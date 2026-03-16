Домакинства от София получиха шокиращи фактури за вода - 840 евро

Огромни сметки за вода, някои от които достигат до 840 евро - за това сигнализират хората от жилищен блок в столичния квартал „Младост 1“.

От „Софийска вода“ твърдят, че е възможно скрито потребление. Оттам обясняват още, че шахтата, в която се намира главният водомер, е с асфалтиран капак и нямат достъп до нея. Хората от жилищния блок казват, обаче, че капакът на шахтата е отварян и водомерът винаги е бил достъпен. Те алармират още, че има препокриване на периодите при едно от послените засичания.

„Последната фактура, която получихме през февруари е 513 евро. Периодът е от края на месец април миналата година. Начислени са ни 7647 кубични метра вода. Това е разпределено между висчки абонати, а според нашите водомери сме потребили 3600 кубични метра вода. Разликата е огромна”, казва една от потърпевшите. „На нас ни дават информация, че това е отчетено на общия водомер, което означава, че някой трябва да го е проверил и да е видял, че е точно тази сума”, допълва тя.

„Ако искаме допълнителна проверка, трябва представител на етажната собственост да заплати такса и тогава те ще предприемат действия. Въпросът ни е необходимо ли е да бъде заплатена такса? В наредбата е предвидено, че при над 20% по-високо потребление първо трябва да се уведоми етажната собственост. Такова уведомление, обаче, не е направено от „Софийска вода””, алармират потърпевшите.

„Няма скрита консумация - нашите мазета са абсолютно сухи и ние не сме напълнили три олимпийски басейна, това е абсурд”, заявява друг жител на жилищния блок в столичния квартал.

От компанията твърдят още, че са намирали помещения без водомери. По думите на жителите на блока, обаче, такива помещения няма. Те твърдят още, че „Софийска вода” не им предоставя информация за това колко абоната са вързани на общия водомер, въпреки, че такава е искана.

„Интресното е друго, ако примем, че имаме теч. Тази вода не е влязла в канализация, но въпреки това ни начисляват канализация и пречиствателна станция”, казва друг от потърпевшите с висока сметка за вода.

Хората от жилищния блок са категорични, че ще искат допълнителна проверка заради шокиращите фактури за вода, които са получили.