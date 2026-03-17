Лео Бианки предложи помощ на тризначките: Не бива да се шегуваме с тях!

Лео Бианки предложи помощ на тризначките: Не бива да се шегуваме с тях!

17 Март, 2026 13:32 2 389 20

Приятелят на сестрите още от времето на Биг Брадър сподели, че има хубави спомени с тях

Лео Бианки предложи помощ на тризначките: Не бива да се шегуваме с тях! - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Историята на благоевградските сестри Вяра и Надежда от тризначките, познати ни добре от Биг Брадър, разтърси социалните мрежи, след като видео от Лондон с техното неадекватно и истерично поведение предизвика вълна от реакции. Кадрите показват двете в тежко състояние, което породи както съчувствие, така и остри и дори подигравателни коментари.

На този фон техният стар познат от риалити формата Лео Бианки, който живее и работи в България от 20 години, заяви готовност да им помогне. Готвачът отправи емоционален призив към обществото: „Не бива да се шегуваме с тях или да им се подиграваме. Те са хора като нас и имат нужда от помощ“, заяви той. Лео участваше във втория сезон, а тризначките - в "Биг Брадър" 3.

По думите му, ако двете жени пожелаят, той е готов да им осигури самолетни билети и завръщане в България, където биха могли да получат подкрепа.

През 2006 година Вяра, Надежда и Любов станаха популярни с участието си в „Big Brother“, където спечелиха симпатиите на зрителите, а Любов се оказа големият победител.

След това животът им поема в различни посоки. Любов създава семейство, докато Вяра и Надежда заминават за Лондон, където в крайна сметка се оказват на улицата.

Коментиращи публикацията на Лео отбелязват, че и преди на сестрите е предлагана помощ, включително връщане в България и осигурена работа, но те отказват, което се оказва големият проблем.


  • 1 честен ционист

    16 1 Отговор
    Ама тя една от тризначките си е много добре и ем е била дузпата на останалите две юкей джънкита.

    13:36 17.03.2026

  • 2 Похвално

    17 0 Отговор
    Но , ако те поискат помощ и осъзнават ситуацията , в която са . Разбира се , не и финансова ! Лесно ще изхарчат парите , а после...

    13:38 17.03.2026

  • 3 Сила

    12 9 Отговор
    Ама как , моля ви се ....върнете ги , купете им жилища и се оженете за тях !!!
    И не забравяйте да гласувате за Радев и физкултурниците и шапкарите му !!!
    Поредните физкултурници в БГ политиката ....

    Коментиран от #14

    13:42 17.03.2026

  • 4 Не ги познавам.

    22 0 Отговор
    Малкият ми син каза, че трите заедно имат по-малко акъл отколкото една хлебарка. Такива е излишно да ги афишира и да занимаваш аудиторията. Съзнателно да свалим нивото...

    Коментиран от #11

    13:42 17.03.2026

  • 5 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    3 4 Отговор
    Колкото и на мене ми помогнаха толкова и на тези двете
    По скоро тези двете са за разстрел , жалко че не ме разстреляха на време когато можеха , затова сега ще тормозя всички само да си стъпя на крака

    13:42 17.03.2026

  • 6 ти да видиш

    9 1 Отговор
    Пак ли тия кухи лейки? Да вървят да берът ягоди,таман са на точното место! Да се поразкършат малко! Кво ги жалите тия б.......?

    13:44 17.03.2026

  • 7 Птиченцето

    13 0 Отговор
    един път каца на рамото , при тях цяло ято и всички отлетяха !

    13:44 17.03.2026

  • 8 аБе,

    9 1 Отговор
    Ако са го интересували да им помогнал досега без да го огласява.Също така щеше да знае,че те не желаят да се връщат тук и да работят,Реши да си прави реклама покрай тях.Обществото много добре знае каква прослойка се записва да участва в тези пошли предавания и за какво.Та ако иска Лео да си ги вземе у дома да си ги отглежда.

    Коментиран от #16

    13:44 17.03.2026

  • 9 Сатана Z

    9 4 Отговор
    Добро място са избрали за просия в близост да Parliament square .Ще мина да им занеса нещо за хапване ако са още там.
    А жабарят Лео си прави евтина реклама щото 2 билета за БГто струват колкото малката потребителска кошница

    13:46 17.03.2026

  • 10 ПОМОЩ ЛИ

    10 2 Отговор
    ДА СЕ ХВАЩАТ НА РАБОТА.ВСЕ ПОВЕЧЕ ТЪРТЕИ И ВСЕ ПО МАЛКО РАБОТЕЩИ.И ВЪРХУ ТЯХ 500 000 АДМИНИСТРАЦИЯ С БЕЗКРАЕН ТОРМОЗ И ПРОВЕРКИ

    13:47 17.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ретро спомен

    5 2 Отговор
    Това тяхно поведение е от доста години.Доколкото си спомням,доста хора им предложиха официално,чрез медиите,помощ,но те винаги отказвали по думите на хората,искали да помогнат.Вероятно,проблемът им е другаде.Дано се оправят,бяха забавни и атрактивни в и след предаването.Успех.👍

    13:47 17.03.2026

  • 13 Гражданин

    11 1 Отговор
    Малко е тукашната скрап ,а сега и от чужбина ще внасяме.

    13:48 17.03.2026

  • 14 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Ю кей Шапката брой ли се , или сега ще ми нащракате червено да умра за смърт

    13:49 17.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Коуега

    9 1 Отговор

    До коментар #8 от "аБе,":

    Само в България, когато уж искаш да помогнеш на някого, трябва всички да разберат,то снимки,клипове,фанфари.Почти никой не помага тихичко,без да търси евтина реклама на гърба на нуждаещите се.Като искаш да помогнеш,тихо,кротко,намери ги и говори с тях.

    13:50 17.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ИВАН

    5 0 Отговор
    Не съм ги гледал, никога не са ми били интересни такива предавания, трудно им понасям тъпотиите, а тези, изрусените, дори не ги коментирам, но щом пишат за тях, ясни са ми ...

    14:03 17.03.2026

  • 19 хдфжхф

    2 0 Отговор
    Тез работа няма да се хванат , няма и да се върнат , вероятно от просия изкарват повече

    14:21 17.03.2026

  • 20 Тези двете или трите

    2 0 Отговор
    Тези двете или трите въобще не ме интересуват. Нито им се радвам, нито ги съжалявам. Ако стоят далеч и не се появяват няма да ми липсват. Не намирам смисъл да изкопаваме спомените за тях.

    14:41 17.03.2026