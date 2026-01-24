Новини
ПП-ДБ и Радев: само не и нова "сглобка"

24 Януари, 2026

В последните години Румен Радев използваше президентската институция като личен трамплин. И голямата задача пред ПП-ДБ сега е да не падат в неговия щедро отворен капан.

ПП-ДБ и Радев: само не и нова "сглобка" - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Ивайло Нойзи Цветков:

Толкова е просто, че и предубеден политически телевизионен коментатор е в състояние да го разбере: ПП-ДБ в момента имат само една свръхкогнитивна задача - да не попаднат в щедро отворения капан, наречен "Румен Радев".

Само не и нова "сглобка"

Т.е. ПП-ДБ да не попаднат в метаутопията на Радев, да отстояват докрай евроатлантическата посока въпреки търканията в колективния Запад и да не влизат в нов вид сглобка, само и само защото уж имат общ противник. Още повече, че Радев ще откъсне безмилостно гласове включително и от демократичната периферия. Той вече се опита да си присвои протеста, въпреки че не се показа дори на прозореца през декември, този наш Хелмут фон Молтке.

Веднага впрочем се сетих и за "Meet El Presidente", една по-неизвестна песен на несправедливо смятаните за "лековати" поп гении "Дюран Дюран", която иронизира голямата дясна икона Тачър - т.е. че от всички красиви тогавашни приказки на късната Маги, тя всъщност се превръща в нещо като ултрадесен егоистичен диктатор на уж демократична почва. И сега, когато ТАСС изквичаха радостно и прогнозираха, че Радев ще е следващият премиер, се сещам за същите карти на масата. Избирателите на ПП-ДБ не бива да допускат никога нова сглобка с идеологически противник по целесъобразност, още повече от генеалогично отблъскващ политически и културен порядък.

Радев от години плете своята парламентарна кошница

Ясно ми се вижда: отстоява се докрай евроатлантическата хоругва, дори да боли като колянна става, в която влиза ей такава недемократична игла и скърцаш със зъби.

Иглата е и мета-събуждането - стига с безплодното бръждене за "превзетата държава", има съвсем нов мамник, чисто нова "хищна птица", която иска всичко. Срещу това са се борили в либералната демокрация, та и още от реалното дисиденство на соца. Както викат древните римляни - cave canem, т.е. пазете се от "злото куче", защото то не се подчинява на рациото, а ще опита да заграби цялата власт с устрема на бултериер, преждевременно скъсал веригата.

И тогава позитивите от протеста могат да се размият. Защото Радев не е нов играч - в последните 6 години поне, дори извън служебните правителства, този човек се изказваше единствено и само политически, дезертирайки от ролята си на обединител и президент, т.е. постепенно оплитайки своята бъдеща парламентарна кошница.

Президентската институция бе сведена до личен трамплин

А сега да бъдем и малко концептуалисти. По моему ПП-ДБ трябва: да кажат да, той трябваше реално да ни подкрепи истински още по времето на вдигнатия юмрук срещу Гешев и Борисов и тогава да излезе, а не след това бавно и полека да си тъче паяжината чрез служебните правителства. Поне от 6 години насам той да факто денонсира президентската институция със злощастно политическо антиговорене - "заядлив спам", включително в новогодишните обръщения.

Това е човек, който до момента използва институционалността за личен трамплин - т.е. хем вид недозрейка, на която сякаш и омръзна от президентството и избра друга игра на конзолата, хем нов строг на вид "държавник". А всъщност често напомняше и Алеков герой, който внимателно нагласяше всичко така, че да предложи мускалчета на относително голяма и вечно недоволна от себе си и света част от населението. Той се е качил на сърфа, без да му пука, че няма готови структури по места. Въпреки това е способен да вземе поне 85 депутати още сега - ей така просто, защото българинът не гласува за политики и евентуално осмислено бъдеще, а за ичиргу боил.

Не забравяйте генезиса на Радев

Ерго, има опасност големият декемврийски протест да стане електорална жертва на "вълната Радев". Не в частта Gen Z, те прекрасно разбират, че това е поредният чичо, който не им говори нищо. Проблемът е как демократичните сили ще пробват да се възстановят от този шок, тъкмо когато с основание точно те очакваха вълна, а сега може да останат да шляпат из прибоя. Сглобка с Радев може да е политически край на коалицията ПП-ДБ в този ѝ вид.

И ако аз бях ПП-ДБ, бих припомнил на Радев, който се прави на по-невинен от току-що родената Афродита, че а) има аморален политически генезис, свързан с чужда и вражеска държава по политическо и всякакво рождение, и б) от поне 6 години активно се меси в инструменталната политика, макар и седнал на оградата. Другият вариант е да имаме относително честна демократична политическа общност, дори и с това лидерство, която наистина да се окаже в състояние да отстоява себе си опозиционно, смело и според заявените отдавна ценности. А дано, ама надали.


Оценка 3.4 от 15 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мнение

    8 4 Отговор
    ПП-ДБ няма как да попаднат в капана на Румен Радев. Той искаше те да изпълняват каквото той каже, безприкословно и това ги раздели.

    10:03 24.01.2026

  • 2 Щетко Щетов

    12 0 Отговор
    От сутрин до вечер по всички медии се леят мечти, опасения, празни мнения и прочие бял шум, кото просто запълват времето и хранят паразитната прослойка на лаладжиите. Нероден Петко нито се интересува, нито разбира това непрестанно боботене. Когато се роди, осъзнае, изправи, тогава да го анализират, но това денонощно хвърляне на боб, вече дразни!

    10:05 24.01.2026

  • 3 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    9 1 Отговор
    Тоя пак се е насвяткал....време ти е да последваш Терзийски в пътя му към вечността....
    Нещастен алкохолик!

    10:06 24.01.2026

  • 4 Дориана

    10 0 Отговор
    Предателските партии БСП ОЛ и ИТН, на които много им се услади властта и станаха дебели патерици на Борисов и Пеевски излизат от Парламента падат надолу под чертата. Така, че сглобка с тях вече никога няма да има.

    10:06 24.01.2026

  • 5 Анализатор

    4 2 Отговор
    Авторът предупреждава, че Радев използва президентската институция като трамплин за политическо влияние, а ПП-ДБ трябва да внимават да не попаднат в „нова сглобка“, която би могла да разреди тяхната идентичност и подкрепата на избирателите.

    10:06 24.01.2026

  • 6 Конкретно

    4 2 Отговор
    Радев плете политическа „кошница“, а ПП-ДБ рискуват да се загубят в ново партньорство с него.

    10:07 24.01.2026

  • 7 Механик

    11 2 Отговор
    Да де, ама точно Нойзи и Дойчевеле преди доста време ни убеждаваха какво хубаво нещо е сглобката и как тя се явява жизнена необходимост за българската държава.

    10:10 24.01.2026

  • 8 Истината

    4 1 Отговор
    ПП-ДБ трябва да избегнат метаутопията на Радев, да отстояват докрай евроатлантическата посока, въпреки търканията с колективния Запад, и да не влизат в нов вид коалиция само защото уж имат общ противник. Особено като се има предвид, че Радев ще откъсне гласове дори от демократичната периферия.
    Той вече се опита да присвои протеста, въпреки че не се показа на прозореца през декември на масовите протести. Къде беше Радев тогава, криеше се в президентството като мишка.

    10:11 24.01.2026

  • 9 Подозрителен

    2 2 Отговор
    Избирателите на ПП-ДБ не бива да допускат нова сглобка с идеологически противник по целесъобразност, особено от гледна точка на политическа и културна неприязън.

    10:12 24.01.2026

  • 10 Истината

    2 2 Отговор
    Радев от години плете своя парламентарна кошница. Отстояването на евроатлантическата хоругва е болезнено, но необходимо – въпреки че в нея се намесва „иглата“ на мета-събуждането. Стига с безплодното говорене за „превзетата държава“ – има нова, агресивна политическа фигура, която цели всичко. Срещу това са се борили в либералната демокрация, още от дисиденството на соца. Както казват древните римляни: cave canem – пазете се от „злото куче“, което не се подчинява на разума и ще се опита да завземе властта с устрема на бултериер. В този случай позитивите от протеста могат да се размият.

    10:12 24.01.2026

  • 12 Шарлатанчетата на Прокопа, Пеев и Буци

    3 2 Отговор
    са нaачкaни от страх.

    10:15 24.01.2026

  • 13 нннн

    5 1 Отговор
    Значи, ППДБ могат да попадат в капана и сглобката на Боко и Шиши, но на Радев не бива? Радев хич няма да потърси ШАРЛАТАНИТЕ, които плюха на Конституцията и му орязаха пълномощията. Ще прибере само избирателите им !

    10:16 24.01.2026

  • 14 ?????

    3 1 Отговор
    ПП-тата упорито се самоунищожават и никой не може да им попречи.
    Мисля обаче че Баце ще направи опит да ги спаси и да ги прикотка с евроатлантически ценности.

    Коментиран от #16

    10:16 24.01.2026

  • 15 Владо

    4 0 Отговор
    пиянка, отново един и същ пасквил, постоянни препратки насам - натам, за да демонстрираш интелект. Без думата, ерго, не минаваш, чуждици, измислени думи и помпозност на всеки ред. Разбира се, всеки има право на мнение, нали това е демокрацията, но точно ти да се правиш на голям моралист, някак не се връзва, всички са запознати с делата ти и това е само което е излязло в пространството, не ми се мисли, колко пъти си карал пиян, потенциален убиец!

    10:24 24.01.2026

  • 16 Мурка

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "?????":

    евроатлантическите ценности в лева или евро ги виждаш

    10:26 24.01.2026

  • 18 е..........

    3 0 Отговор
    Трудно и изморително е в събота сутрин някой да чете толкова дълги словоизлияния. Аз не можах.

    10:31 24.01.2026

  • 19 Стар бър дак

    1 0 Отговор
    И нови к у . в и, това е "новия" проект на кукловодите, кълви народе

    10:34 24.01.2026

  • 20 Тунтун

    1 0 Отговор
    Изтрезня ли, Ивко?! Колата да идеш сам да дадеш, като си толкова принципен!

    10:36 24.01.2026

  • 21 шубе

    0 0 Отговор
    шубеееееее!🤣🤣🤣

    10:41 24.01.2026

  • 22 Все тая

    0 0 Отговор
    Ивайльо …. И ти не знаеш какво искаш да кажеш. Парламентарно представените партии дотук всеки си е лягал със всеки ( сглобявал) и не се сещам някой да е подобрил икономическата обстановка, здравеопазването и т.н. Всички са имали възможност да направят нещо😉
    GenZ … без коментар. Лоботомия

    10:41 24.01.2026