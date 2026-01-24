Новини
По-малка фрагментация в НС след появата на Радев

По-малка фрагментация в НС след появата на Радев

24 Януари, 2026

  румен радев
  фрагмантация
  политика
  нс

Този цирк около "опраскването" на Изборния кодекс може да откаже и малкото, които току що са се навили да участват в изборния процес

По-малка фрагментация в НС след появата на Радев
БНР
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

По-малка фрагментация в следващото Народно събрание след появата на Румен Радев на политическия терен очаква журналистът Ралица Фичева. Пред БНР тя коментира оставката на президента и реакциите на основните политически партии.

"Крайният ефект ще бъде, че този парламент вероятно няма да е чак толкова фрагментиран след следващите избори. По-малките партии в НС в момента - голяма част от тях не е изключено да бъдат погълнати или електоратът им да се пренасочи към партията на Радев и те да отпаднат от парламента" .

Този цирк около "опраскването" на Изборния кодекс може да откаже и малкото, които току що са се навили да участват в изборния процес, смята тя и предупреди, че изходът от това ще определи до голяма степен и избирателната активност.

За нея реакцията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов не е била изненадваща:

"Той през годините е показал своята гъвкавост спрямо различните ситуации. Той никога не е спирал да си сътрудничи с Радев. Борисов успя да разчисти пътя на Радев към президентската институция, издигайки и двата пъти такива кандидати, които не бяха силни. Борисов продължава с тази стратегия. Зад неговия ход стоят и други 2 идеи. От една страна може би той ще се опита с помощта на Радев да се освободи от мъртвата хватка на Пеевски и заедно с Радев да сформират общ фронт срещу него. Също така не е изключено ходът на Борисов да се дължи на това да се опита предварително да овладее някои електорални щети. Ходът на Борисов може би цели именно това - от една страна възможно партньорство, а от друга страна овладяване на някаква електорална щета".

Според нея обаче мълчанието на Делян Пеевски е доста изненадващо:

"Мълчането му може би се дължи на осъзнаването, че всяко противопоставяне на Радев в момента, особено от страна на Пеевски, може да налее още повече подкрепа за Радев. Може да е стратегически ход, в който Пеевски да види къде точно и как да се позиционира. Не можем да говорим за бъдещо партньорство. Тук е ясно, че Радев е опонент на Пеевски".

В предаването "Политически НЕкоректно" Фичева отбеляза, че Радев се опита да яхне вълната от протестите и открито заяви, че разчита на подкрепата на младите хора. Пеевски обаче определено се опитва да демонстрира, че не Радев е единственият, който има подкрепа, допълни тя.

Журналистът изказа мнение, че взаимодействие между Радев и ПП-ДБ може да е фатално за коалицията, особено ако такава заявка бъде дадена още сега. Според нея това би била доста сериозна електорална щета за ПП-ДБ и особено за ДБ.

"Електоратът на ДБ е доста по-негативно настроен спрямо Радев. Ако сега има предварителни заявки, не е изключено това да доведе до отлив на избиратели, особено от страна на "Демократична България"", категорична бе тя.

По думите ѝ това няма да е честно спрямо избирателите, но може би е единствената възможност за ПП да излезе от изолацията, в която е в момента:

"При настоящите формации в НС те нямат партньори. Това може да помогне занапред, поне за изпълняване на целите за съдебната реформа, но как се отрази в бъдеще е спорно".

Фичева подчерта още, че вече започват все по-ясно да си личат разделенията в БСП. Най-потърпеши от появата на Радев ще са именно БСП и ИТН, смята тя. Според нея ако БСП застане в позиция срещу Радев, е възможно да се заличи изцяло занапред.

"Младежите в БСП осъзнават, че не е добра идеята в момента да превръщат Радев в свой враг".

По думите ѝ ако БСП се съгласи да си партнират с Румен Радев, е по-вероятно Радев да погълне партията, но това дава бъдещ живот на част от представителите на тази партия.


  • 1 всички свине

    9 2 Отговор
    трябва да се закотвят на Персин

    16:05 24.01.2026

  • 2 🎃🪓🔪🐷

    12 5 Отговор
    Йонова да дава мандата на Гюров и Рашков да окошарят шайката ✌🏻

    16:07 24.01.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 1 Отговор
    🚗Пътувания в НС🚗

    Екваторът е дълъг 40 000 км.
    А БайрЯМ БайрЯМ се е возил 60 000 км
    в депутатски лимузини
    само за 2025-та година
    в която едва ли е имал и 100 работни дни❗

    Коментиран от #6

    16:09 24.01.2026

  • 4 Бялджип

    11 2 Отговор
    Умират от страх пред Радев. Вероятно с основание. Надявам се да го доживеят и видят, а дали ще го преживеят, съвсем не ме интересува. Достатъчно мръсотии направиха.

    16:09 24.01.2026

  • 5 Комунягите,

    4 7 Отговор
    русофилите ,величаещите се да си отиват от политиката на страната! И най вече чалгарите дано са аут!

    Коментиран от #9

    16:14 24.01.2026

  • 6 И на всичкото

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    отгоре е неграмотен!

    16:15 24.01.2026

  • 7 Спецназ

    11 2 Отговор
    ИТН и БСП ще се снимат вече в Парламента, АМА ОТВЪН пред него на стъпалата!

    ЖИК-ТАК Величие и МЕЧ- зад тях на снимката!

    16:16 24.01.2026

  • 8 М да

    10 1 Отговор
    Льотчика ще погребе партията майка. Каква и ирония на съдбата.

    Коментиран от #13

    16:19 24.01.2026

  • 9 провинциалист

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Комунягите,":

    Борците срещу комунизма надминават борците срещу фашизма!

    16:22 24.01.2026

  • 10 поли толозите

    7 0 Отговор
    Никой още не е попитал президента за мотивите му да подаде оставка.
    Само предположения какво цели президента през годините.

    16:23 24.01.2026

  • 11 Точна статия

    8 2 Отговор
    След като преди 2 дни Бойко Борисов даде 3-часово интервю пред "Капитал" и изпълнителния директор на медията Галя Прокопиева ,съпруга на собственика Иво Прокопиев и говори че единствено корупция е имало в министерствата на ИТН ,пред бърлогата на председателя й и бивш чалга месия славуца са огромен брой граждани с настояване да върне заграбените милиарди доброволно...

    Коментиран от #17, #18

    16:25 24.01.2026

  • 12 Хммм,

    7 2 Отговор
    Ей не спряха да го величаят тоя Радев, все едно е Сакскобугготски! И накрая какво, едно неизпълнено обещание за 800 дни, а заграбена половин България? Сега и толкова няма да получим, а заграбеното чрез Боташ е вече факт. 1,5 милиона € на месец комисионна от платените от нашата обща каса пари, без Боташ да си мръднат дори кутрето. И това е само при 10% комисионна. Ако на мен някой ми осигури такъв доход и при такива условия, без никакви пазарлъци бих му отстъпил дори 50%

    Коментиран от #15, #16

    16:27 24.01.2026

  • 13 Факт и е прекрасно

    10 0 Отговор

    До коментар #8 от "М да":

    Михаил Миков: Проектът на Румен Радев ще приключи 130-годишната история на БСП

    Бившият председател на БСП коментира, че структури по места вече заявяват че подкрепят бъдещата „президентска коалиция“, а партийното ръководство „няма усещане“ за процесите в организацията. Според него въпросът вече не е „опасност“, а „реално случващо се“ – включително риск БСП да остане под 4% бариера на изборите.

    16:28 24.01.2026

  • 14 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 6 Отговор
    ИЗКУСТВЕНИТЕ "СЕРИЙНИ" ПРОЕКТИ НА ЧОРАПА СА ...................... ФРАГМЕНТАЦИЯТА НА НС ..................... ФАКТ !

    16:38 24.01.2026

  • 15 а бе..

    4 4 Отговор

    До коментар #12 от "Хммм,":

    Шую,ако не беше боташ..днес при тия мразовити температури с какво щеше да се грееш,оти боко тулумбата не ти дава да точиш газ от масковската траба дека минава през бг-то за београд и австроунгарците и за това те ни плескат и се хилат на будала племето

    Коментиран от #19

    16:42 24.01.2026

  • 16 Айде бе,

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Хммм,":

    А защо си мислиш, че Радев е единствения бенефициент от тази далавера? Нима изпратените Гълъб Донев и неговте подчинени само да полжат подпис под вече готовия договор и без да го коментират са останали на сухо? Аз не бих се поколебал и за 1500€ месечна комисионна. Остава сега на изборите да ги отличим и като най големите наши любимци или поне както винги да оствим други да го направят.

    16:47 24.01.2026

  • 17 Борисов е държавник и мисли за България

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Точна статия":

    Бойко Борисов преди 2 години - "Когато България започне да внася втечнен газ от Азербайджан, този договор ще е печатница за пари за България и населението й. Служебното правителство на Радев и енергийния министър имаха колебание дали да подпишат този толкова изгоден договор за страната ни. Но все пак разума надделя"

    Коментиран от #20

    16:48 24.01.2026

  • 18 шопо..

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Точна статия":

    А в ел мундо излезе снимка на йовчева с дещеря и пред къщата на боко в баселона

    16:51 24.01.2026

  • 19 ха, ха, ха...

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "а бе..":

    Е па за да се топлим я си имам кибрит и вестници дето за разлика от тебе чета, а като върна бирените бутилки вече ми ги плащат в евро.

    16:52 24.01.2026

  • 20 браво

    5 2 Отговор

    До коментар #17 от "Борисов е държавник и мисли за България":

    Благодарим на Борисов за настояването за подписване на договора с "Боташ" и че е спасил страната от енергийна криза

    16:53 24.01.2026

  • 22 Фен

    3 0 Отговор
    Попитайте AI, кой финансира авторката. Ще ви хареса. Мен ме изтриха, като побликувах отговора.

    16:56 24.01.2026

  • 23 Радев

    6 2 Отговор
    е единственият психически уравновесен човек сред българските политици. Затова ще гласувам за него. За какъвто и да се кандидатира! Омръзна ми от псуващи, крадящи и биещи се мургави и немургави граждани в парламента и като цяло в българската политика.

    17:05 24.01.2026

  • 24 23 -и лаедв лизач

    1 1 Отговор
    Абе, браот! ува ес, че Радев ще се кандидатира за чистач на тоалетните в дворците на кремълския злодей Путин! Я бягай да гласуваш за тази му "авторитетно" позиция!

    17:18 24.01.2026

  • 25 Пламен

    1 1 Отговор
    КОПЕЙКИН И ПЛЮНКИН КЪДЕ ЩЕ СА ?

    17:22 24.01.2026

  • 26 На Гергов пиона

    1 0 Отговор
    мисирките и пропагандаторите го спрягат за 50+%. Реално с мушенгии и преко сили ще докара до към 11%

    17:25 24.01.2026

  • 27 4- и радев слуга

    1 0 Отговор
    Стига си плашил хората с тоиз селяндурин от Славяново бе, нищожество долно! Върви да плашиш гаргите! Само те ще се уплашат от кухата кратуна на льотчика, в която под фуражката няма нищо, абсолютно нищо! Не интелигентен ,без домашно възпитание, без каквато и да е обща култура, елементарен, с много беден речник! Вече стана банален 9 годиин да рецитира едно и също стихотворение на всенародни тържества, понеже не може да запомни друго! Фанатизиран комунист, откърмен и "възпитан" от престъпната и кървава БКП, дето после се нарече БСП! Най-верният лакей на Путин и негова подлога! За да се подмаже на кремълския масов убиец, отказва оръжия за Украйна, в която палачите на идола му Путин вече избиха десетки хиляди българи, живеещи в Украйна! Та, виж какво, лакей на льотчика номер 4! С него върви да плашиш гаргите! Те ще се уплашат само като му видят физиономията!

    17:28 24.01.2026

  • 29 Ганчю

    0 0 Отговор
    Какво очаквате от народ който очаква радев да го оправи ,ами те така чакаха и 500 години някой да ги освободи от турско

    17:38 24.01.2026