Началникът на генералния щаб на румънската армия: Ще защитим Молдова, ако бъде нападната от Русия

Румъния би могла да помогне на Република Молдова, ако тя бъде нападната от Русия, на базата на закон, който защитава румънските граждани, заяви началникът на Генералния щаб на отбраната Георгица Влад, цитиран от телевизия Диджи 24, пише БТА.
В интервю за Евронюз той посочи, че новият проектозакон за отбраната, който бе одобрен от правителството миналата седмица, е добре дошъл в настоящия контекст и увери гражданите, че Румъния е подготвена да устои и дори да окаже подкрепа и на Република Молдова при необходимост.
"Румънската армия помага на Република Молдова и на армията на Република Молдова, за да развие съответния отбранителен капацитет. Имаме много програми за съвместно обучение. Имаме много програми за развитие на способностите, предлагаме помощ на армията на Република Молдова (...) Румъния продължава да бъде верен съюзник на Република Молдова, имаме стратегическо партньорство и ще помогнем с абсолютно всичко на Република Молдова в случай на атака", отбеляза началникът на Генералния щаб.
На въпрос дали Румъния би се намесила в подкрепа на Молдова при евентуално нападение срещу нея от друга държава, включително Русия, Георгица Влад отговори: "В голяма степен - да".
"Не забравяйте, че имаме закон, чрез който румънската държава в случай на конфликт трябва да осигури помощ на румънските граждани, намиращи се извън националните граници. Румъния има политическите, военните и други инструменти, за да окаже подкрепа на Молдова и особено на румънските граждани в Република Молдова", подчерта той.
Началникът на румънската армия посочи още в интервюто, че е убеден, че руснаците няма да атакуват, но отбеляза, че хибридната война, към която прибягва Москва, трябва да бъде елиминирана.
Според данни, оповестени от молдовския президент Мая Санду през май 2024 г., един милион граждани на Република Молдова имат и румънско гражданство, напомня Диджи 24.
Сайтът Зиаре посочва, че според един член от новия проектозакон за отбраната, който бе одобрен в началото този месец от правителството, президентът на Румъния може да разпореди участие на военни и невоенни сили извън територията на румънската държава, за да защитят румънските граждани, които се намират в опасност в чужбина, включително в случай на въоръжени конфликти.
Също така парламентът може да одобри участие на военни сили на територията на румънската държава или извън нея за противодействие на хибридните заплахи по предложение на президента след консултация с Върховния съвет за национална отбрана.
По думите на министъра на отбраната Йонуц Мощяну подобна хибридна заплаха може да бъде например атака срещу енергийната инфраструктура, която би представлявала заплаха за сигурността на страната.
1 си дзън
Коментиран от #7, #9, #11
20:47 09.10.2025
2 Mими Кучева🐕🦺
20:48 09.10.2025
3 Обсесията Путин
24/7 😆
20:48 09.10.2025
4 Пич
Коментиран от #17
20:48 09.10.2025
5 БеГемот
20:49 09.10.2025
6 писарю
що я притопляте наново като пълнеж
барем ви плащат кат за нова все едно сте писали
20:49 09.10.2025
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "си дзън":Адим0, шТъ чакам ли ощИ
Коментиран от #12
20:49 09.10.2025
8 ФАКТ
20:50 09.10.2025
10 знаем
20:50 09.10.2025
11 Анализатор
До коментар #1 от "си дзън":България може да издържи 5 г на Русия. Ще ги спре край Девня и там ще си останат ватите
20:51 09.10.2025
12 си дзън
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Не! Вече само саксофони ми се правят защото ме боли флигорната.
Коментиран от #15, #27
20:52 09.10.2025
13 Вчера
20:54 09.10.2025
14 ТОЗИ ХАЧАЛНИК ЩАБ
20:54 09.10.2025
15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #12 от "си дзън":СЪксИфони, сЪксИфони .....
БратчедитИ ти с парафинените
няА тА чакат цяла вечер
Коментиран от #26
20:56 09.10.2025
16 Начко
20:57 09.10.2025
17 Какъв Чехльо
До коментар #4 от "Пич":Светът видя с очите си че Пуслера е руския Плевнелиев.
Коментиран от #21
20:58 09.10.2025
18 Ами
Коментиран от #24
20:59 09.10.2025
19 ФАКТ
Коментиран от #22
21:00 09.10.2025
20 Пак аз
21:01 09.10.2025
21 Пич
До коментар #17 от "Какъв Чехльо":Ах , ах....!!! А сега преглътни и го кажи отново , че фъфлиш !
Коментиран от #34
21:01 09.10.2025
22 Да бъдем коректни!
До коментар #19 от "ФАКТ":Русия не е мечка,а рошава гарга.
21:02 09.10.2025
23 Боруна Лом
21:02 09.10.2025
24 Генерал Колев
До коментар #18 от "Ами":От кой бе?
21:03 09.10.2025
25 Винкело
21:03 09.10.2025
26 си дзън
До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ще им обера гъбите на всички. Обичам по цял наръч в ръцете си.
Коментиран от #29
21:03 09.10.2025
27 Сталин
До коментар #12 от "си дзън":Скоро ще те заболи и дупарата
21:05 09.10.2025
28 жик так
21:06 09.10.2025
29 Сталин
До коментар #26 от "си дзън":Си Дзън - Цун Кай Xvй
21:07 09.10.2025
30 то и руснаците имат споразумение
21:07 09.10.2025
31 az СВО Победа 80
А който живее в Северна България да помисли за себе си....
Ако Румъния нападне РФ, руснаците няма да я бавят! Ще пердашат с големите шамари! Щедро!
За Москва, румънците не са част от руския народ, каквато са украинците и никой няма да ги жали...
21:08 09.10.2025
32 и в Румъния и в Молдова
21:08 09.10.2025
33 Обективни истини
21:08 09.10.2025
35 ФАКТ
21:10 09.10.2025
36 Бай Ганьо
21:10 09.10.2025