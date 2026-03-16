Украйна атакува Москва с над 100 дрона, съобщават руските власти

Русия съобщи днес, че над 100 украински дрона са атакували Москва през изминалия уикенд, като всички безпилотни летателни апарати са били неутрализирани от руските системи за противовъздушна отбрана, предава Ройтерс, цитирана от БТА.

Кметът на руската столица Сергей Собянин потвърди, че през уикенда са били свалени повече от 100 дрона, насочени към Москва.

Според Руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, през нощта руските ПВО сили са свалили поне 145 дрона, като 53 от тях са паднали над Московския регион.

Москва и околният ѝ Московски регион имат население около 22 милиона души.