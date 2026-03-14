Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Техеран: Няма пострадала петролна инфраструктура на остров Харг след американските удари

14 Март, 2026 13:51 1 398 42

  • иран-
  • сащ-
  • харг-
  • остров харг-
  • персийски залив-
  • ормузки проток-
  • пентагон-
  • петрол-
  • доналд тръмп

Доналд Тръмп обяви снощи, че е унищожил напълно военни обекти на острова и предупреди, че ще разруши също петролните му съоръжения, ако Иран или който и да било друг предприеме каквото и да било действие, за да попречи на свободното и безопасно преминаване на кораби през Ормузкия проток

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Никаква петролна инфраструктура не е била повредена на стратегическия остров Харг, предаде иранската информационна агенция ФАРС след американските удари по военни обекти на ключовия ирански остров в Персийския залив вчера, които президентът Доналд Тръмп обяви за "напълно унищожени", пише БТА.

"При атаката отекнаха 15 експлозии, но никакви петролни съоръжения не са пострадали", съобщи ФАРС, позовавайки се неназовани "източници на място".

"Врагът се опита на порази отбранителни съоръжения на армията, военноморската база "Джошан", контролната кула на летището и хангара за хеликоптери на иранската компания "Континентъл Шелф Ойл Кампъни" (Continental Shelf Oil Company), уточни ФАРС, цитирана от Франс прес.

На остров Харг, на около 30 километра от брега, се намира най-големият терминал на Иран за износ на петрол, който осигурява около 90% от износа на суров петрол от страната, както сочи актуална оценка на американската банка "Джей Пи Морган" (JP Morgan).

Доналд Тръмп обяви снощи в социалната си мрежа, че "е унищожил напълно" военни обекти на острова и предупреди, че ще разруши също петролните му съоръжения, "ако Иран или който и да било друг предприеме каквото и да било действие, за да попречи на свободното и безопасно преминаване на кораби през Ормузкия проток".

"Всички петролни, икономически и енергийни съоръжения, принадлежащи на петролни компании от региона, които частично са собственост на САЩ или които сътрудничат на САЩ, ще бъдат незабавно унищожени и превърнати в пепел", предупреди в отговор говорителят на свързания с Гвардейците на Революцията централен щаб "Хатам ал Анбия", цитиран от иранските медии.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    19 8 Отговор
    Краварите искат да откраднат Иранските терминали на острова.

    Коментиран от #8, #19, #26

    13:53 14.03.2026

  • 2 Цомчо Плюнката

    11 4 Отговор
    Руският петрол пуска 3 пъти повече бензин.

    Коментиран от #29

    13:55 14.03.2026

  • 3 Сатана Z

    16 5 Отговор
    Петролни складове са ударени с безпилотник в Оман.....по всяка вероятност от Израел.Еврейската подлост няма граници.

    13:55 14.03.2026

  • 4 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    8 11 Отговор
    Намериха ли главата на аятолаха?

    Коментиран от #10

    13:55 14.03.2026

  • 5 Островитянин

    12 4 Отговор
    Американците няма да навредят на петролни инфраструктури или каквато и да е промишлена такава.
    Както и при ВСВ бомбардират и нанасят умишлени щети само на цивилни обекти.
    През ВСВ в западната част на Германия няма пострадала нито една фабрика поради което изправянето и на крака след това е било по лесно.
    За разлика от тях другата страна действа обратно разрушавала военните обекти и пазела цивилното население.

    Коментиран от #32

    13:56 14.03.2026

  • 6 Сатана Z

    8 1 Отговор
    Ирански доклад за състоянието на остров Харг след атаката на САЩ

    Източници от полето съобщиха, че по време на тези атаки на острова са били чути повече от 15 експлозии.

    По време на тези атаки врагът се е опитал да повреди армейските отбранителни съоръжения, военноморската база Джошан, контролната кула на летището и хеликоптерната площадка Куран Гар.

    Нито едно от съоръженията на нефтената инфраструктура не е било повредено при тези атаки. Врагът преди това съобщи за пълното унищожаване на системите за противовъздушна отбрана на острова, но възобновяването на операциите по противовъздушна отбрана на острова час след серията атаки срещу Харг опроверга тези твърдения.

    13:57 14.03.2026

  • 7 Откровението Апокалипсис

    7 4 Отговор
    Тръмп вдигна мирът от Земята. Повече няма да има мир на тази планета. Чак до Второто пришествие през 2370 година. 350 години, време времена и половин време - 100 плюс 200 плюс 50 години. 2300 години след краят на Вторият храм.

    Коментиран от #18

    13:57 14.03.2026

  • 8 Европеец

    17 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Прав си, така е..... То като погледнеш потеклото на краварите всичко е ясно..... Потомци на утайката от така наречената Европа ..... Ще видим какво ще стане, но дано иранците успея да се задържат до есента, после самата крава ще свали лудия Дончо-"миротвореца", де......

    Коментиран от #24, #30

    13:58 14.03.2026

  • 9 това е въпроса

    9 0 Отговор
    Въпросът е "кой ще издържи по-дълго"? Иран или Монархиите.Колко дълго може още Ормуз да бъде затворен? 🤔😎

    13:58 14.03.2026

  • 10 аз оригинала

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Ела да ти набутам моята .без вазе лин.

    13:59 14.03.2026

  • 11 Мишел

    10 0 Отговор
    Пентагонът е забранил удари по нефтогазодобива в Близкия Изток, защото отрицателния ефект от тях е най -силен за САЩ.

    14:00 14.03.2026

  • 12 Амчи той и Тръмп...

    6 0 Отговор
    ...каза същото...!
    Че за сега е пощадил петролната инфраструктура на остров Харг ...!

    14:00 14.03.2026

  • 13 Косьо

    13 0 Отговор
    Обезсоляващите инсталации са ахилесовата пета на монархиите - извадят ли ги от строя, всичко приключва за седмица. Иначе приходите от петрола имат косвено влияние върху американските финанси, тъй като монархиите ги рециклират в покупка на ДЦК, а отскоро и в акции на ТЕК гиантите. Спре ли ПонЦи схемата за месец-два, пирамидата рухва.

    Коментиран от #16

    14:00 14.03.2026

  • 14 Един

    9 13 Отговор
    Едно поне е ясно, че руските ПВО са пълна пародия.

    Коментиран от #17, #27

    14:01 14.03.2026

  • 15 На острова

    11 1 Отговор
    му нема нищо.
    И главния брадат е жив, а приемника му не е в кома.

    14:02 14.03.2026

  • 16 Би ли дал инфо?!

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Косьо":

    Какво е това...,,ПонЦи"...?!

    Коментиран от #41

    14:02 14.03.2026

  • 17 Ама то щот...!

    11 1 Отговор

    До коментар #14 от "Един":

    ,,Железният купол" не се изложи,с прехвалените ,,Пейтриът"...!
    Гола вода!

    Коментиран от #20

    14:04 14.03.2026

  • 18 Браво, колега !!!

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Откровението Апокалипсис":

    В Евангелието пише, че никой не знае този ден.
    Ама ти си го сметнал.

    14:05 14.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 1303202617

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ама то щот...!":

    Чарлз Понци, (на английски: Charles Ponzi) е италиански финансист и измамник, добил световна слава.

    14:08 14.03.2026

  • 21 Дедо ви ...

    14 3 Отговор
    Тръмп вдигна бялото знаме: Иран е напълно победен, искаме споразумение!
    Ракета е ударила американското посолство в Багдат, избухнал е пожар
    5 американски „летящи цистерни“ са уцелени от ирански ракети в Саудитска Арабия
    Дубай приключи: Емигрантите бягат от мегаполиса в паника
    Тел Авив гори...!!! Нетаняхо се оказа поголям фашист от Хитлер. Избягал е от Израел и си крие в Германия
    Всички самолети F- 35 на Израел са пребазирани в английската база в Кипър.
    Ударите по английската база в Кипър не са удар по страната, базата се води суверенна територия и ударите са по нея
    Иран може да пусне танкери през Ормузкия проток, ако петролът се плаща в китайски юани
    И други и други за които мисирлъка не пише

    Коментиран от #25

    14:08 14.03.2026

  • 22 Казват му го

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "2234":

    ама той е упорит!

    14:09 14.03.2026

  • 23 Тимур

    2 2 Отговор
    Ами той Тръмп нали направи шзказване, че съзнателно не удрят нефтената инфраструктура на острова

    14:09 14.03.2026

  • 24 Тимур

    3 10 Отговор

    До коментар #8 от "Европеец":

    Хайде да не гледаме нашето потекло на чобани,че станахме за резил. 35 години преход, егати мафията руска проклета

    14:12 14.03.2026

  • 25 Тимур

    2 6 Отговор

    До коментар #21 от "Дедо ви ...":

    Добър си на вицовете,но намали малко поне ракията

    Коментиран от #31

    14:13 14.03.2026

  • 26 Тимур

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Ами изпревариха ви вас чобаните

    14:14 14.03.2026

  • 27 Мишел

    6 4 Отговор

    До коментар #14 от "Един":

    Иран има един дивизион ПВО С300Е от най старите и над 66 дивизиона ПВО собствена разработка. Сега ще купува масово С400Е и ще произвежда по лиценз С500Е .
    Страните в Близкия Изток нямат руско ПВО, само западно Пейтриът и др.на САЩ. Данни на СИПРИ.

    14:15 14.03.2026

  • 28 Прогноза

    5 5 Отговор
    В следващите дни Тръмп може да почне да им спира тока поетапно.

    14:17 14.03.2026

  • 29 2234

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Цомчо Плюнката":

    Абе плюнка да ти имам образованието.

    14:22 14.03.2026

  • 30 1234

    3 4 Отговор

    До коментар #8 от "Европеец":

    Европеец ти си голям боклук.

    14:23 14.03.2026

  • 31 А, пък ти,

    5 1 Отговор

    До коментар #25 от "Тимур":

    драга ми джендърке , намали ровенето в тавата с фалшивото брашно...

    14:29 14.03.2026

  • 32 русия ТЕРОРИСТ И ФАШИСТ НОМЕР ЕДНО

    5 8 Отговор

    До коментар #5 от "Островитянин":

    Докато САЩ водят война срещу тероризма ,то терориста русия води война само срещу цивилното население на Украйна.

    14:42 14.03.2026

  • 33 Дон Корлеоне

    2 2 Отговор
    Хаяско трепери като лист в бункера.

    14:51 14.03.2026

  • 34 Агресията на Американският ционизъм

    2 0 Отговор
    Пет самолета-цистерни KC-135 Stratotanker на американските военновъздушни сили бяха повредени от удар с иранска балистична ракета по военновъздушната база „Принц Султан“ в Саудитска Арабия.

    Повече от 30 американски войници бяха хоспитализирани, 20 от които получиха сериозни наранявания, включително сътресения, рани от шрапнели и тежки изгаряния, след масираната атака на Иран срещу американска база в Кувейт.

    14:51 14.03.2026

  • 35 Агресията на Американският ционизъм

    2 0 Отговор
    Великобритания отмени санкциите върху нефтопровода „Дружба“.
    Ръководителят на Европейската комисия призова за ускорени ремонти на нефтопровода „Дружба“, за да се гарантира енергийната сигурност на Европа.

    А Иран обмисля частично разрешаване на транзита на петролни танкери през Ормузкия проток, при условие че продажбите на петрол се извършват в китайски юани, заяви висш ирански служител пред CNN.
    Персийците вече открито се подиграват на Съединените щати.

    14:53 14.03.2026

  • 36 няма и да има разрушения

    2 0 Отговор
    все пак целта е после да се ползва за износ на петрол от сащ и новото ръководство на Персия

    14:54 14.03.2026

  • 37 Агресията на Американският ционизъм

    2 0 Отговор
    Подмолните номера и провокации нямат шанс при Ердоган. След като ракета бе изстреляна към базата в Инджерлик, в очевиден опит за вкарване на Турция и НАТО във войната (член 5), турският президент заяви:
    „Изключително предпазливи сме към конспирации, капани и провокации, които се опитват да въвлекат страната ни във война..."

    Ционистите опитаха и провокация с вкарването на Азербайджан в конфликта с Иран:
    Ударът с дронове срещу летището и училището в Нахчиван на 5 март, при който пострадаха мирни жители беше класическа провокация.
    Този инцидент имаше за цел да въвлече Азербайджан във войната.

    14:57 14.03.2026

  • 38 Агресията на Американският ционизъм

    2 0 Отговор
    "Гардиън": Иран е отхвърлил две предложения на Тръмп за примирие.
    Иранските военни заявиха, че за да прекратят войната, освен парични плащания за нанесените щети, ще поискат САЩ да изтеглят всичките си войски от Близкия изток.

    15:00 14.03.2026

  • 39 Агресията на Американският ционизъм

    2 0 Отговор
    Иран предупреждава бизнеса в Близкия изток

    Ирански медии и акаунти, свързани с Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC), издадоха предупреждение, в което изрично посочват офисите и центровете за данни на няколко американски технологични компании като „легитимни цели“, в случай че конфликтът между САЩ, Израел и Иран ескалира допълнително. Служителите на тези компании са посъветвани незабавно да евакуират офисите и центровете си за данни, а цивилните да избягват тези съоръжения.

    Това предупреждение се отнася за офисите и центровете за данни на големи технологични компании, включително Qualcomm, Adobe, Dell Technologies, Intel, Apple, Cisco Systems, Palo Alto Networks, Oracle, Salesforce, Amazon (AWS), Microsoft и Google (Alphabet), в градовете Дубай, Рияд, Доха, Кувейт, Манама и Оман.

    15:01 14.03.2026

  • 40 Наказание.

    2 0 Отговор
    Новина: от високата трибуна на ирански парламент беше съобщено,че Украина ще се счита за законна цел на ирански удари след като тя помогна на Израел с безпилотниците .Също така Украйна открито се радвала на неудачи на Иран и позволила недопустими изказвания












    Радио Свобода © 2026 RFE/RL, Inc. | В

    Новина: От висока трибуна на ирански парламент беше съобщено,че Украина ще се счита за законна цел на ирански удари след като тя помогна на Израел с безпилотниците .Също така Украйна открито се радвала на неудачи на Иран и позволила недопустими изказвавия










    15:02 14.03.2026

  • 41 Косьо

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Би ли дал инфо?!":

    Не е за индианци .
    Но да ти го преведа - измама , далавера , пирамида ......

    15:11 14.03.2026

  • 42 койдазнай

    0 0 Отговор
    Това че няма засегнати петролни съоръжения и много хубаво. Значи Иран ще продължи да изнася нефт за Китай и Индия, сваляйки по този начин цените в световен мащаб.

    15:30 14.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания