Иван Стамболов-Сула: Ще повтори ли Радев успеха на Борисов?!

В обръщението президентът поиска прошка. И му казаха „браво“ – това бил единственият политик, който поискал прошка от народа. За прошката обаче не е толкова важно да я поискаш, колкото да я получиш. Ами ако народът не му прости? Пак ли ще прави партия, пак ли ще се явява на избори? Но да не се задълбочаваме.
Не мога да не си спомня изгрева на Бойко Борисов. И той дойде като отмъстител и метач на статуквото. И той (както впрочем и царят преди него) беше величина сам по себе си и никой не се интересуваше каква партия ще прави, как ще я нарече и за какво ще се бори. Името му беше достатъчно. Тогава мислехме, че Борисов няма да се задържи дълго, но не познахме. Но пък и Борисов много се промени през годините. Помня, че тогава Борисов, като главен секретар на МВР, беше много впечатляващ в медийното си поведение. Няма да се учудя, ако го е съветвал някой добър професионалист от чужбина. Ще повтори ли Радев сценария на Борисов, ще повтори ли успеха му? Ще успее ли да се развие, да израсне в движение, както направи Борисов? В началото и аз се присмивах на тогавашния главен секретар на МВР, а впоследствие и кмет на София. Казвах, че ако стане министър-председател, това ще е някакъв страшен майтап и няма да продължи дълго. А то се оказа иначе. Вярно, тогава Борисов обра гласоподавателите на СДС (ОДС) и всички антикомунистически настроени хора, когато БСП все още представляваше някакъв фактор, а сега за Радев не знам дали има в наличност толкова монолитен електорат, който просто да обърне към себе си.
Кой съветва Радев? Кой стои зад него? Кой го финансира? С какво Радев е по-различен от Първанов, който също тръгна да прави партия и стана за смях? Или не е различен? Различен е може би с това, че не е свързан номинално с някоя партия, не е бил партиен лидер, както и с това, че прекъсва мандата си, а не го изкарва до края като Първанов; използва прозореца на Овертон, преди да се е затворил под носа му. Различен е и с това, че амбицията му, жаждата му за власт е несравнимо по-колосална от Първановата.
В момента има три въпроса за Румен Радев:
- Кой ще гласува за него?
- Как ще управлява (приоритети, политики)?
- С кого ще се коалира?
Кой ще гласува за него?
Социолози казват, че щял да изкара над милион гласове. Нека напомним една важна особеност на политическия живот през последните десетилетия, която е характерна не само за България – политическата класа вече не предлага на първо място отговор на въпросите „Какво?“ и „Как?“, а измества фокуса върху въпроса „Кой?“. Какво имам предвид? Помните ли онзи виц за психологията, философията и логиката, в който обяснението на всяко от тях започваше с „Прèдстави си една баня!“. Е, аз няма да ви говоря за баня, а за автобус и съм го правил неведнъж преди. Значи, ние като избиратели искаме да пътуваме, да отидем някъде, а политическата класа – професионална или плачевно аматьорска – ни изважда пред погледа пъстри и мамещи партии, които се надпреварват кой да вземе поръчката по нашето извозване. Всеки иска да ни извози. Нормалното е да ни кажат какви автобуси предлагат. Един предлага автобус с малко места, но пък с много луксозни седалки; друг предлага автобус с по-скромни седалки, но с повече места, така че повече хора да стигнат там, закъдето са тръгнали; трети предлага двуетажен автобус, като горният етаж е открит, за да си играе вятърът с косите ни, докато се любуваме на гледката.
Ами посоката?
Всички ние сме в точка А и искаме да отидем в някоя по-хубава точка. Една партия предлага да ни откара от точка А до точка Б, където човек за човека е брат, приятел и другар; друга партия иска да ни отведе до точка В, където всеки може да стане милионер, стига да се труди здраво; трета партия ще ни вози до точка Г, на която ще живеем духовно, докато дойдат да ни вземат извънземните.
Така би трябвало да изглежда нормалният политически пазар, на който избирателят избира, както сочи името му. Действителността обаче няма нищо общо. Маршрутът е един – от точка А до точка Б, която е някаква мъглява социална държава, някаква най-обща представа, която обаче искат всички, всички партии ще ви водят на едно и също място – без мафия, без корупция, с ниски въглеродни емисии, прави краставици и големи пенсии. Голям икономически растеж и малка безработица. Всички припяват това, без изключения.
Радев стъпва на едно упорито създавано убеждение (включително и от него самия в новогодишните му речи), че България е бедна държава, че народът гладува и изнемогва под гнета на мафията. Създава впечатлението, че той е човекът, който ще материализира в политиката енергията на протестите. И очаква да гласуват всички, които са повярвали в това, без значение каква са личните им убеждения и мирогледи. И ако тези хора в България наистина са над милион, това е много, много тъжно.
Тъжно е също, че Радев далеч не е първият, нито ще е последният спасител на бял кон, след когото ще тръгнат баламурниците и който след това ще прави същото, каквото и тези, от които ги е спасил. Всъщност рано е да се каже. Радев може да изненада всички и противно на вещите прогнози на изборите, да се покаже като някакъв пореден МЕЧ или „Величие“ и язък дето хвърли президентството!
Как ще изглежда Радев като партиен лидер?
Феновете му ще бъдат шокирани, като видят, че образът му като партиен лидер няма да има нищо общо с образа му на президент. Така е било, така е и така ще бъде с всекиго.
Какво ли ще е управлението му?
Давал ли е досега някакви заявки за политически приоритети? Не, не е давал, но от поведението му се оформя някакъв мъглив профил на левичар (социалист), умерен евроскептик и умерен симпатизант на Русия, в частност и по отношение на войната в Украйна, с което застава доста встрани от общоевропейския консенсус. Но какви ще са приоритетите му, на кои сектори би обръщал повече внимание в изпълнителната власт – това не само не знаем, но не можем и да гадаем.
С кого ще се коалира?
Според сайта „Политически компас“ Румен Радев попада в квадранта „ляв и авторитарен“. И аз съм склонен да се съглася. При това положение логично е да допуснем, че той най-лесно ще се коалира с партиите от същия квадрант – „Възраждане“, „Величие“, МЕЧ и БСП. Мисля си обаче, че и с ППДБ+ няма да се коалира трудно, нищо че са ги турили вдясно, и аз не знам защо. Дори ми стана малко мъчно, че в квадранта „дясно и либерално“ са само те и „Синя България“.
Но да не бързаме. С кого ще се коалира Румен Радев, зависи от това как ще се представи на изборите, с колко депутати ще влезе в парламента и дали изобщо ще влезе. Защото и това го има в зара – да не влезе изобщо, напук на анализаторите. А що се отнася до предизборните коалиции, не мисля, че Радев е толкова глупав, че да се забърка в нещо подобно. Освен това мисля, че Картаген трябва да бъде разрушен.
1 Дика
16:08 03.02.2026
2 Вашето мнение
Коментиран от #18
16:12 03.02.2026
3 Ура,,Ура
Коментиран от #7
16:13 03.02.2026
4 Нина
Коментиран от #11
16:17 03.02.2026
5 Ще повтори
16:19 03.02.2026
6 Плд, ул Св Климент
16:23 03.02.2026
7 Офф
До коментар #3 от "Ура,,Ура":Радев имал завидна визия, ти сериозно? Прилича ми на позасъхнал забравен на нивата картоф.
Коментиран от #10
16:24 03.02.2026
8 Е добре де,
16:24 03.02.2026
9 абвгееежжжсс
16:28 03.02.2026
10 Ура,,Ура
До коментар #7 от "Офф":Може и така да е. Ама накарай ББ да говори на английски, да управлява самолет и да направи няколко коремни на лоста и тогава ще говорим. Съмнявам се, че ББ може да направи и една лицева опора.
Коментиран от #12, #13, #28
16:28 03.02.2026
11 Нинче,
До коментар #4 от "Нина":То и украинските момчета отидоха масово и ентусиазирано на фронта,но като се осъзнаха,беше късно.Трябва да се мисли предварително,да се анализира,защото всичко направено напук,води до лоши резултати.
16:30 03.02.2026
12 Офф
До коментар #10 от "Ура,,Ура":Що ги сравняваш двамата, прави сравнения с грамотни, достойни и доказали се хора. Между другото, Радев е отпадъкк.
16:31 03.02.2026
13 Да ти кажа
До коментар #10 от "Ура,,Ура":Знаеш ли колко много хора говорят английски,но не могат да управляват.То за всичко се иска ЧАЛЪМ. Щом Борисов е 25 год във властта,значи има качества.
Коментиран от #20
16:34 03.02.2026
14 Борисов
Колото до Радев - факт е, че народа има желание за промояна (разгеле), а за волята ще се види на изборите (според % гласували). А дали Радев ще се окаже спаситлната пръчка в блатото - ще си покаже
Коментиран от #19
16:34 03.02.2026
15 Итко
Сценария на Борисов и сценария на Радев се писани от едни и същи сценаристи.
16:35 03.02.2026
16 Анонимен
16:35 03.02.2026
17 Анонимен
16:37 03.02.2026
18 Тцъ..
До коментар #2 от "Вашето мнение":Борисов го избраха (назачиха) жените в България и това беше видно още в първата му предизборна кампания, преди да бяха излезли резултатите от участието му в първите парламентарни избори. От там нататък всички българи,понеже много искат "промяна" и даже прекратиха първите му мандати го избиат и до ден днешен. По точно не го избират пряко, но оставят наизборите да гласуват единствено купените и зависии избиратели, а те са едни и същи и няма как да се очаква да изберат друг. Нищо ,че няма разлика от предишните, освен повече опашати лъжи, но то е резултат на многократното му избиране.
Коментиран от #23
16:39 03.02.2026
19 Не съм съгласна
До коментар #14 от "Борисов":Ако стоиш и чакаш някой да ти поднесе всичко на тепсия,вечно ще си недоволен и ще пищиш като ощипана мома на хоро.Борисов е направил пътища,санирал и продължава да санира домове на хиляди семейства, не допусна мигрантите да залеят България, вкара ни в клуба на богатите и т.н.Вярно е,че българинът мрази да е благодарен и признателен,но пък,ако ти харесва плюй до дупка.
16:43 03.02.2026
20 Ура,,Ура
До коментар #13 от "Да ти кажа":Във власта е с купен и корпоративен вот. И защото е толкова време във власта сме последни по всичко, каквото се сетиш. И е срамота, че за толкова години не му увря акъла да научи поне 200 думи на английски. Деца на десетина години знаят езика почти перфектно. Резил. Пълен резил. И знае нашия политик само за Винету. Ту,ту,уууууу. Майтап.
Коментиран от #22
16:45 03.02.2026
21 Е при това положение –
16:47 03.02.2026
22 Да ти кажа
До коментар #20 от "Ура,,Ура":Първо--Борисов си има на щат преводачи и второ--вече в Интернет се предлагат слушалки,с които можеш да си говориш на какъвто иска език.Аз даже с китаеца в магазина до нас се разбрах с приложение на телефона Добрият началник се загражда с добри подчинени,а той трябва да може да управлява.
Коментиран от #26
16:51 03.02.2026
23 Абе човек
До коментар #18 от "Тцъ..":Кажи ми сега,ако ти си в администрацията,за кого ще гласуваш--сигурно за този,който се кани да те измете?! Или хората чийто жилища се санират безплатно,защото ГЕРБ разблокираха парите по ПВУ,ще си кажат,я чакай да гласувам за някой,когото ще почакам да се учи и да придобие опит,пък евентуално да видим дали ще е по-добър.
16:57 03.02.2026
24 "Ще се боря с олигахията"
17:00 03.02.2026
25 БеГемот
17:08 03.02.2026
26 Проблема на Буда
До коментар #22 от "Да ти кажа":с английският е най-малък, големият проблем е че е удобен на "шефовете от Брюксел". Селски тарикат, отъркал се в правешкия преводач (превеждал говедата от един баир, на друг баир), но се обграждал с професори и дейци на културата... докато тази ТИКВА е обграден от мутри и метреси....
17:11 03.02.2026
27 Варненец
17:18 03.02.2026
28 Жълтопаветник
До коментар #10 от "Ура,,Ура":Мунчо Боташки може да кара самолет и да говори английски, но като политик може само да целува подметките на ББ.
17:25 03.02.2026