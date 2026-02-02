Васил Върбанов: "Големите и истински протести предстоят"

Автор: Ивайло Нойзи Цветков
ДВ: Омръзна ли ти да протестираш след всички тези години? Срещу какво впрочем протестираш или би протестирал в момента?
Васил Върбанов: Мисля, че големите и истински протести предстоят. Не искам да звучи злокобно, но ми се струва, че страната ни я очакват нови големи изпитания. И точно заради това няма да е лошо повече хора да гласуват на предстоящите избори. На втория въпрос бих отговорил така - протестът е изразяване на несъгласие. Аз отказвам да се съглася с лъжата, лицемерието, кражбите и предателството.
Ние западна държава ли сме? Защото, по моему, сме само формално, но ментално и когнитивно съвсем не - затова и някак детинския обществен дискурс дали сме или не сме.
Европейска държава сме. На Балканите! Хората са шарени, нравите им също. Човек и да иска, не може да избяга от своята същност.
Вярваш ли все още, че десетилетният наш "градски" и прозападен идеал - с всичките му геополитически кусури днес - в крайна сметка ще надделее над ганьовското политическо снишаване и руските хибридни сметки?
Нека не забравяме, че ние сме във война. Може да е хибридна, но е война. В последните четири години тя се ожесточи. Не мога да дам прогноза за крайния ѝ изход. Но с просто око се вижда, че образователната и културна политика на СССР, наложена и провеждана у нас през неговите БКП лакеи след 1944, е с дълготрайни вредни ефекти. Отделно, след 10 ноември ние хукнахме след свободата и хляба, но забравихме истината. И престъпниците от сатанинския режим останаха ненаказани. Техните ларви са заразили всички системи в държавата ни.
"С чего начинается родина" ("Къде започва родината")? Не е ли с това да се отнасяш към нея като към любим близък роднина, че и с прости мили неща, като да е чисто и по възможност да не я крадат, да речем?
Да обичаш родината си за мен е преди всичко да се държиш за културата ѝ. Уви, културната ни и историческа памет е много, много слаба. Целенасочено търся пътищата да се запозная с постиженията на тази култура, които за нашето поколение бяха скрити от гореспоменатото образование. Да прочетеш Яна Язова и Стефан Филипов, да чуеш песните на Георги Шаранков, Алберт Пинкас, Надежда Сотирова и Екатерина Ванкова, да се вдъхновиш от спортните постижения на Вера Петрунова. От военните умения на генерал Колев. И така нататък. Аз наистина обичам родината ни. И то много!
Има ли все още революционен Върбанов в теб - такъв, който би могъл да изригне с необходимия гороломен граждански рев в стил Микаел Окерфелд от "Опет"?
Точно "революционен дух" не мисля, че някога съм имал. Но в последните над 35 години установих, че мирните революции очевидно не работят.
Надеждите са, че Gen Z обръщат "мача". Какво мислиш?
Те и така наречените "локали" също са от това поколение. И този мач явно ще продължи да се играе и след Gen Z. Но е факт, че това са първите българи, които наистина принадлежат на едно глобално поколение. Нали не си мислите, че ние, родените през 60-те, 70-те, 80-те на миналия век в България, Полша или Румъния, можем да бъдем сложени в едно поколение с француците, испанците, британците, холанците или шведите? Живеехме в контрастни светове. Сега не е така. И членовете на това цифрово поколение европейци са много по-близки един с друг. Но добре си спомням, че при една наша среща преди 5-6 години ти казах, че най-добрите години на човешката цивилизация са вече зад гърба ѝ. Днес съм още по-убеден в това.
Измори ли се от провалите на гражданското? Виждаш ли въобще някакъв излаз и ако да, какви да са първите стъпки?
Думата не е "умора". Може би е "омерзение". Те, лошите, са ясни. Виждат се отдалече. Много повече ме притесняват тези, които се опитват да ме убедят, че защитават моите интереси. “Най-голямата хитрост на дявола е да ни убеди, че не съществува", е казал любимият ти Бодлер. Силно впечатление ми прави и това, че за 35 години тези, за които гласувам, очевидно не разбраха, че политиката е изкуство. Как пък един не инвестира в себе си и не отиде в някой голям световен университет да овладее това изкуство? Адвокат, счетоводител, икономист, лекар са чудесни и безкрайно достойни професии, но подготовката за тях очевидно не е достатъчна, за да бъдеш и добър политик. В същото време сред техните опоненти в политическата ни нива има и такива, които съвсем очевидно са дресирани и инструктирани в някакви политически лаборатории. И това прави мача още по-неравностоен. Не съм оптимист.
1 нойзи
19:03 02.02.2026
2 Докато нацистка Русия..
Коментиран от #10, #12
19:15 02.02.2026
3 Факт
19:16 02.02.2026
4 Само да попитам
Коментиран от #14
19:18 02.02.2026
5 Варварка
19:20 02.02.2026
6 Петър Богомилов Богданов-Белия Хакер
19:27 02.02.2026
7 питам
19:28 02.02.2026
8 Точно
19:29 02.02.2026
9 Красимир Петров
Коментиран от #11
19:30 02.02.2026
10 Петър Богомилов Богданов-Белия Хакер
До коментар #2 от "Докато нацистка Русия..":Велик си , пич ! Благословен да си ! Помагай ми, да ви отърва !
19:31 02.02.2026
11 ....
До коментар #9 от "Красимир Петров":Пеевски щял да ходи в Кюрдистан
19:31 02.02.2026
12 Е обясни ми
До коментар #2 от "Докато нацистка Русия..":Как при,, сатрапският режим" как станахме 9млн, а сега колко сме ! И кога гръцки патриарх -фанариот е пял на гръцки в Александър Невски при опело на Български Патриарх?
19:34 02.02.2026
13 Срещу тиранията
19:35 02.02.2026
14 ясно ли ти е
До коментар #4 от "Само да попитам":Вие от жълтопаветния планктон ще изпитате юмрука на Радев след 2 месеца. Когато решихте да премахвате 3-ти март загубихте 300 000 гласа. Сега Радев ще ви отнеме още 150 000 и ще останете с 10 депутата. В провинцията до сега за вас гласуването беше "анти-герб", а не "за пп-дб".
19:37 02.02.2026
15 Фен
19:50 02.02.2026
16 Аз съм
19:51 02.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Хаха
19:52 02.02.2026
19 ШЕФА
19:58 02.02.2026
20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
"КВО Е БЪЛГАРИЯ?"
........
МНОГО ДАСКАЛИ, МАЛКО УМОВЕ :)
19:59 02.02.2026
21 Хаха
Трябваше да включа гугъл търсачка!
Извинявайте, ама в българската история има далече по-успешни и титолувани спортисти, донесли спортна слава на България по света! Обида към тях е да споменеш в тоя пасквил, че "трябва" да се "вдъхновяваме" от някакви" спортни успехи" на някаква непозната, световнонеизвестна особа, а не например от напусналите ни наскоро Боян Радев и Димитър Пенев...
20:01 02.02.2026
22 Ами
Очаквам статията за полската земя :)
20:05 02.02.2026
23 много точно казано
20:15 02.02.2026