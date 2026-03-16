Активират механизма за помощ при скъпите горива до края на месеца

До края на месеца ще бъде активиран механизмът за подкрепа на домакинствата заради поскъпването на горивата, като помощта ще се превежда директно по банковите сметки на хората. Това разкри пред "Тази сутрин" по бТВ служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов.
По думите му механизмът е разработен от междуведомствена работна група към Министерския съвет на България с участието на различни институции, включително Национална агенция за приходите. Той предвижда финансова помощ за хора с по-ниски доходи, ако се установи трайна тенденция на поскъпване на горивата, припомня news.bg.
Подкрепата ще бъде в размер на около 20 евро на месец за автомобил. Право на нея ще имат физически лица със средномесечен доход до два пъти линията на бедност. В момента линията на бедност е около 390 евро, което означава, че помощта ще могат да получат хора с доход до около 780 евро месечно.
"Ако приемем, че средният месечен разход за гориво на едно домакинство е около 100 евро, а цените се увеличат с около 20%, това означава допълнителен разход от приблизително 20 евро. Затова и помощта е в този размер", обясни Адемов.
Помощта ще бъде предоставяна автоматично и хората няма да подават заявления. Данните за доходите ще се проверяват чрез базите на Националната агенция за приходите. Ако в едно семейство има повече автомобили, регистрирани на различни лица, е възможно всеки собственик да получи по 20 евро.
Социалният министър подчерта, че мярката ще действа толкова дълго, колкото се задържи тенденцията на високи цени на горивата.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
09:39 16.03.2026
09:39 16.03.2026
09:40 16.03.2026
09:40 16.03.2026
09:41 16.03.2026
До коментар #6 от "Оди у Русиа":Скоро ЕС ще се разложи /разпадне /
09:44 16.03.2026
09:49 16.03.2026
До коментар #5 от "Лесно се проверява":Може ли да има нещо общо с това, че Русия продава бензин който е произвела от петрол който сама добива?
За справка- в Русия ДДС-то е по-високо от вашето + също има акциз, макар и по-нисък... У вас държавата прибира 55% от цената която плащате под формата на акциз и ддс... При €1,50 за литър дизел държавата директно взима около 60 цента и дори така вашите горива са по-скъпи от тези в Русия...
Ако махнем руските данъци разликата пак става около 3 пъти- значи разликата си идва чисто от себестойност на производството...
09:51 16.03.2026
09:53 16.03.2026