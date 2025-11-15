Новини
А ако Русия нападне България?
  Тема: Украйна

А ако Русия нападне България?

15 Ноември, 2025 06:01

Ами ако руски дронове полетят над нашето черноморско крайбрежие? Имате ли чувството, че нашето правителство ще реагира адекватно? А Радев?

Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Ивайло Нойзи Цветков:

Ръководителят на Бундесвера ген. Бройер наскоро каза, че по отношение на войната в Украйна има опасност ЕС да изпусне "наратива" в изявленията на Путин, т.е. да не прочете "дребния шрифт" - Русия сериозно смята, че може да нападне натовска държава , без да се интересува от член 5. Бившият външен министър на Германия Зигмар Габриел сякаш го допълни в отделно изявление, че Западът е подценил Путин още преди 2014 година и това е най-голямата грешка на ЕС.

Да, ние можем да се смеем до припадък на първия руски хуманоиден "алкоробот" (както те самите си го нарекоха шеговито в YouTubе, "получилось как всегда" и т.н.), но извън дигиталните смешки съществуват и реални сериозни въпроси.

Балтийските държави са мишена

След близо 4 години нашествие на Русия в Украйна, възниква например следното тревожно питане: възможно ли е Западът, включително самоуверената Тръмпова администрация, да недоразбира путинското мислене, да неглижира собствените си разузнавателни рапорти? И сякаш да не възприема като сериозна концепцията за "known future", завещана ни от хора като строителите на следвоенна Германия Курт Шумахер и Лудвиг Ерхард - че когато всички аргументи против са изчерпани, е "най-вероятно да стане най-вероятното"?

Т.е. тук се налага едно скептическо философско допускане - че "най-вероятното на най-вероятното" е Путин да нападне балтийските държави (според анализите на "Уолстрийт Джърнъл" и още редица наблюдатели ). Отначало с отделни дронови инциденти , а после - спрямо нервичките на НАТО - и с евентуалната трагически позната пълна офанзива. Не за друго, а защото в Путиновото мисловно построение на света трите балтийски държави са част от "съветското наследство" и опростено казано - той ги смята за временно отлъчили се.

А ако руски дронове полетят над България?

Вече разбирате ли накъде ви водя? Познайте коя държава в самия стратегически ъгъл на Югоизточна Европа също е част от "изконното жизнено пространство" на постсъветизма, че и на късната руска империя. Владимир Владимирович далеч по-лесно би преглътнал формалната "самоотлъчка" на, да речем, Туркменистан, отколкото геополитическите загуби в Източна и Северна Европа, които станаха аванпостове на НАТО.

С други думи, как Путин си представя следващите свои милитаристични ходове и по-важното, къде е България? Ограждат ли ни и нас с червен флумастер на европейската карта на стената в Министерство на отбраната на Руската федерация?

Неслучайно започнах с предупреждението на ген. Карстен Бройер - неоимперското руско мислене е теоретически предвидимо, а практически не. Множество културни и исторически фактори пречат на западния колективен ум да схване руския "modus cogitandi", както впрочем се видя и от цялото общуване на Тръмп с Путин . "Ето ти червения килим в Аляска, ти си велик лидер, обещал съм да оправя тоя свят, а пък от всичко най-много искам Нобела за мир", сякаш изпрати негласно послание американският президент. "Паживьом, увидим, гопник" (това оригинално е петербургската дума за непълнолетен престъпник, който иска да го приемат в мафията), сякаш му отговори Путин, подсмихвайки се под мустак.

И аз сега си сънувам и се стряскам: ами ако руски дронове полетят над нашето черноморско крайбрежие? Имате ли чувството, че сегашното правителство, което се "бори" с казуси като "Лукойл" като да не казвам кое с какво, ще реагира адекватно, или пък че то веднага би съблякло довчерашния евроатлантически костюм, за да се види отдолу тениска с принт "Россия"? Или че Радев окончателно ще трябва да надене метафоричната рубашка и да се поклони на своя батюшка, който ни е зашил като "предателска и вражеска държава", която там нещо се е объркала в геополитическата си ориентация през последните 25 години?

Въпросът не е "дали", а "кога"

Добре де, забавлявам ви за малко, но ето пак по-сериозно. Рюте, шефът на НАТО, също се изяви наскоро - че северноатлантическият пакт трябва да е готов за нападение от Русия в следващите 5 години. Зеленски онзи ден каза нещо в същия смисъл - че руснаците искат "европейска война" до 2030-та . Оттам пак изниква концепцията за споменатото “known future" и че въпросът с Путин отдавна вече не е "дали", а "кога". Определени военни анализатори сякаш пратиха тревожен "туит" - в концептуалното бъдеще на войната все повече намалява значението на човешкия фактор и съответно, все повече нараства това на технологичния.

Знаем, че военните не са най-бързите умове на света, но тук си струва да почнем да се притесняваме. Т.е. не бива да подценяваме развитието на технологиите - както впрочем се вижда и в паралелната дронова война в Украйна . Тук ще припомня един великолепен британски анализатор - Андрю Мойнън, който каза, че евроатлантическата общност не си даде сметка за какво става дума и не реагира при руското анексиране на Крим , а също и при намесата на Путин в сирийската гражданска война на страната на Башар Асад .

И вероятно най-тъпото от страна на Запада се корени основно в трагично закъснелите санкции (по-голямата част от тях не работят, първо, защото няма реален консенсус по тях, и второ, защото Путин - пак подсмихвайки се под мустак - намира начини да ги заобиколи ). Предстои да видим какво реално ще се случи с петрола, но всичко дотук ни води към извода за позиционна икономическа война, която наглед поне няма как да бъде спечелена, а руската агресия - овладяна.

Под "овладяна" разбирам вероятни отстъпки от територията на Източна Украйна, но също така не мога да се обзаложа, че Путин не би посегнал не само на балтийците, но и на Молдова, и на... не смея да го допиша. Това е трудна прогностика, защото стратегията на Русия, ако изобщо е разгадаема, прилича на палимпсест - т.е. първо сме се разбрали едно, с уговорка, но после трием клаузите и на същите листа пишем нещо ново, за което не сме се разбирали. И това вероятно ще се потвърди и при втората евентуална среща Тръмп-Путин.

А къде е България?

А къде сме ние, уж скромните, но изящно крадливи българи, разпищолени, разглезени от десетилетията без война? Как къде - отново разкрачени между два свята , като най-красивата жаба от вица.

От тези два свята единият е излишен, както казваше преди век Смирненски, макар и в друг контекст. И аз, както и босоногото дете в мен, не бих сложил и 10 евро на "русский мир", въпреки че днешна Русия е сред водещите държави по харчене на процент от вътрешния брутен продукт за военни цели (над 7%, за сравнение - за САЩ е 3,42%).

Като цяло: България не изглежда притеснена от нищо външнополитическо, твърде заета да превръща публичните си разходи в корупционен капитал на трима-четирима.

Но винаги стои анти-параболата "ами ако" – и тогава ще сме въоръжени предимно с Вазовото разомагьосване от Русия и огорчение тип "о, братя славянски, защо сте дошли на полята балкански, немили неканени гости?"

Вот так, ребята. ("Ето така, момчета.")


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сандо

    40 8 Отговор
    Бягай,Нойзи,бягай,преди да си оцапал гащите!

    06:03 15.11.2025

  • 2 Гарантирано на 100%

    45 8 Отговор
    Нито една българска пушка няма да пукне срещу Освободителя от османско робство.

    06:04 15.11.2025

  • 3 Путин

    34 5 Отговор
    няма шанс! България има един боен самолет!

    06:06 15.11.2025

  • 4 Перо

    6 45 Отговор
    Слава Украина и президент Зеленски

    06:08 15.11.2025

  • 5 Наистина

    3 13 Отговор
    Запряна ще спре Путин !

    Коментиран от #10

    06:09 15.11.2025

  • 6 побърканяци

    31 6 Отговор
    Западът е полудял с обсесията си за война. Двойно даже като си въобразява, че това ще бъде конвенционална война.Тройно даже в бъртвежите си, че ще я спечели.

    06:11 15.11.2025

  • 7 Ф16..

    28 3 Отговор
    И за какво да го прави, бе леш.петчо?
    За са ни вземат ракията ли? Щото другото задняците вече го окрадоха

    06:16 15.11.2025

  • 8 Морски

    26 3 Отговор
    Аве алкохолик и наркоман,не ни трябва твоето мнение!

    06:24 15.11.2025

  • 9 факти

    18 2 Отговор
    и тоя огладня

    06:27 15.11.2025

  • 10 Вервайте

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Наистина":

    Така е !

    06:32 15.11.2025

  • 11 Съдията

    20 1 Отговор
    А ако ползваше по-качествени алкохол и дрога, можеше и да не ти е такъв миш-маш в главата. И все пак проверявай всяка вечер преди лягане дали Путин не се крие под леглото ти.😂

    06:34 15.11.2025

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 5 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    06:36 15.11.2025

  • 13 ще ги чакаме на дунава

    14 2 Отговор
    русия ни е освободила цели два пъти!!
    веднъж през 1878 и пак през 1945
    прадядо ми ги е посрещнал с хляб и сол!
    моя дядо ги е посрещнал с хляб и сол!
    сега е мой ред и ас да ги посрещна със хляб и сол!

    06:36 15.11.2025

  • 14 Главно Дъ

    14 1 Отговор
    Не можеш да нападнеш нещо, което няма съпротивителни сили. Можеш само да го заплюеш.

    06:37 15.11.2025

  • 15 капитан ПЕТКО ВОЙВОДА !

    13 1 Отговор
    "И с тояга не можете изби любовта на българина към Русия"
    От защитна реч пред съда във Варна на Капитан Петко Киряков - Войводата.
    Погубен от продажника Стефан Стамболов и турчина Спас Турчев АНА ТЕМА!

    06:38 15.11.2025

  • 16 Нойзи що

    9 2 Отговор
    Не си гледаш чашката и чертичките,а се напиняш да ръсиш мозък? Къркай си тихо и не шофирай

    06:38 15.11.2025

  • 17 оня с коня

    10 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    06:39 15.11.2025

  • 18 Да бе

    13 1 Отговор
    Ами ако България вземе, че нападне Русия? Само глупост след глупост тука.!

    06:39 15.11.2025

  • 19 Хсхсхах

    9 1 Отговор
    ШвабскитеСвинеСаИдиоти

    06:41 15.11.2025

  • 20 Хи хи хи . Голям майтап !

    10 1 Отговор
    Дойче зеле , ако РУСИЯ нападне България да му мислят мара , помака , стайков .....че голямо плюене плюха срещу РУСИЯ !!!!!

    Коментиран от #22

    06:42 15.11.2025

  • 21 ако руски дронове полетят над България

    4 0 Отговор
    А ако руските тактически ракети с ядрено оръжие полетят към завода ни за барут? Към единствената ни рафинерия? Към атомната ни централа? Досега не е извършван удар с ядрено оръжие по атомна централа. Дали ща има вторична реакция на горивото? Отговорът е да! Обвивката на цар бомба е от уран 238. От българите ще останат живи само емигрантите в САЩ.

    Коментиран от #25

    06:46 15.11.2025

  • 22 Мара съм и съм на магистралата

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "Хи хи хи . Голям майтап !":

    Не могат ме намерят Руснаците никога ! А ако ме намерят ще съм без гащи и готовоооо !!!

    06:47 15.11.2025

  • 23 оня с коня

    5 0 Отговор
    евроатлантициии, може да оближете соленитеМЪДЯ на император ПУТИН

    06:47 15.11.2025

  • 24 Хайо

    6 0 Отговор
    И какво ще прави Русия в България ? Една пропаднала ,ограбена държава? Армия ли имаме ? Икономика ли имаме ? Какво имаме освен 80% народ който обича Русия и 20% промито мозъци .

    06:48 15.11.2025

  • 25 оня с коня

    0 4 Отговор

    До коментар #21 от "ако руски дронове полетят над България":

    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    06:48 15.11.2025

  • 26 Параной Патологин

    5 0 Отговор
    Има и по зле от мене. Параноята вече е новия ковид.

    06:49 15.11.2025

  • 27 До списвача на тази боза

    3 0 Отговор
    Няма страшно ,имаме един самолет който ще го бутат да запали и с този страшен самолет руснаците едва ли ще се осмелят да нападнат България .Да не говорим и за трите надуваеми лодки които ни подариха Сащ ,само от вида им ще избягат лошите руснаци .Аман от ИД...ти

    06:50 15.11.2025

  • 28 Полковник от резерва .

    2 0 Отговор
    Българската армия е на ниво 0 .Обзалагам се ,че с една рота който са воювали в Украйна 3 години ,България ще капитулира точно за седмица .Не е нужно повече армия да изпраща Русия към България .Това е самата истина за съжаление .Повечето военни са с килограмите на Тиквата и прасето .

    06:52 15.11.2025

  • 29 Хи хи

    2 0 Отговор
    А наште тагаренковци дали вече копаят мишите дупки да се крият от Путин ??

    06:56 15.11.2025

  • 30 Баба

    2 0 Отговор
    Не мога да намеря никаква логика....защо Русия трябва да нападне България?
    Защо да не нападне Турция....примерно.
    Ако целта е Черноморието ...те вече имат излаз.
    Ако искат по голяма брегова ивица...Ами те воюват вече четвърта година.
    Защо и е нов по отдалечен фронт и то с държава от НАТО.

    06:57 15.11.2025

  • 31 сеянинь..

    2 0 Отговор
    Смешковци,какво ще дири масква в една обрулена без икономика и пъна с корупция държава,влезнахме у пакто-останахме без армия,влезнахме в юръпо-по бедност и смъртност сме първи,сега ще ни вземат и скатаните левчета-че требва да ги извадиме на светло-за да ни дадат от изкуствената валута

    06:59 15.11.2025

  • 32 Ако ни нападнат

    2 0 Отговор
    само КАТ може да ги спре

    07:00 15.11.2025

  • 33 Гошо

    1 0 Отговор
    Още един параноик!....

    07:00 15.11.2025

  • 34 Багерист

    0 0 Отговор
    Правителството заглавие е Ако Русия реши да завземе територията България!
    И отговора който тормози запада , е че не се знае местното население на чия страна ще е!

    07:02 15.11.2025

  • 35 Чакала

    0 0 Отговор
    В Аляска този въпрос беше решен.
    А ти мисли къде ще бягаш, че не останаха много места по света, а там където още може нещат гольовци.

    07:05 15.11.2025