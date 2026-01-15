2026 г. може да се окаже най-опасната година за света от 1945 г. насам

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

"Броят на въоръжените конфликти е на най-високото си ниво от Втората световна война насам." Това е тревожното заключение от последния доклад на Съвета по външни отношения (CFR), влиятелен американски мозъчен тръст и издател на престижното списание Foreign Affairs.

В продължение на осемнадесет години тази организация оценява рисковете, които настоящите и нововъзникващите горещи точки по света представляват за националните интереси на Съединените щати - и, следователно, на техните съюзници. Нейната цел е да предупреди американските служители за потенциални източници на краткосрочна нестабилност, но също така да им помогне да идентифицират най-належащите извънредни ситуации.

620 анкетирани експерти (американски правителствени служители и академици) класираха 30 глобални конфликта - някои текущи, други потенциални - които е вероятно да окажат значително влияние върху Съединените щати през 2026 г.

В интервю за френския вестник L'Express, Пол Б. Старс, експерт по предотвратяване на конфликти в Съвета по външни отношения (CFR), споделя основните констатации. Първо наблюдение: дори ако бъде постигнато споразумение между Киев и Москва, Русия на Владимир Путин ще остане основна заплаха, особено за Европа.

Освен това, съществуващите горещи точки (Украйна, Близкия изток, Венецуела и др.) вероятно ще се засилят. Могат да възникнат и други, по-неочаквани конфликти. Докладът споменава например сценарий, включващ американски удари в Мексико.

Конфликти на най-високо ниво, отслабени международни институции, американски президент, способен да поеме във всяка посока... На хартия всички съставки са налице, за да направят 2026 г. най-опасната година за света от края на Студената война или дори от 1945 г. насам. "Перспективите са много тревожни", предупреждава Пол Б. Старс, известен с премерения си тон.

L'EXPRESS: Четейки Вашия доклад, човек осъзнава, че геополитическото напрежение, вместо да се облекчи, може да се влоши допълнително през 2026 година...

ПОЛ Б. СТАРС: Абсолютно. В хода на нашето изследване идентифицирахме тридесет източника на нестабилност и конфликт, които считаме за вероятни. Някои вече са в ход, други са потенциални и помолихме експертите, които интервюирахме, да оценят тяхната вероятност и въздействие (високо, умерено, ниско).

Установихме, че нивото на тревожност и загриженост за бъдещето и перспективите за нови конфликти по света не е намаляло от миналата година. И има много малко очаквания за подобрение през следващата година. Двадесет и осем от тридесетте разглеждани сценария са оценени като имащи умерена или по-висока вероятност, което е едно към две или повече. Това е потресаваща цифра.

Пет от тях (Газа, Западният бряг, Украйна, Венецуела и политическото насилие в Съединените щати) се считат както за силно вероятни, така и за конфликти с големи последици, ниво, което е било достигано само веднъж преди това, миналата година. Така че, въпреки това, което президентът Тръмп може да твърди - че светът се е обърнал с главата надолу и е станал по-мирен в резултат на неговите усилия - повечето експерти в Съединените щати не смятат това за вероятно.

Перспективите са дълбоко обезпокоителни и всички ние трябва да сме загрижени за посоката, в която се развиват събитията. Нивото на конфликт, наблюдавано тази година, не е било толкова високо от края на Студената война или дори от 1945 г.

L'EXPRESS: Докладът прогнозира засилване на войната между Русия и Украйна. И все пак, през последните седмици никога не сме били по-близо до евентуално уреждане на конфликта. Означава ли това, че не вярвате настоящите преговори да доведат до бърз изход от конфликта?

ПОЛ Б. СТАРС: Разработихме проучването в края на октомври. По това време перспективите за прекратяване на огъня или мирно споразумение изглеждаха много крехки. Следователно формулировката на този сценарий в проучването отразяваше преобладаващите опасения именно в този момент.

Малко след това беше направен истински опит за възобновяване на преговорите за прекратяване на огъня. На пръв поглед се виждат признаци на напредък и някои хора, с които разговарях, са предпазливо оптимистични относно постигането на споразумение. Но на по-дълбоко ниво трябва да се запитаме как това може реалистично да бъде постигнато.

Украйна и Русия имат фундаментално несъвместими военни цели. Освен това някои изявления, идващи от Москва през последните дни, не са окуражаващи за перспективите за споразумение. Следователно е възможно да се постигне прекратяване на огъня, без основните проблеми да бъдат наистина решени.

Тръмп несъмнено ще твърди, че това е голям триумф и фактът, че цивилни вече не умират и градовете вече не са бомбардирани всяка нощ, със сигурност е значителен, но дали това наистина ще означава край на войната? Вероятно не.

L'EXPRESS: Що се отнася до Русия, докладът споменава сценарий, класифициран като умерено вероятен, но с големи последици: сблъсъци между Москва и една или повече страни членки на НАТО, предизвикани от засилване на руските провокации срещу определени европейски страни. Какво точно означава това?

ПОЛ Б. СТАРС: Това безпокойство отразява случващото се в Европа през последните дванадесет до осемнадесет месеца - период, през който Русия проведе множество така наречени хибридни операции, известни още като операции в сивата зона. Това включва кибератаки, дезинформационни кампании и маневри за политическо влияние, но не се ограничава само до тях.

Подозрителна активност е наблюдавана и във връзка с нахлувания на дронове, както и инциденти с руски самолети в Балтийския регион. Повечето експерти смятат, че това е начинът на Путин да тества решимостта на НАТО, да търси слабости и да посее разделение в Европа.

Както знаете, Европа изглежда сравнително единна в подкрепата си за Украйна и НАТО, но в условия на криза може да се окаже трудно за европейците да се споразумеят за военен отговор на руските удари. Повечето от тези инциденти са се случили в страни, граничещи с Русия, но случаи са наблюдавани и във Франция, Дания и Обединеното кралство.

Реалният риск е, че Русия може да сгреши или някой да вземе прибързано решение насред криза, което би могло да доведе до ескалация на конфликта на руската граница. Това е напълно правдоподобен сценарий. И ако войната в Украйна приключи, но Русия е недоволна от резултата, тогава тези тактики за натиск биха могли да се засилят или поне да продължат срещу НАТО.

L'EXPRESS: В Азия докладът предупреждава за няколко тревожни сценария. Сред тези, за които се счита, че имат "умерена вероятност" (50%) и "високо въздействие", са ядрените опити в Северна Корея и засиленият военен, икономически и политически натиск от Китай върху Тайван.

ПОЛ Б. СТАРС: Северна Корея също се е изкачила с едно място в нашия доклад тази година. Съществуват опасения, че Пхенян може да възобнови провокациите си, включително ядрените опити, което би могло да засили напрежението на Корейския полуостров, предизвиквайки въоръжена конфронтация с участието на други регионални сили и дори Съединените щати.

Но това, което ме тревожи най-много, е възможността за конфликт за Тайван. Този сценарий е класифициран като имащ умерена вероятност, но ми се струва най-опасен. Защото е много вероятно да доведе до пряка конфронтация между Китай и Съединените щати, което би имало сериозни последици за регионалната сигурност и глобалната стабилност.

Не че сме на прага на непосредствена криза - споделям мнението на мнозинството от анкетираните по този въпрос - но изненади се случват и този риск остава най-належащата ми грижа за 2026 г.

L'EXPRESS: Въпреки привидното спокойствие, докладът определя конфликта в Газа и нарастващото напрежение на Западния бряг като основни предизвикателства за 2026 г.

ПОЛ Б. СТАРС: Що се отнася до Газа, ясно е, че нивото на боеве, смъртни случаи и разрушения е намаляло благодарение на прекратяването на огъня, договорено в началото на годината. Никой разумен наблюдател обаче не би казал, че конфликтът е разрешен. По-скоро изглежда, че е в застой.

Хамас е силно отслабен, но никой експерт няма да ви каже, че групировката е престанала да съществува като бойна сила или политически играч в Газа. Според мен тя се стреми да възстанови влиянието и възможностите си.

Този конфликт, според мен, далеч не е приключил и много въпроси остават без отговор: Как ще се управлява ивицата Газа? Кой ще финансира възстановяването? Кой ще гарантира сигурността и реда?

Без постоянно внимание и значителни инвестиции от всички заинтересовани страни, възстановяването на Газа ще бъде изключително трудно.

Що се отнася до Западния бряг, той всъщност е основният проблем, посочен в доклада от 2026 г. Израелското правителство наскоро одобри нова серия от селища и напрежението ескалира през последните дни. Предстоящата година ще бъде много трудна за жителите на Западния бряг. Не виждам признаци на подобрение в краткосрочен план; точно обратното.

L'EXPRESS: А какво ще кажете за другите конфликти в Близкия изток?

ПОЛ Б. СТАРС: Един от най-тревожните конфликти е този между Израел и Иран. Повечето експерти, които слушам или с които разговарям, изразяват много малка увереност, че този конфликт наистина е приключил или че няма да видим възобновяване на израелските удари срещу Иран.

Няма да се изненадам, ако Техеран активно се опита да възстанови ядрената си програма до нивото ѝ преди ударите и също така се стреми да реактивира мрежата си от съюзнически групи в региона. Защо би било иначе? Следователно възобновяването на ударите ми се струва доста вероятно. Същото важи и за Ливан.

Що се отнася до Сирия, ситуацията изглежда сравнително по-обещаваща - което може да изглежда нелогично, като се има предвид, че ИДИЛ продължава да извършва атаки срещу американските интереси там. Но има някои проблясъци на надежда, показващи, че ситуацията може с течение на времето да се подобри и стабилизира. Въпреки това, предизвикателствата пред сирийското правителство остават огромни и не бива да си правим прекомерни илюзии.

И накрая, Йемен остава друг източник на безпокойство. Страната продължава да страда от насилие, както вътрешно, така и външно. Не мисля, че можем да бъдем особено уверени в стабилизирането на ситуацията в близко бъдеще.

L'EXPRESS: Докладът също така прогнозира "ескалация на военните операции на САЩ срещу транснационални престъпни групировки, водеща до директни атаки срещу Венецуела и дестабилизиране на правителството на Мадуро". Може ли това да доведе до падането на венецуелския диктатор?

ПОЛ Б. СТАРС: Като начало, Съединените щати вече използват военна сила срещу онези, които смятат за наркотерористи, действащи от Венецуела. През последните дни те също така засилиха натиска върху кораби, превозващи петрол до или от Венецуела, като конфискуваха два танкера. И така, докъде ще доведе това?

"Най-добрият" сценарий, според мен, би бил кампанията за натиск да се засили и да доведе до оставката на Мадуро, или защото е принуден да напусне, или защото реши, че това е в най-добрия интерес на Венецуела. Но вероятността е ниска до умерена, особено след като през последните дни Китай и Русия публикуваха изявления, изразяващи подкрепата си за Венецуела, в противовес на това, което правят Съединените щати. Това вероятно ще окуражи Мадуро. Така че не вярвам, че той ще си тръгне лесно.

Най-лошият сценарий би бил Съединените щати да започнат да нанасят удари по военни или дори търговски цели. И знаем, че този вид удар има лоши резултати, когато става въпрос за смяна на режима. И би било безотговорно администрацията на Тръмп да обмисли провеждането на военни операции на венецуелска земя, за да се опита физически да свали Мадуро.

Това би било пълна лудост и повечето анкети в Съединените щати показват противопоставяне на всякаква форма на военна намеса във Венецуела.

Според мен най-вероятният сценарий е натискът да продължи известно време, след което Съединените щати ще намерят начин да обявят победа и кризата в крайна сметка ще отшуми.

Тръмп ще каже, че е постигнал нещо - например, че е предотвратил приток на наркотици или нелегална миграция в Съединените щати - ще се обяви за победител и всички ще се приберат. Но това остава много опасна ситуация. А Тръмп е много непредсказуем и нестабилен. Ако гордостта му бъде изпитана, никой не може да каже докъде може да доведе това.

L'EXPRESS: Какви, според Вас, са истинските мотиви на администрацията на Тръмп във Венецуела?

ПОЛ Б. СТАРС: Тези действия са част от по-широка динамика, в която Съединените щати се стремят да утвърдят влиянието си в целия регион. Да не забравяме, че Венецуела притежава и най-големите запаси от суров петрол в света.

Тръмп има много меркантилистки поглед върху важността на тези ресурси - не само на петрола, но и на редките минерали в световен мащаб - и това играе важна роля в неговото пресмятане на интересите на САЩ.

Гренландия, например, се разглежда като страна със значителни находища на редки минерали и като част от бъдещ северен търговски път, който ще се отвори през следващите десетилетия.

Така че Тръмп възприема света през призмата на много фундаментални икономически съображения. И това очевидно играе роля и в случая с Венецуела.

L'EXPRESS: Напрежението около Гренландия не е сред тридесетте сценария, разгледани в доклада. И все пак Доналд Тръмп продължава да оказва натиск, както се вижда от неотдавнашното назначаване на губернатора на Луизиана Джеф Ландри за специален пратеник с цел "интегриране на Гренландия в САЩ".

ПОЛ Б. СТАРС: Повечето хора си мислеха, че всичко това е отминало, че Тръмп е направил шоуто си, че е започнал преговорите и че всичко ще отшуми. И мнозина си мислеха: "Предвид всички проблеми, с които Тръмп се сблъсква в момента, Гренландия вероятно няма да се появи отново на дневен ред".

Но ето ни тук. И отново, това се превърна в източник на раздразнение. Но не мисля, че някой сериозно обмисля използването на сила от Съединените щати, за да принуди или завземе Гренландия. Въпреки това, бях изумен, когато прочетох туита на губернатора на Луизиана за X.

Това е абсолютно немислимо изказване, особено срещу суверенна нация и по-специално съюзник. Това е още една илюстрация на това как, каквито и добри неща да постигне администрацията на Тръмп, те веднага биват подкопани от този вид ненужни, провокативни и подстрекателски действия, които отчуждават съюзници и партньори по целия свят.

Въпреки това, що се отнася до Гренландия, смятам, че това е начин Тръмп да държи европейците в напрежение и да ги разсейва.

L'EXPRESS: Още по-изненадващо е, че докладът не изключва възможността за директни удари на САЩ срещу престъпни групировки в Мексико, въпреки привидно приятелските отношения между Доналд Тръмп и президента Клаудия Шейнбаум. Какви биха могли да бъдат последиците от подобен сценарий за отношенията между двете страни?

ПОЛ Б. СТАРС: Това безпокойство е пряко свързано с по-широките усилия на администрацията на Тръмп за борба с това, което тя нарича наркотрафиканти, наркотерористи и наркокартели. От време на време Тръмп прави коментари, предполагащи, че ако е необходимо, няма да се поколебае да удари картелите в Мексико.

Така че, ако например успее да свали Мадуро чрез принудителни действия, той би могъл да каже: "Е, проработи срещу Венецуела, защо да не проработи и срещу Мексико?" Той не таи никаква особена враждебност към мексиканското правителство, колкото към наркотрафикантите и постоянния проблем с незаконните наркотици, влизащи в Съединените щати.

Той знае, че този въпрос е от голямо значение за американската общественост и дори се радва на известна степен на обществена подкрепа. Дори експертите да смятат този сценарий за малко вероятен, той заслужава внимание, особено в светлината на това, което Тръмп прави в момента във Венецуела.

L'EXPRESS: Година след завръщането му в Белия дом, какво е Вашето мнение за външната политика на Доналд Тръмп?

ПОЛ Б. СТАРС: От една страна, президентът Тръмп трябва да бъде похвален за опита си да постигне мирно споразумение в Украйна и вярвам, че усилията му може да са имали ефект и в други части на света.

Според мен той заслужава признание за тази инициатива. Резултатите от тези усилия обаче не са толкова значителни, колкото той твърди. Той заяви, че е разрешил осем конфликта по света, откакто се завърна в Белия дом. Но когато разгледаме тези осем случая по-отблизо, резултатите са далеч под твърденията му.

Друг положителен резултат от тази администрация е, че Европа сега е много по-мотивирана да увеличи разходите си за отбрана и да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност.

Това е повтаряща се критика на американските администрации и президентът Тръмп със сигурност постави европейците под натиск и те отговориха. Но това дойде на висока цена.

Много европейци сега се съмняват в нивото на подкрепа, което биха получили от Съединените щати в случай на криза, а членовете на администрацията на Тръмп продължават да правят силно критични коментари за състоянието на Европа. Стратегията за национална сигурност беше доста провокативна и от малка полза за трансатлантическите отношения.

Заслужава да се отбележи също, че Тръмп обърна внимание на това, което се възприемаше като явна липса на внимание към Западното полукълбо.

Много страни в нашия регион смятаха, че не получават вниманието, което заслужават. Този регион обаче е важен източник на сигурност и търговия за Съединените щати, наред с други. Това привлече повече внимание към случващото се там, особено към заплахата, породена от трафика на наркотици и др.

Но отново, това си има цена. Отчужди Канада и Гренландия. Мексико също усеща натиска. Като цяло, международните постижения на администрацията на Тръмп ми се струват много противоречиви.