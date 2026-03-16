Автобус от Варна за София падна в дере, има ранени

Автобус по линията Варна - София е катастрофирал през нощта край Ловеч.

Инцидентът е станал около 2 ч. на пътен възел Абланица - разклона за Ловеч и Троян.

По първоначална информация автобусът е паднал в дере по неясни причини, съобщи Нова телевизия.

Десет души са пострадали леко - с порязвания, натъртвания и охлузвания. Всички те са прегледани и освободени за домашно лечение.

Само един пътник е оставен за наблюдение в болница, без опасност за живота.