Въздушна тревога! Румъния вдигна изтребители заради руски дронове

Румъния - членка на НАТО, вдигна изтребители F-16 в отговор на атака с руска атака с дронове, съобщи Министерството на националната отбрана на страната, пише БТА.

Длъжностни лица уточниха, че не е имало нарушение на въздушното пространство на НАТО от руските оръжия и че два самолета са били разположени за "наблюдение на граничната зона с Украйна".

Близостта на руските удари до територията на НАТО породи опасения за сигурността в региона, което повдигна въпроси относно готовността и способностите за възпиране на Алианса.

Съгласно член 5 от договора на НАТО атака срещу една страна може да предизвика колективен отговор, което поставя допълнителен контрол върху събитията близо до границите на Алианса.

Министерството на националната отбрана на Румъния заяви: "В петък, 2 януари, системата за наблюдение на Министерството на националната отбрана идентифицира дронове, изстреляни от Руската федерация към украински пристанища на Дунав близо до границата с Румъния".

"Около 11:50 часа два изтребителя F-16 от 86-та авиобаза във Фетещ са издигнати във въздуха, за да наблюдават граничната зона с Украйна, в северната част на окръг Тулча. В 12:00 часа населението в северната част на окръг Тулча е предупредено чрез съобщение RO-Alert".

"Състоянието на тревога приключи в 12:22 часа. По време на мисията не са регистрирани неразрешени посегателства срещу националното въздушно пространство".

Това се случва, след като Русия обвини Украйна в убийството на 24 души и раняването на най-малко 50 други навръх Нова година в окупирано от Русия село в Херсонска област на Украйна.

Киев отрече твърденията на Москва за "военни престъпления", наричайки ги хитрост, целяща да провали текущите мирни преговори, и заявявайки, че са били атакувани единствено руски военни сили или енергийни обекти.