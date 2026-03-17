10 дни почивка за Лудогорец!

Няма национали – има ваканция! Футболистите на Лудогорец ще бъдат пуснати в дълга почивка в предстоящата пауза за мачове на държавните тимове. Разградчани са получили 10 дни от спортно-техническия щаб за отдих, информира "Тема Спорт". Неслучайно "орлите" изтеглиха визитата си на Спартак (Варна) от 27-ия кръг за четвъртък (19 март), за да може още от 20 март (петък) състезателите да излязат във ваканция.

За сравнение мачът на Левски с Черно море на „Герена“ е на 21 март (събота).

Първото занимание на разградчани след прекъсването е планирано чак за 30 март (понеделник). След паузата предстои домакинство на ЦСКА 1948, а после и такова на Черно море около Великден. Така чак в средата на април "орлите" ще излетят от гнездото си за по-дълго пътуване у нас – визита на Арда (Кърджали). Близо 2 месеца Лудогорец няма да е напускал Североизточна България. Както е известно, гостуването на Монтана се проведе на "Хювефарма Арена".