Костадин Граматиков пред ФАКТИ: Страхът от комунизма еволюира в страх от документацията

28 Януари, 2026 13:02 941 9

Силициевата долина срещу българската бюрокрация – това е сблъсък на светове, казва той

Костадин Граматиков пред ФАКТИ: Страхът от комунизма еволюира в страх от документацията - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Завръщането в България след десетилетия в Силициевата долина често е културен шок. Но когато човек е изграждал компании в една от най-бързите и конкурентни бизнес среда в света, сблъсъкът с родната бюрокрация звучи почти като сатира. Без дипломатични заобиколки, без куртоазия… Пред ФАКТИ говори Костадин Граматиков, който бе емигрант в САЩ близо 30 години.

- Г-н Граматиков. Прибрахте се в България след близо 30 години в САЩ, в Калифорния. Къде има повече правила за всичко. В България или в Калифорния…
- В България нарушаваме правилата бързо, а после мислим как да ги запишем със задна дата. Типичен пример е трагедията, случила се в кк „Елените“. Потоп, жертви, а сега търсим „правила“ със задна дата, за да излезем от ситуация. Реалността е, че България пише правилата бавно, а после прекарва десетилетия в спорове дали изобщо да ги прилага.

- В България всяко разрешително отнема месеци. Как се строи компания като Tesla в Калифорния?
- В Калифорния „разрешителното“ е предложение. В България „разрешителното“ е тест за житейско постижение.

- Бюрокрация… В България служителите изглеждат заети, а как е в Силициевата долина?
- Бюрокрация има — просто я наричаме „compliance“ (съответствие) и наемаме цял екип, за да я направи невидима. В България бюрокрацията е основното събитие.

- В България пак се повдигна темата за повишаване на данъци, а това предизвика всеобщо негодувание. В Калифорния как е?
- Високи данъци, тежки регулации и безумни наеми - и въпреки това там се правят компании. В САЩ гледат на ограниченията като на игра, а не като на доживотна присъда.

- В България служителката на гишето казва, че следва процедурите, а зад океана как е… Преценени ли са процедурите?
- Само когато заменят мисленето. В България процедурата е мислене. В Калифорния първо се мисли - процедурата идва чак когато юристите започнат да се изнервят.

- Какво е провал в България и какво в Силициевата долина?
- В България провалът доказва некомпетентност. В Калифорния провалът доказва инициативност. Всичко е въпрос на опаковка.

- Стартъпите и бизнесът в САЩ се нуждаят от скорост, а в Българите от одобрения. Как се съчетават двете?
- Не ги съчетаваме. Тръгваме, пък после чакаме чиновниците да ни настигнат. Българите се съгласуват една година и накрая някой се пенсионира без да има решение. В България „нов офис“ изисква разрешително, нотариално заверен превод, общинско одобрение и ритуално жертвоприношение на 7 химикалки. Калифорния се разраства, докато пие овесено мляко.

- За да има успешен бизнес, се насърчава поемането на риск. България учи на избягване на риска. Защо е така?
- Страхът от комунизма еволюира в страх от документацията. Естествен подбор в полза на предпазливостта, в който вляства страхът. Страхът, че може да се провалиш, да загубиш, да станеш аустсайдер.

- Защо българите са толкова добри в идеите, но слаби в изпълнението?
- Идеите са безплатни, изпълнението се облага с данък. Калифорния те облага само емоционално - чрез презентации пред инвеститори. България те облага и административно, и емоционално.

- Иновациите изискват гъвкавост. Как точно България е... гъвкава?
- Гъвкава е като бюрокрация, която прави същото, но по-бързо - и то само ако проверяващият е в добро настроение.

- В България казваме, че „имаме свобода“. Докато живяхте в Калифорния бяхте ли, чувствахте ли се по-свободен?
- Разбира се. Свободата е относителна. В Калифорния мога да се проваля зрелищно, да уволня екипа си и да си измисля нов проблем. В България свободата е да попълваш бланки в три екземпляра.

- Може ли България някога да има своя Силициева долина?
- Само ако пресадим безстрашието, културата на финансиране и способността да игнорираш правилата - и оставим в миналото 37-степенните общински одобрения и десетилетното чакане за подписи. Бюрокрацията е обратното на забавлението. А иновацията е забавление, взето на сериозно. В България бюрокрацията е забавление, взето за вечни времена. Силициевата долина чупи неща, България ги консервира. Едната строи бъдещето, другата каталогизира вчерашните разрешителни.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    2 4 Отговор
    Мен не ме е страх от комунистите защото бати Бойко тиквата още си пази партийния билет и ни пази от тях

    13:08 28.01.2026

  • 2 Роден в НРБ

    14 1 Отговор
    На господина какво не му хареса в Калифорния, че се е върнал и веднага почва да обеснява на аборигените как трябва да живеят

    Коментиран от #3

    13:09 28.01.2026

  • 3 Трол

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Роден в НРБ":

    Диктаторът Тръмп го принуждава да бачка.

    13:15 28.01.2026

  • 4 Тити на Кака

    4 0 Отговор
    Уклончивите отговори на всички конкретни въпроси за административното положение в СД от страна на интервюирания леко разклаща убедеността на читателя, че си има работа със сериозен бизнесмен. И го насочва към размисли за бизнеса свързан с почистването на басейни, дворове и тоалетни...

    13:21 28.01.2026

  • 5 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Разликата между тук и там е ,че там за да започнеш бизнес трябва да излъжеш (презентация на бизнеса)някой(инвеститор)да ти даде пари за него,а тук разчиташ на собствен капитал .

    13:26 28.01.2026

  • 6 Софийски селянин,

    2 1 Отговор
    Този селски тарикат безделник как е оцелявал там...
    А ма като усети дебелият и избяга обратно...

    13:27 28.01.2026

  • 7 Някой си

    2 1 Отговор
    Аз също живея в САЩ . С образование също . Това което казва ми прилича на средностатистически българин живеещ в Америка !

    13:28 28.01.2026

  • 8 хахаха

    1 1 Отговор
    Докато живяхте в Калифорния бяхте ли, чувствахте ли се по-свободен?
    - Разбира се. Само трябваше да не излизам от вкъщи за да не ме отстрелят емиграционните. С бандите и наркоманите на всеки ъгъл свикнах за 30 години.

    Може ли България някога да има своя Силициева долина?
    - Може, само трябва да оставим половин София да изгори заради пресъхнали язовири, като в Бевърли Хилс

    13:30 28.01.2026

  • 9 Да уточним

    0 1 Отговор
    Бюрокрацията в САЩ е толкова голяма, че трябва да наемаш цял екип..значи имало и по зле от нас.

    13:39 28.01.2026