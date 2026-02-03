Кукловодите на Епстийн остават безнаказани и още ръководят щоуто

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Джошуа ХЕЙЛ

Комисията по надзор на Камарата на представителите току-що публикува над 644 000 документа, свързани с Джефри Епстийн.

Човек би си помислил, че това ще бъде новина на първа страница навсякъде. Човек би си помислил, че хората ще си губят ума. Човек би си помислил, че разговорът ще се фокусира върху отчетност, справедливост и стигане до дъното на една от най-тревожните престъпни операции в съвременната история.

Вместо това, това, което получаваме, е майсторски клас по разсейване.

Да, досиетата са наяве. Да, има осъдителни доказателства. Да, потвърждават се имена, които подозираме от години.

Лъжата е крещяща. Твърдението на ФБР, че „няма достоверни доказателства, че Епстийн е изнудвал видни личности“, сега е доказуемо невярно.

Но ето за какво не се говори.

Никой не пита за кого всъщност е работил Епстийн.

Защото това не е бил някакъв нелоялен милиардер, действащ изолирано. Това е била разузнавателна операция. Систематична, десетилетна мрежа за изнудване и трафик, която е изисквала инфраструктура, защита, финансиране и прикритие от най-високите нива на властта.

Епстийн не се е събудил един ден и не е решил да доставя деца на богатите и влиятелните. Той е бил инструктиран. Той е бил финансиран. Той е бил защитен. И когато най-накрая е бил хванат за първи път през 2008 г., той е получил сделка за признаване на вината, която го е оставила да се размине с едва доловим удар.

Това не се случва случайно.

Така че, когато четете тези файлове, когато гледате анализите в YouTube и възмутените публикации в Twitter, запитайте се следното:

Защо не говорим за мрежата зад него?

Къде са репортажите за Лесли Уекснър, милиардерът, който е дал на Епстийн пълномощно за цялото му състояние?

Защо не говорим за бащата на Гислейн Максуел, Робърт Максуел, известен разузнавателен агент с дълбоки връзки с чуждестранни правителства?

Кой разследва факта, че Епстиън е имал имоти в Ню Мексико, Ню Йорк, Париж и Вирджинските острови и повечето от тях никога не са били обискирани?

Кога ще се обърнем към факта, че ФБР е имало доказателства в продължение на години и ги е проверявало?

Защо не говорим за финансовите мрежи, в които е бил свързан Епстийн - JP Morgan, Deutsche Bank, частните банкови операции, които са прехвърляли милиарди долари чрез фиктивни компании и благотворителни фондации?

Защото ето я и тихата част, която се говори на глас.

Трафикът е ужасяващ. Злоупотребата е непростима. Изнудването на влиятелни мъже си струва да бъде разкрито.

Но това не е цялата история.

Истинската история е, че Епстийн е бил инструмент. Брокер. Посредник в много по-голяма операция, предназначена да контролира хора на властови позиции. И организацията, която е извлякла най-голяма полза от тази операция, все още е някъде там. Все още управляват шоуто. Все още са защитени.

Няма да назовавам имена, защото не е нужно. Ако сте обръщали внимание, вече знаете.

Ако сте чели работата на Уитни Уеб, ако сте следили репортажите на независими журналисти, които не се страхуват да свързват точките, знаете точно за какво говоря.

В стаята има слон. И той носи знаме, което никой не иска да критикува.

Сега, не казвам да не обръщате внимание на досиетата. Прочетете ги. Споделете ги. Изискайте отговорност от всички замесени.

Но не позволявайте на зрелището да ви разсейва от структурата.

Защото, докато всички се борят кой милиардер е излъгал най-убедително, хората, които са изградили тази система, все още са на свобода. Разузнавателните мрежи, които са ръководили тази операция, все още са налице. Събраните лостове все още се използват.

А досиетата, които получаваме в момента? Те не са пълната картина. Дори не са близо.

Това са документите, които ФБР си направи труда да събере. От разследване, което беше умишлено затруднено. От акции, при които на Епстийн бяха дадени дни предварително уведомление. От имоти, които дори не бяха докоснати.

Това, което виждаме, е върхът на айсберга. Дезинфекцираната версия. Ограниченото място за срещи, предназначено да създаде видимост за прозрачност, като същевременно защитава истинските играчи.

Така че, да, прочетете досиетата. Ядосвайте се. Искайте справедливост.

Но също така задавайте въпросите, които никой друг не задава.

Кой финансира тази операция? Кой я защити? Кой се възползва от контрола? Кой все още го използва днес?

Защото докато не сме готови да проведем този разговор, докато не сме готови да назовем слона в стаята, нищо няма да се промени.

Същите хора, които управляваха Епстийн, все още въртят шоуто. Същите мрежи все още действат.

Същият лост, който контролираше политиците и изпълнителните директори, все още е в действие.

И ако оставим този момент да отмине, без да изискваме реална отговорност – не само от известните личности, но и от организаторите и архитектите – тогава сме пропуснали изцяло същината.

Досиетата са публикувани. Лъжата е разкрита. Доказателствата са неоспорими.

Сега да видим дали някой има куража да направи нещо.

Внимавайте. Бъдете нащрек. И не им позволявайте да ви разсейват от задаването на въпроси.

----------------------------------------------

Текстът е публикуван във Фейсбук