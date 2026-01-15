Новини
Присъединяване към Румъния: искат ли го молдовците

Присъединяване към Румъния: искат ли го молдовците

15 Януари, 2026

Днес по-голямата част от населението говори румънски, който е идентичен с молдовския с изписването му на кирилица

Присъединяване към Румъния: искат ли го молдовците - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Президентката на Молдова Мая Санду заяви, че на референдум би гласувала за обединение с Румъния. Как реагират на нейните думи молдовците?

„Бих гласувала за обединение с Румъния . Вижте какво става днес около Молдова и в света. На малка страна като Молдова ѝ става все по-трудно да оцелее като демокрация, като суверенна държава и да се противопостави на Русия", каза Мая Санду на 11 януари в британския подкаст The rest is politic.

В същото интервю президентката заяви още, че според допитванията повечето граждани на Молдова днес не биха подкрепили обединение с Румъния, затова официален Кишинев върви към най-реалистичния вариант, одобрен от избирателите - влизането на страната в ЕС.

Социалистите и комунистите искат оставката на Санду

Лидерът на най-голямата опозиционна Партия на социалистите и бивш президент на страната Игор Додон незабавно разкритикува остро изказването на Санду. Според него тя мечтаела да застане начело на румънската държава, позицията ѝ била продиктувана от егоистичната мисъл за собственото ѝ бъдеще.

На 13 януари социалистите разпространиха официално изявление с искане за незабавната оставка на Санду заради „заплахата за съществуването на Молдова като независима държава". Те поискаха главната прокуратура да започне разследване „за измяна на родината" и за пореден път призоваха „всички патриотични сили" да захвърлят тактическите си разногласия и да се обединят.

Същото заявление направи и Партията на комунистите, която нарече изказването на президентката „акт на държавна измяна и грубо нарушение на президетската клетва".

„Спасители на независимостта и идентичността на Молдова"

„Партиите, които са в криза, се хващат за идеята, че са останали единствените спасители на независимостта и идентичността на Молдова", казва по повод реакциите на опозиционерите анализаторът Андрей Курерару. Той изтъква, че в изказването на Санду няма нищо ново - тя последователно говори едно и също от 2016 година.

Експертът напомня, че още през 1918 година Сфатул Церий (Държавният съвет) веднага след провъзгласяването на Молдовската народна република е взел решение за присъединяването ѝ към Румъния, в чийто състав тя се е намирала до 1940 година, докато не е била анексирана от Съветския съюз. Затова темата за обединението постоянно се дебатира публично още от придобиването на независимостта на Молдова през 1991 година.

Днес по-голямата част от населението говори румънски, който е идентичен с молдовския с изписването му на кирилица. А рейтингите на идеята за обединението се променят в зависимост от политическия контекст и военните заплахи, но не падат под 30 процента, посочва Курерару. „Изказването на Санду има външнополитическа насоченост - за да разбере Москва какъв сценарий може да бъде реализиран в случай на военно нападение."

Уморена ли е Мая Санду?

Последните социологически проучвания потвърждават думите на експерта - от тях става ясно, че идеята за обединение с Румъния се поддържа от около една трета от анкетираните граждани на Молдова.

Кишиневският политолог Виталий Андриевский отбелязва, че формално внимателната и коректна формулировка на Мая Санду този път изведнъж предизвика резонанс и може да е политически и психологически сигнал за умора. Както обяснява той - за годините на президентството на нея ѝ се наложи да се сблъска с изключително голям брой кризи: от пандемията и системния натиск на Русия до войната в Украйна .

При това ключовата отговорност бе концентрирана само върху нея, като човека с най-висок рейтинг в страната. „Ако руската армия бе стигнала до границата на Молдова, то за обединението с Румъния биха се изказали и над 70 процента от молдовците. Главният въпрос обаче е дали Букурещ е готов за това." Този въпрос не се дискутира публично, но е ключов, тъй като става дума за социално натоварване под формата на пенсии и заплати, за инвестиции и за токсични региони като Гагаузия и Приднестровието .

Днес Молдова е слаба институционално, уязвима е икономически и има териториални проблеми, казва Андриевский. За установяването на ред има нужда от реформи, за което реално помага ЕС. Затова политологът е по-склонен да вижда в заявлението на Санду не призив към реално обединение с Румъния, а тревожен сигнал за претоварване на системата, за умора на екипа и за това, че страната твърде дълго живее в режим на оцеляване.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами

    23 8 Отговор
    Назначена след промяната на вота с флашки като ПП, за да продаде държавата и народа си като ПП!

    18:19 15.01.2026

  • 2 Яяяяя

    15 2 Отговор
    Тях никой не ги пита

    18:22 15.01.2026

  • 3 Факти

    6 15 Отговор
    Всички искат в ЕС.

    Коментиран от #9

    18:24 15.01.2026

  • 4 хаха

    2 14 Отговор
    И тъпите ориенталски обитатели на заблатените територии южно от Румъния да се присъединяват...че иначе нищо няма да остане от тях. Те са пълна щета! Цигойнъри пропаднали ...

    18:27 15.01.2026

  • 5 ха, ха, ха...

    5 13 Отговор
    Естествено такова обединение никак няма да се хареса на Москва и ще бъде направено всичко, ама наистина всичко за да се предотврати. Румъния е в НАТО и едно присъединяване на Молдова означава всички руски окупационни войски в Приднестрвието да си "обират крушите", а от там директно на фронта в Украйна.

    18:29 15.01.2026

  • 6 Евролиберастка политика

    12 2 Отговор
    И това се прави за да не попадне под руско влияние Молдова, не че на някой са му мили молдовските.

    Коментиран от #8

    18:35 15.01.2026

  • 7 Балкани

    9 2 Отговор
    Македония също трябва да се присъедини в една държава към България.

    18:38 15.01.2026

  • 8 Абе

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Евролиберастка политика":

    Защо не провериш в историята за сметка на Молдова, коя част бива отрязана от България? И кой го прави?

    18:40 15.01.2026

  • 9 Хахахаха

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Факти":

    И копейките у нас не напускат ЕС!

    18:47 15.01.2026

  • 10 Бялджип

    6 3 Отговор
    При референдум, Молдова категорично ще отхвърли предателството на Санду. Това са показали социологически проучвания. А Санду се готви за поста на Урсула. Така се твърди.

    Коментиран от #16

    18:48 15.01.2026

  • 11 Тоалетната хартия

    7 0 Отговор
    Богдан I (на румънски: Bogdan-Vodă; неизв. – 1365) е български болярин, първият владетел на Богданско, днешна Молдова.Управлява в периода 1358 – 1365 г. Оглавява въстанието на българския народ против унгарските феодали и през 1359 г. основава в земите между Карпатите, Прут и Дунав независимо Княжество Богданско (Молдовско княжество). Таааа, ква румъния...!!

    Коментиран от #14

    18:51 15.01.2026

  • 12 Мощен удар

    2 4 Отговор
    Е зурлите на копейките.

    Коментиран от #15

    19:00 15.01.2026

  • 13 Пенчо

    2 0 Отговор
    Кой ги пита!? Колкото питат нас, толкова и тях!

    19:02 15.01.2026

  • 14 кой разбрал, разбрал...

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Тоалетната хартия":

    Румъния е измислена държава основана едва в средата на 19 век, без предварително никога да е съществувала нито като народ, нито като държава. Дори и езика и е изкуствено измислен, като в началото над 50% думите са български, а по късно с множество реформи се премахват постепенно и се измислят други. Дори в момента в румънския има над 25% български думи, а в руския са над 50%.

    19:04 15.01.2026

  • 15 ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Мощен удар":

    СЛЕД КАТО РУСНАЦИТЕ ЩЕ СИ ВЗЕМАТ ЮЖНА "OCPAЙНА", НОРМАЛНО Е РУМЪНИЯ ДА ПОИСКА МОЛДОВА 🤣

    19:06 15.01.2026

  • 16 Никъв шанс

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Бялджип":

    да я вземат на местото на Урсула

    19:18 15.01.2026