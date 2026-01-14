Студената война продължава... и е по-опасна от всякога

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Ами ако Студената война никога не е свършвала? Това е експлозивната теза на Андрю Качинс, професор в университета "Джонс Хопкинс" и старши сътрудник в Центъра за национален интерес, американски мозъчен тръст.

Дори след падането на Берлинската стена, обединението на Германия и разпадането на Съветския съюз, едно нещо не се е променило нито на йота и това е рискът от ядрена конфронтация, посочва той. С изместването на разделителната линия на изток настоящият период е далеч по-опасен - особено с войната в Украйна, която може да ескалира и да се разпространи - отколкото беше по време на Студената война.

В интервю за френския вестник L'Express Андрю Качинс анализира геополитическите преконфигурации, които вероятно ще променят правилата на играта.

L'EXPRESS: Според Вас Студената война всъщност не е приключила през 1991 г. Може да изненадате мнозина...

АНДРЮ КАЧИНС: Когато мислим за края на Студената война, естествено ни идват на ум три събития, случили се между 1989 и 1991 г.: падането на Берлинската стена, обединението на Германия и разпадането на Съветския съюз. Но едно нещо не се е променило ни най-малко: рискът от ядрена конфронтация. Със сигурност конфронтацията между Съединените щати и СССР е изчезнала; сега живеем в многополюсен свят...

Днес, както и вчера, всички страни, притежаващи ядрени оръжия, продължават да насочват ракетите си една към друга като възпиращ фактор. Именно това, поне засега, предпазва света от пълномащабна война...

По същество, точно това предлага моят колега Сергей Радченко на осма страница от книгата си "Управление на света: Претенцията на Кремъл за глобална сила в Студената война" (2024):"Ядрените суперсили биха продъжили да съществуват, освен ако не се разпаднат отвътре и не се сринат (както в крайна сметка се случи със Съветския съюз).

Но директният конфликт между суперсилите стана просто немислим, което логично води до възможността за безкрайна Студена война; Студена война след Студена война след Студена война." В ретроспекция изглежда наивно, че не осъзнахме тази фундаментална реалност на световния ред през 1989 г.

Всъщност Джордж Оруел е първият, който използва термина "Студена война" в статия, озаглавена "Вие и атомната бомба", публикувана през октомври 1945 г., само два месеца след като Съединените щати хвърлиха атомни бомби върху Хирошима и Нагасаки. Той си представяше свят, в който две или три ядрени суперсили просто си поделят света. И той заключи доста мрачно, че тази ситуация вероятно ще сложи край на мащабни войни, за сметка на "мир, който не е мир" и който ще продължи безкрайно.

L'EXPRESS: Каква е Вашата гледна точка?

АНДРЮ КАЧИНС: Притежаването на ядрени оръжия от водещите сили е основното условие за Студената война и това със сигурност не се е променило с разпадането на Съветския съюз. Освен това, припомнете си какво характеризира периода след Студената война: изчезването на териториалното разделение между НАТО на Запад и Варшавския договор на Изток. Тази конфигурация вече не съществува.

Днес, близо тридесет и пет години след разпадането на Съветския съюз, сякаш линията на конфронтация просто се е изместила на изток. Но тя все още е съвсем реална. Фундаменталната разлика е, че настоящият период е далеч по-опасен - особено с войната в Украйна, която може да ескалира и да се разпространи - отколкото беше по време на Студената война. Поради тези причини, след двадесет или тридесет години, историците биха могли да считат периода от 1945 г. нататък за продължителна Студена война.

L'EXPRESS: Само че този път въоръженият конфликт се разгръща на европейска територия...

АНДРЮ КАЧИНС: Вярно е, че никога не сме преживявали подобен тип конфронтация по време на съветския период, въпреки че видяхме множество кризи около Берлин през 50-те и 60-те години на миналия век, които никога не ескалираха в пряка война, вероятно отчасти поради опасностите от ядрен конфликт.

Но ядрената сянка тегне над руско-украинската война от самото начало, със заплахите на Путин за ескалация, внимателно калибрираните доставки на оръжия и друга помощ за Украйна... от страх от самата ядрена ескалация!

L'EXPRESS: Вие също така твърдите, че Студената война не е приключила и в Азия. Защо?

АНДРЮ КАЧИНС: Струва си да се разгледат компонентите на Студената война в този регион, а именно липсата на мирен договор между Съветския съюз и Япония след Втората световна война и Корейската война от 1950 до 1953 г. И така, каква е ситуацията днес? Първо, Япония и Русия (СССР се разпадна) все още не са подписали мирен договор, въпреки че конфликтът е приключил отдавна. Второ, въпреки че в Корея е сключено примирие, отново мирен договор никога не е бил подписан. А настоящите съюзнически системи в Азия много наподобяват тези, които са преобладавали по време на Студената война.

За пореден път Русия и Северна Корея са много близки. По същия начин Москва и Пекин вероятно са по-близки от всякога, дори през 50-те години на миналия век, по време на китайско-съветския съюз. Накратко, от едната страна все още имаме Съединените щати и техните основни азиатски съюзници, Южна Корея и Япония, а от другата - Китай, Северна Корея и Русия. Всички, разбира се, въоръжени до зъби...

L'EXPRESS: В най-добрия случай, казвате Вие, Студената война щеше да бъде само за кратко преустановена, преди да се възобнови.

АНДРЮ КАЧИНС: Когато Съветският съюз се разпадна през декември 1991 г., Западът беше много оптимистичен и смяташе, че новонезависимата Руска федерация ще се превърне в ориентирана към Запада пазарна демокрация. Аз никога не бях толкова оптимистичен, защото беше ясно, че икономическото положение на руснаците ще се влоши значително, преди да започнат да се възстановяват.

Икономическата тежест, наследена от Съветския съюз, беше огромна и невъзможна за преодоляване бързо или лесно. Естествено, имаше народна реакция срещу Елцин и неговия екип от реформатори и за по-малко от година техният лидер, изпълняващият длъжността министър-председател Егор Гайдар, беше свален от власт и заменен от опитния съветски апаратчик Виктор Черномирдин. Така националистите и комунистите спечелиха политическо предимство на изборите през 90-те години.

Западът, и по-специално Съединените щати, бяха обвинени за връзката си с реформаторите и травматичните икономически и социални катаклизми, преживени от руснаците през 90-те години на миналия век. Самата концепция за пазарна демокрация понесе щети в очите на мнозинството руснаци.

Путин умело се възползва политически от това, като наблегна на наратива, че американците всъщност не се интересуват от демокрацията, а предпочитат да експлоатират Русия геополитически през този период на относителна геополитическа и икономическа слабост. Следователно няма точна дата, на която можем категорично да кажем, че Студената война се е възобновила. Това беше стечение на обстоятелствата... Но, отново, нейното ядрено измерение остана непроменено.

L'EXPRESS: Основната разлика с втората половина на 20-ти век е мястото на Пекин в геополитическата игра... До каква степен възходът на Китай промени динамиката на Студената война?

АНДРЮ КАЧИНС: Традиционната Студена война се характеризираше с двустранна конфронтация между две суперсили - Съединените щати и Съветския съюз - и техните съюзници и партньори по целия свят. Това е, което теоретиците на международните отношения наричат двуполюсен конфликт.

Бързият възход на Китай и потенциалът на редица големи регионални сили, по-специално Индия, означават, че сега се намираме в многополюсен свят, подобен на този на великите европейски сили от 19-ти век. Само поради увеличения брой значими участници, многополюсните формати са по-трудни за управление.

Рисковете от погрешно тълкуване на намеренията на противниците и следователно от конфликт са по-големи, особено когато има сили, недоволни от статуквото, като Русия и Китай днес.

L'EXPRESS: Притеснявате ли се от нарастващите рискове, свързани с разпространението на ядрени оръжия? Може ли тази динамика да представлява прекъсване на непрекъснатостта на Студената война, която описвате?

АНДРЮ КАЧИНС: Разбира се, притеснява ме перспективата за нова фаза на разпространение на ядрени оръжия, но не я виждам толкова като прекъсване на Студената война, а като продължение, характеризиращо се с нарастваща нестабилност.

Всъщност настоящата ситуация изглежда по-опасна от всякога през последните 80 години: Китай, Русия и Съединените щати, трите най-големи ядрени сили, инвестират огромни суми пари в модернизирането на своите ядрени арсенали.

И не са сами. Наблюдаваме и нарастващ интерес сред ключови съюзници и партньори на САЩ - между другото, свързани с политиката на Доналд Тръмп - в Европа, Азия и Близкия изток!

През последните 80 години, броят на държавите, притежаващи ядрени оръжия, се е увеличил средно с една на десетилетие. Този темп може да се ускори. Това не е незначително, защото наред с тази тенденция много участници се опитват да укрепят или придобият системи за противоракетна отбрана.

С други думи, самото разпространение на ядрени оръжия би могло да поддържа статуквото между различните сили, но това, което то генерира паралелно - а именно разпространението на системи за противоракетна отбрана - създава много високо ниво на нестабилност.

L'EXPRESS: Как така?

АНДРЮ КАЧИНС: Една непробиваема система за противоракетна отбрана би могла да подкопае принципа на ядреното възпиране, който, както знаете, се основава на взаимната способност за нанасяне на непропорционални щети в случай на атака.

От 60-те години на миналия век преговорите се опитват да регулират появата на такива отбранителни системи, но Съединените щати например сега обмислят придобиването им, както се вижда от проекта "Златен купол" на Доналд Тръмп.

Проблемът е, че това насърчава офанзивна надпревара в ядреното въоръжаване, защото за застрашените държави е по-лесно да увеличат своите офанзивни ракетни възможности, отколкото да развиват свои собствени отбранителни системи. Путин много ясно го каза.

L'EXPRESS: Какво влияние оказва външната политика на Доналд Тръмп върху продължаването на съвременната Студена война?

АНДРЮ КАЧИНС: Политиките на Тръмп са отговор на нарастващото нежелание на американския народ да понесе толкова тежко икономическо бреме, каквото носи от Втората световна война насам като гарант за глобалната сигурност. Той смята, че нашите съюзници се възползват от ангажиментите на САЩ за сигурност, без да предоставят достатъчно собствени ресурси, за да поддържат сигурността си.

До голяма степен съм съгласен с него по този въпрос. Преструктурирането на тези отношения е труден дългосрочен процес, но Доналд Тръмп не е търпелив и далновиден стратег. Той иска незабавни резултати. Следователно има опасност "да изхвърлим бебето с водата от ваната" и да предизвикаме дълбок разрив в нашите съюзнически отношения в Азия и Европа, което не би било в интерес нито на Съединените щати, нито на нашите европейски и азиатски съюзници.

L'EXPRESS: Какво би могло окончателно да сложи край на Студената война?

АНДРЮ КАЧИНС: Първият, апокалиптичен и най-вероятен сценарий е ядреното възпиране да се провали и в крайна сметка да унищожим света. Друг сценарий, който винаги съм намирал за скептичен, е всички ядрени сили да решат да се откажат от ядрените си оръжия.

Тази идея винаги е била популярна вляво от появата на ядрените оръжия, но аз я смятам за дива утопия. Ядрените оръжия са основната причина, поради която не сме имали пряк, мащабен конфликт между големите сили от осемдесет години. Освен това не виждам достатъчно увереност, че това ще се случи, нито сега, нито вероятно в бъдеще.

По-правдоподобен сценарий може да бъде появата на нова оръжейна система, която би неутрализирала заплахата от ядрени оръжия, правейки ги безвредни. Технология, която би надминала силата на ядрените оръжия.

Едно е сигурно: ние сме заседнали в тази Студена война за дълго време. Желателният сценарий е ядреното възпиране да продължи да функционира.