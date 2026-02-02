Новини
Васил Върбанов: "Големите и истински протести предстоят"

2 Февруари, 2026

След 10 ноември ние хукнахме след свободата и хляба, но забравихме истината. И престъпниците от сатанинския режим останаха ненаказани

Снимка: БГНЕС
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Автор: Ивайло Нойзи Цветков

ДВ: Омръзна ли ти да протестираш след всички тези години? Срещу какво впрочем протестираш или би протестирал в момента?

Васил Върбанов: Мисля, че големите и истински протести предстоят. Не искам да звучи злокобно, но ми се струва, че страната ни я очакват нови големи изпитания. И точно заради това няма да е лошо повече хора да гласуват на предстоящите избори. На втория въпрос бих отговорил така - протестът е изразяване на несъгласие. Аз отказвам да се съглася с лъжата, лицемерието, кражбите и предателството.

Ние западна държава ли сме? Защото, по моему, сме само формално, но ментално и когнитивно съвсем не - затова и някак детинския обществен дискурс дали сме или не сме.

Европейска държава сме. На Балканите! Хората са шарени, нравите им също. Човек и да иска, не може да избяга от своята същност.

Вярваш ли все още, че десетилетният наш "градски" и прозападен идеал - с всичките му геополитически кусури днес - в крайна сметка ще надделее над ганьовското политическо снишаване и руските хибридни сметки?

Нека не забравяме, че ние сме във война. Може да е хибридна, но е война. В последните четири години тя се ожесточи. Не мога да дам прогноза за крайния ѝ изход. Но с просто око се вижда, че образователната и културна политика на СССР, наложена и провеждана у нас през неговите БКП лакеи след 1944, е с дълготрайни вредни ефекти. Отделно, след 10 ноември ние хукнахме след свободата и хляба, но забравихме истината. И престъпниците от сатанинския режим останаха ненаказани. Техните ларви са заразили всички системи в държавата ни.

"С чего начинается родина" ("Къде започва родината")? Не е ли с това да се отнасяш към нея като към любим близък роднина, че и с прости мили неща, като да е чисто и по възможност да не я крадат, да речем?

Да обичаш родината си за мен е преди всичко да се държиш за културата ѝ. Уви, културната ни и историческа памет е много, много слаба. Целенасочено търся пътищата да се запозная с постиженията на тази култура, които за нашето поколение бяха скрити от гореспоменатото образование. Да прочетеш Яна Язова и Стефан Филипов, да чуеш песните на Георги Шаранков, Алберт Пинкас, Надежда Сотирова и Екатерина Ванкова, да се вдъхновиш от спортните постижения на Вера Петрунова. От военните умения на генерал Колев. И така нататък. Аз наистина обичам родината ни. И то много!

Има ли все още революционен Върбанов в теб - такъв, който би могъл да изригне с необходимия гороломен граждански рев в стил Микаел Окерфелд от "Опет"?

Точно "революционен дух" не мисля, че някога съм имал. Но в последните над 35 години установих, че мирните революции очевидно не работят.

Надеждите са, че Gen Z обръщат "мача". Какво мислиш?

Те и така наречените "локали" също са от това поколение. И този мач явно ще продължи да се играе и след Gen Z. Но е факт, че това са първите българи, които наистина принадлежат на едно глобално поколение. Нали не си мислите, че ние, родените през 60-те, 70-те, 80-те на миналия век в България, Полша или Румъния, можем да бъдем сложени в едно поколение с француците, испанците, британците, холанците или шведите? Живеехме в контрастни светове. Сега не е така. И членовете на това цифрово поколение европейци са много по-близки един с друг. Но добре си спомням, че при една наша среща преди 5-6 години ти казах, че най-добрите години на човешката цивилизация са вече зад гърба ѝ. Днес съм още по-убеден в това.

Измори ли се от провалите на гражданското? Виждаш ли въобще някакъв излаз и ако да, какви да са първите стъпки?

Думата не е "умора". Може би е "омерзение". Те, лошите, са ясни. Виждат се отдалече. Много повече ме притесняват тези, които се опитват да ме убедят, че защитават моите интереси. “Най-голямата хитрост на дявола е да ни убеди, че не съществува", е казал любимият ти Бодлер. Силно впечатление ми прави и това, че за 35 години тези, за които гласувам, очевидно не разбраха, че политиката е изкуство. Как пък един не инвестира в себе си и не отиде в някой голям световен университет да овладее това изкуство? Адвокат, счетоводител, икономист, лекар са чудесни и безкрайно достойни професии, но подготовката за тях очевидно не е достатъчна, за да бъдеш и добър политик. В същото време сред техните опоненти в политическата ни нива има и такива, които съвсем очевидно са дресирани и инструктирани в някакви политически лаборатории. И това прави мача още по-неравностоен. Не съм оптимист.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 нойзи

    16 2 Отговор
    Голям пасквил е това !!

    19:03 02.02.2026

  • 2 Докато нацистка Русия..

    11 15 Отговор
    Съществува и храни всякаква русофилска измет, комунисти, копейки, руски подлоги и предатели, шпиони които дори и не се крият, БПЦ се е превърнала в гнездо на служители на КГБ, и всякакви подлизурковци, докато русофилски търтеи чакат да ги настанят на софрата, некадърници жадни за власт ръководят държавата, губим България, бавно и безславно.

    Коментиран от #10, #12

    19:15 02.02.2026

  • 3 Факт

    7 1 Отговор
    Пак ли?

    19:16 02.02.2026

  • 4 Само да попитам

    7 12 Отговор
    Ако толкова много хора са поискали от бившия президент да се включи в политиката, защо не слезе при десетките хиляди протестиращи с вдигнат юмрук?

    Коментиран от #14

    19:18 02.02.2026

  • 5 Варварка

    4 3 Отговор
    Родината започва с 681

    19:20 02.02.2026

  • 6 Петър Богомилов Богданов-Белия Хакер

    4 8 Отговор
    Велик си, пич !

    19:27 02.02.2026

  • 7 питам

    13 5 Отговор
    Прегледах го по диагонала-не видях нищо освен вмирисани клишета. А бе, аланкоолу, а за генерал Столетов, генерал Гурко и генерал Скобелев защо не искаш да чуеш. Тоя генерал колев какво толкова важно е направил за България. Или ти на всичко гледаш през призмата на русофобията. Като не ти харесват България и Балканите- прав ти път, изчезвай. Хората забравиха какво беше това СССР, а той още ти пречи.

    19:28 02.02.2026

  • 8 Точно

    3 10 Отговор
    Абсолютно вярно е написаното.

    19:29 02.02.2026

  • 9 Красимир Петров

    10 3 Отговор
    Активирана се всички под,логи на Пеевски Борисов..Но,колкото повече плю,ят Радев,толкова повече му се качва рейтинга.

    Коментиран от #11

    19:30 02.02.2026

  • 10 Петър Богомилов Богданов-Белия Хакер

    3 7 Отговор

    До коментар #2 от "Докато нацистка Русия..":

    Велик си , пич ! Благословен да си ! Помагай ми, да ви отърва !

    19:31 02.02.2026

  • 11 ....

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Красимир Петров":

    Пеевски щял да ходи в Кюрдистан

    19:31 02.02.2026

  • 12 Е обясни ми

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Докато нацистка Русия..":

    Как при,, сатрапският режим" как станахме 9млн, а сега колко сме ! И кога гръцки патриарх -фанариот е пял на гръцки в Александър Невски при опело на Български Патриарх?

    19:34 02.02.2026

  • 13 Срещу тиранията

    6 0 Отговор
    Винаги трябва да се протестира! Напоследък искам да протестирам и срещу лицемерието на политиците, които преди избори се кълнат в едно, а след избори търсят начин да се прегрупират!

    19:35 02.02.2026

  • 14 ясно ли ти е

    10 4 Отговор

    До коментар #4 от "Само да попитам":

    Вие от жълтопаветния планктон ще изпитате юмрука на Радев след 2 месеца. Когато решихте да премахвате 3-ти март загубихте 300 000 гласа. Сега Радев ще ви отнеме още 150 000 и ще останете с 10 депутата. В провинцията до сега за вас гласуването беше "анти-герб", а не "за пп-дб".

    19:37 02.02.2026

  • 15 Фен

    1 0 Отговор
    Н а з драве!

    19:50 02.02.2026

  • 16 Аз съм

    3 6 Отговор
    Тоз прехваленият Радев поне ще събере всички отпадъчни продукти от прехода на едно място, да са по-лесни. Сите дъртии муццуни заедно

    19:51 02.02.2026

  • 18 Хаха

    2 0 Отговор
    Тоя що не е в затвора, а впрегнат за жълти центове да брани двете 🐷-расета...

    19:52 02.02.2026

  • 19 ШЕФА

    3 0 Отговор
    Нойзи - Дойче веле срамна история на един некадърник и пияница и най жалката и лъжлива медия в света.

    19:58 02.02.2026

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ХАЙДЕ И ТОЯ ЦЪРВУЛ ТРЪГНА ДА ОБЕСНЯВА
    "КВО Е БЪЛГАРИЯ?"
    ........
    МНОГО ДАСКАЛИ, МАЛКО УМОВЕ :)

    19:59 02.02.2026

  • 21 Хаха

    2 0 Отговор
    Вера Петрунова и "спортни успехи"!?
    Трябваше да включа гугъл търсачка!
    Извинявайте, ама в българската история има далече по-успешни и титолувани спортисти, донесли спортна слава на България по света! Обида към тях е да споменеш в тоя пасквил, че "трябва" да се "вдъхновяваме" от някакви" спортни успехи" на някаква непозната, световнонеизвестна особа, а не например от напусналите ни наскоро Боян Радев и Димитър Пенев...

    20:01 02.02.2026

  • 22 Ами

    1 1 Отговор
    Това с поколението Z се изтърка.
    Очаквам статията за полската земя :)

    20:05 02.02.2026

  • 23 много точно казано

    0 0 Отговор
    "Най-добрите години на човешката цивилизация са вече зад гърба й". Така го чувствам и аз, толкова си прав и за другите си думи. Не съм чувала за теб, докато не прочетох интервюто на ДВ, но ще си ми интересни коментарите ти от сега на сетне. Бъди здрав.

    20:15 02.02.2026