Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Автобус от Варна за София падна в дере, има ранени

16 Март, 2026 09:36 856 9

  • автобус-
  • дере

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Автобус по линията Варна - София е катастрофирал през нощта край Ловеч.

Инцидентът е станал около 2 ч. на пътен възел Абланица - разклона за Ловеч и Троян.

По първоначална информация автобусът е паднал в дере по неясни причини, съобщи Нова телевизия.

Десет души са пострадали леко - с порязвания, натъртвания и охлузвания. Всички те са прегледани и освободени за домашно лечение.

Само един пътник е оставен за наблюдение в болница, без опасност за живота.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ей --- ййй !

    3 0 Отговор
    Ей --- ййй !

    Тая България !

    Не Спира !

    Да Ме Впечатлява !

    09:38 16.03.2026

  • 2 Ай на бас

    6 1 Отговор
    Ще изкарат шофьора виновен но не и АПИ

    Коментиран от #5, #6

    09:39 16.03.2026

  • 3 Сталин

    6 0 Отговор
    Тия автобуси са на по 20 години ,катафалки

    09:40 16.03.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 0 Отговор
    Този автобус няма ли си КОМПАНИЯ🤔
    Що не смеете да назовете собственика🤔

    09:41 16.03.2026

  • 5 и как

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ай на бас":

    АПИ са кактастрофирали автобуса? те ли са го управлявали? ганчо е свикнал винаги да му е виновен този който мрази а не който трябва! това да не е първия минал от там автобус ? всеки ден минават по няколко те защо не падат?

    09:51 16.03.2026

  • 6 Хаха

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ай на бас":

    Като заспи шофера, АПИ са длъжни да го събудят

    09:55 16.03.2026

  • 7 Тиквострала

    4 0 Отговор
    500 км е прекалено голямо разстояние за автобусна линия, особено пък нощна. Обаче тимеър поддържат прекалено висока цена на самолетния билет, а БДЖ е по-бавно отколкото през 80-те години на миналия век. Постоянно има инциденти с автобусите, защото карат като жигити.

    09:56 16.03.2026

  • 8 Версия

    4 0 Отговор
    Освен водачът да е задрямал на волана. В 2.00 ч. през нощта какво друго може да стане?

    09:57 16.03.2026

  • 9 своге 2

    0 0 Отговор
    превишена скорост и падане в дере . каква услуга само . платили да ги превози , а оня в дерето . да го глобят .

    10:11 16.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове