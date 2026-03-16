Украйна атакува Москва с над 100 дрона, съобщават руските власти

Украйна атакува Москва с над 100 дрона, съобщават руските власти

16 Март, 2026 08:21 2 396 129

Руски системи за ПВО свалят десетки безпилотни апарати над столицата и Московския регион

Украйна атакува Москва с над 100 дрона, съобщават руските власти - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия съобщи днес, че над 100 украински дрона са атакували Москва през изминалия уикенд, като всички безпилотни летателни апарати са били неутрализирани от руските системи за противовъздушна отбрана, предава Ройтерс, цитирана от БТА.

Кметът на руската столица Сергей Собянин потвърди, че през уикенда са били свалени повече от 100 дрона, насочени към Москва.

Според Руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, през нощта руските ПВО сили са свалили поне 145 дрона, като 53 от тях са паднали над Московския регион.

Москва и околният ѝ Московски регион имат население около 22 милиона души.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    16 35 Отговор
    фашисти

    Коментиран от #5, #14, #23

    08:22 16.03.2026

  • 2 Факт

    29 53 Отговор
    Имало е опита за преврат онзи ден на малкия страхливец в Москва, но се е провалил.

    Коментиран от #8, #9, #16, #60

    08:23 16.03.2026

  • 3 Пич

    36 14 Отговор
    Зелю:
    - Олеле майко, германци !!! Урсуло, памаги !!!

    08:23 16.03.2026

  • 4 Сто дрона

    25 7 Отговор
    Гледай какво пари се въртят

    08:23 16.03.2026

  • 5 Путин бакшиша

    22 41 Отговор

    До коментар #1 от "кой мy дpeмe":

    Няма по-страхлив от мене.

    08:23 16.03.2026

  • 6 Никога

    27 28 Отговор
    Никога повече страхлив бавно ра3 виващ милиционер за президент.

    Коментиран от #82

    08:23 16.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ти имаш основни проблеми с понятията

    27 11 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    бъркаш думата "факт" с "фантазии".

    Коментиран от #11

    08:25 16.03.2026

  • 9 Ахахаха

    13 16 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    Искат да свалят понеже е умен, висок и смел.

    08:26 16.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Копейка

    18 24 Отговор

    До коментар #8 от "Ти имаш основни проблеми с понятията":

    Преял си с руска пропаганда

    Коментиран от #63

    08:26 16.03.2026

  • 12 име

    18 20 Отговор
    Ами, нека, като са тъпи руснаците и позволяват да се внасят дронове в Бандеристан, да ги бъхтят по главите, да им изтощят ПВОто и после наглосаксонците ще ги подпукат пак с английските ракети, а руснаците пак ще мълчат като мишки.

    Коментиран от #18, #20, #72

    08:27 16.03.2026

  • 13 666

    17 23 Отговор
    Няма по-смешен и нефелен президент от Хаяско многоходовия.

    08:27 16.03.2026

  • 14 Така де

    21 22 Отговор

    До коментар #1 от "кой мy дpeмe":

    Така както вървят нещата, скоро Кремъл ще бъде изравнен на нивото на Червения площад.

    Коментиран от #54

    08:28 16.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 име

    22 9 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    Време е да го свалят, трябва им някой по-радикален, че на всички взе да ни писва от тая смешна СВО

    Коментиран от #34

    08:28 16.03.2026

  • 17 Аре бегай

    24 10 Отговор
    Дайте снощната атака срещу 404, продажници такива.

    08:29 16.03.2026

  • 18 Путин

    11 16 Отговор

    До коментар #12 от "име":

    Сорос ни заповяда да сме многоходови.

    08:29 16.03.2026

  • 19 666

    17 19 Отговор
    Всички копейки са увредени мозъци.

    Коментиран от #30

    08:29 16.03.2026

  • 20 Така е

    11 17 Отговор

    До коментар #12 от "име":

    Ами какво друго да правят. Денги нет, оружие нет!

    08:30 16.03.2026

  • 21 Тия па за 4

    27 16 Отговор
    години не разбраха! За да няма нападения с дронове, атакамси, щормшедоуси и подобни... трябва на противника да не му остане никакъв център за приемане на решения!
    Ако не знаят как, да се учат от САЩ, Израел и сега вече и от Иран. Само за 2 седмици война и всичките радари на САЩ в Близкият изток отидоха на кино. Сащ "ослепяха" там! Това е сериозен подход към война. А не да ги жалиш и да правиш "специални излагации..."! А те да ти унищожават постоянно фабрики, хора, колко генерали им убиха?, военни обекти и т.н... Кво още чакат, не ми е ясно?

    Коментиран от #28, #31

    08:31 16.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 свободата е близо

    19 25 Отговор
    Скоро Русия ке падне. Това че няма да има пари да плаща на Myрзилките да пишат е едно на ръка. Ще бъде подкопана вярата на разни празни глави че Русия е велика и конформистите слънчогледи които се ориентират по по-големия шум ще обърнат палачинката. Радев и кохортата от изменници ще загуби почва и нещата ще тръгнат по естествен път.

    Коментиран от #41

    08:34 16.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Много ги жалите фашистите в Киев

    23 12 Отговор
    С ракети по всички заводи.

    Коментиран от #79, #106, #114

    08:36 16.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Кривоверен алкаш

    4 13 Отговор

    До коментар #21 от "Тия па за 4":

    Теб чакат....да ги поведеш....

    08:36 16.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Герги

    2 10 Отговор

    До коментар #19 от "666":

    Грешиш.....не може да се повреди ТОВА, което липсва....

    08:38 16.03.2026

  • 31 Това е разликата между война и СВО

    12 4 Отговор

    До коментар #21 от "Тия па за 4":

    Едното е регионална война, в случаят в Украйна, тип прочистване!

    08:38 16.03.2026

  • 32 Баба Гицка

    8 8 Отговор
    На война,като на война баби,тъй,тъй!

    08:39 16.03.2026

  • 33 Запознат

    13 16 Отговор
    През лятото ще имат и собствена, балистична ракета която ще достига до Москва.

    Коментиран от #35

    08:39 16.03.2026

  • 34 Ами

    7 10 Отговор

    До коментар #16 от "име":

    Така е. И Тръмп му помага, ама не може завалията.

    08:39 16.03.2026

  • 35 Не разбрал

    12 5 Отговор

    До коментар #33 от "Запознат":

    През кое лято ?

    Коментиран от #37

    08:41 16.03.2026

  • 36 Боко

    13 10 Отговор
    Осрайна на пепел 💩🪦👌

    08:41 16.03.2026

  • 37 Боко

    4 9 Отговор

    До коментар #35 от "Не разбрал":

    Януарското👌

    08:42 16.03.2026

  • 38 а зелкофците искаха да свалят иранските

    17 5 Отговор
    свалени повече от 100 дрона, насочени към Москва.

    парите на наивните ес данъкоплатци за скрап

    08:42 16.03.2026

  • 39 Механик

    10 12 Отговор
    Удри копейката с фаража!!За добро утро.

    08:42 16.03.2026

  • 40 Джийзъса

    16 10 Отговор
    Киев досега много го пазеха руснаците,Две хибави мощни бомби ще оправят нещата,После сградите ще ги прави ЕС за да вземат някое евро и да си оправят военната индустрия че за нищо не става

    Коментиран от #66

    08:42 16.03.2026

  • 41 Прав си

    3 8 Отговор

    До коментар #24 от "свободата е близо":

    И Тръмп им помага, ама не стават.

    08:42 16.03.2026

  • 42 А МОЧАТА?

    9 11 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    Коментиран от #65

    08:43 16.03.2026

  • 43 Бг гражданин

    12 11 Отговор
    Русия загуби всичко,благодарение на нерешителният и страхлив Пугин!!! Бият го насред Москва,а той се хили и" разтяга локуми".

    08:43 16.03.2026

  • 44 Мишел

    15 8 Отговор
    Резултатите от хилядите украински дронове, изпратени да атакуват Москва, досега са три счупени керемиди на покрив в Кремъл.
    Ненапразно тази статия е илюстрирана със снимка на резултатите от руски удар в Киев.

    Коментиран от #55, #68

    08:44 16.03.2026

  • 45 Лъжете долно и нагло.

    9 6 Отговор
    Атакувани са различни райони на Русия с 145 дрона, като 52 от тях са към Москва и областта, като всички те са унищожени.

    08:44 16.03.2026

  • 46 МаКаРон

    10 8 Отговор
    Укрите да отидат да помагат на риятелите си евреи че и на пях ще им се плаче скоро май

    08:45 16.03.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 НЕ НЕ МОЙ ДА БГДЕ...

    15 7 Отговор
    ЕВРЕЙСКОТО НАРКОКЛОУНЧЕ НЕ Е АГРЕСОР. ТОЙ САМО ПЛАЧЕ ЖАЛВА СЕ ПРОСИ И ИЗПРОБВА ДРОНЧЕТА САМОДЕЛКИ СВОИ. ПРЕКАЛЯВА ПРАВИ СЕ НА ШЕФ МИСЛИ СИ ЧЕ ПОКРАЙ ДРУГАТА ВОЙНА ЩЕ МИНЕ МЕТЪР НО СКОРО ОЧАКВАЙ КЛОУНЧЕ ИСТИНСКИ БОМБИ. ПРЕДИЗВИКВАШ ПУТИН. И ТОЙ ЩЕ ТИ ОТВЪРНИ ПОДОБАВАЩО.

    08:45 16.03.2026

  • 49 Спас

    10 12 Отговор
    Украйна руският Витнам!

    08:45 16.03.2026

  • 50 Под атака!

    10 12 Отговор
    На петата година от Киев за два дня Москва е под атаки.

    08:46 16.03.2026

  • 51 Свобода за Украйна

    10 17 Отговор
    Войната на Путин Обикновенните хора страдат

    Коментиран от #59

    08:47 16.03.2026

  • 52 А още е само понеделник

    10 6 Отговор
    - ех каква седмица се очертава

    08:48 16.03.2026

  • 53 Дудов

    13 5 Отговор
    Вместо такива "успешни" дронове по-добре ще е укрите да се възползват от нашия опит и да поискат ноу-хау-то за хвърчила.Те ще им свършат същата работа а пък са доста по-икономични

    08:48 16.03.2026

  • 54 Вярно е

    9 12 Отговор

    До коментар #14 от "Така де":

    Путин загуби всичките си приятелски държави. Само Тръмп му помага.

    Коментиран от #76

    08:49 16.03.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 гост

    5 9 Отговор
    Капейков...нещо не ти хареса башибозука....

    08:50 16.03.2026

  • 58 Дон Корлеоне

    7 12 Отговор
    Хаяско трепери в бункера.

    08:50 16.03.2026

  • 59 Зелен Трол

    13 7 Отговор

    До коментар #51 от "Свобода за Украйна":

    Войната си е на Украйна.Путин ги предупреди неколкократно ама толкоз им е мозъка на окраинците

    08:50 16.03.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 А, ти с укропско-евроджендерастка

    12 5 Отговор

    До коментар #11 от "Копейка":

    пропаганда си пълен и приемаш лъжите за истини. Между другото, ако свалят Путин, за WCкрайна и западналите джендерасти всичко приключва, защото следващия след Путин иска твърди и своевременно отговори не уповава щи се на международно право, което никой не спазва. Така, че се радвай, че не са успели, че следващия ще доведе до изпаряване на западнало пропаднала Джендеропа. Има натиск върху Путин да се удари нагличански остров за да не се месят, но той отказва за сега, също и по Жешов и Джендермания.

    Коментиран от #71, #78

    08:51 16.03.2026

  • 64 Браво на ПВО-то на Москва

    4 7 Отговор
    Но там сложиха и Панцери по покривите.

    08:52 16.03.2026

  • 65 А Где

    8 2 Отговор

    До коментар #42 от "А МОЧАТА?":

    силното и сплотено НАТО

    08:52 16.03.2026

  • 66 По точно

    5 10 Отговор

    До коментар #40 от "Джийзъса":

    Сградите ще ги прави ЕС, но репарациите от 700 млрд евро ще ги плати Русия.

    Коментиран от #70

    08:53 16.03.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Жан

    3 8 Отговор

    До коментар #44 от "Мишел":

    За публикуване на снимки с удари от дрон се дават по 10-15 години в затвор. Как мислиш, много ли мераклии има.

    Коментиран от #73

    08:53 16.03.2026

  • 69 Кестел

    11 3 Отговор
    Скоро май ще падат Орешници върху главата на Зелю

    08:54 16.03.2026

  • 70 Антитрол

    13 4 Отговор

    До коментар #66 от "По точно":

    "ще ги плати Русия"

    Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли козяшката пропаганда - как пък едно ЩЕ ЩЕ ЩЕ не се сбъдна до сега

    08:54 16.03.2026

  • 71 А сега

    5 9 Отговор

    До коментар #63 от "А, ти с укропско-евроджендерастка":

    Прочети отново какво си написал. Дано разбереш.

    08:55 16.03.2026

  • 72 Прякор

    10 10 Отговор

    До коментар #12 от "име":

    Почна ли да ви просветва, че руснаците за нищо не стават? Хайде, ти като голям смелчага, грабни мешка и отивай да мъчиш укри. Убеден съм, че ще донесеш балшая пабеда за всех пролетарей!

    Коментиран от #74

    08:56 16.03.2026

  • 73 Зевзек

    8 3 Отговор

    До коментар #68 от "Жан":

    "За публикуване на снимки с удари от дрон се дават по 10-15 години в затвор"

    За Израел ли говориш

    Коментиран от #85

    08:56 16.03.2026

  • 74 Запознат

    12 4 Отговор

    До коментар #72 от "Прякор":

    "че руснаците за нищо не стават"

    Ама пък попиляха НАТО и фалираха ЕС.

    Коментиран от #92

    08:57 16.03.2026

  • 75 Вова ка Путин Шаломкин

    4 9 Отговор
    Яяяя... как се обръщала палачинката...

    08:57 16.03.2026

  • 76 Мазню

    11 2 Отговор

    До коментар #54 от "Вярно е":

    Хаха, а Сащ не изгубиха ли съюзниците си.
    Днес UK, Япония и Германия ги отсвириха, не щът да си пращат корабите в Омрузкия проток.
    Тръмпи остана сам да си троши главата в Иран.

    Коментиран от #102, #124

    08:58 16.03.2026

  • 77 Тимур

    4 9 Отговор
    УКРАЙНА РУСКИЯТ ВИЕТНАМ!

    08:59 16.03.2026

  • 78 Мъжага

    6 4 Отговор

    До коментар #63 от "А, ти с укропско-евроджендерастка":

    Предполагам утре тръгваш към Москва от вокзала с чемодана, сваляш Путин и ставаш президент на РФ, досущ като Ленин. Почваш великата революция и громиш Запада. Пабеда.

    Пъхат те в мавзолея да мухлясваш следващите 100 лета.

    08:59 16.03.2026

  • 79 Опа

    5 8 Отговор

    До коментар #26 от "Много ги жалите фашистите в Киев":

    Руснаците това се опитват да направят от 4 години.

    Коментиран от #80, #83

    08:59 16.03.2026

  • 80 Не се опитват

    6 3 Отговор

    До коментар #79 от "Опа":

    Жалят фашистите в Украйна.

    09:01 16.03.2026

  • 81 Мишел

    8 4 Отговор

    До коментар #55 от "Руска ssвиньо,":

    Досега Украйна е загубила 124500 кв.км.територии и продължава да губи средно над 500 кв.км. месечно.
    За сравнение, България е 111000 кв.км.

    Коментиран от #84, #90

    09:01 16.03.2026

  • 82 Грешиш

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Никога":

    Нашият беше военен.

    09:01 16.03.2026

  • 83 Учуден

    7 2 Отговор

    До коментар #79 от "Опа":

    Ти от посолството ли ти казаха какво се опитвали да направят руснаците или Путин лично те информира.

    09:01 16.03.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Читател

    5 2 Отговор

    До коментар #84 от "Тимур":

    Не върви ли козяшката пропаганда като кажат какви са фактите.

    09:04 16.03.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Мишел

    7 2 Отговор

    До коментар #84 от "Тимур":

    Само публикуваните факти, драги. За да не си изненадан, чети повече от една медия.

    Коментиран от #93

    09:07 16.03.2026

  • 89 Зевзек

    6 3 Отговор

    До коментар #85 от "Жан":

    "За Москва - там също управляват руски евреи"

    Ха ха ха ами нищо не казваш за Израел - защо така едностранна ви е пропагандата. В Израел пак ли са руски евреи.

    Коментиран от #99

    09:08 16.03.2026

  • 90 Жан

    5 5 Отговор

    До коментар #81 от "Мишел":

    Значи с тази скорост на Русия ще й трябват средно 20 години, за да окупира България и няколко стотин години Украйна, а в Париж ще е при следващия голем взрив.

    Коментиран от #95, #97, #104

    09:09 16.03.2026

  • 91 Пак аз

    5 6 Отговор
    Чяп за каца не става нито от съветският съюз на Путин, нито от войската му, нито от руснаците, нито от копейките.

    09:09 16.03.2026

  • 92 Какво му е на НАТО?

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "Запознат":

    С луд да се разправяш?!

    09:10 16.03.2026

  • 93 гру гайтанджиева

    3 5 Отговор

    До коментар #88 от "Мишел":

    Това са руски фейкове колега.

    Коментиран от #101, #122

    09:10 16.03.2026

  • 94 Удри копейката с лопатЕто!

    4 6 Отговор
    До като шава!

    09:12 16.03.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Копей

    2 7 Отговор
    Путин не може да победи в Украйна, защото се лигави с това СВО. Ако обяви война отечественная, всички копеи ще се почувстват задължени от патриотизма си и ще се спуснат да помагат на Русия. Тогава Путин ще вземе Киев не за три, четири дпи, а за два.

    Копеите-пионерчета от Пютлеюннаяармия (аналог на Гитлерюгенд) са винаги готови!

    09:14 16.03.2026

  • 97 Историк

    6 3 Отговор

    До коментар #90 от "Жан":

    "Значи с тази скорост на Русия ще й трябват средно 20 години"

    Зависи коя скорост смяташ - скоростта на завладяване на територии или скоростта на унищожаване на ВСУ. През ПСВ скоростта на завладяване на територии е нулева защото 4 години стоят в едни и същи окопи но Германия пада за две седмици.

    Като унищожиш армията на дадена държава не е необходимо да напредваш за да я победиш - но за това трябва акъл за да можеш да го осмислиш.

    Коментиран от #105

    09:15 16.03.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Израел

    3 3 Отговор

    До коментар #89 от "Зевзек":

    В Израел се говори иврит, руски и арабски.
    Няколко милиона си говорят руски.

    Ей го, създателят на Яндекс наскоро се изнесе в Израел - Аркадий Волож.

    09:17 16.03.2026

  • 100 атакуват ууукрите…

    5 3 Отговор
    с епилираните си розови бузки

    09:20 16.03.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Така де

    1 1 Отговор

    До коментар #76 от "Мазню":

    Тръмп винаги е ненавиждал европейските лидери. Така че нищо ново. Само Путин признава.

    09:24 16.03.2026

  • 103 Георгиев

    3 3 Отговор
    Тази игра Киев да атакува Москва ми прилича на малко пале, което джафка и скача да захапе крачола на комшията. И кога ли на него ще ми писне и ще реши проблема по сталински. То комай друг начин няма. Вижда се.

    Коментиран от #108, #111

    09:24 16.03.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 наблюдател

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Много ги жалите фашистите в Киев":

    до 26 ще гърмят по заводи ама иранските и корейските ракети свършили и пари няма

    Коментиран от #107

    09:26 16.03.2026

  • 107 Пропагандата

    0 1 Отговор

    До коментар #106 от "наблюдател":

    винаги се е целила в глупака и никога не го пропуска!

    09:28 16.03.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 стоян георгиев

    2 2 Отговор
    Това е само репетиция и претоварване на руското пво.украйна вкарва в експолатация специална ракета за удари по Москва.таюотмкиев за теи дена работата отоде на свалихме ракетите над москва.

    Коментиран от #118

    09:29 16.03.2026

  • 110 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #108 от "Мишел":

    Демек ядат бой пета година щото са мазохисти самите руснаци ли?хах...

    Коментиран от #116

    09:30 16.03.2026

  • 111 Иванов

    1 0 Отговор

    До коментар #103 от "Георгиев":

    Георгиев, ако беше ходил в казарма или поне беше чел експерти, че зад всяко действие има определена цел. Тук сте се насъбрали все надървени философи с надървени теории. Искаш ли обяснение?

    09:30 16.03.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Мишел

    0 1 Отговор

    До коментар #112 от "А Мишелите?":

    Хубаво е, че си чел Ленин, но очевидно си прочел само първия лист на първия том, а той винаги е празен.

    09:38 16.03.2026

  • 114 Путин от бункера

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Много ги жалите фашистите в Киев":

    Не можем, Сорос ни забрани.

    Коментиран от #128

    09:41 16.03.2026

  • 115 Въженцето се люлее от кулите на спас...

    0 1 Отговор
    трябва да си англосакски агент за да не спреш "Операция" ,която ще унищожи не само просия ,но и главатарите и!само мишел остана да вярва в просиянците........

    09:43 16.03.2026

  • 116 Мишел

    0 1 Отговор

    До коментар #110 от "стоян георгиев":

    За последните пет години населението на Украйна намаля с 22%, на Русия се увеличи с над 200000. Не се връзва никак с обявените от теб загуби на страните.

    Коментиран от #117, #119

    09:43 16.03.2026

  • 117 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #116 от "Мишел":

    💬И има все повече и повече дронове💬

    ✍️ Денят мина, а броят на дроновете не намаля. От началото на пролетта украинската страна атакува руска територия почти всеки ден.

    💭В нощта на 16 март подразделенията на противовъздушната отбрана вече свалиха 145 дрона над различни територии на Русия, главно над Москва и Московска област.

    💭Именно там премина основният масив от безпилотни летателни апарати. Брянска област отново се превърна в ключов маршрут за полети.

    💭В същото време част от дроновете също прелетяха по-далеч. Работата на системите за противовъздушна отбрана и маневрените огневи групи беше отбелязана както в Костромска, така и в Уляновска област.

    ✍️ Масовостта, с която украинските формирования атакуват нашите територии, показва, че те са трупали ресурсите си цяла зима. В същото време, за първи път от половин месец, в южната част на Русия бяха регистрирани много малко безпилотни летателни апарати.

    Освен това, въздушните нападения сега се извършват предимно с манекени, с които въоръжените сили изстрелват нашите системи за противовъздушна отбрана и проучват отбраната на нашата територия. И след такива изстрелвания трябва да се очакват точкови удари по военни отбранителни предприятия и други стратегически обекти.

    🤙Специални сили „Архангел“!

    🤙Специални сили

    Коментиран от #123

    09:47 16.03.2026

  • 118 Мишел

    1 1 Отговор

    До коментар #109 от "стоян георгиев":

    Нерешим проблем на Украйна е, че Русия е с поколения напред и от Украйна, и от НатО, и с ракетите, и с ПВО /ПРО, и с оръжията.

    Коментиран от #120

    09:51 16.03.2026

  • 119 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #116 от "Мишел":

    Кое не се връзва?русоя загуби около 15%от активното си мъжко население.загуби основните си пазари загуби военната си техника и огромна част от базите си за производство,а украйна напротив постоянно увеличава производството на оръжие и технологично се развива.

    Коментиран от #126, #129

    09:51 16.03.2026

  • 120 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #118 от "Мишел":

    Дак модел на вислото тегнологично руско пво?русия е юного зле в това отношение за това и се налага да внася технологии от иран...

    Коментиран от #125

    09:53 16.03.2026

  • 121 ТАСС съобщава,

    1 1 Отговор
    че всички дронове над москвска област са свалени , но падащи отломки са запалили сухи треви, при което са възникнали пожари на 50 места, огънят се е разпространил бързо, поради силните ветрове и е обхванал някалоко рафинерии и заводи за барут и боеприпаси, складове за ракети и дронове, предизвикайки силни пожари и вторични взривове, като осколки от тези взривове са засегнали леко няколко самолета в три военни летища наблизо. А спасителните служби, работещи на местата, съобщават, че самолетите могат да се поправят , само трябва да им се сменят крилата!

    Коментиран от #127

    09:54 16.03.2026

  • 122 Изпражнението зеленски

    0 0 Отговор

    До коментар #93 от "гру гайтанджиева":

    Послъгваш аркадаш! Явно си празен!

    09:56 16.03.2026

  • 123 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #117 от "стоян георгиев":

    Китай обяви, че оказва на Русия всяка необходима подкрепа в тази война и няма да допусне тя да я загуби. Северна Корея също.
    Съюзът на трите ядрени сили Русия, Китай, Северна Корея яма как и срещу кого да загуби война.

    09:57 16.03.2026

  • 124 Точно

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Мазню":

    САЩ загубиха съюзниците си, защото Тръмп помага на Русия.

    09:57 16.03.2026

  • 125 Пак ли тролиш стоенче

    0 0 Отговор

    До коментар #120 от "стоян георгиев":

    После защо Русия е велика? 😄

    09:58 16.03.2026

  • 126 Пропагандата

    0 0 Отговор

    До коментар #119 от "стоян георгиев":

    винаги се е целила в глупака!

    09:59 16.03.2026

  • 127 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #121 от "ТАСС съобщава,":

    Фантазираш. Не си съобразил, че сухите треви горят слабо под снега.

    10:00 16.03.2026

  • 128 Хубо

    0 0 Отговор

    До коментар #114 от "Путин от бункера":

    Ама виж нещо друго. Има по достойни занимания от тролене!

    10:01 16.03.2026

  • 129 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #119 от "стоян георгиев":

    Фантазираш. Погледни статистиката за населението на Русия и това а Украйна за последните пет години.

    10:03 16.03.2026

