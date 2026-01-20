Предстои най-калната и трудна предизборна кампания в новата история на България

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Тази вечер в 19 ч. държавният глава Румен Радев направи извънредно обръщение към нацията, с което обяви напускането на президентската институция. Влизането му в активната политика със собствен проект и участието му в предстоящите парламентарни избори отдавна не е изненада, а очакван и логичен ход, който вече подготвя почвата за сериозни размествания в партийната система, със заявка да промени цялата политическа конфигурация в страната.

Румен Радев има пълната подкрепа на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп за пълноценно и прагматично сътрудничество между двете страни при евентуалното му оглавяване на изпълнителната власт като министър-председател. Това е съществен момент, който показва, че проектът му не се възприема като отклонение от евроатлантическата ориентация на страната. Паралелно предстои и назначаването на посланици на САЩ и България, съответно във Вашингтон и София - процес, който не се реализира по време на годишното управление на ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН с кабинета "Желязков". Липсата на такива ключови дипломатически фигури през този период е ясен сигнал за дефицит на доверие, политическа нестабилност и липса на стратегическа посока.

Вицепрезидентът Илияна Йотова ще довърши президентския мандат на "Дондуков" 2 в момент на дълбока политическа турболентност, което ще осигури институционална приемственост в един от най-напрегнатите политически периоди през последните години.

По информация от източници на LIBERTA.BG, за служебен министър-председател на България ще бъде назначен с указ на президента Йотова подуправителят на БНБ Андрей Гюров. Името му е сред малкото, около които има сравнително широк консенсус - както вътре в страната, така и сред международните партньори, в т.ч. и САЩ. Името му не е случайно и не е компромисно.

Андрей Гюров е фигура, която се ползва с доверие от американските партньори на България. Той е с чисто политическо и обществено минало, без участие в корупционни скандали и схеми, мутренски практики и задкулисни зависимости. Преценен е като уравновесен и подготвен финансист с характер и решителност, способен да взема трудни решения в кризисна среда. Факт от тинейджърските му години е отчетен не като слабост, а по-скоро като свидетелство и доказателство за характер, борбеност и силен дух - качества, които рядко се срещат в българския политически елит.

Гюров се ползва с доверието на международните партньори на България, което в контекста на предстоящите избори има ключово значение за гарантиране на честен и прозрачен вот. В настоящия геополитически контекст това е решаващ фактор.

Като вариант за служебен премиер са водени разговори и с Димитър Главчев, но той категорично е дал да се разбере, че изборът на министър на вътрешните работи трябва да бъде по негово усмотрение, макар и с не ярка политическа кандидатура. Именно МВР ще бъде решаващ фактор за провеждането на честни избори, поради което тази позиция прави Главчев неприемлив вариант и той отпада от сметките.

Евроатлантическите партньори на България държат категорично на провеждането на честни и прозрачни избори, които да гарантират легитимно избрано правителство, излъчено от българските граждани, а не от задкулисни договорки и финансово влияние. Това е условие sin qua non за бъдещо пълноценно сътрудничество.

Именно в този контекст погледът за служебен министър на вътрешните работи е насочен към Бойко Рашков - фигура, която символизира твърда линия срещу изборните манипулации и зависимости в системата. Така за президентството като единствен реалистичен вариант за служебен министър-председател остава Андрей Гюров.

Извън националния сблъсък и прякото противопоставяне между "тримата големи" - Румен Радев, Бойко Борисов и Делян Пеевски, Бургаският избирателен район се очертава като един от ключовите и най-напрегнатите в страната. Именно там ще се срещнат и сблъскат различни идеи, модели, местни влияния, политически биографии и национални стратегии, като напрежението ще бъде осезаемо.

Очаква се листата на президентската партия в Бургас да бъде оглавена от адвокат Иван Демерджиев - добре познат юрист, бивш министър на вътрешните работи и на правосъдието, както и последователен противник на модела "Борисов–Пеевски". До него най-вероятно ще застане проф. д. н. Мария Нейкова - един от най-успешните областни управители, добре разпознаваема фигура в академичните среди и сред студентите, декан на Център за юридически науки на Бургаския свободен университет.

Листата на ГЕРБ ще бъде оглавена от министъра на енергетиката Жечо Станков.

ДПС, които на тези избори ще се борят за второто място в бъдещия парламент, залагат в Бургас на Калин Стоянов - юрист, възпитаник на Бургаския свободен университет и бивш министър на вътрешните работи. Това е ясен знак за амбиция за по-сериозно присъствие в региона и Движението да разшири влиянието си извън традиционния си електорат.

В ПП–ДБ продължават процесите на вътрешно напрежение и отстраняване на знакови лица след концентрацията на лидерството еднолично в Асен Василев. Въпреки това, най-популярното име за водач на листата им в Бургас остава Димитър Найденов от "Да, България“. Не е изключено, обаче, и този път да бъде изместен от централен партиен кандидат, което би задълбочило вътрешните им проблеми.

БСП се намира в една от най-тежките си вътрешнопартийна ситуация, а присъствието ѝ в следващия парламент е под сериозен въпрос. Желанието на инж. Петър Кънев отново да оглави листата в Бургас вероятно ще остане неудовлетворено. Вътрешнопартийните баланси около кръга "Добрев–Стойнев" накланят везните към Николай Тишев, което може да тласне Кънев в потърсене на избираемо място в листата на Радев, водена от Иван Демерджиев.

Освен проекта-сензация "Радев", на политическата сцена изгрява и нова коалиционна формация със силно бургаско участие — Антикорупционният блок, съставен от "Зелено движение“, "Единение", "Средна европейска класа" (СЕК), "Ние идваме" и граждански сдружения. В него Бургас е представен от бившите депутати Константин Бачийски и Даниела Божинова, напуснали коалицията "ПП–ДБ" след прегръщането на Асен Василев и Кирил Петков в „сглобката“ с Бойко Борисов и Делян Пеевски и излъчването на кабинета "Денков–Габриел".

Интерес ще представлява и участието на формации като МЕЧ, "Възраждане" и "Величие", които ще се борят за периферния, но мобилизиран протестен вот.

Всичко това очертава една от най-калните, но много колоритна и знакова предизборни кампании за целия 36-годишен период на Прехода - кампания, която парадоксално може да се окаже и неговият край. Очакват се ожесточени сблъсъци, компромати, разкрития, тежки геостратегически и икономически интереси. Всеки ще бъде срещу всеки, а битката между ГЕРБ и ДПС за електорат, който доскоро споделяха, ще бъде особено остра.

Появата на Румен Радев на политическия терен със сигурност ще размести пластовете и ще разбърка картите до неузнаваемост. Тя ще повиши избирателната активност и ще извади от парламентарната борба немалко от досегашните играчи. Тези избори няма просто да излъчат нов парламент — те ще поставят край на един изчерпан модел на управление, а Бургас ще бъде едно от местата, където този сблъсък ще се види най-ясно.