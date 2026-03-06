Новини
Volkswagen започна да произвежда двигатели с „остаряла“ технология

6 Март, 2026 09:20 1 331 11

Става дума за добре познатият 1.5T EVO II от серията EA211

Volkswagen започна да произвежда двигатели с „остаряла“ технология - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Едва ли някой е предполагал, че старата вражда между германския гигант Volkswagen Group и амбициозния китайски играч Li Auto ще пламне с нова сила точно сега. Поводът за поредната словесна престрелка стана официалният старт на производството на модифицирана версия на агрегата EA211 в Китай. Оказва се обаче, че този познат мотор няма да движи колелата директно, а ще влезе в ролята на „зарядно устройство“ на борда на новия SUV флагман Volkswagen ID.Era 9X.

Ехото от поточните линии веднага достигна до централата на Li Auto, откъдето не закъсняха с хапливите коментари. Директорът по социални комуникации на китайската марка публикува иронична „честитка“ към колегите си от Волфсбург. В своя пост той не спести критики, определяйки технологията като „остаряла, пагубна за екологията и лишена от бъдеще“. Този ход е директна препратка към дългогодишния спор между двете компании относно смисъла на т.нар. EREV системи (електромобили с удължен пробег).

Техническото сърце на новия проект е добре познатият 1.5T EVO II от серията EA211. За да го превърнат в ефективен генератор, инженерите са внедрили турбокомпресор с променлива геометрия (VTG), оптимизиран цикъл на Милър и инжекционна система, работеща под налягане от 350 бара. Макар серията да е истински бестселър в Китай с над 20 милиона реализации от 2011 г. насам, използването на фосилно гориво за „хранене“ на батериите се стори абсурдно на пионерите от Li Auto, които от години налагат именно този тип задвижване.

Парадоксът в случая е огромен, тъй като само преди няколко години ръководството на Volkswagen China в лицето на Стефан Веленщайн буквално разкости хибридите с удължен пробег. Тогава германците бяха категорични: тези коли са „анти-екологични“ и представляват технологична задънена улица. По онова време Ли Сян, основателят на Li Auto, не остана длъжен и предизвика германците на дуел по икономичност, припомняйки, че неговият Li One се продава по-добре от пет еквивалентни модела на Volkswagen взети заедно.

Днес палачинката изглежда се обърна. Докато Li Auto триумфира с ирония, от лагера на SAIC-Volkswagen избраха пътя на дипломацията, вместо да влизат в обяснителен режим. Изпълнителният вицепрезидент по маркетинга благодари хладнокръвно на „всички професионалисти в бранша“ и пожела успех на индустрията. Дали обаче връщането към „остарялата“ концепция е признание за грешка или хитър пазарен ход, предстои да разберем още този месец, когато стартират поръчките за Volkswagen ID.Era 9X.


  • 1 випваген

    3 4 Отговор
    уверено копира китайски технически решения, копи пейст

    09:34 06.03.2026

  • 2 Оня

    1 3 Отговор
    Аз, поне - докато има класически ДВГ-автомобили, няма и да си помисля за електрокар. Мястото им е в заводските и складовите халета. Това е.

    Коментиран от #7, #10

    09:43 06.03.2026

  • 3 Васил

    1 1 Отговор
    Ами старите двигатели са по надежни от тези TSI които са на пазара за тях даже и 100к е непосилно.

    Коментиран от #6

    09:43 06.03.2026

  • 4 Хаха

    3 1 Отговор
    ШВАБИТЕ ВСЕ ОЩЕ СА ПОУМНЕЛИ. АБЕ КИТАЙ ВИ ВЗЕ ВСИЧКО БЕ. ЗАТВАРЯЙТЕ ДЕ ЩО ИМА ОЩЕ ФАБРИКИ И ЧАО "ГЕРМАНСКА ГОРДОСТ".

    09:49 06.03.2026

  • 5 Оня

    2 1 Отговор
    Миналата седмица си купих нафта, около 80-100 литра в туби, сложих ги за "зор-заман". Като спрат тока, откъде ще си вземеш една туба за "зор-заман" ?!? Питам за един приятел. Сега се замислете, каква е дълбоката причина така настървено да се принуждават хората да преминели на "еко" возила. Да оставим настрана, че в един таблет на 4 колела, дори да прднеш, вече знаят в централата на другия край на света.

    Коментиран от #8, #11

    09:49 06.03.2026

  • 6 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Васил":

    Надеждно е произведеното по онова време. Сега ще произвеждат стари двигатели със нова технология. И какво му е старото? - само името.Значи днес ще произведат един стар двигател и един нов. Нещо???.

    09:52 06.03.2026

  • 7 ои8уйхътгрф

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Оня":

    При сегашното ниво на "класически ДВГ-та" тип 3 цилиндъра и нулева ремонто пригодност силно препоръчвам да се оглеждаш за описаният тип хибриди- скоро вариантите ще бъдат или 100% електрокар, или този тип хибрид при който ДВГ-то е само генератор... Свиквай с идеята, че чистото ДВГ е умряло вече...

    Вече близо 4 години карам плъг-ин хибрид със скромните 500 коня- компютъра казва, че имам 53 000км. чисто на ток и 80 000+км. на бензин... Средният ми разход на бензин за цялото време е значително ПОД 5/100... Повече никога няма да си купя кола само с ДВГ, а 100% електрокар за моите нужди е просто невъзможен за използване...

    Коментиран от #9

    09:54 06.03.2026

  • 8 ои8уйхътгрф

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Оня":

    Клоунски, вече повече от 10 години АБСОЛЮТНО ВСЯКА КОЛА може да бъде блокирана дистанционно и твоите 100 кила нафта можеш да си ги изпиеш вместо ракия...

    09:57 06.03.2026

  • 9 Оня

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "ои8уйхътгрф":

    Ти даде отговора - "чист 100% електрокар не ми върши работа". Точка.

    10:06 06.03.2026

  • 10 мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Оня":

    Братле, електрокар за града е вълшебство. Ако имаш пари си купи втора кола, малка, ще се родиш! Удоволствието от управление на кола на ток в града, не може да се замени с нищо.

    10:40 06.03.2026

  • 11 100 л нафта

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Оня":

    Колко километра ще минеш с тези 100 l нафта? Колко години можеш да я ползваш, защото на втората година ще е започнала да се разлага?

    700 вата панел струва по-малко от 100 л нафта и ти осигурява 5000 км годишно - всяка година през следващите 25 години над 100 хиляди километра на цената на 80 литра дизел с който можеш да изменяш само 1000 км

    Ток който никой не може да ти спре.

    10:53 06.03.2026