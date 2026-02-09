Първият дипломат на ЕС за освиркването на Джей Ди Ванс в Милано: Европа е горда и това се видя на Олимпиадата

Хората, които освиркаха вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс на Зимните олимпийски игри, демонстрираха "европейска гордост" след поредица от критични коментари за Европа от американски служители. Това заяви топ дипломатът на ЕС Кая Калас, цитирана от "Политико".

Ванс и съпругата му Уша Ванс бяха посрещнати с освирквания и подигравки на стадион "Сан Сиро" в Милано миналата седмица, когато се появиха за кратко на гигантски екран, развявайки американски знамена по време на церемонията по откриването.

На въпрос за дюдюкането върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика и сигурността отвърна: "Ами, предполагам, че чухме много не толкова приятни думи от Съединените щати по отношение на Европа".

"Разбира се, нашата общественост също има гордост, европейска гордост. Това си личи", добави тя.

Изказването ѝ отразява напрегнатото състояние на отношенията между ЕС и САЩ преди Мюнхенската конференция по сигурността тази седмица, на която европейските лидери ще се срещнат с членове на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп.

На миналогодишната Мюнхенска конференция Ванс шокира много европейци с критични коментари за ЕС, който той обвини в задушаване на свободата на словото и риск от цивилизационно заличаване поради миграция.

Ванс и други служители на администрацията на Тръмп направиха други пренебрежителни изявления, като вицепрезидентът наскоро обвини европейците в двойни стандарти в начина, по който се отнасят с представителите на САЩ.

"Европейците са толкова приятелски настроени насаме и са готови да направят много компромиси, а след това публично ни атакуват и казват: "Няма да работим с американците. Няма да правим нищо с американците", изтъкна Ванс в събота. "Съжалявам. Всичко това е фалшиво".

Той направи изказването си непосредствено след заплахата на Тръмп да анексира Гренландия - самоуправляваща се датска територия в Арктика.

Въпреки че е поканен, Ванс не планира да се присъедини към тазгодишното издание на Мюнхенската конференция по сигурността.

Вместо това, държавният секретар Марко Рубио ще ръководи делегацията на САЩ на конференцията.