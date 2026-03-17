Любомир Дацов: Властта налага безполезни мерки срещу инфлацията

Тенденцията за успокояване на цените у нас вече е факт, но предложените от управляващите мерки срещу инфлацията са по-скоро козметични и няма да доведат до реален резултат на пазара. Това заяви бившият заместник-министър на финансите и настоящ член на Фискалния съвет Любомир Дацов в ефира на предаването "Твоят ден" по телевизия "NOVA".

Според експерта предложенията за таван на горивата, по-ниско ДДС и компенсации за бизнеса са временно решение със силно ограничено въздействие.

Дацов обясни, че българската икономика е изключително зависима от външната търговия, като оборотът от внос и износ достига внушителните 120-130% от брутния вътрешен продукт. Според него страната ни е типичен пример за модела на отворените и гъвкави икономики, които по принцип извличат позитиви от тази структура.

На фона на геополитическото напрежение обаче световните пазари започват да се затварят. Финансистът е категоричен, че Европа трябва да търси компенсации от Съединените щати и Израел заради тежките икономически последици от глобалните конфликти.

По отношение на инфлацията членът на Фискалния съвет отчете, че макар да има леки отклонения, общата тенденция е към трайно успокояване на цените. Националният статистически институт току-що потвърди тази теза, отчитайки забавяне на годишната инфлация до 3,3% през февруари. Според експерта натискът върху пазара съществено намалява и ситуацията се стабилизира.

Той обаче е изключително критичен към обсъжданите от правителството антикризисни мерки. "Това са мерки, които са повече за обсъждане, отколкото да водят до реален ефект", заяви Любомир Дацов, допълвайки, че подобни държавни интервенции често постигат точно обратния резултат на желания.

Политиките за подпомагане могат да служат единствено като временен мост, подчерта бившият заместник-министър. Ако енергоносителите отбележат нов рязък скок, държавата ще бъде принудена да се намеси по-сериозно, но това неминуемо ще доведе до тежка икономическа криза, която ще удари заетостта и приходите в хазната.

Коментирайки идеята на Европейската комисия за налагане на таван върху цените на горивата, Дацов обясни пазарната логика. "Някой трябва да плати разликата между пазарната цена и тавана", посочи финансистът. Подобни решения никога не решават структурните проблеми в дългосрочен план, а просто прехвърлят тежестта върху държавния бюджет или директно върху плещите на бизнеса.