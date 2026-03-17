Лео Бианки предложи помощ на тризначките: Не бива да се шегуваме с тях!

Историята на благоевградските сестри Вяра и Надежда от тризначките, познати ни добре от Биг Брадър, разтърси социалните мрежи, след като видео от Лондон с техното неадекватно и истерично поведение предизвика вълна от реакции. Кадрите показват двете в тежко състояние, което породи както съчувствие, така и остри и дори подигравателни коментари.

На този фон техният стар познат от риалити формата Лео Бианки, който живее и работи в България от 20 години, заяви готовност да им помогне. Готвачът отправи емоционален призив към обществото: „Не бива да се шегуваме с тях или да им се подиграваме. Те са хора като нас и имат нужда от помощ“, заяви той. Лео участваше във втория сезон, а тризначките - в "Биг Брадър" 3.

По думите му, ако двете жени пожелаят, той е готов да им осигури самолетни билети и завръщане в България, където биха могли да получат подкрепа.

През 2006 година Вяра, Надежда и Любов станаха популярни с участието си в „Big Brother“, където спечелиха симпатиите на зрителите, а Любов се оказа големият победител.

След това животът им поема в различни посоки. Любов създава семейство, докато Вяра и Надежда заминават за Лондон, където в крайна сметка се оказват на улицата.

Коментиращи публикацията на Лео отбелязват, че и преди на сестрите е предлагана помощ, включително връщане в България и осигурена работа, но те отказват, което се оказва големият проблем.