприеме необходимите стъпки“, за да придобие Гренландия и да я постави на пътя към присъединяване към Съединените щати.
    „Мисля, че е в интерес на света Съединените щати да упражняват суверенитет над Гренландия“, каза Файн.
    „Конгресът все още ще трябва да реши дали да го направи щат, но това просто би упълномощило президента да прави това, което прави, и да каже, че Конгресът стои зад него. И тогава това би ускорило превръщането му в щат, но все пак ще зависи от Конгреса дали да го направи.“"

    18:38 12.01.2026

  • 4 Омазана ватенка

    16 16 Отговор
    Колко Z магарета,коне и катъри са предвидени за мобилизация?

    18:39 12.01.2026

  • 5 Името

    13 15 Отговор
    10 години война в Афганистан сложи край на СССР.

    10 години война в Украйна....

    18:39 12.01.2026

  • 6 Ко каза, ко?

    8 5 Отговор

    До коментар #1 от "Колективен руски крепостен":

    Кой го казва това?

    18:39 12.01.2026

  • 7 Пригожин

    12 9 Отговор

    До коментар #2 от "Така ще да е":

    Шойгу окраде парите!

    18:39 12.01.2026

  • 8 Смях в залата 😆

    17 15 Отговор
    Какви поръчки 😆 Путин се чуди на Кимчо ли да се моли за ракети и войници или на Аятолаха и Мадуро, Ааа, Мадуро е извън играта вече, Аятолаха и на него не му остава много време, значи остана Ким 😆

    Коментиран от #11, #20, #21

    18:39 12.01.2026

  • 9 Денонощно платените глупаци

    18 14 Отговор
    на пропадналият запад реват, че Русия свършила оръжията, а те подписали рекордни договори за износ! Пак им отиде троленето на вятъра. Не, че ще ги спре. Все пак са глупаци. :)))

    Коментиран от #16, #27

    18:39 12.01.2026

  • 10 Българин

    17 13 Отговор
    Всичко руско е тоталщета !!!

    Коментиран от #15

    18:40 12.01.2026

  • 11 Пропагандата

    8 4 Отговор

    До коментар #8 от "Смях в залата 😆":

    винаги се цели в глупака!

    Коментиран от #25

    18:40 12.01.2026

  • 12 ПУСИНОВЦИТЕ НАЛИ НЕ РАБОТЕХА С

    11 10 Отговор
    ДАЛАРИ А С РЪБЛИ И ЙОАНИ....ЖАЛКО ЗА ТАЗ ВЕЛИКА ИМПЕРИЯ..... ША Я ОГЛОЗГАТ

    18:40 12.01.2026

  • 13 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    11 12 Отговор
    И това с какво ще подобри живота на обикновения руснак ?
    Ще има ли вътрешна тоалетна, ще има ли течаща вода, асфалтирани улици, училища и градини, оборудвани болници ...

    Коментиран от #54

    18:40 12.01.2026

  • 14 От Кремъл официальнъй

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "Така ще да е":

    Атакуваме с лопати и съдомиялни, но ни се молят за мир...що така?

    18:40 12.01.2026

  • 15 Така е

    11 8 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    Нищо, че тока ти е от руски реактор.

    18:41 12.01.2026

  • 16 Атина Палада

    8 7 Отговор

    До коментар #9 от "Денонощно платените глупаци":

    Колега-и ти ли,като мен си правен в задния отвор????

    Коментиран от #18, #39

    18:41 12.01.2026

  • 17 Учудвам се

    12 4 Отговор
    Толкова ли са скъпи тези лопатки с които руските пляскат по розовите допета враговете си че ще получат 70 милиарда долара.

    18:41 12.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ....

    14 8 Отговор
    Най-голямата антиреклама на руски оръжия е настоящата война, който продължава повече от 4 години, и няма абсолютно никакви изгледи за успех и постигане на целта на Русия - поставяне на проруско правителство в Украйна.

    18:42 12.01.2026

  • 20 Очевидец

    10 9 Отговор

    До коментар #8 от "Смях в залата 😆":

    Последният път Ким изгони пияницата Медведев дошъл да проси месо за Купянск 🤫

    18:42 12.01.2026

  • 21 Смях в залата

    8 2 Отговор

    До коментар #8 от "Смях в залата 😆":

    Като ми крадеш ника,поне си скрий пристрастията. Пиши обективно.

    Коментиран от #24

    18:43 12.01.2026

  • 22 Руската пропаганда

    8 6 Отговор

    До коментар #18 от "Ами не":

    Винаги има за цел глупака.

    Коментиран от #29

    18:43 12.01.2026

  • 23 Реалност

    11 8 Отговор
    Московия не е история за величие.
    Това е история за хроничен провал, прикрит като „империя“.
    Години наред ни се налага митът за „велика Русия“. За победоносна държава. За „втората армия на света“.
    Но ако премахнете пропагандата, ще остане съвсем различна картина.
    Московия почти винаги губи.
    240 години — васал на Златната орда. Данък, етикети, послушание.
    Ливонската война — провал. Балтика не е превзета, страната е разрушена.
    1610 г. — Москва е окупирана. Чуждестранни войски в Кремъл.
    Кримската война — срамно поражение и признание за технологичната изостаналост.
    Поражение от Япония — имперски шок и революция.
    Първата световна война — бягство от войната и разпад на държавата.
    1991 г. — разпадът на СССР, бягството на империята от историята.
    Чечня е унижението на армията.
    Украйна е провалът на „Киев за 3 дни“, разрушеният мит за „величие“.
    И всеки път - един и същ сценарий:
    - загуба
    - негодувание
    - желание за отмъщение
    - нова агресия
    - още по-голяма загуба

    Московия никога не е печелила с развитие.
    Те не са империя.
    Те са държава, която постоянно закъснява.
    Закъснява в науката, в икономиката, в човечността, в 21-ви век….

    Московия не е „алтернатива на Запада“.
    Това е архив от поражения, който се страхува, че ще бъде окончателно затворен.
    И този път — ще бъде затворен.
    Защото историята винаги побеждава онези, които никога не са се научили да бъдат успешни без насилие.

    18:43 12.01.2026

  • 24 Упадъка на запада

    8 5 Отговор

    До коментар #21 от "Смях в залата":

    рови нови и нови дъна, стигнал в отчаянието си да плаща на глупаци за лъжи и кражби срещу Русия.

    18:44 12.01.2026

  • 25 Град Козлодуй

    8 7 Отговор

    До коментар #11 от "Пропагандата":

    Напълно сте прав господине. Русофилството, по своята същност е робско мислене и поведение, присъщо на глупаците.

    Коментиран от #34

    18:45 12.01.2026

  • 26 Гръм и мълнии

    9 4 Отговор
    Американците печелят от оръжия, руснаците печелят от оръжия, Украйна стана военен полигон за тестване на всякакви оръжия, а Европа ще плати всички тези безумия.

    Коментиран от #31

    18:46 12.01.2026

  • 27 Копейка

    2 6 Отговор

    До коментар #9 от "Денонощно платените глупаци":

    На нас какъв ни е кяра?

    Коментиран от #33

    18:46 12.01.2026

  • 28 Британска двойка, мъж и жена

    7 2 Отговор
    са арестувани за опит за контрабанда на гранатомети от Украйна. Двойката е арестувана във Френското пристанище Кале, през което британците пътуват до Англия. Открити са два Американски гранатомета M141, увити във пакетажно фолио. Вестник Evening Standard е съобщил за това. Гранатометите са били в багажника в задната част на автомобил ван. Освен това двойката първоначално се е опитала да обяви оръжията за законни. Когато митническият служител ги е попитал "има ли нещо за деклариране?", те са обявили две ракети и друго военно оборудване, "които им били предадени в Украйна по време на хуманитарна мисия като законен подарък" за добре изпълнена мисия и като "символ на победа". Освен гранатомети в багажника е имало 14 снаряда и бронежилетки.
    На границата е обявена извънредна ситуация, хората са евакуирани от пристанището и са повикани сапьори. По-късно оборудването е изведено от експлоатация, конфискувано и унищожено. В съда Англичаните са заявили, че са били в Украйна четири дни и уж са получили законно разрешение за транспортиране на оръжия от Британското посолство. На нарушителите съда е наложил глоби.

    18:47 12.01.2026

  • 29 Така е

    4 4 Отговор

    До коментар #22 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият запад опря до глупаци за пропаганда и лъжи срещу Русия. И да крадеш никове не е пропаганда, а жалко съществуване на един отпадък, ползван за евтин глупак от пропадналият запад. казах ти дай за пацуля, а не троли. Глупва си. Пацуля е емблема на това което си и упадъка на запада!

    Коментиран от #38

    18:47 12.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ганчев

    4 3 Отговор

    До коментар #26 от "Гръм и мълнии":

    Американците си тестват вехтите оръжия по главите на руснаците.Тези неща трябва да се знаят.

    18:48 12.01.2026

  • 32 Мишел

    9 5 Отговор
    На Кремъл ще са необходими поне 85 години, за да превземе Украйна. Въпреки е изключително бавния темп на напредване на руските сили, темпът на нарастване на руските жертви е много голям. Към 15 декември, сателитните данни показват, че броят на убитите руснаци може да е достигнал до 1,8 милиона жертви, което е 7 пъти повече от украинските жертви.

    Коментиран от #46

    18:48 12.01.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Пропагандата

    6 1 Отговор

    До коментар #25 от "Град Козлодуй":

    винаги има за цел глупака!

    Коментиран от #45

    18:49 12.01.2026

  • 35 това е тъжно

    7 4 Отговор
    Газпром правеше по над 1 милиард долара на ден от износ на газ. ВПК на РФ ако има поръчки за над 70 милиарда долара, това е 70 дни износ на въглеводороди от Газпром. Мъкаааа

    Коментиран от #57

    18:49 12.01.2026

  • 36 да питам

    8 4 Отговор
    тази година на парада 9 май в Мацква, защо го нямаше даже и картонения макет на Армата ?

    18:49 12.01.2026

  • 37 Хаха хаха ха

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Колективен руски крепостен":

    Получили поръчки, които те са си възложили. Скудоумието на Иванушка Глупака

    18:49 12.01.2026

  • 38 Сус бе копейка

    2 4 Отговор

    До коментар #29 от "Така е":

    Мърлява.

    Коментиран от #42

    18:50 12.01.2026

  • 39 Ами не

    4 3 Отговор

    До коментар #16 от "Атина Палада":

    Само глупак е ползван от пропадналият и залят от фашизъм запад, да краде и лъже.

    18:50 12.01.2026

  • 40 пРосия

    3 3 Отговор
    Страната на идиотите.

    18:51 12.01.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ко не ти пасна тъ пейка

    5 1 Отговор

    До коментар #38 от "Сус бе копейка":

    Че тъ пейката е глупава и показва упадъка на запада да я ползват за лъжи и тъпотия срещу Русия или, че я карат да се нервира и покаже падението си с пацуля?

    Коментиран от #47

    18:52 12.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Град Козлодуй

    4 3 Отговор

    До коментар #34 от "Пропагандата":

    Напълно сте прав господине. Ама клетите копейки така и не успяха да осъзнаят на какви лъжи ги подлага ежедневно кремълската пропаганда.

    Коментиран от #51

    18:53 12.01.2026

  • 46 Механик

    6 3 Отговор

    До коментар #32 от "Мишел":

    В Русия затвориха повечето затвори поради липса на обитатели заминали на СВО.

    18:53 12.01.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Пусин е най-npoZтото жуже на света

    5 2 Отговор
    Не знам да е имало начело на московията толкова rлynaв rном .

    18:54 12.01.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Сандо

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Град Козлодуй":

    За да разбереш, трябва да мислиш. За да мислиш, трябва да имаш мозък. За да имаш мозък, трябва да си с гръбнак.

    18:56 12.01.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 варна

    5 1 Отговор
    колкото поръчаха Москвичи, толкова ще поръчат и оръжия няма какво да се лъжем хи хи

    18:58 12.01.2026

  • 54 От село СТРЕЛЕЦ СЪМ ..СТ. ЗАГОРСКО

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":

    УЛИЦИТЕ НИ С БАЙ ТОШОВИЯ АСФАЛТ ВЕЧЕ СА КАТО СЛЕД БОМБИРАНЕ В УКРИЯ И ТАКА ВЕЧЕ 40 Г. НИИИИИЩО ЗА СЕЛОТО НЕ Е НАПРАВЕНО НИИИИИИЩОООО ДОРИ И ОТ ЛАМПИ ПО УЛИЦИТЕ ИКОНОМИСВАТ ШОТ ТИЯ СЯШНИТЕ СВЕТЯТ КЪТ НА ПОПА КАНДИЛОТО...

    Коментиран от #58

    18:58 12.01.2026

  • 55 Костадинов

    2 0 Отговор
    Възраждане се цели в примитивните инстинкти на глупаците. Не предлага никаква политика, а сама примитивни опорки

    18:58 12.01.2026

  • 56 да питам

    3 0 Отговор
    Какво стана с крайцера Мацква, изплува ли вече ?

    Коментиран от #59

    18:59 12.01.2026

  • 57 Руската действителност

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "това е тъжно":

    винаги е била много тъжна и тежка, но сега особено ясно се вижда руската трагедия. Жалко за младите руснаци.

    19:02 12.01.2026

  • 58 Дрин

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "От село СТРЕЛЕЦ СЪМ ..СТ. ЗАГОРСКО":

    Нашето село и при Бай Тошо асфалт не е видело. Съседното чак сега го асфалтират и му слагат канализация.

    19:02 12.01.2026

  • 59 Забелязъл

    0 2 Отговор

    До коментар #56 от "да питам":

    Е кой да питаш?! Копейките не могат да калкулират цените от лев в евро и затова ги лъжат в магазините.

    19:03 12.01.2026

  • 60 Що за идиотия

    0 0 Отговор
    Пропуснали са да отбележат и цената, която плащат и ще плащат за липсата на нормален живот за сметка на увеличеното производство на оръжия. Не се хвалят с мир, а с превъоръжаване и сеене на смърт.

    19:04 12.01.2026

  • 61 Организираната престъпна група

    0 0 Отговор
    Службата за сигурност на Украйна и Националната полиция са разкрили престъпна група, която се е опитала да продаде една от най-големите партиди пленени оръжия от 2022 г. насам. Това е съобщено от пресслужбите на отделите. Групата е действала в Украйна от 2022 г. до сега. Групата е работела в Киевска и Днепропетровска област, а преди задържането на нейните членове е подготвяла голяма партида пленени оръжия за продажба на черния пазар. Служители на реда са задържали организатора на групата, двама от неговите съучастници и трима престъпници, които са се опитвали да продадат оръжията. Било е иззето: 11 бр. автоматични оръжия, 15 бр. нарезни, 14 бр.пистолета от различни типове,5 бр.револвера, 40 бр.гладкокалибрени оръжия, 2 бр.гранатомета,
    36 бр. гранати от различни видове,24 бр.предпазителя от различни типове, почти 13 000 бр. патрона с различни калибри, TNT, електрически детонатори, заглушители за огнестрелни оръжия, оборудване за производство на патрони, 6 западни военни автомобила тип джип. Всичко е събирано от фронтовите райони и е съхранявано в скривалища.

    19:06 12.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания