Виктор Орбан: Още 100 години в Унгария няма да има парламент, който да гласува за присъединяването на украинците към ЕС

Будапеща няма да подкрепи присъединяването на Украйна към Европейския съюз през следващия век. Унгарският премиер Виктор Орбан направи това поредно остро изявление по време на форума в Давос относно присъединяването на Украйна към Европейския съюз (ЕС). Това съобщи Telex, цитирана от Фокус.



"Мисля, че през следващите 100 години в Унгария няма да има парламент, който да гласува за присъединяването на украинците към Европейския съюз“, категоричен е Орбан.



В допълнение към блокирането на членството, премиерът обвини украинските власти в опит да дестабилизират правителството му. Според Орбан, Киев е заинтересован от смяна на политическото ръководство на Унгария с по-лоялно.



"Не искаме те да се присъединят към ЕС... Трябва да признаем, че украинците ще бъдат активни участници в унгарската предизборна кампания, защото е в техен основен интерес да сменят правителството в Унгария. Не съм доволен от това и ще се борим срещу това“, добави Орбан.



Украинският президент Володимир Зеленски, по време на речта си на Световния икономически форум в Давос, разкритикува европейските лидери, които според него действат в интерес на Русия, намекна за връзките на унгарския премиер Виктор Орбан с Путин.



Унгарският премиер отговори, че той и украинският лидер "няма да постигнат споразумение“, защото Орбан е "свободен“ човек, докато Зеленски е в "безизходна“ ситуация.

Още новини от Украйна