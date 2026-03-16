Домакинства от София получиха шокиращи фактури за вода - 840 евро

16 Март, 2026 08:24 2 169 70

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Огромни сметки за вода, някои от които достигат до 840 евро - за това сигнализират хората от жилищен блок в столичния квартал „Младост 1“.

От „Софийска вода“ твърдят, че е възможно скрито потребление. Оттам обясняват още, че шахтата, в която се намира главният водомер, е с асфалтиран капак и нямат достъп до нея. Хората от жилищния блок казват, обаче, че капакът на шахтата е отварян и водомерът винаги е бил достъпен. Те алармират още, че има препокриване на периодите при едно от послените засичания.

„Последната фактура, която получихме през февруари е 513 евро. Периодът е от края на месец април миналата година. Начислени са ни 7647 кубични метра вода. Това е разпределено между висчки абонати, а според нашите водомери сме потребили 3600 кубични метра вода. Разликата е огромна”, казва една от потърпевшите. „На нас ни дават информация, че това е отчетено на общия водомер, което означава, че някой трябва да го е проверил и да е видял, че е точно тази сума”, допълва тя.

„Ако искаме допълнителна проверка, трябва представител на етажната собственост да заплати такса и тогава те ще предприемат действия. Въпросът ни е необходимо ли е да бъде заплатена такса? В наредбата е предвидено, че при над 20% по-високо потребление първо трябва да се уведоми етажната собственост. Такова уведомление, обаче, не е направено от „Софийска вода””, алармират потърпевшите.

„Няма скрита консумация - нашите мазета са абсолютно сухи и ние не сме напълнили три олимпийски басейна, това е абсурд”, заявява друг жител на жилищния блок в столичния квартал.

От компанията твърдят още, че са намирали помещения без водомери. По думите на жителите на блока, обаче, такива помещения няма. Те твърдят още, че „Софийска вода” не им предоставя информация за това колко абоната са вързани на общия водомер, въпреки, че такава е искана.

„Интресното е друго, ако примем, че имаме теч. Тази вода не е влязла в канализация, но въпреки това ни начисляват канализация и пречиствателна станция”, казва друг от потърпевшите с висока сметка за вода.

Хората от жилищния блок са категорични, че ще искат допълнителна проверка заради шокиращите фактури за вода, които са получили.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашата мама

    51 2 Отговор
    Всички ще се изнесем. Никой няма да остане. Вашата мама капиталисти.

    Коментиран от #4, #6, #8, #61

    08:26 16.03.2026

  • 2 Факти

    22 2 Отговор
    Домакинства от София получиха шокиращи фактури за вода - 840 левро

    Коментиран от #62

    08:26 16.03.2026

  • 3 хехе

    47 1 Отговор
    според сметките излиза, че хората имат басейни в апартаментите си.

    Коментиран от #9

    08:27 16.03.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 36 Отговор

    До коментар #1 от "Вашата мама":

    в РФ ли?питам само

    Коментиран от #44, #47, #68

    08:28 16.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сталин

    26 2 Отговор

    До коментар #1 от "Вашата мама":

    Няма да ходим никъде,ще изядем богатите

    Коментиран от #13

    08:30 16.03.2026

  • 7 Нема се плашите

    35 2 Отговор
    Така е в отбора на богатите ха ха

    08:30 16.03.2026

  • 8 честен ционист

    4 28 Отговор

    До коментар #1 от "Вашата мама":

    Няма празни пространства, други ще дойдат. България има капацитета да изхранва 50 млн човека.

    08:30 16.03.2026

  • 9 честен ционист

    17 10 Отговор

    До коментар #3 от "хехе":

    Не, просто скоро инфлацията ще сложи по една 0 на умрелото евро.

    Коментиран от #14

    08:32 16.03.2026

  • 10 Българин

    43 2 Отговор
    Дадаха тока на ерп-тата, водата на някви други паразити и казаха, държавата не е добър стопанин. Но, сега се вижда, че частника е отвратителен стопанин, не просто лош. Кога ще си върнем нашите вик и електропреносната мрежа в български ръце, в тези на народа. Всеки участвал в това разграбване на народа трябва да гние до живот в затвора!

    Коментиран от #25, #35

    08:33 16.03.2026

  • 11 Нана

    22 2 Отговор
    Добре, допълнителна проверка срещу заплащане ,но ако аз присъствам на проверката проверяващите ще са в шахтата и този път с истинско асфалтиране на повърхността

    08:33 16.03.2026

  • 12 Прасе яде тиква

    30 1 Отговор
    Израелската фирма събира пари за атака срещу Иран. Сега и тока ще платите скъпо каза Тръмпито.

    08:33 16.03.2026

  • 13 честен ционист

    14 7 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    То няма богати. Всички са скъсаняци в тая държава. Богатите отдавна а се изнесли.

    08:34 16.03.2026

  • 14 Уточнение

    11 1 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    левро !

    08:35 16.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Тома

    25 2 Отговор
    Ако водомера им е дистанционен на хората много ясно е че е превъртян от вик дружеството.Също като електромерите.Крадат народа без нищо да може да направят обикновените хора.

    Коментиран от #23, #29

    08:36 16.03.2026

  • 17 Това Се Казва !

    14 0 Отговор
    Това Се Казва !

    Работа !

    Някой !

    Да те !

    Е-- !
    --

    Ба !
    ---

    Ва .. !

    Както Си Иска !

    08:37 16.03.2026

  • 18 в клумба на богатите

    24 1 Отговор
    Да не им пука!В еврозоната е така.Има и банани по 3 евро.....

    08:38 16.03.2026

  • 19 Нафталинка

    17 0 Отговор
    Тези хора казаха , че получават фактури , ние в нашия блок, от години нямаме такива ,инкасатор минава на три месеца веднъж,но сметката в изипей е заредена всеки месец с дължима сума и срок на плащане фактури няма,как отчитат приходите си в Софийска вода за да покажат финансов резултат или е важно само сметките им в банката за бъдат попълнени

    Коментиран от #26

    08:40 16.03.2026

  • 20 Вече сме в софийска комуна

    10 1 Отговор
    Заедно с френската комуна
    Това е европа не е ссср

    08:43 16.03.2026

  • 21 робска радост

    6 8 Отговор
    Добре ,че не е водата държавна както през комунизма.Тогава нямаше и един язовир и ходихме гладни и жадни и давахме по цял лев на месец за комунистическа вода.

    08:43 16.03.2026

  • 22 Това

    18 1 Отговор
    да не е сметката за вода на водопада "Хаяши"?

    08:43 16.03.2026

  • 23 ЛОШО е

    3 4 Отговор

    До коментар #16 от "Тома":

    Когато, НЕ си виждал водомер. Така е, а другият път.

    08:43 16.03.2026

  • 24 За София

    2 1 Отговор
    изпратиха уведомление, преди години, 120 кубика на месец за 6 етажна сграда, за общи части. Но освен официалното помещение на жената почистваща кооперацията, липсва проверка от СО и Концесионерът има ли чешми без водомери в мазета, тавани и гаражи, както и незаконни хъбове от общи части към частни жилища и офиси. Но си плащаме 4 лв. общи части, без да сме потребили, или това на 30 апартамента са 120 лв. или 23 кубика месечно, като чистачката да ползва преко сили 2 кубика за почистване, по една кофа 10 литра на етаж. Като Сградната Инсталация, изключени радиотори на стълбища, 6 етажа 12 вертикални тръби на Топлофикация, 6 от тях усвоени, или 50% усвоени тръби в частни жилища на СИ, не ползваш парно, но плащаш като поп на крадците на тръби, плюс отопляващите се. 60% от сметка за парно по старата фалшива формула за нулево потребление парно 40 лв. топла вода. Трайков отново въвежда фалшивата формула за сградна инсталация отменена от ВАС. Какво значи ВАС за великият Трайков и подобните му.

    Коментиран от #41

    08:43 16.03.2026

  • 25 Голям !

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    Антураж !

    Се Заформя !

    08:43 16.03.2026

  • 26 честен ционист

    1 8 Отговор

    До коментар #19 от "Нафталинка":

    Софийска вода си има от 20г портал за онлайн самоотчитане.

    08:44 16.03.2026

  • 27 Поредицата от случайности

    6 2 Отговор
    Не е случайност. Много хора са се включили в кавички към общата вода и много ясно че етажната собственост им я плаща на общо основание. Иначе си ръкомахат прегръщат се целуват се и като попове плащат на хитреците това в реален абсолютен факт

    08:44 16.03.2026

  • 28 кой мy дpeмe

    4 0 Отговор
    аз затуй си слагам маркучле у тръбата на водомера и водата след 6тия кубик ми е без пари. реално правя 35 на месец

    08:45 16.03.2026

  • 29 Никой не казва

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Тома":

    Поредната глупост.....

    08:45 16.03.2026

  • 30 Гост

    5 4 Отговор
    Европата на Борисов, Шенгена на Коки и Каратиста, благата на Желязков и прочее продажни души!
    ПС
    Жалко ми е за Желязков, колко ли му е сметката за водопада, горкия...

    08:45 16.03.2026

  • 31 Добре дошли в Еврозоната глупаци!

    10 1 Отговор
    Има ли токлова прости да си мислят, че в клубът на богатите набутват небогатия, за да забогатее??
    Небогатият е натикан там, за да му одерат и кожата.
    Евро измамените камилчета го разбират вече по трудния начин.

    Коментиран от #65

    08:46 16.03.2026

  • 33 Наличието на електромер или Водомер

    7 2 Отговор
    Не е гаранция че има партида за да плаща входа. Ако няма отделни партиди входа плаща и на гратисчиите които са се прекачили към общия ток и към общата вода и много ясно че сумата е голяма.

    Коментиран от #39

    08:48 16.03.2026

  • 34 кецахг

    6 4 Отговор
    ГЕРБ и лъжливия и крадлив циганин от банкя, ограбиха България от 2009 г до днес. Вдигнаха и водата тези туземци та да могат да си напълнят хубаво чекмеджетата и любовниците. Водата вече е по 6 лева заради този лужливи и крадлив циганин, а в Дубай е 3,50 лева, а в Гърция е под 1 евро. Ограбиха българите тези мръсници от ГЕРБ и мажоретките им. Сега като си мълчат и траят българите да му плащат на този разбойник. Слава на Господ Иисус Христос поне са имали вода тези. Има такива дето и плащат и вода нямат. И да не забравите да благодарите на ГЕРБ и на всичките дето се гушкаха с крадците. Сега им плащаите пак да ви гърбят.

    08:49 16.03.2026

  • 35 Няма да ги върнат на държавата

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    Защото ако са държавни ще осъдят държавата
    а сега са частни и ще се съдят с частници и етажна собственост

    Коментиран от #63

    08:49 16.03.2026

  • 36 Софийска вода ЕКСПЕРТИЗА

    6 1 Отговор
    Имали са малко бебе и са ползвали чушмятъ и дори са праили изкъпвания..Това не е европейско поведение и съответно получиха пакет със санкции.

    08:49 16.03.2026

  • 37 Кую

    8 0 Отговор
    Копе...та започнаха и със водата.

    08:49 16.03.2026

  • 39 Не водомера а Партидата е важна !!!

    11 1 Отговор

    До коментар #33 от "Наличието на електромер или Водомер":

    Водомера може да отчита обща вода но ако няма партида входа плаща на общо основание , защото общата вода се начислява на останалите но никой не знае по какъв начин. Ако някой се е "включил" недобросъвестно входа му плаща сметките. Разберете го това най сетне.

    Коментиран от #60

    08:52 16.03.2026

  • 40 разочарован еврозонист

    7 0 Отговор
    нафтата я вдигнаха защо водата не ни я вдигат

    08:54 16.03.2026

  • 41 Или към Крана За Продажба На Вода !

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "За София":

    Или към Крана За Продажба На Вода !

    08:54 16.03.2026

  • 42 Град Козлодуй

    3 3 Отговор
    Ами само така и още такива радостни новини за столичани.Дано още се увеличи водата щото години наред не плащаха нищо,Нека спрат да се къпят

    08:55 16.03.2026

  • 43 България !

    5 0 Отговор
    Голямото !

    На !
    --

    Си !

    ---

    рА !

    ---

    Не !

    08:56 16.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 2 Отговор
    Ва кой му дреме за шопите?

    08:58 16.03.2026

  • 46 капитализъм

    4 2 Отговор
    Който се къпи и пуска вода в тоалетната нека плаща яко.

    08:58 16.03.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Дудов

    3 1 Отговор
    Изнасяли са за Украйна ,затова

    Коментиран от #49

    08:59 16.03.2026

  • 49 Зеленски

    3 1 Отговор

    До коментар #48 от "Дудов":

    Нищо не изнасяте напоследък.Пратете малко войска за подкрепа да ва направя герои.Запрянката май не се е сетил?

    09:03 16.03.2026

  • 50 Закрепостен

    7 1 Отговор
    Нужна е силна власт, която да анулира всички концесии - за вода, ток, парно, полезни изкопаеми. Затвор за оялите се!

    Коментиран от #70

    09:08 16.03.2026

  • 51 европолитик

    3 0 Отговор
    След изборите обещаваме ще има много вода и на много добра цена.Комунистите са виновни!Русия също!Слава на Париж и къмпинг Нестенарка...Ако ме изберете такава вада ще ви пусна,че няма да ви остане ненапоена магарица на всички граждани

    09:09 16.03.2026

  • 52 програма на МС за интеграция

    2 0 Отговор
    Ако ползвате до 100литра вода месечно имате право на 2% отстъпка в магазина за Ферари по избор.

    09:12 16.03.2026

  • 53 Орк

    0 2 Отговор
    Да вие е честито! Важно е че сме в "клуба на богатите" !

    09:18 16.03.2026

  • 54 ситемата и решението

    1 1 Отговор
    Някой да предлага водоноска за хол с улуци за събиране на дъждовна вода.Ама нещо по фешън интериорско дизайнерско да му мяза за софийския мезонет до НДКто.Чак да ми завидят останалите.Аз пари имам гледам крави и съм окей.Ду ю ор дъ стенд еуро бейбита?

    09:19 16.03.2026

  • 55 роско Хаяши

    4 0 Отговор
    Ама вие плащате за вода ли бре?хъ хъ хъ Не се научихте на демокрация....

    09:22 16.03.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 дядо дръмпир

    3 0 Отговор
    нищо не се разбира!!!За колко апартамента и за какъв период е това ,което сте написали???7647 кята кубици вода е много ,но няма уточнение.За колко ползватели става дума и за какво време???да не се окаже ,че вдигате пушилка за нищо!Защо не плащат ежемесечно???може би им начисляват и лихва за това ,че не са плащали.Така както сте написали не се разбира.Ако е 46€ за едно жилище месечно е много ,но нищо не се разбира и дори аз не мога да стигна до никъде ,което ме изнервя!

    09:35 16.03.2026

  • 58 Инкасатор

    0 1 Отговор
    Нещо за Рос дебили в цялата тази схема знае ли се?

    09:37 16.03.2026

  • 59 нннн

    2 1 Отговор
    Сметката е точна при курс 1 лев = 1евро. Честита еврозона на потърпевшите!

    09:38 16.03.2026

  • 60 Хайде кажи сега защо слагаш минуса

    4 1 Отговор

    До коментар #39 от "Не водомера а Партидата е важна !!!":

    Искаш входа да плащат и твоята сметка ли. Защото за това е мнението ми. Че има хора които си точат вода от общата но тя се начислява разпределя се на всички останали и те им плащат техните пари. Тоест те са крадци. А живеем в общ вход ?!?

    09:39 16.03.2026

  • 61 допълнение

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вашата мама":

    Още по-лошо.Назначени капиталисти от Луканов.Днес тези капиталисти просят милост от държавния бюджет.Баневи спечелиха дело за 25млн. срещу България.Опустошиха стотици предприятия и заводи,и за награда ще им платим тези 25млн.Къде има такава държава на планетата?По договора "Боташ"всеки ден плащаме по 600х.евро.Всеки ден!За нищо.И не убеждава гражданина Радев,че правилно е подписан.Други наши капиталисти работели на загуба?Вие да сте чували такава практика?

    Коментиран от #67

    09:43 16.03.2026

  • 62 Смехоран

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    Да пишкат в кофички и да хвърлято пикото в мивката.После леко изплакване.Това го гледах по TLCЕдна дама така приканваше съпругът да прави икономия на вода:)))Ами нави го,въпреки че той не искаше.

    09:43 16.03.2026

  • 63 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Няма да ги върнат на държавата":

    Няма да осъдят държавата, защото такива сметки нямаше да се получи. Щеше да има една тълпа с колове пред кабинета на вземащия решения, а сега какво? Пред кой кабинет, някъде в Чехия, САЩ,..къде ще протестираш? Крадат си на спокойствие със съдействието на държавата(герб, ДПС, ПП-ДБ)

    09:44 16.03.2026

  • 64 Не е

    1 0 Отговор
    Само в София . И в Бургас е така .

    09:45 16.03.2026

  • 65 руснак

    0 3 Отговор

    До коментар #31 от "Добре дошли в Еврозоната глупаци!":

    Създадените от нас през последните 100 години Рос дебили, навсякъде са рос дебили. Подходящи и податливи на всякакъв вид лъгане, може да не сваляте капачката от бастуна, когато ги ловите.

    09:46 16.03.2026

  • 66 В капитализма

    3 0 Отговор
    Едни хора "законно" крадат от други и никой нищо не им казва даже често окрадените ръкомахат за поздрав и поздравяват крадците и после общо и окрадените и крадците псуват управляващите защото са създали такива закони че който краде живее добре.

    09:49 16.03.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Не ма

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    на мaйкa ти в котешката

    09:53 16.03.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Ми то има такава партия

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Закрепостен":

    Която от години ви разправя че иска Предоговаряне на условията за членство тоест на рамката за крадене и съответно и на всички крадци по редичката но защо българите не гласуват за нея. Отговора е прщpocm защото българите обичат да крадат и да лъжат в България в чужбина не толкова.

    10:04 16.03.2026

