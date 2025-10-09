Новини
Началникът на генералния щаб на румънската армия: Ще защитим Молдова, ако бъде нападната от Русия
Началникът на генералния щаб на румънската армия: Ще защитим Молдова, ако бъде нападната от Русия

9 Октомври, 2025 20:45

Георгица Влад посочи още в интервюто, че е убеден, че руснаците няма да атакуват, но отбеляза, че хибридната война, към която прибягва Москва, трябва да бъде елиминирана

Началникът на генералния щаб на румънската армия: Ще защитим Молдова, ако бъде нападната от Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Румъния би могла да помогне на Република Молдова, ако тя бъде нападната от Русия, на базата на закон, който защитава румънските граждани, заяви началникът на Генералния щаб на отбраната Георгица Влад, цитиран от телевизия Диджи 24, пише БТА.

В интервю за Евронюз той посочи, че новият проектозакон за отбраната, който бе одобрен от правителството миналата седмица, е добре дошъл в настоящия контекст и увери гражданите, че Румъния е подготвена да устои и дори да окаже подкрепа и на Република Молдова при необходимост.

Още новини от Украйна

"Румънската армия помага на Република Молдова и на армията на Република Молдова, за да развие съответния отбранителен капацитет. Имаме много програми за съвместно обучение. Имаме много програми за развитие на способностите, предлагаме помощ на армията на Република Молдова (...) Румъния продължава да бъде верен съюзник на Република Молдова, имаме стратегическо партньорство и ще помогнем с абсолютно всичко на Република Молдова в случай на атака", отбеляза началникът на Генералния щаб.

На въпрос дали Румъния би се намесила в подкрепа на Молдова при евентуално нападение срещу нея от друга държава, включително Русия, Георгица Влад отговори: "В голяма степен - да".

"Не забравяйте, че имаме закон, чрез който румънската държава в случай на конфликт трябва да осигури помощ на румънските граждани, намиращи се извън националните граници. Румъния има политическите, военните и други инструменти, за да окаже подкрепа на Молдова и особено на румънските граждани в Република Молдова", подчерта той.

Началникът на румънската армия посочи още в интервюто, че е убеден, че руснаците няма да атакуват, но отбеляза, че хибридната война, към която прибягва Москва, трябва да бъде елиминирана.

Според данни, оповестени от молдовския президент Мая Санду през май 2024 г., един милион граждани на Република Молдова имат и румънско гражданство, напомня Диджи 24.

Сайтът Зиаре посочва, че според един член от новия проектозакон за отбраната, който бе одобрен в началото този месец от правителството, президентът на Румъния може да разпореди участие на военни и невоенни сили извън територията на румънската държава, за да защитят румънските граждани, които се намират в опасност в чужбина, включително в случай на въоръжени конфликти.

Също така парламентът може да одобри участие на военни сили на територията на румънската държава или извън нея за противодействие на хибридните заплахи по предложение на президента след консултация с Върховния съвет за национална отбрана.

По думите на министъра на отбраната Йонуц Мощяну подобна хибридна заплаха може да бъде например атака срещу енергийната инфраструктура, която би представлявала заплаха за сигурността на страната.


  • 1 си дзън

    4 22 Отговор
    Браво. От днес и Молдова е в НАТО.

    Коментиран от #7, #9, #11

    20:47 09.10.2025

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    13 3 Отговор
    Ми,убуо.Слава на Румъния!🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍

    20:48 09.10.2025

  • 3 Обсесията Путин

    17 2 Отговор
    Трябва да преследва урсуланковците
    24/7 😆

    20:48 09.10.2025

  • 4 Пич

    18 4 Отговор
    Тоя чуе ли се какви ги говори ?! Гълъбова !!! Марш на "Терме" -то и на по път го прегледай и тоя !!!

    Коментиран от #17

    20:48 09.10.2025

  • 5 БеГемот

    11 2 Отговор
    Божеееее.....Исусе еврейско К.....

    20:49 09.10.2025

  • 6 писарю

    18 1 Отговор
    тази статийка я цъкнахте преди няколко часа
    що я притопляте наново като пълнеж

    барем ви плащат кат за нова все едно сте писали

    20:49 09.10.2025

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Адим0, шТъ чакам ли ощИ

    Коментиран от #12

    20:49 09.10.2025

  • 8 ФАКТ

    3 12 Отговор
    всички се гаврят с многоходовия бакшиш

    20:50 09.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 знаем

    4 12 Отговор
    На ватите не им се става отново вторите в... Румъния.

    20:50 09.10.2025

  • 11 Анализатор

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    България може да издържи 5 г на Русия. Ще ги спре край Девня и там ще си останат ватите

    20:51 09.10.2025

  • 12 си дзън

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Не! Вече само саксофони ми се правят защото ме боли флигорната.

    Коментиран от #15, #27

    20:52 09.10.2025

  • 13 Вчера

    1 2 Отговор
    Се навършиха 259 от първото влизане на руските войски .Ха Ха .

    20:54 09.10.2025

  • 14 ТОЗИ ХАЧАЛНИК ЩАБ

    12 0 Отговор
    ДАЛИ Е ХВАЩАЛ ОРЪДРУГО ОСВЕН ХИМИКАЛ И МЕКИЯ СИ.

    20:54 09.10.2025

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "си дзън":

    СЪксИфони, сЪксИфони .....
    БратчедитИ ти с парафинените
    няА тА чакат цяла вечер

    Коментиран от #26

    20:56 09.10.2025

  • 16 Начко

    2 2 Отговор
    Нещастник!

    20:57 09.10.2025

  • 17 Какъв Чехльо

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Светът видя с очите си че Пуслера е руския Плевнелиев.

    Коментиран от #21

    20:58 09.10.2025

  • 18 Ами

    5 2 Отговор
    Да разбираме ли, че и румънците са готови да ядът бой :)

    Коментиран от #24

    20:59 09.10.2025

  • 19 ФАКТ

    1 2 Отговор
    Русия се оказа не хартиен тигър, както я определи Тръмп от трибуната на ООН, а хартиена мечка.

    Коментиран от #22

    21:00 09.10.2025

  • 20 Пак аз

    0 2 Отговор
    Руската армия е най -битата(след сръбската).

    21:01 09.10.2025

  • 21 Пич

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Какъв Чехльо":

    Ах , ах....!!! А сега преглътни и го кажи отново , че фъфлиш !

    Коментиран от #34

    21:01 09.10.2025

  • 22 Да бъдем коректни!

    0 4 Отговор

    До коментар #19 от "ФАКТ":

    Русия не е мечка,а рошава гарга.

    21:02 09.10.2025

  • 23 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    ТЕЗИ МАМАЛИГИ,ПАК ИМ СЕ ИСКА ДА ЯДАТ СУРАВ КАЧАМАК

    21:02 09.10.2025

  • 24 Генерал Колев

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ами":

    От кой бе?

    21:03 09.10.2025

  • 25 Винкело

    1 0 Отговор
    Да бе, знаем. Външно министерство ще изрази категорична позиция и остро несъгласие.

    21:03 09.10.2025

  • 26 си дзън

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ще им обера гъбите на всички. Обичам по цял наръч в ръцете си.

    Коментиран от #29

    21:03 09.10.2025

  • 27 Сталин

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "си дзън":

    Скоро ще те заболи и дупарата

    21:05 09.10.2025

  • 28 жик так

    3 0 Отговор
    Тамошния Тагарчев е готов да подпали чергата на румънците .

    21:06 09.10.2025

  • 29 Сталин

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "си дзън":

    Си Дзън - Цун Кай Xvй

    21:07 09.10.2025

  • 30 то и руснаците имат споразумение

    1 0 Отговор
    Те са освободили тая територия от турците .

    21:07 09.10.2025

  • 31 az СВО Победа 80

    3 1 Отговор
    Простете се с Румъния!

    А който живее в Северна България да помисли за себе си....

    Ако Румъния нападне РФ, руснаците няма да я бавят! Ще пердашат с големите шамари! Щедро!

    За Москва, румънците не са част от руския народ, каквато са украинците и никой няма да ги жали...

    21:08 09.10.2025

  • 32 и в Румъния и в Молдова

    1 0 Отговор
    фалшифицираха изборите . всичките са нелигитимни .

    21:08 09.10.2025

  • 33 Обективни истини

    2 0 Отговор
    Тоя галфон попита ли войниците дали ще умрат за Молдова, или пък за какво да ги пита под фуражка акъл така или иначе не вирее, . Колко ли трябва да си задръстен и проSt, за да желаеш и бъдеш военен акъл ми не побира.

    21:08 09.10.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ФАКТ

    0 0 Отговор
    няма нито една вменяема копейка и никога няма да има

    21:10 09.10.2025

  • 36 Бай Ганьо

    0 0 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки, пак да хванат средния!

    21:10 09.10.2025

