Иван Стамболов-Сула: Ще повтори ли Радев успеха на Борисов?!

3 Февруари, 2026 16:01 1 202 28

А що се отнася до предизборните коалиции, не мисля, че Радев е толкова глупав, че да се забърка в нещо подобно

Иван Стамболов - Сула Иван Стамболов - Сула публицист и политик
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В обръщението президентът поиска прошка. И му казаха „браво“ – това бил единственият политик, който поискал прошка от народа. За прошката обаче не е толкова важно да я поискаш, колкото да я получиш. Ами ако народът не му прости? Пак ли ще прави партия, пак ли ще се явява на избори? Но да не се задълбочаваме.

Това коментира Иван Стамболов-Сула за filternews.bg.

Не мога да не си спомня изгрева на Бойко Борисов. И той дойде като отмъстител и метач на статуквото. И той (както впрочем и царят преди него) беше величина сам по себе си и никой не се интересуваше каква партия ще прави, как ще я нарече и за какво ще се бори. Името му беше достатъчно. Тогава мислехме, че Борисов няма да се задържи дълго, но не познахме. Но пък и Борисов много се промени през годините. Помня, че тогава Борисов, като главен секретар на МВР, беше много впечатляващ в медийното си поведение. Няма да се учудя, ако го е съветвал някой добър професионалист от чужбина. Ще повтори ли Радев сценария на Борисов, ще повтори ли успеха му? Ще успее ли да се развие, да израсне в движение, както направи Борисов? В началото и аз се присмивах на тогавашния главен секретар на МВР, а впоследствие и кмет на София. Казвах, че ако стане министър-председател, това ще е някакъв страшен майтап и няма да продължи дълго. А то се оказа иначе. Вярно, тогава Борисов обра гласоподавателите на СДС (ОДС) и всички антикомунистически настроени хора, когато БСП все още представляваше някакъв фактор, а сега за Радев не знам дали има в наличност толкова монолитен електорат, който просто да обърне към себе си.

Кой съветва Радев? Кой стои зад него? Кой го финансира? С какво Радев е по-различен от Първанов, който също тръгна да прави партия и стана за смях? Или не е различен? Различен е може би с това, че не е свързан номинално с някоя партия, не е бил партиен лидер, както и с това, че прекъсва мандата си, а не го изкарва до края като Първанов; използва прозореца на Овертон, преди да се е затворил под носа му. Различен е и с това, че амбицията му, жаждата му за власт е несравнимо по-колосална от Първановата.

В момента има три въпроса за Румен Радев:

  1. Кой ще гласува за него?
  2. Как ще управлява (приоритети, политики)?
  3. С кого ще се коалира?

Кой ще гласува за него?

Социолози казват, че щял да изкара над милион гласове. Нека напомним една важна особеност на политическия живот през последните десетилетия, която е характерна не само за България – политическата класа вече не предлага на първо място отговор на въпросите „Какво?“ и „Как?“, а измества фокуса върху въпроса „Кой?“. Какво имам предвид? Помните ли онзи виц за психологията, философията и логиката, в който обяснението на всяко от тях започваше с „Прèдстави си една баня!“. Е, аз няма да ви говоря за баня, а за автобус и съм го правил неведнъж преди. Значи, ние като избиратели искаме да пътуваме, да отидем някъде, а политическата класа – професионална или плачевно аматьорска – ни изважда пред погледа пъстри и мамещи партии, които се надпреварват кой да вземе поръчката по нашето извозване. Всеки иска да ни извози. Нормалното е да ни кажат какви автобуси предлагат. Един предлага автобус с малко места, но пък с много луксозни седалки; друг предлага автобус с по-скромни седалки, но с повече места, така че повече хора да стигнат там, закъдето са тръгнали; трети предлага двуетажен автобус, като горният етаж е открит, за да си играе вятърът с косите ни, докато се любуваме на гледката.

Ами посоката?

Всички ние сме в точка А и искаме да отидем в някоя по-хубава точка. Една партия предлага да ни откара от точка А до точка Б, където човек за човека е брат, приятел и другар; друга партия иска да ни отведе до точка В, където всеки може да стане милионер, стига да се труди здраво; трета партия ще ни вози до точка Г, на която ще живеем духовно, докато дойдат да ни вземат извънземните.

Така би трябвало да изглежда нормалният политически пазар, на който избирателят избира, както сочи името му. Действителността обаче няма нищо общо. Маршрутът е един – от точка А до точка Б, която е някаква мъглява социална държава, някаква най-обща представа, която обаче искат всички, всички партии ще ви водят на едно и също място – без мафия, без корупция, с ниски въглеродни емисии, прави краставици и големи пенсии. Голям икономически растеж и малка безработица. Всички припяват това, без изключения.

Радев стъпва на едно упорито създавано убеждение (включително и от него самия в новогодишните му речи), че България е бедна държава, че народът гладува и изнемогва под гнета на мафията. Създава впечатлението, че той е човекът, който ще материализира в политиката енергията на протестите. И очаква да гласуват всички, които са повярвали в това, без значение каква са личните им убеждения и мирогледи. И ако тези хора в България наистина са над милион, това е много, много тъжно.

Тъжно е също, че Радев далеч не е първият, нито ще е последният спасител на бял кон, след когото ще тръгнат баламурниците и който след това ще прави същото, каквото и тези, от които ги е спасил. Всъщност рано е да се каже. Радев може да изненада всички и противно на вещите прогнози на изборите, да се покаже като някакъв пореден МЕЧ или „Величие“ и язък дето хвърли президентството!

Как ще изглежда Радев като партиен лидер?

Феновете му ще бъдат шокирани, като видят, че образът му като партиен лидер няма да има нищо общо с образа му на президент. Така е било, така е и така ще бъде с всекиго.

Какво ли ще е управлението му?

Давал ли е досега някакви заявки за политически приоритети? Не, не е давал, но от поведението му се оформя някакъв мъглив профил на левичар (социалист), умерен евроскептик и умерен симпатизант на Русия, в частност и по отношение на войната в Украйна, с което застава доста встрани от общоевропейския консенсус. Но какви ще са приоритетите му, на кои сектори би обръщал повече внимание в изпълнителната власт – това не само не знаем, но не можем и да гадаем.

С кого ще се коалира?

Според сайта „Политически компас“ Румен Радев попада в квадранта „ляв и авторитарен“. И аз съм склонен да се съглася. При това положение логично е да допуснем, че той най-лесно ще се коалира с партиите от същия квадрант – „Възраждане“, „Величие“, МЕЧ и БСП. Мисля си обаче, че и с ППДБ+ няма да се коалира трудно, нищо че са ги турили вдясно, и аз не знам защо. Дори ми стана малко мъчно, че в квадранта „дясно и либерално“ са само те и „Синя България“.

Но да не бързаме. С кого ще се коалира Румен Радев, зависи от това как ще се представи на изборите, с колко депутати ще влезе в парламента и дали изобщо ще влезе. Защото и това го има в зара – да не влезе изобщо, напук на анализаторите. А що се отнася до предизборните коалиции, не мисля, че Радев е толкова глупав, че да се забърка в нещо подобно. Освен това мисля, че Картаген трябва да бъде разрушен.

Източник: filternews.bg


София / България
Оценка 3.5 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дика

    25 8 Отговор
    Отговорът е не. Хората просто разбраха, че всички ги лъжат и използват по избори, а целта е после личната изгода. Затова тук общество няма и всеки гледа да се спасява поединично. Радев е поредния фейк, това е положението, едни крадци се опитват да изместят други крадци, всичко друго са празни приказки.

    16:08 03.02.2026

  • 2 Вашето мнение

    20 4 Отговор
    И тоя ли се прави на неразбрал? От първият си до последният си ден борисов е зависим и назначаван от западните си господари. Сащ и брюксел стоят зад мутрата толкова години за да мародерстват заедно над България. Сула ли е, мула ли е, но що имаше платен прислужник всеки даде мнение за Радев.

    Коментиран от #18

    16:12 03.02.2026

  • 3 Ура,,Ура

    19 9 Отговор
    Няма как нормален човек да не вижда разликата в интелекта и уменията на Радев над тези на ББ. Единият е " шофьор на самолет", а другия е шофьор на джипка. Единият знае езици и има завидна физическа подготовка и визия, а другия си му личи, че отдавна е за пенсия.

    Коментиран от #7

    16:13 03.02.2026

  • 4 Нина

    16 9 Отговор
    Сигурна съм,че Радев ще шокира всички и ще ги докара до инфаркт.Той ще получи много голяма подкрепа,въпреки голямото плюене което започна,това само ще му помогне.Гответе се

    Коментиран от #11

    16:17 03.02.2026

  • 5 Ще повтори

    7 6 Отговор
    модела Борисов заедно с Борисов и Пеев.

    16:19 03.02.2026

  • 6 Плд, ул Св Климент

    3 3 Отговор
    да повтори „успеха на Борисов" - това ли е главният стремеж на Радев?

    16:23 03.02.2026

  • 7 Офф

    13 10 Отговор

    До коментар #3 от "Ура,,Ура":

    Радев имал завидна визия, ти сериозно? Прилича ми на позасъхнал забравен на нивата картоф.

    Коментиран от #10

    16:24 03.02.2026

  • 8 Е добре де,

    4 3 Отговор
    Изредиха се много анализи за плюсове и минуси от досегашните или може би бъдещи политици, но изобщо не беше включен Боташ, а поне според мен той е ключов елемент в цялата схема. Или някой му е по добре да го премълчим за да не разлайваме кучетата. Добре ама нали искаме промяна и за това беше цялата тая гюрултия? Няма движение докато маршируваме на място, а промяната без движение е нещо като сватба без булка или зет. Или "всичко на масата", или крайна илюзиите! Оставяме всичко на течението и на вятъра, а където ни отведе.

    16:24 03.02.2026

  • 9 абвгееежжжсс

    6 2 Отговор
    Този прякорът му е Сула, защото плува на другия бряг или?

    16:28 03.02.2026

  • 10 Ура,,Ура

    8 5 Отговор

    До коментар #7 от "Офф":

    Може и така да е. Ама накарай ББ да говори на английски, да управлява самолет и да направи няколко коремни на лоста и тогава ще говорим. Съмнявам се, че ББ може да направи и една лицева опора.

    Коментиран от #12, #13, #28

    16:28 03.02.2026

  • 11 Нинче,

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "Нина":

    То и украинските момчета отидоха масово и ентусиазирано на фронта,но като се осъзнаха,беше късно.Трябва да се мисли предварително,да се анализира,защото всичко направено напук,води до лоши резултати.

    16:30 03.02.2026

  • 12 Офф

    7 8 Отговор

    До коментар #10 от "Ура,,Ура":

    Що ги сравняваш двамата, прави сравнения с грамотни, достойни и доказали се хора. Между другото, Радев е отпадъкк.

    16:31 03.02.2026

  • 13 Да ти кажа

    4 14 Отговор

    До коментар #10 от "Ура,,Ура":

    Знаеш ли колко много хора говорят английски,но не могат да управляват.То за всичко се иска ЧАЛЪМ. Щом Борисов е 25 год във властта,значи има качества.

    Коментиран от #20

    16:34 03.02.2026

  • 14 Борисов

    9 4 Отговор
    и успех в едно изречение е оксиморон. Всъщност, Борисов има успехи на полит. сцена, но не и като МП. Тогавашния му "успех" се свежда до разпачетосване и заграбване и на малкото останало работещо, и тоталното омотаване с пипалата на мафиотския октопод. Плодвете ги виждаме сега, а попарата, че бъде сърбана и за вбъдеще. Нагарча "успеха"...
    Колото до Радев - факт е, че народа има желание за промояна (разгеле), а за волята ще се види на изборите (според % гласували). А дали Радев ще се окаже спаситлната пръчка в блатото - ще си покаже

    Коментиран от #19

    16:34 03.02.2026

  • 15 Итко

    6 7 Отговор
    Браво на Сула!
    Сценария на Борисов и сценария на Радев се писани от едни и същи сценаристи.

    16:35 03.02.2026

  • 16 Анонимен

    7 3 Отговор
    Че какви ли е направил борисов

    16:35 03.02.2026

  • 17 Анонимен

    8 2 Отговор
    Определи пенсионерите като лош човешки материал

    16:37 03.02.2026

  • 18 Тцъ..

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Борисов го избраха (назачиха) жените в България и това беше видно още в първата му предизборна кампания, преди да бяха излезли резултатите от участието му в първите парламентарни избори. От там нататък всички българи,понеже много искат "промяна" и даже прекратиха първите му мандати го избиат и до ден днешен. По точно не го избират пряко, но оставят наизборите да гласуват единствено купените и зависии избиратели, а те са едни и същи и няма как да се очаква да изберат друг. Нищо ,че няма разлика от предишните, освен повече опашати лъжи, но то е резултат на многократното му избиране.

    Коментиран от #23

    16:39 03.02.2026

  • 19 Не съм съгласна

    3 14 Отговор

    До коментар #14 от "Борисов":

    Ако стоиш и чакаш някой да ти поднесе всичко на тепсия,вечно ще си недоволен и ще пищиш като ощипана мома на хоро.Борисов е направил пътища,санирал и продължава да санира домове на хиляди семейства, не допусна мигрантите да залеят България, вкара ни в клуба на богатите и т.н.Вярно е,че българинът мрази да е благодарен и признателен,но пък,ако ти харесва плюй до дупка.

    16:43 03.02.2026

  • 20 Ура,,Ура

    10 2 Отговор

    До коментар #13 от "Да ти кажа":

    Във власта е с купен и корпоративен вот. И защото е толкова време във власта сме последни по всичко, каквото се сетиш. И е срамота, че за толкова години не му увря акъла да научи поне 200 думи на английски. Деца на десетина години знаят езика почти перфектно. Резил. Пълен резил. И знае нашия политик само за Винету. Ту,ту,уууууу. Майтап.

    Коментиран от #22

    16:45 03.02.2026

  • 21 Е при това положение –

    7 1 Отговор
    да гласуваме за Сульо, Пульо, Сула, Пула и децата им, барем те закачат кьор-софрата по инерция. Честито!

    16:47 03.02.2026

  • 22 Да ти кажа

    2 7 Отговор

    До коментар #20 от "Ура,,Ура":

    Първо--Борисов си има на щат преводачи и второ--вече в Интернет се предлагат слушалки,с които можеш да си говориш на какъвто иска език.Аз даже с китаеца в магазина до нас се разбрах с приложение на телефона Добрият началник се загражда с добри подчинени,а той трябва да може да управлява.

    Коментиран от #26

    16:51 03.02.2026

  • 23 Абе човек

    3 4 Отговор

    До коментар #18 от "Тцъ..":

    Кажи ми сега,ако ти си в администрацията,за кого ще гласуваш--сигурно за този,който се кани да те измете?! Или хората чийто жилища се санират безплатно,защото ГЕРБ разблокираха парите по ПВУ,ще си кажат,я чакай да гласувам за някой,когото ще почакам да се учи и да придобие опит,пък евентуално да видим дали ще е по-добър.

    16:57 03.02.2026

  • 24 "Ще се боря с олигахията"

    5 1 Отговор
    Олигарсите Ми са по-добри от олигарсите ви!.. Тоест няма да има промяна, а само пренареждане, демагогия и разни красоти като - едно за теб, две за мен

    17:00 03.02.2026

  • 25 БеГемот

    2 0 Отговор
    Нищо общо Тиквата будеше. смях във всеки що годе образован човек...него го припознаха простаците далавераджии и глупавите Андрешковци...не мисля че Радев буди смях в когото и да било....освен пресиленият смях на уплашените мошеници....

    17:08 03.02.2026

  • 26 Проблема на Буда

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Да ти кажа":

    с английският е най-малък, големият проблем е че е удобен на "шефовете от Брюксел". Селски тарикат, отъркал се в правешкия преводач (превеждал говедата от един баир, на друг баир), но се обграждал с професори и дейци на културата... докато тази ТИКВА е обграден от мутри и метреси....

    17:11 03.02.2026

  • 27 Варненец

    2 1 Отговор
    Ще повтори провала на първанката.

    17:18 03.02.2026

  • 28 Жълтопаветник

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ура,,Ура":

    Мунчо Боташки може да кара самолет и да говори английски, но като политик може само да целува подметките на ББ.

    17:25 03.02.2026