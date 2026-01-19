Новини
Мнения »
Големите събития за януари

Големите събития за януари

19 Януари, 2026 14:00 1 453 20

  • емил йотовски-
  • януари-
  • българия-
  • евро-
  • еврозона-
  • бедност

Голямата новина е, че така нареченият колективен Запад започна да се самоизяжда

Големите събития за януари - 1
Снимка: Фейсбук
Емил Йотовски Емил Йотовски
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Честито ви! Вече в джобчетата, заедно със семките и бонбонките, дрънкат и евроцентчета. Усещането за обедняване трябва да бъде поставено за разглеждане от Асоциацията на психолозите. Да се отговори в спешен порядък на въпроса: как така без никаква причина хората масово се усещат по-бедни?

Хубавата новина е, че влизането на България в еврозоната е поражение за Москва. Това може да се прочете и така: нашата бедност е поражение за Москва.

Тоест, когато ние ставаме по-зле, Москва също става по-зле.

Това отваря една хитра вратичка и ни дава шанс да станем могъщ изтребител в геополитическата игра. Ако вземем да се очистим като народ и като държава, това ще се окаже тотален крах за Москва. Москва ще бъде принудена и тя да се самоликвидира по принципа на скачените съдове. Сега само трябва да се проведе референдум дали желаем да се самоунищожим. Пардон, забравих, че на територията референдумите са забранени.

Гренландия ще бъде анексирана от САЩ. Цяла обединена Европа – кажи-речи един континент – изпрати тридесет човека за опазване на ледения остров. То пък взеха, че паднаха температурите, и половината се върнаха вкъщи да пият чай. Важното е да се знае, че САЩ искат да анексират Гренландия, за да не бъде анексирана от Русия. Нещо като: „изнасилих това девойче, за да не го изнасили някой друг“.

Голямата новина е, че така нареченият колективен Запад започна да се самоизяжда.

Видя се, че не е толкова колективен, и също се видя, че неговото съществуване определено е на принципа на паразитирането. Стряскащо глупавото е, че за този свой апетит се търси да се обвини друг. Още по-стряскащото е, че има медии, които го повтарят. Съвършено стряскащо е, че има хора, които го вярват.

Венецуела беше размазана и това се случи определено със съгласието на останалите големи играчи. Кой за какво се е разбрал, можем само да гадаем. Информацията от салфетката от Анкоридж е с бриф „строго секретно“ и не изтича.

Надеждата на разследващата журналистика е САЩ да постъпят като залязваща нашенска попфолк певица.

Тоест – да предостави голите си снимки чрез уж случайно загубил се телефон. Важно е да се помни, че международният правов ред приключи. ООН може тържествено да се разпусне и на негово място да се отвори кебапчийница. Предлагам име на кебапчийницата – „При будалите от последния ден“.

Виждате ли какви чудесии се случват, а до края на месеца остават още десетина дена.


Варна / България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 69 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    13 31 Отговор
    четрихилядник.....

    Коментиран от #2

    14:02 19.01.2026

  • 2 така е атино,

    9 15 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    всяко двайсто число ми захранват сметката с 4000 €,нека ми е зле!

    14:11 19.01.2026

  • 3 путиняк

    13 22 Отговор
    изпил одеколон с миризз на една кенефна роза

    Коментиран от #16

    14:11 19.01.2026

  • 4 Заработи ли?

    15 34 Отговор
    Центчетатат на Мутрофана Путлерова дрънкат ли ти в джобчето, списвачо? Радходи се до банките да видиш "бедния" българин какво вади от дюшеците. Разруха ли? Обедняване ли? НИКОГА българинът не е живял по-добре.

    14:12 19.01.2026

  • 5 АГАТ а Кристи

    16 24 Отговор
    Комунист "та дрънка"...
    А партията му - БКП през 2000г бе забранена със закон, но не бе проведена ЛУСТРАЦИЯ...
    Сега което и чекмедже в къщи да отвориш, от там изкачат комуняги....

    14:13 19.01.2026

  • 6 имил гьотоф

    10 19 Отговор
    след махмурлука

    14:14 19.01.2026

  • 7 копейки

    15 20 Отговор
    спукайте се от яд
    няма връщане назад

    Коментиран от #14

    14:15 19.01.2026

  • 8 Факт

    32 7 Отговор
    Смея се.Свежа статия ли е,фейлетон ли е но е много точна и с възможности за още продължения.Браво

    14:16 19.01.2026

  • 9 Бъзиктар

    10 6 Отговор
    Емо,ако Цънцарова беше още фактор,никога нямаше да те покани на интервю.Ама никога.

    14:18 19.01.2026

  • 10 ШЕФА

    21 4 Отговор
    Йотовски,не без причина хората се усещат по бедни,причината и то най главната е престъпника Винету,Прасето,Ася,Кирето Дорев - Айдука,Плевенския Олигоф.... и тн. но няма страшно,и по зле ще става,а стадото ще блее и ще гледа тъпо,те на това разчитат !!!

    14:21 19.01.2026

  • 11 А питам

    18 6 Отговор
    НАТО и ЕС е на път да се разпаднат, след като хората не са питани за нищо, значи евроатлантическата власт е отговорна за последствията - нямаме въоръжение щото го изнесоха за украйна, натрупаха огромнио дългове и ни унищожиха валутата с паричните и златни резерви . Какво ще стане със беззащитната ни и оглозгана страна? Къде ще бяга добре известната ни евроатлантическа безродна власт??

    Коментиран от #13

    14:21 19.01.2026

  • 12 дядото

    10 4 Отговор
    към.ком. 7
    не се пукам от яд,но така са мислили дедите ти 1939 - 40 год.,а после имаше дълго и болезнено връщане.и много осъдени от наден съд и много репарации и какво ли не

    14:30 19.01.2026

  • 13 жмуцай

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "А питам":

    нтифриз

    14:38 19.01.2026

  • 14 Когато си се отказал

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "копейки":

    сам от един търговски партньор, а този, с който търгуваш вече не те иска, си поставен в ситуация цугцванг.

    14:39 19.01.2026

  • 15 Теслатъ

    9 4 Отговор
    Стига глупости!!!! Трябва да признаем, че днес, ние имаме Велики Политци!!! Това, което Османската империя не можа или не пожела да направи с нас за Пет Века "присъствие", днешните ни родни политици ще го направят за 50 години!

    14:45 19.01.2026

  • 16 Много е забавно

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "путиняк":

    Да гледам как се гърчите в безпомощната си злоба! Плужеци!

    14:47 19.01.2026

  • 17 фен

    2 2 Отговор
    Йотовски, да си направи канал, а не да го търся всеки ден по нет пространствата...Или някой да му направи, в случай, че не му се занимава.

    15:06 19.01.2026

  • 18 Тоя пък

    4 2 Отговор
    Емко,
    По твойта логика, аз съм бил най-добре по времето на жанчо виденов. Тогава получавах четирицифрена заплата. Е, вярно, че 1 долар беше 3000 лева, ама кой ги гледа тия неща.
    Емко и логика - няма такова животно.

    15:19 19.01.2026

  • 19 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    0 0 Отговор
    АВЕ НЕ БЕШЕ ЛИ ТОЗИ
    КЪДЕТО ОБМЕНИЛ ЕДИН ТОН СТОТИНКИ
    ИЛИ МАЙ БЕШЕ ОНЗИ С БИДОНИТЕ СЪС СТ. ..

    15:30 19.01.2026

  • 20 По- тъпа

    1 0 Отговор
    статия не сте публикували Факти. Те и другите не са ви върхът!

    15:31 19.01.2026