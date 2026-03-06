Volkswagen започна да произвежда двигатели с „остаряла“ технология

Едва ли някой е предполагал, че старата вражда между германския гигант Volkswagen Group и амбициозния китайски играч Li Auto ще пламне с нова сила точно сега. Поводът за поредната словесна престрелка стана официалният старт на производството на модифицирана версия на агрегата EA211 в Китай. Оказва се обаче, че този познат мотор няма да движи колелата директно, а ще влезе в ролята на „зарядно устройство“ на борда на новия SUV флагман Volkswagen ID.Era 9X.

Ехото от поточните линии веднага достигна до централата на Li Auto, откъдето не закъсняха с хапливите коментари. Директорът по социални комуникации на китайската марка публикува иронична „честитка“ към колегите си от Волфсбург. В своя пост той не спести критики, определяйки технологията като „остаряла, пагубна за екологията и лишена от бъдеще“. Този ход е директна препратка към дългогодишния спор между двете компании относно смисъла на т.нар. EREV системи (електромобили с удължен пробег).

Техническото сърце на новия проект е добре познатият 1.5T EVO II от серията EA211. За да го превърнат в ефективен генератор, инженерите са внедрили турбокомпресор с променлива геометрия (VTG), оптимизиран цикъл на Милър и инжекционна система, работеща под налягане от 350 бара. Макар серията да е истински бестселър в Китай с над 20 милиона реализации от 2011 г. насам, използването на фосилно гориво за „хранене“ на батериите се стори абсурдно на пионерите от Li Auto, които от години налагат именно този тип задвижване.

Парадоксът в случая е огромен, тъй като само преди няколко години ръководството на Volkswagen China в лицето на Стефан Веленщайн буквално разкости хибридите с удължен пробег. Тогава германците бяха категорични: тези коли са „анти-екологични“ и представляват технологична задънена улица. По онова време Ли Сян, основателят на Li Auto, не остана длъжен и предизвика германците на дуел по икономичност, припомняйки, че неговият Li One се продава по-добре от пет еквивалентни модела на Volkswagen взети заедно.

Днес палачинката изглежда се обърна. Докато Li Auto триумфира с ирония, от лагера на SAIC-Volkswagen избраха пътя на дипломацията, вместо да влизат в обяснителен режим. Изпълнителният вицепрезидент по маркетинга благодари хладнокръвно на „всички професионалисти в бранша“ и пожела успех на индустрията. Дали обаче връщането към „остарялата“ концепция е признание за грешка или хитър пазарен ход, предстои да разберем още този месец, когато стартират поръчките за Volkswagen ID.Era 9X.