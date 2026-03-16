Ето кои политици водят листите на ГЕРБ-СДС за предсрочните избори

Изпълнителната комисия на ГЕРБ утвърди имената на водачите на листите за народни представители на коалиция ГЕРБ–СДС за предсрочните парламентарни избори на 19 април.
Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов традиционно ще води две листи – в 25-и МИР в София и в Пловдив-град. Бившият министър-председател Росен Желязков повежда листата на коалицията в Благоевград. Теменужка Петкова оглавява листите в Русе и Търговище. Този път заместник-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев, освен листата в Габрово, ще води и в столичния 23 МИР-София. Делян Добрев също ще води две листи - тази в 24-и МИР-София, както и листата в Хасково. Цвета Караянчева отново ще води в Кърджали и Пловдив-област.
Водачите на листите на ГЕРБ-СДС за всички избирателни райони:
МИР 01 Благоевград Росен Желязков
МИР 02 Бургас Жечо Станков
МИР 03 Варна Владислав Горанов
МИР 04 Велико Търново Проф. д-р Костадин Ангелов
МИР 05 Видин Росица Кирова
МИР 06 Враца Красен Кръстев
МИР 07 Габрово Томислав Дончев
МИР 08 Добрич Деница Сачева
МИР 09 Кърджали Цвета Караянчева
МИР 10 Кюстендил Христо Терзийски
МИР 11 Ловеч Николай Нанков
МИР 12 Монтана Румен Христов
МИР 13 Пазарджик Стефан Мирев
МИР 14 Перник Георг Георгиев
МИР 15 Плевен Валери Лачовски
МИР 16 Пловдив град Бойко Борисов
МИР 17 Пловдив област Цвета Караянчева
МИР 18 Разград Красимир Вълчев
МИР 19 Русе Теменужка Петкова
МИР 20 Силистра Милен Делийски
МИР 21 Сливен Десислава Танева
МИР 22 Смолян Красимир Събев
МИР 23 София град Томислав Дончев
МИР 24 София град Делян Добрев
МИР 25 София град Бойко Борисов
МИР 26 София област Младен Маринов
МИР 27 Стара Загора Красимир Вълчев
МИР 28 Търговище Теменужка Петкова
МИР 29 Хасково Делян Добрев
МИР 30 Шумен Даниел Митов
МИР 31 Ямбол Димитър Иванов
15:37 16.03.2026
15:38 16.03.2026
15:38 16.03.2026
15:39 16.03.2026
5 Ей шопе
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ти нали беше с Президента? Или си само където има келепир?
15:39 16.03.2026
15:39 16.03.2026
15:39 16.03.2026
8 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Браво":При Радев е пълно с герберасти
15:39 16.03.2026
15:39 16.03.2026
11 Последния Софиянец
До коментар #5 от "Ей шопе":Президентът го уважавам но хората около него не.
15:40 16.03.2026
15:40 16.03.2026
15 Ганчо
До коментар #3 от "честен ционист":Рая е на Галата. Чака те да отидеш със самальота, ако искаш аз ще съм пилота. Да видиш в скалите, как ще те залепя с рогите.
15:41 16.03.2026
17 честен ционист
До коментар #12 от "хехе":Ама ще гледа от борда на Херкулеса на път за Малибу, а вие ще гледате дядя Вова на Дунава.
15:42 16.03.2026
15:42 16.03.2026
21 Герп боклуци
15:44 16.03.2026
22 марийке
кво повтаряш кат папагал
15:45 16.03.2026
23 Семейство Свинсънс
До коментар #5 от "Ей шопе":5-6 трола пишат с тоя ник споко
15:45 16.03.2026
25 Най ме кефи кърджалийската
Да й се конфискуват имотите и да върне заплатите!
15:49 16.03.2026
15:49 16.03.2026
15:50 16.03.2026
28 Освалдо Риос
До коментар #25 от "Най ме кефи кърджалийската":Да не си й виждал килотите?
15:51 16.03.2026
15:51 16.03.2026
31 Той и сега
До коментар #12 от "хехе":Така си гледка. Щот си е тъПИЧък.
15:52 16.03.2026
15:52 16.03.2026
32 Радев
До коментар #26 от "Затова":е многооо по зле от Борисов. Радев е фалшив герой, женкар. БОгаТАШ, няма харизма и е едно хулещо човече. С една дума мръшляк.
15:53 16.03.2026
36 ПОДБРАНИ КОФИ И ДРУГИ
ТОЛКОВА МОЖА
15:58 16.03.2026
37 Зъл пес
До коментар #2 от "Браво":Не разбираш колко си наивен,нали?
15:59 16.03.2026
38 Сигурно марулята й е
До коментар #28 от "Освалдо Риос":Напреко, щом ще води две листи!?
Не виждам Фастъкова, къдравата Сю, но костинбродския герой е видно място! Нали подписа резила на Тръмп?
Мани, мани!
15:59 16.03.2026
40 Че ревнем
До коментар #4 от "ккк":Апа като че ли некой те иска.Я си живей у пУмията.
16:01 16.03.2026
42 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡
За 13 месеца взеха повече заеми от колкото сумарно за предходните 3 години, в които имаше световни кризи.
Някой усети ли нещо от взетите 18 милиарда заеми ? Подобри ли му се живота ?
Повишиха тока 2 пъти повече от колкото сумарно за предходните 3 години.
Инфлацията е 2,5 пъти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
Продължават с ремонтите на ремонтите, на ремонтите и захранване на строителната мафия.
Продължават с наглите си кражби, като тази с АЕЦ-а, който се готви да купи земя на 1000 пъти, ХИЛЯДА ПЪТИ по висика цена от пазарната.
Започнаха ударно с политическите арести и рекетиране на бизнеса, като изпращат мyтpите си от МВР, Прокуратура, НАП, КЗК, КЗП, ДАНС
Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите, адвокатите на мафията - Прокуратурата, съдии и силоваци.
Не събират от Ковачки 650 млн., тръгнали по фризьорки и автомонтьори.
Загубиха 400 млн. € европари, за да не приемат един антикорупционен закон.
Посрамиха България пред ЕС с нареждането на страната ни до световните диктатори в частното ООН на Тръмп.
Готвиха и нов грабеж, нов заем от 21 млрд.
16:04 16.03.2026
44 Kyчka на Пеевски ли е Бойко Борисов?
Накрая Шиши паша "помолва", а Асфалт бей изпълнява.
16:06 16.03.2026
46 На мутрата
Съд и затвор за мутрата от Банкя
16:06 16.03.2026
48 Смехоран
До коментар #31 от "Той и сега":Аха,като тебе
16:07 16.03.2026
49 Стоев
16:07 16.03.2026
16:07 16.03.2026
50 Дориана
16:07 16.03.2026
16:07 16.03.2026
51 ZЕРБ за Евразийско Разграбване на 🇧🇬
16:08 16.03.2026
52 Гост
До коментар #17 от "честен ционист":Ако на Малибу викаш на зайчарнико е банкя, даже и Херкулес не му трябва
16:09 16.03.2026
53 Асен Василев е виновен
ГЕРБ и Пеевски фалираха КТБ.
ГЕРБ и Пеевски ограбиха Южен и построиха Турски поток за Путлер.
ГЕРБ и Пеевски назначиха Иван Гешев за главен прокурор.
ГЕРБ и Пеевски свалиха Иван Гешев от поста главен прокурор, когато решиха, че им пречи.
ГЕРБ и Пеевски инсталираха Борислав Боби Сарафов и не му позволяват да излезе от кабинета на главния прокурор, месеци след като той няма право да изпълнява повече такива функции.
ГЕРБ и Пеевски предопределиха избора на българския европрокурор.
ГЕРБ и Пеевски изнесоха 54 милиона в чували от офиса на Интернешънъл Асет Банк, качиха ги на служебния си автомобил и ги транспортираха до складова база на „Водно строителство“ АД в Благоевградско.
ГЕРБ и Пеевски осуетиха разследването на прокурор Занев на престъпната схема за изнасяне на 54-те милиона за строежа на „Хемусгейт“.
ГЕРБ и Ковачки (с Пеевски) създадоха най-големия енергиен картел в страната, при което поддържат години наред цените на тока и парното високи за всички българи.
ГЕРБ и Пеевски успяха да затворят очите на НАП, Министерството на енергетиката, Министерството на околната среда и КЕВР за съществуването на въпросния енергиен картел.
ГЕРБ и Пеевски измислиха престъпни схеми в Чирен и поставиха под въпрос енергийната сигурност на България и ЕС.
ГЕРБ и Пеевски вербуваха мутри, заплашваха и изкривяваха свободния вот на избирателите.
16:09 16.03.2026
55 Дориана
До коментар #49 от "Стоев":Много ясно, зависимия Борисов от Пеевски срива ГЕРБ/ СДС надолу . Вреден е за България , но той продължава да се натиска за власт. Това ще се промени.
16:10 16.03.2026
58 Дориана
До коментар #50 от "Дориана":Щом Борисов опря до Горанов, който е провален политик и в списъка Магнитски значи Борисов и неговата партия са много зле. Провалят се тотално. Борисов да напуска. И точно това ще стане.
16:14 16.03.2026
16:14 16.03.2026
62 Даа...
70% от листата на мyтpaта са хора на пеевски.
16:23 16.03.2026
65 Българин
16:32 16.03.2026
16:32 16.03.2026
66 Борисов отдавна
До коментар #58 от "Дориана":Не е деригента.
Крепят се за пред хората!
Яко са го стиснали за пинг- по четата!
Старите кучета не пускат кокала!
16:34 16.03.2026
67 Наистина
До коментар #65 от "Българин":Прекръсти се на ени...чар,ако си бълг...рин,си от маа...лата.
16:35 16.03.2026
70 Гласоподавател
До коментар #6 от "Варна Морето":Той не е владо ,за Борисов той е ВЛАДИ. Защо ли,,??
16:43 16.03.2026
73 И тогава с...
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Кой си?
16:58 16.03.2026
74 Две неща
1. Да накажем Борисов и ГЕРБ.
2. Да гласуваме за опозицията срещу Радев.
16:59 16.03.2026
