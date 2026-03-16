Ето кои политици водят листите на ГЕРБ-СДС за предсрочните избори

16 Март, 2026 15:36 2 930 76

Делян Добрев също ще води две листи - тази в 24-и МИР-София, както и листата в Хасково

Изпълнителната комисия на ГЕРБ утвърди имената на водачите на листите за народни представители на коалиция ГЕРБ–СДС за предсрочните парламентарни избори на 19 април.

Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов традиционно ще води две листи – в 25-и МИР в София и в Пловдив-град. Бившият министър-председател Росен Желязков повежда листата на коалицията в Благоевград. Теменужка Петкова оглавява листите в Русе и Търговище. Този път заместник-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев, освен листата в Габрово, ще води и в столичния 23 МИР-София. Делян Добрев също ще води две листи - тази в 24-и МИР-София, както и листата в Хасково. Цвета Караянчева отново ще води в Кърджали и Пловдив-област.

Водачите на листите на ГЕРБ-СДС за всички избирателни райони:

МИР 01 Благоевград Росен Желязков

МИР 02 Бургас Жечо Станков

МИР 03 Варна Владислав Горанов

МИР 04 Велико Търново Проф. д-р Костадин Ангелов

МИР 05 Видин Росица Кирова

МИР 06 Враца Красен Кръстев

МИР 07 Габрово Томислав Дончев

МИР 08 Добрич Деница Сачева

МИР 09 Кърджали Цвета Караянчева

МИР 10 Кюстендил Христо Терзийски

МИР 11 Ловеч Николай Нанков

МИР 12 Монтана Румен Христов

МИР 13 Пазарджик Стефан Мирев

МИР 14 Перник Георг Георгиев

МИР 15 Плевен Валери Лачовски

МИР 16 Пловдив град Бойко Борисов

МИР 17 Пловдив област Цвета Караянчева

МИР 18 Разград Красимир Вълчев

МИР 19 Русе Теменужка Петкова

МИР 20 Силистра Милен Делийски

МИР 21 Сливен Десислава Танева

МИР 22 Смолян Красимир Събев

МИР 23 София град Томислав Дончев

МИР 24 София град Делян Добрев

МИР 25 София град Бойко Борисов

МИР 26 София област Младен Маринов

МИР 27 Стара Загора Красимир Вълчев

МИР 28 Търговище Теменужка Петкова

МИР 29 Хасково Делян Добрев

МИР 30 Шумен Даниел Митов

МИР 31 Ямбол Димитър Иванов


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 18 Отговор
    Гласувайте за ДНК -Партията на обикновените хора от протеста и ще има справедливост.

    Коментиран от #5

    15:37 16.03.2026

  • 2 Браво

    40 13 Отговор
    Тоя път ще ядат какалашката. Президентът ще спечели и много от тези герои, ще ги гледаме водени от копои.

    Коментиран от #8, #37

    15:38 16.03.2026

  • 3 честен ционист

    28 7 Отговор
    Рая да не е в листите на Делян?

    Коментиран от #15

    15:38 16.03.2026

  • 4 ккк

    37 10 Отговор
    никога няма да гласувам за тези лълци и крадци

    Коментиран от #40

    15:39 16.03.2026

  • 5 Ей шопе

    15 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ти нали беше с Президента? Или си само където има келепир?

    Коментиран от #11, #23

    15:39 16.03.2026

  • 6 Варна Морето

    32 6 Отговор
    тоя мафиоз горанов ??? Никога !!!

    Коментиран от #70

    15:39 16.03.2026

  • 7 От мошеник

    24 7 Отговор
    нагоре "водачите" !

    15:39 16.03.2026

  • 8 Последния Софиянец

    11 18 Отговор

    До коментар #2 от "Браво":

    При Радев е пълно с герберасти

    Коментиран от #73

    15:39 16.03.2026

  • 9 гепи: грабеж, грабеж, грабеж

    19 7 Отговор
    да си го напишат на рекламата

    15:40 16.03.2026

  • 10 Шумналия

    24 8 Отговор
    Голям късмет сполетя шуменските гербери! Къдравата Сю! Ха ЧЕСТИТО И НАЗДРАВЕ!

    15:40 16.03.2026

  • 11 Последния Софиянец

    12 13 Отговор

    До коментар #5 от "Ей шопе":

    Президентът го уважавам но хората около него не.

    15:40 16.03.2026

  • 12 хехе

    22 10 Отговор
    след изборите баце ще гледа тъЪпо като бай Тошо когато му казаха, че вече е никой.

    Коментиран от #17, #31

    15:40 16.03.2026

  • 13 Всички са от персонала

    15 8 Отговор
    На фирмата по чистота:” Сливи за смет”!

    15:41 16.03.2026

  • 14 ПКП

    22 5 Отговор
    отново изпълзя. Гладът е голям...

    15:41 16.03.2026

  • 15 Ганчо

    4 6 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Рая е на Галата. Чака те да отидеш със самальота, ако искаш аз ще съм пилота. Да видиш в скалите, как ще те залепя с рогите.

    15:41 16.03.2026

  • 16 Българка

    20 6 Отговор
    Старите муцуни в нов Б...ДАК!!ТЕ ПУСКАТ КОКАЛА МЯФИОТИТЕ ГРОБЪАРСКИ!!!

    15:42 16.03.2026

  • 17 честен ционист

    4 13 Отговор

    До коментар #12 от "хехе":

    Ама ще гледа от борда на Херкулеса на път за Малибу, а вие ще гледате дядя Вова на Дунава.

    Коментиран от #52

    15:42 16.03.2026

  • 18 Най - големите

    21 4 Отговор
    далаверажии и потенциални затворници Бою ги нагласил във верните му , поне до сега , кметове - и те като тях !

    15:42 16.03.2026

  • 19 ООрана държава

    22 2 Отговор
    От крадец на горе

    15:43 16.03.2026

  • 20 доник

    22 2 Отговор
    Главно бъдещи затворници ги водят

    15:44 16.03.2026

  • 21 Герп боклуци

    27 2 Отговор
    Бойко нали се разграничи от владито, ко стана, що е в листите? Партия магнитски и после коалиция магнитски се гласи

    15:44 16.03.2026

  • 22 марийке

    12 2 Отговор
    нали вчера се изфука с същия пълнеж
    кво повтаряш кат папагал

    15:45 16.03.2026

  • 23 Семейство Свинсънс

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "Ей шопе":

    5-6 трола пишат с тоя ник споко

    15:45 16.03.2026

  • 24 Ле ле

    16 2 Отговор
    Ужас дребната крадлива дибела тиминуга с парашут в малката Виена

    15:46 16.03.2026

  • 25 Най ме кефи кърджалийската

    16 3 Отговор
    Остъргана кофа. При това ле сте в този парламент , нито веднъж не се изказа и не взе някакаво становище!
    Да й се конфискуват имотите и да върне заплатите!

    Коментиран от #28

    15:49 16.03.2026

  • 26 Затова

    16 6 Отговор
    Всички трябва да излезем и да гласуваме масово за Генерал Радев, за да може такива тиквено-прасешки ни що жества, никога да не помиришат власт !

    Коментиран от #32

    15:50 16.03.2026

  • 27 Герб

    14 3 Отговор
    наредили са се милиционер, крадлива мутра, милиционер, крадлива мутра и т.н. А при регресивната клика соц военен, олигарх, спортист, соц военен, олигарх, спортист и всичките са от БКП БСП произход.

    15:51 16.03.2026

  • 28 Освалдо Риос

    0 2 Отговор

    До коментар #25 от "Най ме кефи кърджалийската":

    Да не си й виждал килотите?

    Коментиран от #38

    15:51 16.03.2026

  • 29 Браво

    13 2 Отговор
    За листата,само доказани прес....тъпни..ци и мулти.ми.лио.нери.

    15:52 16.03.2026

  • 30 Оз. Ген.Румянцев

    11 3 Отговор
    Затвор за всички гробаджии.

    15:52 16.03.2026

  • 31 Той и сега

    4 3 Отговор

    До коментар #12 от "хехе":

    Така си гледка. Щот си е тъПИЧък.

    Коментиран от #48

    15:52 16.03.2026

  • 32 Радев

    3 15 Отговор

    До коментар #26 от "Затова":

    е многооо по зле от Борисов. Радев е фалшив герой, женкар. БОгаТАШ, няма харизма и е едно хулещо човече. С една дума мръшляк.

    15:53 16.03.2026

  • 33 Механик

    6 1 Отговор
    Тоя на фотографията по-горе защо още диша?

    15:54 16.03.2026

  • 34 Чалготека

    6 1 Отговор
    Кой ще мu6ка Кака Теменужка....?!

    15:55 16.03.2026

  • 35 Гласове от зайчарника в Банкя

    13 1 Отговор
    Бацо се надява на м/у 6 и 8%, ама ако пак отидете за гъби и на риба може и да има двуцифрен процент😉 Така, че избирайте рибата и гъбите или Бацо на тъча😉

    15:55 16.03.2026

  • 36 ПОДБРАНИ КОФИ И ДРУГИ

    3 1 Отговор
    ТАКА ГО РАЗБИРА
    ТОЛКОВА МОЖА

    15:58 16.03.2026

  • 37 Зъл пес

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Браво":

    Не разбираш колко си наивен,нали?

    15:59 16.03.2026

  • 38 Сигурно марулята й е

    9 1 Отговор

    До коментар #28 от "Освалдо Риос":

    Напреко, щом ще води две листи!?
    Не виждам Фастъкова, къдравата Сю, но костинбродския герой е видно място! Нали подписа резила на Тръмп?
    Мани, мани!

    15:59 16.03.2026

  • 39 Даниел Немитов

    9 1 Отговор
    Чета списъка, чета! Но никъде не виждам политици, а само членове на ОПГ!

    16:00 16.03.2026

  • 40 Че ревнем

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "ккк":

    Апа като че ли некой те иска.Я си живей у пУмията.

    16:01 16.03.2026

  • 41 явер

    8 1 Отговор
    Владислав Горанов не беше член на ГЕРБ, Бойко него познаваше в списъка Магнитски, а води листа. За какви лъжци става въпрос.

    16:02 16.03.2026

  • 42 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡

    10 2 Отговор
    Няма по некадърни и по крадливи от герберухите Ново начало !
    За 13 месеца взеха повече заеми от колкото сумарно за предходните 3 години, в които имаше световни кризи.
    Някой усети ли нещо от взетите 18 милиарда заеми ? Подобри ли му се живота ?
    Повишиха тока 2 пъти повече от колкото сумарно за предходните 3 години.
    Инфлацията е 2,5 пъти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
    Продължават с ремонтите на ремонтите, на ремонтите и захранване на строителната мафия.
    Продължават с наглите си кражби, като тази с АЕЦ-а, който се готви да купи земя на 1000 пъти, ХИЛЯДА ПЪТИ по висика цена от пазарната.
    Започнаха ударно с политическите арести и рекетиране на бизнеса, като изпращат мyтpите си от МВР, Прокуратура, НАП, КЗК, КЗП, ДАНС
    Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите, адвокатите на мафията - Прокуратурата, съдии и силоваци.
    Не събират от Ковачки 650 млн., тръгнали по фризьорки и автомонтьори.
    Загубиха 400 млн. € европари, за да не приемат един антикорупционен закон.
    Посрамиха България пред ЕС с нареждането на страната ни до световните диктатори в частното ООН на Тръмп.
    Готвиха и нов грабеж, нов заем от 21 млрд.

    16:04 16.03.2026

  • 43 Гост

    4 1 Отговор
    Няма един да не знае всяка схема и далавера, верни слуги и тежки милионери (не от работа)

    16:05 16.03.2026

  • 44 Kyчka на Пеевски ли е Бойко Борисов?

    8 1 Отговор
    Какво значение има кои са водачите на ГЕРБ ?!
    Накрая Шиши паша "помолва", а Асфалт бей изпълнява.

    16:06 16.03.2026

  • 45 Гост

    2 1 Отговор
    пеефски харесва това

    16:06 16.03.2026

  • 46 На мутрата

    5 1 Отговор
    Подлогите ,герб е ОПГ.
    Съд и затвор за мутрата от Банкя

    16:06 16.03.2026

  • 47 4567

    8 2 Отговор
    За какво им е това младежко ГЕРБ, като няма нито един от тях, все стари муцуни. Явно младежите вече не целуват ръце.

    16:07 16.03.2026

  • 48 Смехоран

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Той и сега":

    Аха,като тебе

    16:07 16.03.2026

  • 49 Стоев

    5 1 Отговор
    Между 20 - 25 депутати ще имат ГЕРБ. Харизмата избледнява, дядо Бойко остарява, ненужен става. Знакови лица на ГЕРБ няма да влязат в парламента, дори някои ще са от водачите на листи.

    Коментиран от #55

    16:07 16.03.2026

  • 50 Дориана

    6 1 Отговор
    Борисов и ГЕРБ / СДС ги очаква провал И Пеевски няма да може да им помогне.Много му се услади властта на Борисов и продължава да се изживява в диктаторски дух от типа- Аз казах, Аз наредих, Аз дадох. По трудния начин ще разбере , че времето му свърши.Народа в прав текст му каза, че не го иска.

    Коментиран от #58

    16:07 16.03.2026

  • 51 ZЕРБ за Евразийско Разграбване на 🇧🇬

    7 1 Отговор
    Да гласуваш за ГЕРБ е същото като да гласуваш за ДС Ново начало, само че за ГЕРБ.

    16:08 16.03.2026

  • 52 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "честен ционист":

    Ако на Малибу викаш на зайчарнико е банкя, даже и Херкулес не му трябва

    16:09 16.03.2026

  • 53 Асен Василев е виновен

    4 3 Отговор
    Борисов, Пеевски и Внешекономбанк-банката на Путлер ограбиха и затриха Булгартабак.
    ГЕРБ и Пеевски фалираха КТБ.
    ГЕРБ и Пеевски ограбиха Южен и построиха Турски поток за Путлер.
    ГЕРБ и Пеевски назначиха Иван Гешев за главен прокурор.
    ГЕРБ и Пеевски свалиха Иван Гешев от поста главен прокурор, когато решиха, че им пречи.
    ГЕРБ и Пеевски инсталираха Борислав Боби Сарафов и не му позволяват да излезе от кабинета на главния прокурор, месеци след като той няма право да изпълнява повече такива функции.
    ГЕРБ и Пеевски предопределиха избора на българския европрокурор.
    ГЕРБ и Пеевски изнесоха 54 милиона в чували от офиса на Интернешънъл Асет Банк, качиха ги на служебния си автомобил и ги транспортираха до складова база на „Водно строителство“ АД в Благоевградско.
    ГЕРБ и Пеевски осуетиха разследването на прокурор Занев на престъпната схема за изнасяне на 54-те милиона за строежа на „Хемусгейт“.
    ГЕРБ и Ковачки (с Пеевски) създадоха най-големия енергиен картел в страната, при което поддържат години наред цените на тока и парното високи за всички българи.
    ГЕРБ и Пеевски успяха да затворят очите на НАП, Министерството на енергетиката, Министерството на околната среда и КЕВР за съществуването на въпросния енергиен картел.
    ГЕРБ и Пеевски измислиха престъпни схеми в Чирен и поставиха под въпрос енергийната сигурност на България и ЕС.
    ГЕРБ и Пеевски вербуваха мутри, заплашваха и изкривяваха свободния вот на избирателите.

    16:09 16.03.2026

  • 54 Гост

    3 0 Отговор
    Само на пеефски остриетата, че не се знае колко ще влязат

    16:10 16.03.2026

  • 55 Дориана

    5 1 Отговор

    До коментар #49 от "Стоев":

    Много ясно, зависимия Борисов от Пеевски срива ГЕРБ/ СДС надолу . Вреден е за България , но той продължава да се натиска за власт. Това ще се промени.

    16:10 16.03.2026

  • 56 Дреме ми

    1 0 Отговор
    Дъртия

    16:11 16.03.2026

  • 57 Някой

    5 0 Отговор
    ПКП с поцинкованите кофи ако имаше достойнство, щеше да съди Борисов, а не на удобното място да събира пари за пенсия.

    16:12 16.03.2026

  • 58 Дориана

    6 2 Отговор

    До коментар #50 от "Дориана":

    Щом Борисов опря до Горанов, който е провален политик и в списъка Магнитски значи Борисов и неговата партия са много зле. Провалят се тотално. Борисов да напуска. И точно това ще стане.

    Коментиран от #66

    16:14 16.03.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Горски

    5 0 Отговор
    Хубаво ги вижте тия, те ни разказаха играта за няма и 15г, а оня хасковски измамник нали щеше да прави горивото 1.50лв(0.80) , или? Все едно и също инфантилни субекти, съсипана държавата. Натискат се само за едното крадене, друго ни го интересува. Креатури! А бе на снимката Тиквата да не се опитва да чете?!? По изражението му разбирам, че не му е лесно. Върнете и Цецка Цачева и Искра Фидосова да посъберете старите кучета пак на копанкята! Пак е помъкнал ромите от п ростото си опг да краднат....погледнете разбитата държава и кочината навсякъде, осакатената природа, бунищата със строителни отпадъци, битови отпадъци, бедност, мизерия.. унищожените градове у села. Боцето, вади Владито от клозета , макар и оцапан със Магнитски защото според САЩ: "улеснява корупционни схеми за да ощетява държавния бюджет в полза на олигархични интереси. Той банкята нали не познаваше влади?

    16:19 16.03.2026

  • 61 ганю

    1 1 Отговор
    ЕС ще се разпадне

    16:21 16.03.2026

  • 62 Даа...

    4 0 Отговор
    Горанов ?! 🤣🤣🤣 Явно са се запознали с пожарникаря .
    70% от листата на мyтpaта са хора на пеевски.

    16:23 16.03.2026

  • 63 Умен

    6 0 Отговор
    Още отсега е започнал да се оплаква,че изборите на 19.04. Са фалшифицирани.Този нито може да печели,нито да губи с достойнство.

    16:24 16.03.2026

  • 64 Идеално

    3 0 Отговор
    Си ги строил и така 20 години подредил. И един Магнитски за цвят. Боже пази България. Всички в купом Бял ден да не видите. Вие и вашето потекло.

    16:28 16.03.2026

  • 65 Българин

    2 6 Отговор
    Бойко ще бие руменчо поне с двоен резултат!

    Коментиран от #67

    16:32 16.03.2026

  • 66 Борисов отдавна

    0 1 Отговор

    До коментар #58 от "Дориана":

    Не е деригента.
    Крепят се за пред хората!
    Яко са го стиснали за пинг- по четата!
    Старите кучета не пускат кокала!

    16:34 16.03.2026

  • 67 Наистина

    2 1 Отговор

    До коментар #65 от "Българин":

    Прекръсти се на ени...чар,ако си бълг...рин,си от маа...лата.

    16:35 16.03.2026

  • 68 Надзирател

    5 2 Отговор
    Борисов скоро ще води листата на централния софийски затвор !

    16:37 16.03.2026

  • 69 Мнение

    1 2 Отговор
    Борисов ще бъде арестуван преди изборите и ще бъде закаран в румънски затвор за да не пречи на разследването

    16:43 16.03.2026

  • 70 Гласоподавател

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Варна Морето":

    Той не е владо ,за Борисов той е ВЛАДИ. Защо ли,,??

    16:43 16.03.2026

  • 71 Коментар

    1 1 Отговор
    Направете граждански арест на контрабандиста Борисов, когато видите

    16:45 16.03.2026

  • 72 Сусу Манарата

    0 0 Отговор
    Най-после! Все нови лица.

    16:56 16.03.2026

  • 73 И тогава с...

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Кой си?

    16:58 16.03.2026

  • 74 Две неща

    2 1 Отговор
    трябва да направим на тия избори:
    1. Да накажем Борисов и ГЕРБ.
    2. Да гласуваме за опозицията срещу Радев.

    16:59 16.03.2026

  • 75 Верно ли,

    3 0 Отговор
    че Радев вече си знае номера на бюлетината- 11, преди да бъдат изтеглени?!

    17:01 16.03.2026

  • 76 Нямали някой...

    1 0 Отговор
    Футболист бе?, нямали някой от Челси, Баце нали им е фен, не виждам и Рая Чикиджиан🤔

    17:04 16.03.2026

