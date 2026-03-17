Любомир Дацов: Властта налага безполезни мерки срещу инфлацията

Любомир Дацов: Властта налага безполезни мерки срещу инфлацията

17 Март, 2026 13:27 597 11

  • любомир дацов-
  • икономика-
  • финанси-
  • помощи-
  • криза

Политиките за подпомагане могат да служат единствено като временен мост, подчерта бившият заместник-министър

Любомир Дацов: Властта налага безполезни мерки срещу инфлацията - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тенденцията за успокояване на цените у нас вече е факт, но предложените от управляващите мерки срещу инфлацията са по-скоро козметични и няма да доведат до реален резултат на пазара. Това заяви бившият заместник-министър на финансите и настоящ член на Фискалния съвет Любомир Дацов в ефира на предаването "Твоят ден" по телевизия "NOVA".

Според експерта предложенията за таван на горивата, по-ниско ДДС и компенсации за бизнеса са временно решение със силно ограничено въздействие.

Дацов обясни, че българската икономика е изключително зависима от външната търговия, като оборотът от внос и износ достига внушителните 120-130% от брутния вътрешен продукт. Според него страната ни е типичен пример за модела на отворените и гъвкави икономики, които по принцип извличат позитиви от тази структура.

На фона на геополитическото напрежение обаче световните пазари започват да се затварят. Финансистът е категоричен, че Европа трябва да търси компенсации от Съединените щати и Израел заради тежките икономически последици от глобалните конфликти.

По отношение на инфлацията членът на Фискалния съвет отчете, че макар да има леки отклонения, общата тенденция е към трайно успокояване на цените. Националният статистически институт току-що потвърди тази теза, отчитайки забавяне на годишната инфлация до 3,3% през февруари. Според експерта натискът върху пазара съществено намалява и ситуацията се стабилизира.

Той обаче е изключително критичен към обсъжданите от правителството антикризисни мерки. "Това са мерки, които са повече за обсъждане, отколкото да водят до реален ефект", заяви Любомир Дацов, допълвайки, че подобни държавни интервенции често постигат точно обратния резултат на желания.

Политиките за подпомагане могат да служат единствено като временен мост, подчерта бившият заместник-министър. Ако енергоносителите отбележат нов рязък скок, държавата ще бъде принудена да се намеси по-сериозно, но това неминуемо ще доведе до тежка икономическа криза, която ще удари заетостта и приходите в хазната.

Коментирайки идеята на Европейската комисия за налагане на таван върху цените на горивата, Дацов обясни пазарната логика. "Някой трябва да плати разликата между пазарната цена и тавана", посочи финансистът. Подобни решения никога не решават структурните проблеми в дългосрочен план, а просто прехвърлят тежестта върху държавния бюджет или директно върху плещите на бизнеса.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Само хиперинфлация може да спаси продъненият бюджет и затова държавата не взима никакви мерки.

    13:28 17.03.2026

  • 2 Яяяяяя

    2 0 Отговор
    Важно е, че са полезни за нея

    13:30 17.03.2026

  • 3 провинциалист

    2 0 Отговор
    Бившият заместник-министър и настоящ член Дацов ли не е наясно, че властта имитира дейност докато намери кой да опере пешкира, а после ще се бие в гърдите. Естествено, през цялото време ще си взима индексираните на всеки 3 месеца заплати, които сме им одобрили с гласа си на последните избори.

    13:33 17.03.2026

  • 4 Емигрант

    2 1 Отговор
    Този шаман защо не коментира, че горивата в България в момента са на най-ниски нива в целия ЕС, а никъде няма стачкуващи ЧАСТНИ транспортни компании освен в България, защо този Тикво-Делянски "пишов" гърми сега и създава омраза и интриги в момент на криза ? 1.89 Е/л дизел в З.Европа и всички частни транспортни компании работят нормално, изпълняват си задълженията коректно и без "рекет", а българските протестират и искат пари от държавата - НАГЛОСТ и РЕКЕТ се нарича това ! Компании с повече от 10 влекача нямали пари да плащат на шофьорите си, ами като нямат да фалират или да продадат по някой камион и да се разплатят на работниците си, само при "развиващия се социализъм" държавата покрива разходите, при частния бизнес като не можеш - ФАЛИРАШ или ЗАТВАРЯШ временно ! Къде живеете вие в България ? На планета извън слънчевата система с други закони и правила ли ? Този Дацов явно е "пушка" на престъпното дуо Тиква/Намагнитен и "думка" сега срещу реалността ?

    Коментиран от #6

    13:47 17.03.2026

  • 5 Лама Гяуро Кюмюро

    1 0 Отговор
    Тихо, ве, нали това е целта - предизборна имитация на мерки пред стадото.

    13:52 17.03.2026

  • 6 Чичовото вазирало,

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Емигрант":

    а заплатите извън бюджетната държаван хранилка и пенциите как са в Българията? Най-високите ли? Щото цените на висчко вече станаха рекордни.

    Коментиран от #8

    13:55 17.03.2026

  • 7 Цените

    1 0 Отговор
    обикновено се "стабилизират" когато достигнат по-високи стойности. Това е желязно правило в пазарната икономика. Няма производител или търговец, който да е доволен от цените на своите продукти или услуги. Стремежът на бизнеса е винаги да увеличава своите цени и оттам печалби. Както пък стремежът на потребителите е постоянно увеличение на техните доходи.
    Повишението на цените известно като "инфлация" е начин на възпроизвеждане и растеж на икономиката.

    13:58 17.03.2026

  • 8 Емигрант

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Чичовото вазирало,":

    Заплатите ви са такива каквито трябва да бъдат, защото са ви ги определили тези които сте си избрали, пак ли друг ви е виновен за БУДАЛИЗМЪТ ви ?

    Коментиран от #9

    14:01 17.03.2026

  • 9 провинциалист

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Емигрант":

    Ех, лесно е да се пениш в коментарите, няма кой да те направи труден за рисуване там.

    Коментиран от #10

    14:04 17.03.2026

  • 10 Емигрант

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "провинциалист":

    Какво трябва да разбирам от коментарът ти - ЗАВИСТ ? А ти защо не си направиш живота лесен, нямаш смелост да смениш местото си на живеене за да осигуриш по-добър живот на фамилията си или ти е по-лесно да кротуваш и да ревеш срещу тези които си избрал и подобно на Копейкин да имитираш патриотизъм и героизъм типични за комунист ? България е част от територията на ЕС и това ти дава възможност да отидеш там където поискаш в рамките на този съюз, това ти дава възможност да си проектираш сам живота към по-добро, какво ти пречи, или избираш за по-лесно да "ревеш" отколкото да се трудиш и да получаваш коректно заплата каквато трябва и да се чувстваш достоен за живот ? Много ви е лесно нали, да се оплаквате постоянно от ВАШИЯТ избор ?

    Коментиран от #11

    14:28 17.03.2026

  • 11 провинциалист

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Емигрант":

    "Какво трябва да разбирам от коментарът ти" - като започнем от любовта ти към пълния член на неподходящите за това места като в цитираното изречение, не се напъвай - нито ще разбереш нещо, нито ще ти останат чисти гащи.

    14:31 17.03.2026

