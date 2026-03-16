Най-известната футболна фенка хвърли в екстаз публиката

Най-известната футболна фенка Ивана Кнол свърза в едно двете си най-големи страсти – музиката и националния футболен отбор на Хърватия.

Страстната хърватка, която се прочу по време на световното първенство в Катар през 2022 година, обяви гласно, че ще забавлява публиката в ролята си на диджей на полувремето на приятелския мач на нейните сънародници срещу Колумбия.

Срещата, част от подготовката за световното първенство това лято, ще се играе на 26 март в Орландо, САЩ.

„Мечтата ми се сбъдна. Това нямаше да е възможно без вас. Благодаря за вашата любов и подкрепа“, обърна се Ивана към своите 2,8 милиона последователи в Инстаграм.

Ванчето отново е необвързана и заминава за САЩ съвсем сама.

Бившата Мис Хърватия обяви, че ще подкрепя своите любимци, но без мъж до себе си. Кнол се раздели с приятеля си, с когото имаха връзка повече от десет години.