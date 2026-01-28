Костадин Граматиков пред ФАКТИ: Страхът от комунизма еволюира в страх от документацията

Завръщането в България след десетилетия в Силициевата долина често е културен шок. Но когато човек е изграждал компании в една от най-бързите и конкурентни бизнес среда в света, сблъсъкът с родната бюрокрация звучи почти като сатира. Без дипломатични заобиколки, без куртоазия… Пред ФАКТИ говори Костадин Граматиков, който бе емигрант в САЩ близо 30 години.
- Г-н Граматиков. Прибрахте се в България след близо 30 години в САЩ, в Калифорния. Къде има повече правила за всичко. В България или в Калифорния…
- В България нарушаваме правилата бързо, а после мислим как да ги запишем със задна дата. Типичен пример е трагедията, случила се в кк „Елените“. Потоп, жертви, а сега търсим „правила“ със задна дата, за да излезем от ситуация. Реалността е, че България пише правилата бавно, а после прекарва десетилетия в спорове дали изобщо да ги прилага.
- В България всяко разрешително отнема месеци. Как се строи компания като Tesla в Калифорния?
- В Калифорния „разрешителното“ е предложение. В България „разрешителното“ е тест за житейско постижение.
- Бюрокрация… В България служителите изглеждат заети, а как е в Силициевата долина?
- Бюрокрация има — просто я наричаме „compliance“ (съответствие) и наемаме цял екип, за да я направи невидима. В България бюрокрацията е основното събитие.
- В България пак се повдигна темата за повишаване на данъци, а това предизвика всеобщо негодувание. В Калифорния как е?
- Високи данъци, тежки регулации и безумни наеми - и въпреки това там се правят компании. В САЩ гледат на ограниченията като на игра, а не като на доживотна присъда.
- В България служителката на гишето казва, че следва процедурите, а зад океана как е… Преценени ли са процедурите?
- Само когато заменят мисленето. В България процедурата е мислене. В Калифорния първо се мисли - процедурата идва чак когато юристите започнат да се изнервят.
- Какво е провал в България и какво в Силициевата долина?
- В България провалът доказва некомпетентност. В Калифорния провалът доказва инициативност. Всичко е въпрос на опаковка.
- Стартъпите и бизнесът в САЩ се нуждаят от скорост, а в Българите от одобрения. Как се съчетават двете?
- Не ги съчетаваме. Тръгваме, пък после чакаме чиновниците да ни настигнат. Българите се съгласуват една година и накрая някой се пенсионира без да има решение. В България „нов офис“ изисква разрешително, нотариално заверен превод, общинско одобрение и ритуално жертвоприношение на 7 химикалки. Калифорния се разраства, докато пие овесено мляко.
- За да има успешен бизнес, се насърчава поемането на риск. България учи на избягване на риска. Защо е така?
- Страхът от комунизма еволюира в страх от документацията. Естествен подбор в полза на предпазливостта, в който вляства страхът. Страхът, че може да се провалиш, да загубиш, да станеш аустсайдер.
- Защо българите са толкова добри в идеите, но слаби в изпълнението?
- Идеите са безплатни, изпълнението се облага с данък. Калифорния те облага само емоционално - чрез презентации пред инвеститори. България те облага и административно, и емоционално.
- Иновациите изискват гъвкавост. Как точно България е... гъвкава?
- Гъвкава е като бюрокрация, която прави същото, но по-бързо - и то само ако проверяващият е в добро настроение.
- В България казваме, че „имаме свобода“. Докато живяхте в Калифорния бяхте ли, чувствахте ли се по-свободен?
- Разбира се. Свободата е относителна. В Калифорния мога да се проваля зрелищно, да уволня екипа си и да си измисля нов проблем. В България свободата е да попълваш бланки в три екземпляра.
- Може ли България някога да има своя Силициева долина?
- Само ако пресадим безстрашието, културата на финансиране и способността да игнорираш правилата - и оставим в миналото 37-степенните общински одобрения и десетилетното чакане за подписи. Бюрокрацията е обратното на забавлението. А иновацията е забавление, взето на сериозно. В България бюрокрацията е забавление, взето за вечни времена. Силициевата долина чупи неща, България ги консервира. Едната строи бъдещето, другата каталогизира вчерашните разрешителни.
