България се изкачи в ранглистата на ФИФА

Националният отбор на България по футбол се изкачи с една позиция в обновената ранглиста на ФИФА за месец януари.

"Трикольорите", които не са играли мачове след победата над Грузия на 18 ноември, вече са на 87-мо място в света с актив от 1272.19 точки.

Начело в ранглистата няма промени, като лидер с 1877,18 точки е Испания. На второ място с 1873,33 точки е световния шампион Аржентина, следван от Франция с 1870 точки и Англия с 1834,12 точки.

На пета позиция е националният отбор на Бразилия с 1760,46 точки, който води пред Португалия (1760,38) и Нидерландия (1756,27). Мароко се изкачи на осмо място със 1736.57, а в подреждането следват Белгия със 1730.71 и Германия със 1724.15 точки.