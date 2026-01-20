Новини
Спорт »
Световен футбол »
България се изкачи в ранглистата на ФИФА

България се изкачи в ранглистата на ФИФА

20 Януари, 2026 06:59 376 0

  • националният отбор на българия-
  • българия-
  • футбол-
  • ранглиста

"Трикольорите", които не са играли мачове след победата над Грузия на 18 ноември, вече са на 87-мо място в света с актив от 1272.19 точки

България се изкачи в ранглистата на ФИФА - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Националният отбор на България по футбол се изкачи с една позиция в обновената ранглиста на ФИФА за месец януари.

"Трикольорите", които не са играли мачове след победата над Грузия на 18 ноември, вече са на 87-мо място в света с актив от 1272.19 точки.

Начело в ранглистата няма промени, като лидер с 1877,18 точки е Испания. На второ място с 1873,33 точки е световния шампион Аржентина, следван от Франция с 1870 точки и Англия с 1834,12 точки.

На пета позиция е националният отбор на Бразилия с 1760,46 точки, който води пред Португалия (1760,38) и Нидерландия (1756,27). Мароко се изкачи на осмо място със 1736.57, а в подреждането следват Белгия със 1730.71 и Германия със 1724.15 точки.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ