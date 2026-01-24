По-малка фрагментация в НС след появата на Радев

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

По-малка фрагментация в следващото Народно събрание след появата на Румен Радев на политическия терен очаква журналистът Ралица Фичева. Пред БНР тя коментира оставката на президента и реакциите на основните политически партии.

"Крайният ефект ще бъде, че този парламент вероятно няма да е чак толкова фрагментиран след следващите избори. По-малките партии в НС в момента - голяма част от тях не е изключено да бъдат погълнати или електоратът им да се пренасочи към партията на Радев и те да отпаднат от парламента" .

Този цирк около "опраскването" на Изборния кодекс може да откаже и малкото, които току що са се навили да участват в изборния процес, смята тя и предупреди, че изходът от това ще определи до голяма степен и избирателната активност.

За нея реакцията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов не е била изненадваща:

"Той през годините е показал своята гъвкавост спрямо различните ситуации. Той никога не е спирал да си сътрудничи с Радев. Борисов успя да разчисти пътя на Радев към президентската институция, издигайки и двата пъти такива кандидати, които не бяха силни. Борисов продължава с тази стратегия. Зад неговия ход стоят и други 2 идеи. От една страна може би той ще се опита с помощта на Радев да се освободи от мъртвата хватка на Пеевски и заедно с Радев да сформират общ фронт срещу него. Също така не е изключено ходът на Борисов да се дължи на това да се опита предварително да овладее някои електорални щети. Ходът на Борисов може би цели именно това - от една страна възможно партньорство, а от друга страна овладяване на някаква електорална щета".

Според нея обаче мълчанието на Делян Пеевски е доста изненадващо:

"Мълчането му може би се дължи на осъзнаването, че всяко противопоставяне на Радев в момента, особено от страна на Пеевски, може да налее още повече подкрепа за Радев. Може да е стратегически ход, в който Пеевски да види къде точно и как да се позиционира. Не можем да говорим за бъдещо партньорство. Тук е ясно, че Радев е опонент на Пеевски".

В предаването "Политически НЕкоректно" Фичева отбеляза, че Радев се опита да яхне вълната от протестите и открито заяви, че разчита на подкрепата на младите хора. Пеевски обаче определено се опитва да демонстрира, че не Радев е единственият, който има подкрепа, допълни тя.

Журналистът изказа мнение, че взаимодействие между Радев и ПП-ДБ може да е фатално за коалицията, особено ако такава заявка бъде дадена още сега. Според нея това би била доста сериозна електорална щета за ПП-ДБ и особено за ДБ.

"Електоратът на ДБ е доста по-негативно настроен спрямо Радев. Ако сега има предварителни заявки, не е изключено това да доведе до отлив на избиратели, особено от страна на "Демократична България"", категорична бе тя.

По думите ѝ това няма да е честно спрямо избирателите, но може би е единствената възможност за ПП да излезе от изолацията, в която е в момента:

"При настоящите формации в НС те нямат партньори. Това може да помогне занапред, поне за изпълняване на целите за съдебната реформа, но как се отрази в бъдеще е спорно".

Фичева подчерта още, че вече започват все по-ясно да си личат разделенията в БСП. Най-потърпеши от появата на Радев ще са именно БСП и ИТН, смята тя. Според нея ако БСП застане в позиция срещу Радев, е възможно да се заличи изцяло занапред.

"Младежите в БСП осъзнават, че не е добра идеята в момента да превръщат Радев в свой враг".

По думите ѝ ако БСП се съгласи да си партнират с Румен Радев, е по-вероятно Радев да погълне партията, но това дава бъдещ живот на част от представителите на тази партия.