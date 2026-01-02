Въздушна тревога! Румъния вдигна изтребители заради руски дронове

Румъния - членка на НАТО, вдигна изтребители F-16 в отговор на атака с руска атака с дронове, съобщи Министерството на националната отбрана на страната, пише БТА.
Длъжностни лица уточниха, че не е имало нарушение на въздушното пространство на НАТО от руските оръжия и че два самолета са били разположени за "наблюдение на граничната зона с Украйна".
Близостта на руските удари до територията на НАТО породи опасения за сигурността в региона, което повдигна въпроси относно готовността и способностите за възпиране на Алианса.
Съгласно член 5 от договора на НАТО атака срещу една страна може да предизвика колективен отговор, което поставя допълнителен контрол върху събитията близо до границите на Алианса.
Министерството на националната отбрана на Румъния заяви: "В петък, 2 януари, системата за наблюдение на Министерството на националната отбрана идентифицира дронове, изстреляни от Руската федерация към украински пристанища на Дунав близо до границата с Румъния".
"Около 11:50 часа два изтребителя F-16 от 86-та авиобаза във Фетещ са издигнати във въздуха, за да наблюдават граничната зона с Украйна, в северната част на окръг Тулча. В 12:00 часа населението в северната част на окръг Тулча е предупредено чрез съобщение RO-Alert".
"Състоянието на тревога приключи в 12:22 часа. По време на мисията не са регистрирани неразрешени посегателства срещу националното въздушно пространство".
Това се случва, след като Русия обвини Украйна в убийството на 24 души и раняването на най-малко 50 други навръх Нова година в окупирано от Русия село в Херсонска област на Украйна.
Киев отрече твърденията на Москва за "военни престъпления", наричайки ги хитрост, целяща да провали текущите мирни преговори, и заявявайки, че са били атакувани единствено руски военни сили или енергийни обекти.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
18:09 02.01.2026
2 тея вече ги сънуват и подскачат
18:09 02.01.2026
3 Тома
18:10 02.01.2026
4 Мамалигарите се
18:10 02.01.2026
5 Власите
18:11 02.01.2026
6 руските дронове
18:16 02.01.2026
7 Пич
18:16 02.01.2026
8 Дон Корлеоне
18:17 02.01.2026
9 МАМАЛИГИТЕ
18:17 02.01.2026
10 руски дронове за зайци страхливи
дрончетата та ги свалят
да не плашат ръмънещетата
18:18 02.01.2026
11 Тези излъгани на
18:18 02.01.2026
12 ?????
На тяхна територия се крият и ремонтират украински самолети и всякаква военна техника участващи във войната.
Те са и един от основните канали на снабдяване на Украйна с оръжие.
Така че нека си тренират за времето когато всичко това може да се премести на тяхна територия.
Да не дава Господ.
18:22 02.01.2026
13 дончичо
18:23 02.01.2026