Новини
България »
Активират механизма за помощ при скъпите горива до края на месеца

Активират механизма за помощ при скъпите горива до края на месеца

16 Март, 2026 09:38 528 10

Механизмът е разработен от междуведомствена работна група към Министерския съвет на България с участието на различни институции, включително Национална агенция за приходите

Активират механизма за помощ при скъпите горива до края на месеца - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

До края на месеца ще бъде активиран механизмът за подкрепа на домакинствата заради поскъпването на горивата, като помощта ще се превежда директно по банковите сметки на хората. Това разкри пред "Тази сутрин" по бТВ служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов.

По думите му механизмът е разработен от междуведомствена работна група към Министерския съвет на България с участието на различни институции, включително Национална агенция за приходите. Той предвижда финансова помощ за хора с по-ниски доходи, ако се установи трайна тенденция на поскъпване на горивата, припомня news.bg.

Подкрепата ще бъде в размер на около 20 евро на месец за автомобил. Право на нея ще имат физически лица със средномесечен доход до два пъти линията на бедност. В момента линията на бедност е около 390 евро, което означава, че помощта ще могат да получат хора с доход до около 780 евро месечно.

"Ако приемем, че средният месечен разход за гориво на едно домакинство е около 100 евро, а цените се увеличат с около 20%, това означава допълнителен разход от приблизително 20 евро. Затова и помощта е в този размер", обясни Адемов.

Помощта ще бъде предоставяна автоматично и хората няма да подават заявления. Данните за доходите ще се проверяват чрез базите на Националната агенция за приходите. Ако в едно семейство има повече автомобили, регистрирани на различни лица, е възможно всеки собственик да получи по 20 евро.

Социалният министър подчерта, че мярката ще действа толкова дълго, колкото се задържи тенденцията на високи цени на горивата.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Роки

    6 1 Отговор
    Механизмът за помощ ще бъде - консултация при психолог от ПП-ДБ в хижа "Петрохан"

    09:39 16.03.2026

  • 2 Цомчо Плюнката

    4 1 Отговор
    Руският петрол пуска 3 пъти повече бензин.

    09:39 16.03.2026

  • 3 Внимавайте

    0 0 Отговор
    Пазете се, че активираме !

    09:40 16.03.2026

  • 4 Кухоглава копейка

    1 2 Отговор
    Ще се мриееее.

    09:40 16.03.2026

  • 5 Лесно се проверява

    7 1 Отговор
    В Русия бензин 73 цента дизел 81 а в ЕС по 3-4
    Що така

    Коментиран от #6, #9

    09:41 16.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Не бе умник

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Оди у Русиа":

    Скоро ЕС ще се разложи /разпадне /

    09:44 16.03.2026

  • 8 А Как ще обезщетиш хората които трябва д

    3 1 Отговор
    А Как ще обезщетиш хората които трябва да плащат за външна услуга ползващи горива !

    Циганин Смотан !

    Пак Привилегии !

    09:49 16.03.2026

  • 9 ои8уйхътгрф

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Лесно се проверява":

    Може ли да има нещо общо с това, че Русия продава бензин който е произвела от петрол който сама добива?

    За справка- в Русия ДДС-то е по-високо от вашето + също има акциз, макар и по-нисък... У вас държавата прибира 55% от цената която плащате под формата на акциз и ддс... При €1,50 за литър дизел държавата директно взима около 60 цента и дори така вашите горива са по-скъпи от тези в Русия...
    Ако махнем руските данъци разликата пак става около 3 пъти- значи разликата си идва чисто от себестойност на производството...

    09:51 16.03.2026

  • 10 20 левро

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Оди у Русиа":

    И като си в ЕС ще чакаш подаяние но 20 евро за бензин
    Смешкоооо

    09:53 16.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове