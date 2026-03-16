Най-известната футболна фенка хвърли в екстаз публиката

Най-известната футболна фенка хвърли в екстаз публиката

16 Март, 2026 09:31 1 048 9

Страстната хърватка се прочу по време на световното първенство в Катар през 2022 година

Най-известната футболна фенка хвърли в екстаз публиката - 1
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Най-известната футболна фенка Ивана Кнол свърза в едно двете си най-големи страсти – музиката и националния футболен отбор на Хърватия.

Страстната хърватка, която се прочу по време на световното първенство в Катар през 2022 година, обяви гласно, че ще забавлява публиката в ролята си на диджей на полувремето на приятелския мач на нейните сънародници срещу Колумбия.

Срещата, част от подготовката за световното първенство това лято, ще се играе на 26 март в Орландо, САЩ.

„Мечтата ми се сбъдна. Това нямаше да е възможно без вас. Благодаря за вашата любов и подкрепа“, обърна се Ивана към своите 2,8 милиона последователи в Инстаграм.

Ванчето отново е необвързана и заминава за САЩ съвсем сама.

Бившата Мис Хърватия обяви, че ще подкрепя своите любимци, но без мъж до себе си. Кнол се раздели с приятеля си, с когото имаха връзка повече от десет години.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 С тези балони

    9 0 Отговор
    повече ще й отива да забавлява чичковци за пари.

    09:35 16.03.2026

  • 2 ти да видиш

    3 0 Отговор
    малее много големи телефонни шайби имала тая а пък изглежда красива …

    09:35 16.03.2026

  • 3 Ице

    6 0 Отговор
    Хайде, Гришко, не се ослушвай, месце на хоризонта!

    09:35 16.03.2026

  • 4 Гретиния

    1 0 Отговор
    Не така внезапно тези пидкокуросвания! С Грета сега се наложи и двамата да го стискаме с четири ръце, за да спре да тече, ама пръска като водопроводна авария...

    09:36 16.03.2026

  • 5 СМЕХОРИИ

    1 1 Отговор
    ОДЪРТЯ ВЕЧЕЕЕ, ОДЪРТЯ....а сега коя година сме
    Беше сензация, защото в Катар такова нещо не са виждали

    09:40 16.03.2026

  • 6 И чичо даваше трева на козата

    1 0 Отговор
    но тя си сака пpъч.
    Та и тази така.

    09:42 16.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хаха

    0 0 Отговор
    Сайт за възрастни богаташи

    09:57 16.03.2026

