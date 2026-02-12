Норвежката схема на Епстийн: принцеса, политици, дипломати

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Досиетата "Епстийн" са пълни с имена на известни личности от Норвегия - от принцеса Мете-Марит, през бивш премиер, до топ дипломатка. Защо толкова много норвежци са замесени в скандала?

От две седмици новинарските емисии в Норвегия почти не се занимават с друго, освен с последните развития в аферата "Епстийн", пише германската обществена телевизия АРД. Причината: документите по случая, разпространени от американското министерство на правосъдието, съдържат имената на множество известни норвежци.

"В първите дни фокусът бе върху принцеса Мете-Марит. След което обаче това бе засенчено от дебата за Торбьорн Ягланд, бивш премиер и генерален секретар на Съвета на Европа. Впоследствие ставаше дума основно за Тери Род Ларсен, бивш политик от Партрията на труда и за неговата съпруга Мона Юл", обяснява пред германската обществена медия политологът Ивер Нойман.

Въпросите, свързани с едно предполагаемо завещание

Мона Юл дълго време бе сред водещите дипломати в страната. По данни на норвежките медии, Епстийн бил завещал на децата ѝ цели десет милиона, разказва АРД. Поради това в края на миналата седмица Юл се оттегли от поста норвежка посланичка в Йордания и Ирак. Междувременно Специалната служба за борба с икономическата престъпност разследва нея и съпруга ѝ.

"Въз основа на информациите в т.нар. досиета "Епстийн" съществува подозрение за тежка корупция", заяви по норвежкото радио шефът на службата Пал Лонсет. "Затова получихме законно разрешение да обискираме жилището ѝ в Осло. Това и направихме."

Налице е и подозрението, че Епстийн е поставил под натиск предишния собственик на жилището, за да продаде луксозния имот на Род Ларсен и съпругата му за много по-малко под реалната му цена. Срещу Юл се водят разследвания за корупция, срещу съпруга ѝ - за съдействие, обяснява германската обществена медия.

Скандални случаи и факторът възраст

Още миналата седмица службата започна разследвания срещу Торбьорн Ягланд - социалдемократа, за когото също се смята, че е поддържал тесни връзки с Епстийн. Ягланд бе премиер на Норвегия в късните 1990-те години, след това бе външен министър, председател на норвежкия Нобелов комитет, а от 2009 до 2019 година - генерален секретар на Съвета на Европа.

За да улесни разследванията, норвежкото външно министерство поиска снемане на имунитета, с който Ягланд се ползва като бивш ръководител на международната организация. Норвежките медии пишат, че това вече е факт.

"Трябва обаче да се има предвид, че Торбьорн Ягланд междувременно е на 75 години", отбелязва политологът Ивер Нойман. "Тери Род Ларсен е прекарал инсулт, а Мона Юл бе точно пред пенсия. Политически взривоопасен обаче е случаят с Мете-Марит, която предстои да стане кралица на Норвегия."

Контактите между Мете-Марит и Епстийн

Името на престолонаследничката се появява стотици пъти във файловете по случая "Епстийн". Тя в продължение на години си е разменяла частни мейли с финансиста и сексуален престъпник - и то след като той за първи път е осъден във връзка със сексуално насилие срещу малолетни и е изтърпял присъдата си.

52-годишната принцеса се извини писмено, пише АРД. "За мен е важно да се извиня на всички, които съм разочаровала", гласи декларация на Мете-Марит от петък. Тя категорично се дистанцира от посегателствата и престъпните действия на Епстийн и изрази съжаление за това, че не е разбрала по-рано що за човек е той.

Какви действия ще се предприемат

Оттук нататък предстои да се направи преглед на контактите на Епстийн с външното министерство и с други инстанции в Осло. За целта е създадена парламентарна контролна комисия, която вече е предприела първите стъпки за сформирането на независима разследваща комисия.

По отношение на необходимостта от такъв орган цари единство между партиите, казва пред АРД опозиционният политик Андерсен Сайед. "Важно е да се стигне до корена на контактите между Епстийн и определени среди в Норвегия. Кой какво е знаел и защо всичко това не е разкрито по-рано? Въпросът е много сериозен, щом водещи представители на властите са поддържали тесни връзки с него и са получавали лични предимства от това."