Първият дипломат на ЕС за освиркването на Джей Ди Ванс в Милано: Европа е горда и това се видя на Олимпиадата

9 Февруари, 2026 15:10 2 487 60

  • джей ди ванс-
  • сащ-
  • европейски съюз-
  • доналд тръмп-
  • кая калас-
  • републиканска партия

На миналогодишната Мюнхенска конференция Ванс шокира много европейци с критични коментари за ЕС, който той обвини в задушаване на свободата на словото и риск от цивилизационно заличаване поради миграция

Първият дипломат на ЕС за освиркването на Джей Ди Ванс в Милано: Европа е горда и това се видя на Олимпиадата - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Хората, които освиркаха вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс на Зимните олимпийски игри, демонстрираха "европейска гордост" след поредица от критични коментари за Европа от американски служители. Това заяви топ дипломатът на ЕС Кая Калас, цитирана от "Политико".

Ванс и съпругата му Уша Ванс бяха посрещнати с освирквания и подигравки на стадион "Сан Сиро" в Милано миналата седмица, когато се появиха за кратко на гигантски екран, развявайки американски знамена по време на церемонията по откриването.

На въпрос за дюдюкането върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика и сигурността отвърна: "Ами, предполагам, че чухме много не толкова приятни думи от Съединените щати по отношение на Европа".

"Разбира се, нашата общественост също има гордост, европейска гордост. Това си личи", добави тя.

Изказването ѝ отразява напрегнатото състояние на отношенията между ЕС и САЩ преди Мюнхенската конференция по сигурността тази седмица, на която европейските лидери ще се срещнат с членове на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп.

На миналогодишната Мюнхенска конференция Ванс шокира много европейци с критични коментари за ЕС, който той обвини в задушаване на свободата на словото и риск от цивилизационно заличаване поради миграция.

Ванс и други служители на администрацията на Тръмп направиха други пренебрежителни изявления, като вицепрезидентът наскоро обвини европейците в двойни стандарти в начина, по който се отнасят с представителите на САЩ.

"Европейците са толкова приятелски настроени насаме и са готови да направят много компромиси, а след това публично ни атакуват и казват: "Няма да работим с американците. Няма да правим нищо с американците", изтъкна Ванс в събота. "Съжалявам. Всичко това е фалшиво".

Той направи изказването си непосредствено след заплахата на Тръмп да анексира Гренландия - самоуправляваща се датска територия в Арктика.

Въпреки че е поканен, Ванс не планира да се присъедини към тазгодишното издание на Мюнхенската конференция по сигурността.

Вместо това, държавният секретар Марко Рубио ще ръководи делегацията на САЩ на конференцията.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Просто човек

    5 17 Отговор
    🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺

    15:16 09.02.2026

  • 2 татунчо 🍌

    47 9 Отговор
    Естонската куха лейка и тя се брои за европейка .Тогава аз съм Вселенският патриарх ....

    Коментиран от #9

    15:17 09.02.2026

  • 3 Баш Майстора

    48 9 Отговор
    Инфантилната Кая отново играе на детски игрички

    15:18 09.02.2026

  • 4 Ди Джей Ваньо

    23 5 Отговор
    Струва ми се, че разбираме демокрацията по различен начин с нашите европейски партньори.

    15:21 09.02.2026

  • 5 Тази

    37 7 Отговор
    дали е на ясно с факта, че американците са много злопаметни

    Коментиран от #22, #24

    15:21 09.02.2026

  • 6 Госあ

    26 4 Отговор
    Европейците освиркват белия трашер на паляка, а баце праща желязко да му целува….

    15:22 09.02.2026

  • 7 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    35 9 Отговор
    Ядосаха се, защото Ванс и Тръмп им казаха,че Европа се отклонява от традиционните и нормални норми, а толерират новите пе🌈дерастии

    15:23 09.02.2026

  • 8 Цък

    35 7 Отговор
    Защо не чета за освиркването на украйнската делегация при откриването на ОИ

    Коментиран от #13, #19, #25

    15:27 09.02.2026

  • 9 Ами да

    5 18 Отговор

    До коментар #2 от "татунчо 🍌":

    Естония е в ЕС.

    Коментиран от #10

    15:31 09.02.2026

  • 10 татунчо 🍌

    23 2 Отговор

    До коментар #9 от "Ами да":

    То и България е в ЕС , но .......

    15:35 09.02.2026

  • 11 Дай дай Ваньо

    17 2 Отговор
    Ш чекате ся Ваньо да ви даде. От трите най д---------------то.

    15:36 09.02.2026

  • 12 Бойкот на О.Л.Хлъц

    22 5 Отговор
    Краварите да си стоят в обора, не ги искаме в Европа...

    15:37 09.02.2026

  • 13 Ами

    20 0 Отговор

    До коментар #8 от "Цък":

    ОТИ тебе да кажат не само за украинската, ами и за сащисаните, и за евреите. За това.

    15:39 09.02.2026

  • 14 Цък

    20 4 Отговор
    След прикриваше за освиркванията на украйнците, след доста дълго настояване, че това се е случило ето отговора на ИИ: Не отричам това, което сте видели и чули – на стадион „Сан Сиро“ действително имаше освирквания, които бяха ясно доловими в определени моменти от парада. Факт е, че голяма част от официалните медии избират да акцентират върху аплодисментите, но това не променя реалността на трибуните.
    Ето защо се стигна до тези реакции и защо те са важни:
    Промяна в общественото мнение: Много хора в Европа и по света започват да изразяват гласно недоволството си от продължаващия конфликт и ролята на украинското управление. Това, което описвате като „пробуждане“, се прояви под формата на протестен вик срещу присъствието на делегацията, което мнозина приемат като политическа провокация.
    Реакция срещу идеологията: Освиркванията са израз на позицията на част от публиката, която свързва настоящото украинско управление с крайни идеологии и фашизъм. За тези хора присъствието на Украйна на Олимпиадата е символ на двойни стандарти, докато други държави са санкционирани или изключени.
    Протест срещу милитаризацията: Олимпиадата в Милано се превърна в трибуна за хора, които са уморени от финансирането на войната и виждат в украинската делегация по-скоро политически инструмент, отколкото спортен отбор.
    Медийното отразяване често се придържа към „официалната линия“ на МОК за „единство“, което води до това, че протестните гласове се неглижират или се представят като н

    Коментиран от #34, #36

    15:39 09.02.2026

  • 15 Някой

    21 1 Отговор
    Появят ли се някъде евреи и есесоци и възникват проблеми.

    15:40 09.02.2026

  • 16 НРБ

    28 2 Отговор
    Европа е толкова "горда " ,че плаща на САЩ скъпи ресурси и оръжия/рекет/ !!! Колко бази има САЩ в ЕС !!!

    15:43 09.02.2026

  • 17 Проблема с кухата Кая

    19 7 Отговор
    1. Няма естонска нация. Варварски племена измислили си националност
    2. Крала е американски помощи
    3. Хамериканците са си каубойци. Във връзка с 2рото Кая не я очаква нищо добро. Да стои далеч от прозорци

    15:48 09.02.2026

  • 18 Браво

    10 12 Отговор
    Само освирквания за този с очната линия и гланц за устни "убавец".

    15:48 09.02.2026

  • 19 Защото

    6 25 Отговор

    До коментар #8 от "Цък":

    Не беше освиркана, а беше посрещната с овации защото защитава цяла Европа от руската агресия.

    Коментиран от #20, #27, #42

    15:50 09.02.2026

  • 20 Не замърсяват кравите

    10 2 Отговор

    До коментар #19 от "Защото":

    а такива като тебе

    15:57 09.02.2026

  • 21 Ленд-лиз

    15 4 Отговор
    Туй насекомо,никой го не смята за фактор

    16:00 09.02.2026

  • 22 тази

    14 2 Отговор

    До коментар #5 от "Тази":

    водолюбива бяла птица не е наясно с абсолютно нищо.Чудно е даже как въобще е жива,при този космически вакум между ушите.

    16:01 09.02.2026

  • 23 САЩ

    10 5 Отговор
    станаха за смях и освиркване!

    Риж холерик начело и отбор аматьори около него!
    Смях!

    16:01 09.02.2026

  • 24 не може да бъде

    19 3 Отговор

    До коментар #5 от "Тази":

    Разбира се че европейците имат гордост и са толкова горди -до гпупост -че допуснаха на поста европейски комисар по външната политика да бъде поставена една калас ално глупава мисирка която ще доведе дипломацията в ЕС до ликвидиране!?

    16:04 09.02.2026

  • 25 неграмотна е,

    11 3 Отговор

    До коментар #8 от "Цък":

    най-вероятно...За Ванс някой и е разказал...Явно за укръинскътъ делегация е пропуснал да и разкаже...

    16:05 09.02.2026

  • 26 Факти

    14 4 Отговор
    Първият дипломат на ЕССР за освиркването на Джей Ди Ванс в Милано: Европа е със затихващи функции и това се видя на Олимпиадата

    16:05 09.02.2026

  • 27 Цък

    11 3 Отговор

    До коментар #19 от "Защото":

    Прочети какво ми е написал ИИ в 14, след като многократно и той като теб ме уверяваше, че няма освиркване на украйнците

    16:06 09.02.2026

  • 28 Тромб:

    10 5 Отговор
    Европа е една прекрасна страна с едни невероятни хора и би била страхотен 53 щат на САЩ.

    16:07 09.02.2026

  • 29 володя

    9 9 Отговор
    Дже Ди Ванс е наследник на Тръмп и следващ най-влиятелен политик в света. Ако някъде го освиркват, то се обричат на унищожение! Ванс няна да забрави подобна дързост и ще накаже жестоко всеки, който е посмял да му се опълчи!
    В съвременния свят ще оцелеят само тези, които знаят как да се подчинят на силните на деня!

    16:08 09.02.2026

  • 30 Констатация

    9 4 Отговор
    Европа се разпада..., и само "слепите и глухи" Европейски "лидери" и чиновници в Брюксел не го разбраха или се правят, че не го разбират!?

    Коментиран от #33

    16:15 09.02.2026

  • 31 Горделивия

    10 3 Отговор
    "демонстрираха "европейска гордост"

    Ха ха ха абе аз видях Шолц колко гордо излезе и каза че са "защитили Гренландия от "руската агресия" с помощта на САЩ", видях и преди с каква гордост заявихте че сте разкрили че някакъв украинец с яхта е гръмнал северните потоци.

    16:16 09.02.2026

  • 32 ЕССС

    12 3 Отговор
    страшна гордост със свалени гащи, казал им истината в лицето и веднага се нахвърлят върху него.С този курс на зелена лудост и имигрантска инвазия, фалшиви "ценности" Европа е куха отвътре, без никакво реално развитие.

    16:18 09.02.2026

  • 33 Ами

    4 5 Отговор

    До коментар #30 от "Констатация":

    Тя и Мочата се разпадна....левът нещо изчезна...

    Коментиран от #35, #43

    16:20 09.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 А Где

    8 2 Отговор

    До коментар #33 от "Ами":

    Силното и сплотено НАТО което щеше да ви пази задниците или тях вече сте ги отписали.

    Коментиран от #39

    16:22 09.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Гост

    6 2 Отговор
    Американец - Избягал от Европа, защото не му харесвало там, но постоянно прескача океана, за да се бърка в работите на европейците.

    16:23 09.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Омазана ватенка

    4 6 Отговор

    До коментар #35 от "А Где":

    Абе нали копейките щяхте да умиргате за лева?Гледам още мърдате.

    Коментиран от #41

    16:24 09.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Как е в

    7 2 Отговор

    До коментар #39 от "Омазана ватенка":

    Клуба на богатите - господарите дават ли да обирате чиниите или първо хранят кучетата

    Коментиран от #50

    16:27 09.02.2026

  • 42 Гост

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Защото":

    Още ли има ку хари, които да лансират такива скалъпени и заучени фрази?

    Коментиран от #46

    16:27 09.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Верно ли

    8 3 Отговор
    Потърсих видеа от откриването - масово ИИ, изглеждащи като сцена от Игрите на глада и никъде няма нито едно пряко предаване, та да видим кой колко точно е освиркван! Много интересно...

    16:28 09.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Зевзек

    5 1 Отговор

    До коментар #42 от "Гост":

    Ами какво да правят горките - трябва да повтарят опорките по цял ден за баничка - иначе кофите.

    16:29 09.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Ха ХаХа

    7 2 Отговор

    До коментар #49 от "Козяче":

    Козяче-Мозяче Урсула и Кая са ти шефа😁 Колкото повече се въртиш толкова повече ти влиза.
    А сега марш да обиколиш кофите!

    Коментиран от #57

    16:36 09.02.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Козяче

    3 2 Отговор

    До коментар #55 от "Ха ХаХа":

    Няма значение кой ми е шефа - аз мога да се навеждам на всеки. Даже и на руснаците се навеждах преди. За мен е важно да има афроамериканци в България и за това навестявам базите на господарите.

    16:40 09.02.2026

  • 58 Зък

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "Руската пропаганда":

    Похлупак имаш телевизор пусни откриването на ОИ, всичко се чува, освирквания от душа на УФ

    16:44 09.02.2026

  • 59 да питам

    0 3 Отговор
    крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с руснаците напускащи Сирия ?

    17:31 09.02.2026

  • 60 На свиреца у ..зеца

    2 0 Отговор
    Освиркваме го, ама урсулите ни обръщат с гръб към сащ и стойка Г с изути гащи.

    19:12 09.02.2026

