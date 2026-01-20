Новини
Велислав Величков: Румен Радев влиза тежко и директно на "калния терен на политиката", където всъщност бе очакван

Велислав Величков: Румен Радев влиза тежко и директно на "калния терен на политиката", където всъщност бе очакван

20 Януари, 2026 11:00 1 057 16

  • велислав величков-
  • румен радев-
  • президент-
  • оставка-
  • правителство

В този смисъл няма никаква изненада, по - скоро се очакваше момента, в който ще го направи

Велислав Величков: Румен Радев влиза тежко и директно на "калния терен на политиката", където всъщност бе очакван - 1
Снимка: БГНЕС
Една оставка, която е прецедент историята на България. Румен Радев влиза тежко и директно на "калния терен на политиката", където всъщност бе очакван повече от година. В този смисъл няма никаква изненада, по - скоро се очакваше момента, в който ще го направи. Следва въпросът сега какво ще прави и с кого ще го прави, а той е важен, защото ще пренареди политическата шахматна дъска и може би ще определи нов фаворит на изборите.

Това коментира във "Фейсбук" Велислав Величков.

В цялата доста популистична реч и на практика насочена срещу всички политици реч, която чухме, се откроява една позната поанта - Радев се позиционира като поредният "спасител", продължение на редичката Сакскобурготски и Борисов, но с патриотичен образ, позициониран като двуликият Янус по оста Изток- Запад.

НО, не спомена Русия и Украйна.

Голямата заявка е битка с олигархията, корупцията, статуквото и сглобките, тоест тотално срещу всички - далавераджии и съглашенци, но "сам срещу всички" е гаранция за пълен провал на стремежите му.

Това навежда на мисълта за бъдеща коалиция или ситуационни мнозинства около прочистването на Съдебната власт от хората на Пеевски, тоест мнозинство от 160 гласа в бъдещия Висш Съдебен съвет по нови критерии за парламентарната квота и бързото премахване на Борислав Сарафов от поста главен прокурор. Тук целите биха съвпаднали с тези на ПП-ДБ и вероятно с още една парламентарна партия. Ако пък това не стане, това води до следващия етап в неговата нова роля и той ясно го назова - нов обществен договор, а това значи нито повече, нито по- малко конституционен проект и избори за ВНС, което би го позиционирало във водеща роля. Трябва да се внимава много обаче дали това не е поредният сценарий на сивите кардинали и хора от службите за спасителен байпас на прогнозата и застрашена от срутване система на задкулисието!

И тук много важни ще са първите реални действия, а не високопарни думи на новия политик, който за девет години реално не направи нищо срещу корупцията, мафията и завладяната съдебна система и много отдавна свали онзи юмрук, с който реално нищо не промени. И все още чакаме онзи апокрифен конституционен проект за съдебна реформа, с който каза, че е готов преди почти пет години.


Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Че то

    5 1 Отговор
    къде е чисто , че в политиката ?

    11:01 20.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    7 7 Отговор
    Соросоидите в шок.

    11:02 20.01.2026

  • 3 Трол

    2 2 Отговор
    Румен Радев влиза като Скалата на кеч ринга.

    11:02 20.01.2026

  • 4 Анонимен

    1 4 Отговор
    Сега пуснаха тежката артилерия!

    11:02 20.01.2026

  • 5 определилите се

    5 6 Отговор
    Като жълтопаветни Атанас Атанасов и Христо Иванов сега почват да плашат българите с Русия това да плашат кучето с пържоли и български турци с Ердоган

    11:08 20.01.2026

  • 6 К.К

    8 8 Отговор
    Нито Борисов, нито Пеевски, нито Радев са алтернатива за демокрацията и европейското рйзвитие на България. И тримата са натоварени с тежки корупционни и идейни зависимости. Колкото и да препират имидж, сега приди изборите, с оставки, популистки изявления и интервюта, не могат да заблудят нормалните, интелигентни, образовани българи. Пак лъжи и манипулации и след изборите - пак хаос и беднотия.

    11:10 20.01.2026

  • 7 Ние

    10 8 Отговор
    , които гласувахме два пъти за него разбрахме следното: 1. Че е разединител на народа; 2. След войната на Русия, разбрахме, че е резидентна на Кремъл в България; 3. След подписване на Боташ от неговото служебно правителство с Гълъб Донев разбрахме, че е и предател корупционер. Кой знае с колко комисионни се е надушил; 4. Разбрахме, че обслужва един друг истински свинар, който го направи масон. 5. Разбрахме и че Гешев е бил прав, просто подходът му да нахлуе в президенството е неправилен, но се оказа, че тази институция е пълна с агенти на Кремъл. Мислете като гласувате за този популист!

    Коментиран от #10, #16

    11:12 20.01.2026

  • 8 центаджия..

    4 4 Отговор
    Аз съм за радко,единственио алиански генерал сдеял кобрата на пугачов,дано разбие двата плондера,кокор и киселовчето-дето ни излъгаха и насила ни накараха да менкаме левчето за изкуствената валута на урсулците,дано с рижавия да я батишат и да станеме първото государство на старио континент-приело $..

    11:13 20.01.2026

  • 9 Трябва

    2 1 Отговор
    Един по смел и корав от президента Петър Стоянов.Радев кара самолет,политиката е различно нещо.Искам да видя че се прави нормална европейска държава.

    11:21 20.01.2026

  • 10 тюркь..

    2 8 Отговор

    До коментар #7 от "Ние":

    Благодарение на боташ-при тия студове и минусови температури се грееш сега-оти ние ви даваме газчица,оти бокотулумбата ви не даде да точите от търбите с кремълска газ дека минават през вазе и сега само зяпате как сърбите и маджарите се кефат на масковските доставките през бг-то

    11:23 20.01.2026

  • 11 Объркано Атлантиче

    7 3 Отговор
    Отново и отново празни приказки. Едно нещо - статуквото, такова каквото е до сега ( 30-годишно умъртвяване на България) се променя САМО и ЕДИНСТВЕНО чрез смяна на политическата с-ма. Т.е. излизане от ЕС. Всеки друг политически "различен" акт от това е запазване на статуквото, на заличаване на Българската национална държава.

    11:23 20.01.2026

  • 12 КАКВО

    3 4 Отговор
    искаш да бе направил Радев срещу мафията , като няма лостове за това . Не вдигна ли юмрука срещу мафията . КОЙ го е правил освен Радев . НЕКА всички които казват че не се е борил с мафията , сега да се поогледат ТЕ какво са направили за толкова години грабеж от управлявалите . Бойко и Орбан дойдоха заедно на власт - Унгарците от шест милиона станаха осем , а ние при Боко от осем на шест . Орбан дава за трето дете ТРДЕСЕ и ТРИ хиляди евро безвъзмездно и ШЕСТ години платено майчинство . ВИЕ кажете какво е положението у нас за същия период при БОКО . Точно това иска Радев за НАШАТА РОДИНА .8264

    11:23 20.01.2026

  • 13 Кирчо от записа

    0 1 Отговор
    Всичко върви по план Българийо

    11:25 20.01.2026

  • 14 Както е казал народът

    2 0 Отговор
    И нека МАЗНИТЕ борби започнат сега!

    11:36 20.01.2026

  • 15 Ами да заповяда!

    2 0 Отговор
    Не знам какви качества има като управленец, иначе и той като всички останали на думи е борец срещу мафията, срещу "превзетата държава", за мир и благоденствие и все такива от сорта на които сме се наслушали през годините! Не знам дали си спомняте лозунга с който Бил Клинтън пребори Буш старши - "ИКОНОМИКАТА ГЛУПАКО".В тези думи е заровено кучето, всичко останало е плява.На нашата страна трябват кадърни икономисти, трябва да се възроди производството, да се създава принадена стойност, хората да има за какво да живеят! Назад в историята ни няма бивш военен да е вкарал страната ни в такъв път, но пък има инженер! Иван Иванов бивш кмет на София от далечното минало, човек на когото Софиянци дължат много.Такива хора ни трябват - ТЕХНОКРАТИ, хора с аналитично мислене и любов към работата, всичко останало е само вятър и мъгла!

    11:46 20.01.2026

