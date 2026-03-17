Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Бг футбол »
10 дни почивка за Лудогорец!

17 Март, 2026 13:29 590 1

  • лудогорец-
  • почивка-
  • футбол

Неслучайно "орлите" изтеглиха визитата си на Спартак (Варна) от 27-ия кръг за четвъртък (19 март), за да може още от 20 март (петък) състезателите да излязат във ваканция

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Няма национали – има ваканция! Футболистите на Лудогорец ще бъдат пуснати в дълга почивка в предстоящата пауза за мачове на държавните тимове. Разградчани са получили 10 дни от спортно-техническия щаб за отдих, информира "Тема Спорт". Неслучайно "орлите" изтеглиха визитата си на Спартак (Варна) от 27-ия кръг за четвъртък (19 март), за да може още от 20 март (петък) състезателите да излязат във ваканция.

За сравнение мачът на Левски с Черно море на „Герена“ е на 21 март (събота).

Първото занимание на разградчани след прекъсването е планирано чак за 30 март (понеделник). След паузата предстои домакинство на ЦСКА 1948, а после и такова на Черно море около Великден. Така чак в средата на април "орлите" ще излетят от гнездото си за по-дълго пътуване у нас – визита на Арда (Кърджали). Близо 2 месеца Лудогорец няма да е напускал Североизточна България. Както е известно, гостуването на Монтана се проведе на "Хювефарма Арена".


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове