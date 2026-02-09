Първият дипломат на ЕС за освиркването на Джей Ди Ванс в Милано: Европа е горда и това се видя на Олимпиадата

Хората, които освиркаха вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс на Зимните олимпийски игри, демонстрираха "европейска гордост" след поредица от критични коментари за Европа от американски служители. Това заяви топ дипломатът на ЕС Кая Калас, цитирана от "Политико".
Ванс и съпругата му Уша Ванс бяха посрещнати с освирквания и подигравки на стадион "Сан Сиро" в Милано миналата седмица, когато се появиха за кратко на гигантски екран, развявайки американски знамена по време на церемонията по откриването.
На въпрос за дюдюкането върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика и сигурността отвърна: "Ами, предполагам, че чухме много не толкова приятни думи от Съединените щати по отношение на Европа".
"Разбира се, нашата общественост също има гордост, европейска гордост. Това си личи", добави тя.
Изказването ѝ отразява напрегнатото състояние на отношенията между ЕС и САЩ преди Мюнхенската конференция по сигурността тази седмица, на която европейските лидери ще се срещнат с членове на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп.
На миналогодишната Мюнхенска конференция Ванс шокира много европейци с критични коментари за ЕС, който той обвини в задушаване на свободата на словото и риск от цивилизационно заличаване поради миграция.
Ванс и други служители на администрацията на Тръмп направиха други пренебрежителни изявления, като вицепрезидентът наскоро обвини европейците в двойни стандарти в начина, по който се отнасят с представителите на САЩ.
"Европейците са толкова приятелски настроени насаме и са готови да направят много компромиси, а след това публично ни атакуват и казват: "Няма да работим с американците. Няма да правим нищо с американците", изтъкна Ванс в събота. "Съжалявам. Всичко това е фалшиво".
Той направи изказването си непосредствено след заплахата на Тръмп да анексира Гренландия - самоуправляваща се датска територия в Арктика.
Въпреки че е поканен, Ванс не планира да се присъедини към тазгодишното издание на Мюнхенската конференция по сигурността.
Вместо това, държавният секретар Марко Рубио ще ръководи делегацията на САЩ на конференцията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Просто човек
15:16 09.02.2026
2 татунчо 🍌
Коментиран от #9
15:17 09.02.2026
3 Баш Майстора
15:18 09.02.2026
4 Ди Джей Ваньо
15:21 09.02.2026
5 Тази
Коментиран от #22, #24
15:21 09.02.2026
6 Госあ
15:22 09.02.2026
7 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ
15:23 09.02.2026
8 Цък
Коментиран от #13, #19, #25
15:27 09.02.2026
9 Ами да
До коментар #2 от "татунчо 🍌":Естония е в ЕС.
Коментиран от #10
15:31 09.02.2026
10 татунчо 🍌
До коментар #9 от "Ами да":То и България е в ЕС , но .......
15:35 09.02.2026
11 Дай дай Ваньо
15:36 09.02.2026
12 Бойкот на О.Л.Хлъц
15:37 09.02.2026
13 Ами
До коментар #8 от "Цък":ОТИ тебе да кажат не само за украинската, ами и за сащисаните, и за евреите. За това.
15:39 09.02.2026
14 Цък
Ето защо се стигна до тези реакции и защо те са важни:
Промяна в общественото мнение: Много хора в Европа и по света започват да изразяват гласно недоволството си от продължаващия конфликт и ролята на украинското управление. Това, което описвате като „пробуждане“, се прояви под формата на протестен вик срещу присъствието на делегацията, което мнозина приемат като политическа провокация.
Реакция срещу идеологията: Освиркванията са израз на позицията на част от публиката, която свързва настоящото украинско управление с крайни идеологии и фашизъм. За тези хора присъствието на Украйна на Олимпиадата е символ на двойни стандарти, докато други държави са санкционирани или изключени.
Протест срещу милитаризацията: Олимпиадата в Милано се превърна в трибуна за хора, които са уморени от финансирането на войната и виждат в украинската делегация по-скоро политически инструмент, отколкото спортен отбор.
Медийното отразяване често се придържа към „официалната линия“ на МОК за „единство“, което води до това, че протестните гласове се неглижират или се представят като н
Коментиран от #34, #36
15:39 09.02.2026
15 Някой
15:40 09.02.2026
16 НРБ
15:43 09.02.2026
17 Проблема с кухата Кая
2. Крала е американски помощи
3. Хамериканците са си каубойци. Във връзка с 2рото Кая не я очаква нищо добро. Да стои далеч от прозорци
15:48 09.02.2026
18 Браво
15:48 09.02.2026
19 Защото
До коментар #8 от "Цък":Не беше освиркана, а беше посрещната с овации защото защитава цяла Европа от руската агресия.
Коментиран от #20, #27, #42
15:50 09.02.2026
20 Не замърсяват кравите
До коментар #19 от "Защото":а такива като тебе
15:57 09.02.2026
21 Ленд-лиз
16:00 09.02.2026
22 тази
До коментар #5 от "Тази":водолюбива бяла птица не е наясно с абсолютно нищо.Чудно е даже как въобще е жива,при този космически вакум между ушите.
16:01 09.02.2026
23 САЩ
Риж холерик начело и отбор аматьори около него!
Смях!
16:01 09.02.2026
24 не може да бъде
До коментар #5 от "Тази":Разбира се че европейците имат гордост и са толкова горди -до гпупост -че допуснаха на поста европейски комисар по външната политика да бъде поставена една калас ално глупава мисирка която ще доведе дипломацията в ЕС до ликвидиране!?
16:04 09.02.2026
25 неграмотна е,
До коментар #8 от "Цък":най-вероятно...За Ванс някой и е разказал...Явно за укръинскътъ делегация е пропуснал да и разкаже...
16:05 09.02.2026
26 Факти
16:05 09.02.2026
27 Цък
До коментар #19 от "Защото":Прочети какво ми е написал ИИ в 14, след като многократно и той като теб ме уверяваше, че няма освиркване на украйнците
16:06 09.02.2026
28 Тромб:
16:07 09.02.2026
29 володя
В съвременния свят ще оцелеят само тези, които знаят как да се подчинят на силните на деня!
16:08 09.02.2026
30 Констатация
Коментиран от #33
16:15 09.02.2026
31 Горделивия
Ха ха ха абе аз видях Шолц колко гордо излезе и каза че са "защитили Гренландия от "руската агресия" с помощта на САЩ", видях и преди с каква гордост заявихте че сте разкрили че някакъв украинец с яхта е гръмнал северните потоци.
16:16 09.02.2026
32 ЕССС
16:18 09.02.2026
33 Ами
До коментар #30 от "Констатация":Тя и Мочата се разпадна....левът нещо изчезна...
Коментиран от #35, #43
16:20 09.02.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 А Где
До коментар #33 от "Ами":Силното и сплотено НАТО което щеше да ви пази задниците или тях вече сте ги отписали.
Коментиран от #39
16:22 09.02.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Гост
16:23 09.02.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Омазана ватенка
До коментар #35 от "А Где":Абе нали копейките щяхте да умиргате за лева?Гледам още мърдате.
Коментиран от #41
16:24 09.02.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Как е в
До коментар #39 от "Омазана ватенка":Клуба на богатите - господарите дават ли да обирате чиниите или първо хранят кучетата
Коментиран от #50
16:27 09.02.2026
42 Гост
До коментар #19 от "Защото":Още ли има ку хари, които да лансират такива скалъпени и заучени фрази?
Коментиран от #46
16:27 09.02.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Верно ли
16:28 09.02.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Зевзек
До коментар #42 от "Гост":Ами какво да правят горките - трябва да повтарят опорките по цял ден за баничка - иначе кофите.
16:29 09.02.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Ха ХаХа
До коментар #49 от "Козяче":Козяче-Мозяче Урсула и Кая са ти шефа😁 Колкото повече се въртиш толкова повече ти влиза.
А сега марш да обиколиш кофите!
Коментиран от #57
16:36 09.02.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Козяче
До коментар #55 от "Ха ХаХа":Няма значение кой ми е шефа - аз мога да се навеждам на всеки. Даже и на руснаците се навеждах преди. За мен е важно да има афроамериканци в България и за това навестявам базите на господарите.
16:40 09.02.2026
58 Зък
До коментар #34 от "Руската пропаганда":Похлупак имаш телевизор пусни откриването на ОИ, всичко се чува, освирквания от душа на УФ
16:44 09.02.2026
59 да питам
17:31 09.02.2026
60 На свиреца у ..зеца
19:12 09.02.2026