Новини
Свят »
Унгария »
Виктор Орбан: Още 100 години в Унгария няма да има парламент, който да гласува за присъединяването на украинците към ЕС
  Тема: Украйна

Виктор Орбан: Още 100 години в Унгария няма да има парламент, който да гласува за присъединяването на украинците към ЕС

23 Януари, 2026 21:51 1 028 85

  • володимир зеленски-
  • виктор орбан-
  • унгария-
  • украйна-
  • европейски съюз

Според Орбан, Киев е заинтересован от смяна на политическото ръководство на Унгария с по-лоялно

Виктор Орбан: Още 100 години в Унгария няма да има парламент, който да гласува за присъединяването на украинците към ЕС - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Будапеща няма да подкрепи присъединяването на Украйна към Европейския съюз през следващия век. Унгарският премиер Виктор Орбан направи това поредно остро изявление по време на форума в Давос относно присъединяването на Украйна към Европейския съюз (ЕС). Това съобщи Telex, цитирана от Фокус.

"Мисля, че през следващите 100 години в Унгария няма да има парламент, който да гласува за присъединяването на украинците към Европейския съюз“, категоричен е Орбан.

В допълнение към блокирането на членството, премиерът обвини украинските власти в опит да дестабилизират правителството му. Според Орбан, Киев е заинтересован от смяна на политическото ръководство на Унгария с по-лоялно.

"Не искаме те да се присъединят към ЕС... Трябва да признаем, че украинците ще бъдат активни участници в унгарската предизборна кампания, защото е в техен основен интерес да сменят правителството в Унгария. Не съм доволен от това и ще се борим срещу това“, добави Орбан.

Украинският президент Володимир Зеленски, по време на речта си на Световния икономически форум в Давос, разкритикува европейските лидери, които според него действат в интерес на Русия, намекна за връзките на унгарския премиер Виктор Орбан с Путин.

Унгарският премиер отговори, че той и украинският лидер "няма да постигнат споразумение“, защото Орбан е "свободен“ човек, докато Зеленски е в "безизходна“ ситуация.

Още новини от Украйна


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 32 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гошо

    24 12 Отговор
    Браво, другарю Орбáн.

    21:52 23.01.2026

  • 2 Тупан Орбан

    15 29 Отговор
    Е пътник.

    21:54 23.01.2026

  • 3 Масут бей

    23 7 Отговор
    Машала бай Орбане.

    21:54 23.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    25 7 Отговор
    Зеленски и Бандеровците ще се изселят в Гренландия.

    21:55 23.01.2026

  • 5 Роско

    22 3 Отговор
    Много странно, в Унгария нямат ли си бандити с Магнитски да командват? Орбан как ли знае какво да прави, като никой не му казва? Анархия некаква...

    21:55 23.01.2026

  • 6 да ви го дам в остата

    12 27 Отговор
    на всички копейки

    Коментиран от #11, #21, #46, #56

    21:56 23.01.2026

  • 7 Омазана ватенка

    12 22 Отговор
    Абе копейките нали щяха да умиргат за лева?

    Коментиран от #15, #18, #35, #47, #85

    21:57 23.01.2026

  • 8 ТОЧНО TAKA

    23 8 Отговор
    СЕ ПОСТЪПВА С ФАШИСТКИТЕ ДЪРЖАВИ.

    Коментиран от #23

    21:58 23.01.2026

  • 9 Знамето!!!

    17 8 Отговор
    Бялото знаме!

    21:59 23.01.2026

  • 10 Истината

    14 9 Отговор
    И Шиши твърдеше, че кабинетът ще изкара пълния си мандат, но неведоми са пътищата на задкулисието. Както се казва "никога не казвай никога"

    21:59 23.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Красимир Петров

    13 6 Отговор
    БРАВО!

    22:01 23.01.2026

  • 13 Слава на Дания !

    16 3 Отговор
    Има ли ток в Кииф?
    Кога ще изпращаме дъртите русофоби на фронта в Гренландия?

    22:01 23.01.2026

  • 14 ЦЦЦЦЦ

    8 13 Отговор
    Журналистка към Орбан. Помните ли съветските танкове по улиците на Буда Пеща 1956 година. Ония стои и гледа все едно скоро се е н...а...с....р...а.........л. А сега лиже .................на БЛАТАРИТЕ ПРОДАЖНИК.

    Коментиран от #25, #30

    22:01 23.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Мда

    9 3 Отговор
    Браво!

    22:02 23.01.2026

  • 17 Моряка

    12 4 Отговор
    Модераторите пак ли спят?Прочетоха ли ком.6?Или щом е срещу Русия,може мръсотии?

    Коментиран от #27, #29, #31, #38, #78

    22:02 23.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Цвете

    5 6 Отговор
    ПОЖЕЛАВАМ ТИ ДА ДОЖИВЕЕШ И ПОСЛЕ ДА РАЗКАЖЕШ.КАКВО СА 100 ГОДИНИ?

    22:03 23.01.2026

  • 20 стоян георгиев

    8 5 Отговор
    Унгария няма да е в ес когато украйна ще влезе.

    22:04 23.01.2026

  • 21 Оплачи

    9 2 Отговор

    До коментар #6 от "да ви го дам в остата":

    Се на свекърва ти, тя и без това не е доволна че си и снаха, Пешо!

    22:04 23.01.2026

  • 22 Анджо

    7 7 Отговор
    Очаквайте и радев да е такъв проклетник като тоя.

    22:04 23.01.2026

  • 23 🤔🤔🤔🤔

    4 5 Отговор

    До коментар #8 от "ТОЧНО TAKA":

    ФАШИСТИТЕ СА В ЛЮБИМИЯ ТИ КРЕМЪЛ НА ЧЕЛО С ПУТЛЕР СВРЯН В БУНКЕРА СИ ,И СЕ Н.....А.....С.....И..Р......А От СТРАХ ДРУГАРЮ. Да него лумне някое УКРАИНСКО ДРОНЧЕ🤣🤣🤣🤣.

    22:08 23.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Имаш болна фантазия

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "ЦЦЦЦЦ":

    Искай от личния си лекар направление към психиатър, спешно.

    Коментиран от #40

    22:09 23.01.2026

  • 26 И Киев е Руски

    8 4 Отговор
    И не е нужно Покрайна изчезва до края на годината

    22:09 23.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 И Киев е Руски

    8 5 Отговор

    До коментар #14 от "ЦЦЦЦЦ":

    А ти помниш ли детските играчки БОМБи пускани от мало британците над София

    Коментиран от #34, #36

    22:11 23.01.2026

  • 31 От редакторите

    4 7 Отговор

    До коментар #17 от "Моряка":

    Отвори устенцата руска подметко.

    Коментиран от #53

    22:12 23.01.2026

  • 32 Орбан

    4 7 Отговор
    дните ми са преброени, остават ми макс 2 месеца власт !

    22:12 23.01.2026

  • 33 Нема ток в Киïф

    10 2 Отговор
    Ще пращаме дъртите русофоби да чистят снега на богатите бандери, нали това им беше мечтата.

    22:13 23.01.2026

  • 34 гру гайтанджиева

    4 4 Отговор

    До коментар #30 от "И Киев е Руски":

    Руски фейкове.

    Коментиран от #39

    22:13 23.01.2026

  • 35 404

    5 4 Отговор

    До коментар #7 от "Омазана ватенка":

    Що да ви спасяваме еврото ще ви довръши

    22:13 23.01.2026

  • 36 Оня с парчето

    2 3 Отговор

    До коментар #30 от "И Киев е Руски":

    Помниш ли парчето?

    Коментиран от #43

    22:14 23.01.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 🤔🤔🤔🤔

    3 5 Отговор

    До коментар #25 от "Имаш болна фантазия":

    Чети СЪВЕТСКАТА ПРОПАГАНДА И ЩЕ Я ВТАСАШ.А ти прочети какво е било 1956 в Унгария господин ВАТНИКОВ и след това ти ще потърсиш ПСИХИАТЪР .Явно К....У..Х.А....ТА ТИ.....К.....В..А е много зле прочети малко история ако можеш да четеш.

    22:17 23.01.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Паветник

    2 0 Отговор
    Що пък всички ни мислят за много тъпи? Аз винаги изисквам да си сложат по два презерватива един върху друг, и тогава давам да ме измаат. Защото съм умен!

    22:17 23.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Браво на Орбан!

    4 3 Отговор
    Само така : Никакъв компромис за фашистка окраина! Отделен въпрос е ,че ес също е един военен фашистки съюз в който трябва да бъде разтурен!

    22:19 23.01.2026

  • 45 касата

    5 3 Отговор
    Орбан е по -голям смотаняк и палячо, даже и от педофила Путин

    Коментиран от #76

    22:19 23.01.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 пиночет

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Омазана ватенка":

    Обичат еврото,не искат палячовската рубла,а лева вече не ги интересува

    22:21 23.01.2026

  • 48 Ужас

    5 2 Отговор
    На вселенски му прилоша особено след последната снимка Тръмп Орбан и Желязков. А като разбра че и Раде влиза в политиката е готов да пометне.

    22:21 23.01.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 AI Ителекта БАЙ ДОНЧО МИСЛИ ЧЕ Е ХВАНА

    3 0 Отговор
    ДЯВОЛЪТ ЗА ОПАШКАТА ДОКАТО ХВЪРЧИ АМА В ИРАН ИМА ПО ГОЛЕМИ ДЯВОЛИ И ОТ ДЯВОЛА И АМЕРИКА ЩЕ НАСТЪПИ МОТИКАТА И ЩЕ ПАДАТ КРУШИ С ФОРМАТА НА Ф 35

    22:23 23.01.2026

  • 52 д-р Гълъбова

    0 1 Отговор
    ....




    .....

    22:23 23.01.2026

  • 53 Моряка

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "От редакторите":

    То пък едни редактори.......На шланг от DW.

    22:23 23.01.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 И Киев е Руски

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "да ви го дам в остата":

    Кое бе вътрак

    22:24 23.01.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Същите примитиви са

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Моряка":

    като дъртия впиянчен русофоб.

    Коментиран от #80

    22:33 23.01.2026

  • 79 Антибиотик

    5 2 Отговор
    Украинците са уникално нагли и безкрупулни индивиди!

    22:41 23.01.2026

  • 80 Моряка

    3 1 Отговор

    До коментар #78 от "Същите примитиви са":

    То ясно е,че са примитиви,виж как са изчистили 20 коментара един след друг.Напълно демократично.Даже Стоянчо ще потвърди.

    22:42 23.01.2026

  • 81 Тази флейта

    0 0 Отговор
    е за Путин!

    22:55 23.01.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 койдазнай

    2 0 Отговор
    Но след година ще има Европейски Парламент, който да галсува изключванто на Унгария от ЕС.

    22:57 23.01.2026

  • 84 Крайно време е

    0 0 Отговор
    вето и единодушие да се премахнат!Никъде няма таково чудо!

    22:59 23.01.2026

  • 85 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Омазана ватенка":

    Ми те копейките умряха бе!
    Това им бе последната битка. Те я загубиха.
    Лиспват ли ти?

    23:00 23.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания