Големите събития за януари

Честито ви! Вече в джобчетата, заедно със семките и бонбонките, дрънкат и евроцентчета. Усещането за обедняване трябва да бъде поставено за разглеждане от Асоциацията на психолозите. Да се отговори в спешен порядък на въпроса: как така без никаква причина хората масово се усещат по-бедни?
Хубавата новина е, че влизането на България в еврозоната е поражение за Москва. Това може да се прочете и така: нашата бедност е поражение за Москва.
Тоест, когато ние ставаме по-зле, Москва също става по-зле.
Това отваря една хитра вратичка и ни дава шанс да станем могъщ изтребител в геополитическата игра. Ако вземем да се очистим като народ и като държава, това ще се окаже тотален крах за Москва. Москва ще бъде принудена и тя да се самоликвидира по принципа на скачените съдове. Сега само трябва да се проведе референдум дали желаем да се самоунищожим. Пардон, забравих, че на територията референдумите са забранени.
Гренландия ще бъде анексирана от САЩ. Цяла обединена Европа – кажи-речи един континент – изпрати тридесет човека за опазване на ледения остров. То пък взеха, че паднаха температурите, и половината се върнаха вкъщи да пият чай. Важното е да се знае, че САЩ искат да анексират Гренландия, за да не бъде анексирана от Русия. Нещо като: „изнасилих това девойче, за да не го изнасили някой друг“.
Голямата новина е, че така нареченият колективен Запад започна да се самоизяжда.
Видя се, че не е толкова колективен, и също се видя, че неговото съществуване определено е на принципа на паразитирането. Стряскащо глупавото е, че за този свой апетит се търси да се обвини друг. Още по-стряскащото е, че има медии, които го повтарят. Съвършено стряскащо е, че има хора, които го вярват.
Венецуела беше размазана и това се случи определено със съгласието на останалите големи играчи. Кой за какво се е разбрал, можем само да гадаем. Информацията от салфетката от Анкоридж е с бриф „строго секретно“ и не изтича.
Надеждата на разследващата журналистика е САЩ да постъпят като залязваща нашенска попфолк певица.
Тоест – да предостави голите си снимки чрез уж случайно загубил се телефон. Важно е да се помни, че международният правов ред приключи. ООН може тържествено да се разпусне и на негово място да се отвори кебапчийница. Предлагам име на кебапчийницата – „При будалите от последния ден“.
Виждате ли какви чудесии се случват, а до края на месеца остават още десетина дена.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #2
14:02 19.01.2026
2 така е атино,
До коментар #1 от "Атина Палада":всяко двайсто число ми захранват сметката с 4000 €,нека ми е зле!
14:11 19.01.2026
3 путиняк
Коментиран от #16
14:11 19.01.2026
4 Заработи ли?
14:12 19.01.2026
5 АГАТ а Кристи
А партията му - БКП през 2000г бе забранена със закон, но не бе проведена ЛУСТРАЦИЯ...
Сега което и чекмедже в къщи да отвориш, от там изкачат комуняги....
14:13 19.01.2026
6 имил гьотоф
14:14 19.01.2026
7 копейки
няма връщане назад
Коментиран от #14
14:15 19.01.2026
8 Факт
14:16 19.01.2026
9 Бъзиктар
14:18 19.01.2026
10 ШЕФА
14:21 19.01.2026
11 А питам
Коментиран от #13
14:21 19.01.2026
12 дядото
не се пукам от яд,но така са мислили дедите ти 1939 - 40 год.,а после имаше дълго и болезнено връщане.и много осъдени от наден съд и много репарации и какво ли не
14:30 19.01.2026
13 жмуцай
До коментар #11 от "А питам":нтифриз
14:38 19.01.2026
14 Когато си се отказал
До коментар #7 от "копейки":сам от един търговски партньор, а този, с който търгуваш вече не те иска, си поставен в ситуация цугцванг.
14:39 19.01.2026
15 Теслатъ
14:45 19.01.2026
16 Много е забавно
До коментар #3 от "путиняк":Да гледам как се гърчите в безпомощната си злоба! Плужеци!
14:47 19.01.2026
17 фен
15:06 19.01.2026
18 Тоя пък
По твойта логика, аз съм бил най-добре по времето на жанчо виденов. Тогава получавах четирицифрена заплата. Е, вярно, че 1 долар беше 3000 лева, ама кой ги гледа тия неща.
Емко и логика - няма такова животно.
15:19 19.01.2026
19 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
КЪДЕТО ОБМЕНИЛ ЕДИН ТОН СТОТИНКИ
ИЛИ МАЙ БЕШЕ ОНЗИ С БИДОНИТЕ СЪС СТ. ..
15:30 19.01.2026
20 По- тъпа
15:31 19.01.2026