Въздушна тревога! Румъния вдигна изтребители заради руски дронове

  Тема: Украйна

2 Януари, 2026 18:07 540 13

Близостта на руските удари до територията на НАТО породи опасения за сигурността в региона, което повдигна въпроси относно готовността и способностите за възпиране на Алианса

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Румъния - членка на НАТО, вдигна изтребители F-16 в отговор на атака с руска атака с дронове, съобщи Министерството на националната отбрана на страната, пише БТА.

Длъжностни лица уточниха, че не е имало нарушение на въздушното пространство на НАТО от руските оръжия и че два самолета са били разположени за "наблюдение на граничната зона с Украйна".

Още новини от Украйна

Съгласно член 5 от договора на НАТО атака срещу една страна може да предизвика колективен отговор, което поставя допълнителен контрол върху събитията близо до границите на Алианса.

Министерството на националната отбрана на Румъния заяви: "В петък, 2 януари, системата за наблюдение на Министерството на националната отбрана идентифицира дронове, изстреляни от Руската федерация към украински пристанища на Дунав близо до границата с Румъния".

"Около 11:50 часа два изтребителя F-16 от 86-та авиобаза във Фетещ са издигнати във въздуха, за да наблюдават граничната зона с Украйна, в северната част на окръг Тулча. В 12:00 часа населението в северната част на окръг Тулча е предупредено чрез съобщение RO-Alert".

"Състоянието на тревога приключи в 12:22 часа. По време на мисията не са регистрирани неразрешени посегателства срещу националното въздушно пространство".

Това се случва, след като Русия обвини Украйна в убийството на 24 души и раняването на най-малко 50 други навръх Нова година в окупирано от Русия село в Херсонска област на Украйна.

Киев отрече твърденията на Москва за "военни престъпления", наричайки ги хитрост, целяща да провали текущите мирни преговори, и заявявайки, че са били атакувани единствено руски военни сили или енергийни обекти.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    9 2 Отговор
    Едно си баба знае,едно си баба бае......Руски дронове ..... новият тренд за подготовката за война с Русия

    18:09 02.01.2026

  • 2 тея вече ги сънуват и подскачат

    7 2 Отговор
    Румъния вдигна изтребители заради руски дронове

    18:09 02.01.2026

  • 3 Тома

    8 1 Отговор
    Май дроновете били с червени глави.

    18:10 02.01.2026

  • 4 Мамалигарите се

    6 2 Отговор
    н@$ ® @ ха.

    18:10 02.01.2026

  • 5 Власите

    7 2 Отговор
    пуснаха кафяво.

    18:11 02.01.2026

  • 6 руските дронове

    3 2 Отговор
    да не идват от львiв?

    18:16 02.01.2026

  • 7 Пич

    2 2 Отговор
    Нищо умно не са направили! Безумно е да гърмиш с ракети за милиони по дронове , които не те заплашват с нищо !!! Дори само с полетите са изхарчили повече пари , отколкото струват дроновете !!!

    18:16 02.01.2026

  • 8 Дон Корлеоне

    1 4 Отговор
    Хаяско ще ритне камбаната.Рубио призова всички американци които са в Русия да напускат веднага.

    18:17 02.01.2026

  • 9 МАМАЛИГИТЕ

    6 1 Отговор
    САМИ СЕ НАБУТАХА МЕЖДУ ШАМАРИТЕ ЗАРАДИ УКРАЙНА. ДОБРО НЕ ГИ ЧАКА.

    18:17 02.01.2026

  • 10 руски дронове за зайци страхливи

    1 5 Отговор
    я русофоборчагите да зацъкат копейки срещу
    дрончетата та ги свалят
    да не плашат ръмънещетата

    18:18 02.01.2026

  • 11 Тези излъгани на

    0 1 Отговор
    Майдана неадекватници продължават да се опитват да ни вкарат в трета световна. Хем на шмъркани но понеже вече няма какво да губят защото загиват и провокират. Отвратителна пасмина .

    18:18 02.01.2026

  • 12 ?????

    1 0 Отговор
    Реално румънците както и поляците са си непосредствени участници във войната.
    На тяхна територия се крият и ремонтират украински самолети и всякаква военна техника участващи във войната.
    Те са и един от основните канали на снабдяване на Украйна с оръжие.
    Така че нека си тренират за времето когато всичко това може да се премести на тяхна територия.
    Да не дава Господ.

    18:22 02.01.2026

  • 13 дончичо

    0 0 Отговор
    ААааа,не

    18:23 02.01.2026

