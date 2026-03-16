Домакинства от София получиха шокиращи фактури за вода - 840 евро

Огромни сметки за вода, някои от които достигат до 840 евро - за това сигнализират хората от жилищен блок в столичния квартал „Младост 1“.
От „Софийска вода“ твърдят, че е възможно скрито потребление. Оттам обясняват още, че шахтата, в която се намира главният водомер, е с асфалтиран капак и нямат достъп до нея. Хората от жилищния блок казват, обаче, че капакът на шахтата е отварян и водомерът винаги е бил достъпен. Те алармират още, че има препокриване на периодите при едно от послените засичания.
„Последната фактура, която получихме през февруари е 513 евро. Периодът е от края на месец април миналата година. Начислени са ни 7647 кубични метра вода. Това е разпределено между висчки абонати, а според нашите водомери сме потребили 3600 кубични метра вода. Разликата е огромна”, казва една от потърпевшите. „На нас ни дават информация, че това е отчетено на общия водомер, което означава, че някой трябва да го е проверил и да е видял, че е точно тази сума”, допълва тя.
„Ако искаме допълнителна проверка, трябва представител на етажната собственост да заплати такса и тогава те ще предприемат действия. Въпросът ни е необходимо ли е да бъде заплатена такса? В наредбата е предвидено, че при над 20% по-високо потребление първо трябва да се уведоми етажната собственост. Такова уведомление, обаче, не е направено от „Софийска вода””, алармират потърпевшите.
„Няма скрита консумация - нашите мазета са абсолютно сухи и ние не сме напълнили три олимпийски басейна, това е абсурд”, заявява друг жител на жилищния блок в столичния квартал.
От компанията твърдят още, че са намирали помещения без водомери. По думите на жителите на блока, обаче, такива помещения няма. Те твърдят още, че „Софийска вода” не им предоставя информация за това колко абоната са вързани на общия водомер, въпреки, че такава е искана.
„Интресното е друго, ако примем, че имаме теч. Тази вода не е влязла в канализация, но въпреки това ни начисляват канализация и пречиствателна станция”, казва друг от потърпевшите с висока сметка за вода.
Хората от жилищния блок са категорични, че ще искат допълнителна проверка заради шокиращите фактури за вода, които са получили.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Вашата мама":в РФ ли?питам само
Коментиран от #44, #47, #68
08:28 16.03.2026
6 Сталин
До коментар #1 от "Вашата мама":Няма да ходим никъде,ще изядем богатите
Коментиран от #13
08:30 16.03.2026
8 честен ционист
До коментар #1 от "Вашата мама":Няма празни пространства, други ще дойдат. България има капацитета да изхранва 50 млн човека.
08:30 16.03.2026
9 честен ционист
До коментар #3 от "хехе":Не, просто скоро инфлацията ще сложи по една 0 на умрелото евро.
Коментиран от #14
08:32 16.03.2026
13 честен ционист
До коментар #6 от "Сталин":То няма богати. Всички са скъсаняци в тая държава. Богатите отдавна а се изнесли.
08:34 16.03.2026
14 Уточнение
До коментар #9 от "честен ционист":левро !
08:35 16.03.2026
23 ЛОШО е
До коментар #16 от "Тома":Когато, НЕ си виждал водомер. Така е, а другият път.
08:43 16.03.2026
26 честен ционист
До коментар #19 от "Нафталинка":Софийска вода си има от 20г портал за онлайн самоотчитане.
08:44 16.03.2026
29 Никой не казва
До коментар #16 от "Тома":Поредната глупост.....
08:45 16.03.2026
31 Добре дошли в Еврозоната глупаци!
Небогатият е натикан там, за да му одерат и кожата.
Евро измамените камилчета го разбират вече по трудния начин.
Коментиран от #65
08:46 16.03.2026
35 Няма да ги върнат на държавата
До коментар #10 от "Българин":Защото ако са държавни ще осъдят държавата
а сега са частни и ще се съдят с частници и етажна собственост
Коментиран от #63
08:49 16.03.2026
39 Не водомера а Партидата е важна !!!
До коментар #33 от "Наличието на електромер или Водомер":Водомера може да отчита обща вода но ако няма партида входа плаща на общо основание , защото общата вода се начислява на останалите но никой не знае по какъв начин. Ако някой се е "включил" недобросъвестно входа му плаща сметките. Разберете го това най сетне.
Коментиран от #60
08:52 16.03.2026
49 Зеленски
До коментар #48 от "Дудов":Нищо не изнасяте напоследък.Пратете малко войска за подкрепа да ва направя герои.Запрянката май не се е сетил?
09:03 16.03.2026
60 Хайде кажи сега защо слагаш минуса
До коментар #39 от "Не водомера а Партидата е важна !!!":Искаш входа да плащат и твоята сметка ли. Защото за това е мнението ми. Че има хора които си точат вода от общата но тя се начислява разпределя се на всички останали и те им плащат техните пари. Тоест те са крадци. А живеем в общ вход ?!?
09:39 16.03.2026
61 допълнение
До коментар #1 от "Вашата мама":Още по-лошо.Назначени капиталисти от Луканов.Днес тези капиталисти просят милост от държавния бюджет.Баневи спечелиха дело за 25млн. срещу България.Опустошиха стотици предприятия и заводи,и за награда ще им платим тези 25млн.Къде има такава държава на планетата?По договора "Боташ"всеки ден плащаме по 600х.евро.Всеки ден!За нищо.И не убеждава гражданина Радев,че правилно е подписан.Други наши капиталисти работели на загуба?Вие да сте чували такава практика?
Коментиран от #67
09:43 16.03.2026
62 Смехоран
До коментар #2 от "Факти":Да пишкат в кофички и да хвърлято пикото в мивката.После леко изплакване.Това го гледах по TLCЕдна дама така приканваше съпругът да прави икономия на вода:)))Ами нави го,въпреки че той не искаше.
09:43 16.03.2026
63 Българин
До коментар #35 от "Няма да ги върнат на държавата":Няма да осъдят държавата, защото такива сметки нямаше да се получи. Щеше да има една тълпа с колове пред кабинета на вземащия решения, а сега какво? Пред кой кабинет, някъде в Чехия, САЩ,..къде ще протестираш? Крадат си на спокойствие със съдействието на държавата(герб, ДПС, ПП-ДБ)
09:44 16.03.2026
65 руснак
До коментар #31 от "Добре дошли в Еврозоната глупаци!":Създадените от нас през последните 100 години Рос дебили, навсякъде са рос дебили. Подходящи и податливи на всякакъв вид лъгане, може да не сваляте капачката от бастуна, когато ги ловите.
09:46 16.03.2026
68 Не ма
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":на мaйкa ти в котешката
09:53 16.03.2026
70 Ми то има такава партия
До коментар #50 от "Закрепостен":Която от години ви разправя че иска Предоговаряне на условията за членство тоест на рамката за крадене и съответно и на всички крадци по редичката но защо българите не гласуват за нея. Отговора е прщpocm защото българите обичат да крадат и да лъжат в България в чужбина не толкова.
10:04 16.03.2026