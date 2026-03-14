Техеран: Няма пострадала петролна инфраструктура на остров Харг след американските удари

Никаква петролна инфраструктура не е била повредена на стратегическия остров Харг, предаде иранската информационна агенция ФАРС след американските удари по военни обекти на ключовия ирански остров в Персийския залив вчера, които президентът Доналд Тръмп обяви за "напълно унищожени", пише БТА.
"При атаката отекнаха 15 експлозии, но никакви петролни съоръжения не са пострадали", съобщи ФАРС, позовавайки се неназовани "източници на място".
"Врагът се опита на порази отбранителни съоръжения на армията, военноморската база "Джошан", контролната кула на летището и хангара за хеликоптери на иранската компания "Континентъл Шелф Ойл Кампъни" (Continental Shelf Oil Company), уточни ФАРС, цитирана от Франс прес.
На остров Харг, на около 30 километра от брега, се намира най-големият терминал на Иран за износ на петрол, който осигурява около 90% от износа на суров петрол от страната, както сочи актуална оценка на американската банка "Джей Пи Морган" (JP Morgan).
Доналд Тръмп обяви снощи в социалната си мрежа, че "е унищожил напълно" военни обекти на острова и предупреди, че ще разруши също петролните му съоръжения, "ако Иран или който и да било друг предприеме каквото и да било действие, за да попречи на свободното и безопасно преминаване на кораби през Ормузкия проток".
"Всички петролни, икономически и енергийни съоръжения, принадлежащи на петролни компании от региона, които частично са собственост на САЩ или които сътрудничат на САЩ, ще бъдат незабавно унищожени и превърнати в пепел", предупреди в отговор говорителят на свързания с Гвардейците на Революцията централен щаб "Хатам ал Анбия", цитиран от иранските медии.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #8, #19, #26
13:53 14.03.2026
2 Цомчо Плюнката
Коментиран от #29
13:55 14.03.2026
3 Сатана Z
13:55 14.03.2026
4 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Коментиран от #10
13:55 14.03.2026
5 Островитянин
Както и при ВСВ бомбардират и нанасят умишлени щети само на цивилни обекти.
През ВСВ в западната част на Германия няма пострадала нито една фабрика поради което изправянето и на крака след това е било по лесно.
За разлика от тях другата страна действа обратно разрушавала военните обекти и пазела цивилното население.
Коментиран от #32
13:56 14.03.2026
6 Сатана Z
Източници от полето съобщиха, че по време на тези атаки на острова са били чути повече от 15 експлозии.
По време на тези атаки врагът се е опитал да повреди армейските отбранителни съоръжения, военноморската база Джошан, контролната кула на летището и хеликоптерната площадка Куран Гар.
Нито едно от съоръженията на нефтената инфраструктура не е било повредено при тези атаки. Врагът преди това съобщи за пълното унищожаване на системите за противовъздушна отбрана на острова, но възобновяването на операциите по противовъздушна отбрана на острова час след серията атаки срещу Харг опроверга тези твърдения.
13:57 14.03.2026
7 Откровението Апокалипсис
Коментиран от #18
13:57 14.03.2026
8 Европеец
До коментар #1 от "Сатана Z":Прав си, така е..... То като погледнеш потеклото на краварите всичко е ясно..... Потомци на утайката от така наречената Европа ..... Ще видим какво ще стане, но дано иранците успея да се задържат до есента, после самата крава ще свали лудия Дончо-"миротвореца", де......
Коментиран от #24, #30
13:58 14.03.2026
9 това е въпроса
13:58 14.03.2026
10 аз оригинала
До коментар #4 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Ела да ти набутам моята .без вазе лин.
13:59 14.03.2026
11 Мишел
14:00 14.03.2026
12 Амчи той и Тръмп...
Че за сега е пощадил петролната инфраструктура на остров Харг ...!
14:00 14.03.2026
13 Косьо
Коментиран от #16
14:00 14.03.2026
14 Един
Коментиран от #17, #27
14:01 14.03.2026
15 На острова
И главния брадат е жив, а приемника му не е в кома.
14:02 14.03.2026
16 Би ли дал инфо?!
До коментар #13 от "Косьо":Какво е това...,,ПонЦи"...?!
Коментиран от #41
14:02 14.03.2026
17 Ама то щот...!
До коментар #14 от "Един":,,Железният купол" не се изложи,с прехвалените ,,Пейтриът"...!
Гола вода!
Коментиран от #20
14:04 14.03.2026
18 Браво, колега !!!
До коментар #7 от "Откровението Апокалипсис":В Евангелието пише, че никой не знае този ден.
Ама ти си го сметнал.
14:05 14.03.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 1303202617
До коментар #17 от "Ама то щот...!":Чарлз Понци, (на английски: Charles Ponzi) е италиански финансист и измамник, добил световна слава.
14:08 14.03.2026
21 Дедо ви ...
Ракета е ударила американското посолство в Багдат, избухнал е пожар
5 американски „летящи цистерни“ са уцелени от ирански ракети в Саудитска Арабия
Дубай приключи: Емигрантите бягат от мегаполиса в паника
Тел Авив гори...!!! Нетаняхо се оказа поголям фашист от Хитлер. Избягал е от Израел и си крие в Германия
Всички самолети F- 35 на Израел са пребазирани в английската база в Кипър.
Ударите по английската база в Кипър не са удар по страната, базата се води суверенна територия и ударите са по нея
Иран може да пусне танкери през Ормузкия проток, ако петролът се плаща в китайски юани
И други и други за които мисирлъка не пише
Коментиран от #25
14:08 14.03.2026
22 Казват му го
До коментар #19 от "2234":ама той е упорит!
14:09 14.03.2026
23 Тимур
14:09 14.03.2026
24 Тимур
До коментар #8 от "Европеец":Хайде да не гледаме нашето потекло на чобани,че станахме за резил. 35 години преход, егати мафията руска проклета
14:12 14.03.2026
25 Тимур
До коментар #21 от "Дедо ви ...":Добър си на вицовете,но намали малко поне ракията
Коментиран от #31
14:13 14.03.2026
26 Тимур
До коментар #1 от "Сатана Z":Ами изпревариха ви вас чобаните
14:14 14.03.2026
27 Мишел
До коментар #14 от "Един":Иран има един дивизион ПВО С300Е от най старите и над 66 дивизиона ПВО собствена разработка. Сега ще купува масово С400Е и ще произвежда по лиценз С500Е .
Страните в Близкия Изток нямат руско ПВО, само западно Пейтриът и др.на САЩ. Данни на СИПРИ.
14:15 14.03.2026
28 Прогноза
14:17 14.03.2026
29 2234
До коментар #2 от "Цомчо Плюнката":Абе плюнка да ти имам образованието.
14:22 14.03.2026
30 1234
До коментар #8 от "Европеец":Европеец ти си голям боклук.
14:23 14.03.2026
31 А, пък ти,
До коментар #25 от "Тимур":драга ми джендърке , намали ровенето в тавата с фалшивото брашно...
14:29 14.03.2026
32 русия ТЕРОРИСТ И ФАШИСТ НОМЕР ЕДНО
До коментар #5 от "Островитянин":Докато САЩ водят война срещу тероризма ,то терориста русия води война само срещу цивилното население на Украйна.
14:42 14.03.2026
33 Дон Корлеоне
14:51 14.03.2026
34 Агресията на Американският ционизъм
Повече от 30 американски войници бяха хоспитализирани, 20 от които получиха сериозни наранявания, включително сътресения, рани от шрапнели и тежки изгаряния, след масираната атака на Иран срещу американска база в Кувейт.
14:51 14.03.2026
35 Агресията на Американският ционизъм
Ръководителят на Европейската комисия призова за ускорени ремонти на нефтопровода „Дружба“, за да се гарантира енергийната сигурност на Европа.
А Иран обмисля частично разрешаване на транзита на петролни танкери през Ормузкия проток, при условие че продажбите на петрол се извършват в китайски юани, заяви висш ирански служител пред CNN.
Персийците вече открито се подиграват на Съединените щати.
14:53 14.03.2026
36 няма и да има разрушения
14:54 14.03.2026
37 Агресията на Американският ционизъм
„Изключително предпазливи сме към конспирации, капани и провокации, които се опитват да въвлекат страната ни във война..."
Ционистите опитаха и провокация с вкарването на Азербайджан в конфликта с Иран:
Ударът с дронове срещу летището и училището в Нахчиван на 5 март, при който пострадаха мирни жители беше класическа провокация.
Този инцидент имаше за цел да въвлече Азербайджан във войната.
14:57 14.03.2026
38 Агресията на Американският ционизъм
Иранските военни заявиха, че за да прекратят войната, освен парични плащания за нанесените щети, ще поискат САЩ да изтеглят всичките си войски от Близкия изток.
15:00 14.03.2026
39 Агресията на Американският ционизъм
Ирански медии и акаунти, свързани с Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC), издадоха предупреждение, в което изрично посочват офисите и центровете за данни на няколко американски технологични компании като „легитимни цели“, в случай че конфликтът между САЩ, Израел и Иран ескалира допълнително. Служителите на тези компании са посъветвани незабавно да евакуират офисите и центровете си за данни, а цивилните да избягват тези съоръжения.
Това предупреждение се отнася за офисите и центровете за данни на големи технологични компании, включително Qualcomm, Adobe, Dell Technologies, Intel, Apple, Cisco Systems, Palo Alto Networks, Oracle, Salesforce, Amazon (AWS), Microsoft и Google (Alphabet), в градовете Дубай, Рияд, Доха, Кувейт, Манама и Оман.
15:01 14.03.2026
40 Наказание.
Радио Свобода © 2026 RFE/RL, Inc. | В
Новина: От висока трибуна на ирански парламент беше съобщено,че Украина ще се счита за законна цел на ирански удари след като тя помогна на Израел с безпилотниците .Също така Украйна открито се радвала на неудачи на Иран и позволила недопустими изказвавия
15:02 14.03.2026
41 Косьо
До коментар #16 от "Би ли дал инфо?!":Не е за индианци .
Но да ти го преведа - измама , далавера , пирамида ......
15:11 14.03.2026
42 койдазнай
15:30 14.03.2026