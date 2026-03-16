Активират механизма за помощ при скъпите горива до края на месеца

До края на месеца ще бъде активиран механизмът за подкрепа на домакинствата заради поскъпването на горивата, като помощта ще се превежда директно по банковите сметки на хората. Това разкри пред "Тази сутрин" по бТВ служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов.

По думите му механизмът е разработен от междуведомствена работна група към Министерския съвет на България с участието на различни институции, включително Национална агенция за приходите. Той предвижда финансова помощ за хора с по-ниски доходи, ако се установи трайна тенденция на поскъпване на горивата, припомня news.bg.

Подкрепата ще бъде в размер на около 20 евро на месец за автомобил. Право на нея ще имат физически лица със средномесечен доход до два пъти линията на бедност. В момента линията на бедност е около 390 евро, което означава, че помощта ще могат да получат хора с доход до около 780 евро месечно.

"Ако приемем, че средният месечен разход за гориво на едно домакинство е около 100 евро, а цените се увеличат с около 20%, това означава допълнителен разход от приблизително 20 евро. Затова и помощта е в този размер", обясни Адемов.

Помощта ще бъде предоставяна автоматично и хората няма да подават заявления. Данните за доходите ще се проверяват чрез базите на Националната агенция за приходите. Ако в едно семейство има повече автомобили, регистрирани на различни лица, е възможно всеки собственик да получи по 20 евро.

Социалният министър подчерта, че мярката ще действа толкова дълго, колкото се задържи тенденцията на високи цени на горивата.