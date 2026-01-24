По-малка фрагментация в НС след появата на Радев

По-малка фрагментация в следващото Народно събрание след появата на Румен Радев на политическия терен очаква журналистът Ралица Фичева. Пред БНР тя коментира оставката на президента и реакциите на основните политически партии.
"Крайният ефект ще бъде, че този парламент вероятно няма да е чак толкова фрагментиран след следващите избори. По-малките партии в НС в момента - голяма част от тях не е изключено да бъдат погълнати или електоратът им да се пренасочи към партията на Радев и те да отпаднат от парламента" .
Този цирк около "опраскването" на Изборния кодекс може да откаже и малкото, които току що са се навили да участват в изборния процес, смята тя и предупреди, че изходът от това ще определи до голяма степен и избирателната активност.
За нея реакцията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов не е била изненадваща:
"Той през годините е показал своята гъвкавост спрямо различните ситуации. Той никога не е спирал да си сътрудничи с Радев. Борисов успя да разчисти пътя на Радев към президентската институция, издигайки и двата пъти такива кандидати, които не бяха силни. Борисов продължава с тази стратегия. Зад неговия ход стоят и други 2 идеи. От една страна може би той ще се опита с помощта на Радев да се освободи от мъртвата хватка на Пеевски и заедно с Радев да сформират общ фронт срещу него. Също така не е изключено ходът на Борисов да се дължи на това да се опита предварително да овладее някои електорални щети. Ходът на Борисов може би цели именно това - от една страна възможно партньорство, а от друга страна овладяване на някаква електорална щета".
Според нея обаче мълчанието на Делян Пеевски е доста изненадващо:
"Мълчането му може би се дължи на осъзнаването, че всяко противопоставяне на Радев в момента, особено от страна на Пеевски, може да налее още повече подкрепа за Радев. Може да е стратегически ход, в който Пеевски да види къде точно и как да се позиционира. Не можем да говорим за бъдещо партньорство. Тук е ясно, че Радев е опонент на Пеевски".
В предаването "Политически НЕкоректно" Фичева отбеляза, че Радев се опита да яхне вълната от протестите и открито заяви, че разчита на подкрепата на младите хора. Пеевски обаче определено се опитва да демонстрира, че не Радев е единственият, който има подкрепа, допълни тя.
Журналистът изказа мнение, че взаимодействие между Радев и ПП-ДБ може да е фатално за коалицията, особено ако такава заявка бъде дадена още сега. Според нея това би била доста сериозна електорална щета за ПП-ДБ и особено за ДБ.
"Електоратът на ДБ е доста по-негативно настроен спрямо Радев. Ако сега има предварителни заявки, не е изключено това да доведе до отлив на избиратели, особено от страна на "Демократична България"", категорична бе тя.
По думите ѝ това няма да е честно спрямо избирателите, но може би е единствената възможност за ПП да излезе от изолацията, в която е в момента:
"При настоящите формации в НС те нямат партньори. Това може да помогне занапред, поне за изпълняване на целите за съдебната реформа, но как се отрази в бъдеще е спорно".
Фичева подчерта още, че вече започват все по-ясно да си личат разделенията в БСП. Най-потърпеши от появата на Радев ще са именно БСП и ИТН, смята тя. Според нея ако БСП застане в позиция срещу Радев, е възможно да се заличи изцяло занапред.
"Младежите в БСП осъзнават, че не е добра идеята в момента да превръщат Радев в свой враг".
По думите ѝ ако БСП се съгласи да си партнират с Румен Радев, е по-вероятно Радев да погълне партията, но това дава бъдещ живот на част от представителите на тази партия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 всички свине
16:05 24.01.2026
2 🎃🪓🔪🐷
16:07 24.01.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Екваторът е дълъг 40 000 км.
А БайрЯМ БайрЯМ се е возил 60 000 км
в депутатски лимузини
само за 2025-та година
в която едва ли е имал и 100 работни дни❗
Коментиран от #6
16:09 24.01.2026
4 Бялджип
16:09 24.01.2026
5 Комунягите,
Коментиран от #9
16:14 24.01.2026
6 И на всичкото
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":отгоре е неграмотен!
16:15 24.01.2026
7 Спецназ
ЖИК-ТАК Величие и МЕЧ- зад тях на снимката!
16:16 24.01.2026
8 М да
Коментиран от #13
16:19 24.01.2026
9 провинциалист
До коментар #5 от "Комунягите,":Борците срещу комунизма надминават борците срещу фашизма!
16:22 24.01.2026
10 поли толозите
Само предположения какво цели президента през годините.
16:23 24.01.2026
11 Точна статия
Коментиран от #17, #18
16:25 24.01.2026
12 Хммм,
Коментиран от #15, #16
16:27 24.01.2026
13 Факт и е прекрасно
До коментар #8 от "М да":Михаил Миков: Проектът на Румен Радев ще приключи 130-годишната история на БСП
Бившият председател на БСП коментира, че структури по места вече заявяват че подкрепят бъдещата „президентска коалиция“, а партийното ръководство „няма усещане“ за процесите в организацията. Според него въпросът вече не е „опасност“, а „реално случващо се“ – включително риск БСП да остане под 4% бариера на изборите.
16:28 24.01.2026
14 ЕДГАР КЕЙСИ
16:38 24.01.2026
15 а бе..
До коментар #12 от "Хммм,":Шую,ако не беше боташ..днес при тия мразовити температури с какво щеше да се грееш,оти боко тулумбата не ти дава да точиш газ от масковската траба дека минава през бг-то за београд и австроунгарците и за това те ни плескат и се хилат на будала племето
Коментиран от #19
16:42 24.01.2026
16 Айде бе,
До коментар #12 от "Хммм,":А защо си мислиш, че Радев е единствения бенефициент от тази далавера? Нима изпратените Гълъб Донев и неговте подчинени само да полжат подпис под вече готовия договор и без да го коментират са останали на сухо? Аз не бих се поколебал и за 1500€ месечна комисионна. Остава сега на изборите да ги отличим и като най големите наши любимци или поне както винги да оствим други да го направят.
16:47 24.01.2026
17 Борисов е държавник и мисли за България
До коментар #11 от "Точна статия":Бойко Борисов преди 2 години - "Когато България започне да внася втечнен газ от Азербайджан, този договор ще е печатница за пари за България и населението й. Служебното правителство на Радев и енергийния министър имаха колебание дали да подпишат този толкова изгоден договор за страната ни. Но все пак разума надделя"
Коментиран от #20
16:48 24.01.2026
18 шопо..
До коментар #11 от "Точна статия":А в ел мундо излезе снимка на йовчева с дещеря и пред къщата на боко в баселона
16:51 24.01.2026
19 ха, ха, ха...
До коментар #15 от "а бе..":Е па за да се топлим я си имам кибрит и вестници дето за разлика от тебе чета, а като върна бирените бутилки вече ми ги плащат в евро.
16:52 24.01.2026
20 браво
До коментар #17 от "Борисов е държавник и мисли за България":Благодарим на Борисов за настояването за подписване на договора с "Боташ" и че е спасил страната от енергийна криза
16:53 24.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Фен
16:56 24.01.2026
23 Радев
17:05 24.01.2026
24 23 -и лаедв лизач
17:18 24.01.2026
25 Пламен
17:22 24.01.2026
26 На Гергов пиона
17:25 24.01.2026
27 4- и радев слуга
17:28 24.01.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ганчю
17:38 24.01.2026