Големите събития за януари

Честито ви! Вече в джобчетата, заедно със семките и бонбонките, дрънкат и евроцентчета. Усещането за обедняване трябва да бъде поставено за разглеждане от Асоциацията на психолозите. Да се отговори в спешен порядък на въпроса: как така без никаква причина хората масово се усещат по-бедни?

Хубавата новина е, че влизането на България в еврозоната е поражение за Москва. Това може да се прочете и така: нашата бедност е поражение за Москва.

Тоест, когато ние ставаме по-зле, Москва също става по-зле.

Това отваря една хитра вратичка и ни дава шанс да станем могъщ изтребител в геополитическата игра. Ако вземем да се очистим като народ и като държава, това ще се окаже тотален крах за Москва. Москва ще бъде принудена и тя да се самоликвидира по принципа на скачените съдове. Сега само трябва да се проведе референдум дали желаем да се самоунищожим. Пардон, забравих, че на територията референдумите са забранени.

Гренландия ще бъде анексирана от САЩ. Цяла обединена Европа – кажи-речи един континент – изпрати тридесет човека за опазване на ледения остров. То пък взеха, че паднаха температурите, и половината се върнаха вкъщи да пият чай. Важното е да се знае, че САЩ искат да анексират Гренландия, за да не бъде анексирана от Русия. Нещо като: „изнасилих това девойче, за да не го изнасили някой друг“.

Голямата новина е, че така нареченият колективен Запад започна да се самоизяжда.

Видя се, че не е толкова колективен, и също се видя, че неговото съществуване определено е на принципа на паразитирането. Стряскащо глупавото е, че за този свой апетит се търси да се обвини друг. Още по-стряскащото е, че има медии, които го повтарят. Съвършено стряскащо е, че има хора, които го вярват.

Венецуела беше размазана и това се случи определено със съгласието на останалите големи играчи. Кой за какво се е разбрал, можем само да гадаем. Информацията от салфетката от Анкоридж е с бриф „строго секретно“ и не изтича.

Надеждата на разследващата журналистика е САЩ да постъпят като залязваща нашенска попфолк певица.

Тоест – да предостави голите си снимки чрез уж случайно загубил се телефон. Важно е да се помни, че международният правов ред приключи. ООН може тържествено да се разпусне и на негово място да се отвори кебапчийница. Предлагам име на кебапчийницата – „При будалите от последния ден“.

Виждате ли какви чудесии се случват, а до края на месеца остават още десетина дена.