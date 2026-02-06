Новини
Доналд Тръмп сътвори нов скандал! Клип в интернет, показващ Барак и Мишел Обама като маймуни, предизвика възмущение (ВИДЕО)

6 Февруари, 2026 19:40, обновена 6 Февруари, 2026 20:03 7 648 80

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • републиканска партия-
  • демократическа партия-
  • барак обама-
  • камала харис

Обама беше първият и единствен чернокож президент в американската история и подкрепи опонентката на Тръмп от Демократическата партия Камала Харис, по време на кампанията за президентските избори през 2024 г.

Доналд Тръмп сътвори нов скандал! Клип в интернет, показващ Барак и Мишел Обама като маймуни, предизвика възмущение (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Видеоклип, споделен от президента Доналд Тръмп в социалните мрежи, на който Барак и Мишел Обама са изобразени като маймуни, беше осъден като расистки от видни демократи, съобщава "Таймс".

Към края на едноминутното видео, публикувано в платформата Truth Social на Тръмп, семейство Обама са показани с лица върху телата на маймуни за около една секунда.

На заден фон при появата на семейство Обама звучи песента The Lion Sleeps Tonight.

Видеото повтаря неверни твърдения, че компанията за броене на бюлетини Dominion Voting Systems е помогнала за "открадването" на изборите през 2020 г. от Тръмп.

Към тази сутрин видеото е било харесано няколко хиляди пъти.

Офисът на Гавин Нюсъм - губернатор на Калифорния, който е потенциален кандидат за президент от Демократическата партия през 2028 г., осъди публикацията. "Отвратително поведение от страна на президента. Всеки един републиканец трябва да осъди това. Веднага", подчерта той в социалната мрежа X.

Бен Роудс - бивш заместник-съветник по националната сигурност и близък довереник на президента Обама, също разкритикува кадрите.

"Нека Тръмп и неговите расистки последователи ги преследва фактът, че бъдещите американци ще приемат семейство Обама като любими фигури, а него ще го изучават като петно ​​върху нашата история", написа той в X.

Публикацията предизвика бърза критика от видни политически фигури, включително от сенатора републиканец Тим Скот - съюзник на Тръмп от афроамериканската общност.

"Моля се да е фалшиво, защото това е най-расисткото нещо, което съм виждал от Белия дом", написа в "Екс" Скот. Той призова Тръмп да изтрие клипа.

Прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит заяви, че публикацията е породила "фалшиво възмущение", добавяйки, че "това е от интернет мем видео, изобразяващо президента Тръмп като краля на джунглата и демократите като герои от "Цар Лъв". Клипът на Тръмп включва песен от този мюзикъл.

Говорител на семейство Обама отказа да коментира случая.

През първата година от втория си мандат в Белия дом Тръмп увеличи използването на изфабрикувани визуализации в Truth Social и други платформи, често прославяйки себе си, докато осмиваше критиците си.

Миналата година Тръмп публикува видеоклип, генериран от изкуствен интелект, показващ как Барак Обама е арестуван в Овалния кабинет и се появява зад решетките в оранжев гащеризон. По-късно той публикува и клип, генериран с изкуствен интелект, на лидера на малцинството в Камарата на представителите Хаким Джефрис, носещ фалшиви мустаци и сомбреро. Джефрис нарече изображението расистко.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4 от 46 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шперца

    102 12 Отговор
    Право в десетката. Биг Майк е мамуна

    19:43 06.02.2026

  • 2 ХиХи

    25 41 Отговор
    Имаше един водещ на шоу дето беше обещал да даде един млн долара, ако Доню докаже че баща му не е орангутан. От тогава има комплекси на тема мумуни

    19:43 06.02.2026

  • 3 Тръмп

    86 17 Отговор
    Много хубав клип

    19:44 06.02.2026

  • 4 Влезте в сайта Скандално

    60 8 Отговор
    и вижте каква снимка има за партия "Демонична България"
    :)) :))

    Коментиран от #57

    19:44 06.02.2026

  • 5 Кое

    63 11 Отговор
    е скандалното ? Приликата си е прилика !

    Коментиран от #12

    19:45 06.02.2026

  • 6 Пич

    73 10 Отговор
    Егати и якото !!! Че да не е лъжа ?! Аз като напиша че чер ните са май муни и веднага ме трият! Но Тръмп не смеят!

    Коментиран от #38, #61

    19:46 06.02.2026

  • 7 Боруна Лом

    51 10 Отговор
    АМА ТЕ СА СИ!

    19:46 06.02.2026

  • 8 Спецназ

    67 12 Отговор
    Обама е н.гър от Кения, стигнал до Белия Дом.

    Тръмп е бял КУ-КУ от завладяната с инвазия Америка!

    Извратена Нация, Баце!

    19:46 06.02.2026

  • 9 КАКВО ОБЩО ИМА ТРЪМП

    38 12 Отговор
    С този клип???

    19:47 06.02.2026

  • 10 Еее

    32 3 Отговор
    Как да не покрива критериите за рая, бе, само бойко и мермерски ги няма в клипа.

    19:47 06.02.2026

  • 11 Чудесен клип

    52 9 Отговор
    Право в десятката!
    Браво!

    19:47 06.02.2026

  • 12 Кандално

    30 6 Отговор

    До коментар #5 от "Кое":

    Каква прилика, това си е апачик.

    19:47 06.02.2026

  • 13 Феникс

    39 6 Отговор
    Като малък най обичах пасти негърче! :)

    19:48 06.02.2026

  • 14 Хейт

    35 5 Отговор
    Приличат си.

    19:49 06.02.2026

  • 15 Хуморист

    31 10 Отговор
    Бай Пън също е маймуна, похапваща банан, не само обама.

    Коментиран от #79

    19:50 06.02.2026

  • 16 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    33 5 Отговор
    Не трябва да се обиждат, като се виждат...

    19:50 06.02.2026

  • 17 Дедо Мраз

    33 21 Отговор
    Рижия ще го скъсат от съдебни дела, такъв индивид преспокойно може да предизвика трета световна само да остане на власт.

    19:51 06.02.2026

  • 18 az СВО Победа 80

    35 6 Отговор
    Отлично клипче! Че са черни, черни са- нямалъжа, няма измама!

    19:52 06.02.2026

  • 19 ОБЕЗКОСМЯВАНЕ

    26 5 Отговор
    Искам клип със Шиши и Мария Филипова.

    Коментиран от #26

    19:56 06.02.2026

  • 20 Радой Ралин

    36 4 Отговор
    ,,Светът е оцелял , защото се е смял.”

    Коментиран от #35

    19:56 06.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Яшар

    22 26 Отговор
    Такива маймужулуци създават комплексарите като Тръмп ..този път падна под дъното . Това няма да мине така ,той е поредния аут като тиквата

    19:58 06.02.2026

  • 23 хаха

    17 2 Отговор
    Ха! Нищо неочаквано. След като се поср@ в ефир, никой от нищо не се учудва.

    Президент ПуупиБътхол! "Байдън шит май пентс агейн!"

    19:58 06.02.2026

  • 24 лумпени

    15 20 Отговор
    Това забавно ли беше?! Президент???
    Маймуна, три пъти по-голяма, защото когато сочиш с показалеца, трите ти пръста са сгънати към теб. Ама не го разбрахте. Какво е това инфантилно чувство за хумор при американците, подигравката и иронията.
    А той, като патока Доналд колко клипа има, даже Дисни си играе с перчема му, но на него те не са му забавни, трябва да е за чужда сметка, както всичко при тях. Имигранта му с имигрант, от кое английско блато се довлече дедо ти там или не беше лорд и затова.

    Коментиран от #67

    19:59 06.02.2026

  • 25 ицо

    15 2 Отговор
    документален филм

    19:59 06.02.2026

  • 26 Ох котио

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "ОБЕЗКОСМЯВАНЕ":

    И аз

    Коментиран от #28

    20:01 06.02.2026

  • 27 САТАНИСТ

    17 11 Отговор
    Чудим се как да очерним Тръмп.

    20:01 06.02.2026

  • 28 И АЗ

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "Ох котио":

    Да гледам лой и селска пръчка.

    20:02 06.02.2026

  • 29 Шарли Ебдо

    8 6 Отговор
    Пълно безумие

    20:02 06.02.2026

  • 30 Амии

    13 0 Отговор
    Американска им работа.

    20:02 06.02.2026

  • 31 хаха

    4 6 Отговор
    Доналд Гъмп ...

    20:04 06.02.2026

  • 32 ПОЛУИДИОТ

    21 5 Отговор
    Дайте новини за успехите на Зеленски.

    Коментиран от #41

    20:05 06.02.2026

  • 33 Ивелин Михайлов

    12 13 Отговор
    ТРЪМП Е ВЕЛИК! ТРЪМП2028!

    20:06 06.02.2026

  • 34 Не е скандал,

    13 6 Отговор
    а сатира.

    20:06 06.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Джефри Епстийн

    13 12 Отговор
    Дърт Рижав Педофил

    Какво друго може да измисли .

    Коментиран от #74

    20:08 06.02.2026

  • 37 нннн

    15 5 Отговор
    Клипчето ме развесели. Кой и..т се възмущава от истината?

    20:08 06.02.2026

  • 38 Чекай, чекай малко!

    22 5 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Че то и Байдън е изобразен като май муна на клипа! И дори яде банан! И това ли е расистко?
    Клип за животните където впрочем май муните са всъщност най-интелигентните животни!
    Защо е това негативно отношение към тях?

    Коментиран от #43

    20:09 06.02.2026

  • 39 хаха

    14 2 Отговор
    АОС като магаре(което е по-умно от нея всъщност- бивша барманка, дето някак по любовна линия е набутана в сената), Камала костенурка и Байдън с банана са по-яките герои във видеото.

    20:09 06.02.2026

  • 40 Доолог

    9 13 Отговор
    Дончо плаче за освидетелстване.

    20:09 06.02.2026

  • 41 Гръмнаха Един

    3 11 Отговор

    До коментар #32 от "ПОЛУИДИОТ":

    Генерал на Гру

    Радвай се

    20:09 06.02.2026

  • 42 ревете че хората са дошли от маймуни?

    14 4 Отговор
    и каде е скандала? маймуните са си маймуни какво толкова има просто им го е напомнил нищо скандално няма в реалността …

    20:12 06.02.2026

  • 43 Развинтено съзнание просто

    8 0 Отговор

    До коментар #38 от "Чекай, чекай малко!":

    И аз, като ми покажат праскова до краставица, си представям друго.

    Коментиран от #49

    20:14 06.02.2026

  • 44 Честно казано

    12 1 Отговор
    През 2013 година Обама заяви, че през 2017 година световният океан ще се повиши с 7 фийта (2.1 метра). Още чакаме. Но той купил вила на брега на океана за $15 млн.

    20:16 06.02.2026

  • 45 Безобразие!

    7 3 Отговор
    Пак са ги объркали, коя маймуна е женската и коя мъжката :))

    Коментиран от #46

    20:21 06.02.2026

  • 46 ои8уйхътгрф

    8 2 Отговор

    До коментар #45 от "Безобразие!":

    Не са ги объркали, вервай ми...

    20:28 06.02.2026

  • 47 В статията пише, че

    8 3 Отговор

    До коментар #35 от "хаха":

    Тръмп е споделил коментирания видеоклип. Никъде не пише, че е негов автор.Просто я прочети отново. Колкото до расизма, сегрегацията на цветнокожи в САЩ до 1964г. се разпростира дори върху тоалетните за обществено ползване.След 60 години е трудно в този клип са се намери расизъм, все пак Обама е бивш президент на САЩ.

    20:29 06.02.2026

  • 48 гошо

    7 17 Отговор
    Импийчмънт на оранжевия идиот,нацист и клоун.Какво чакат малоумните американци?

    Коментиран от #75

    20:31 06.02.2026

  • 49 😂😂😂😂😂

    6 0 Отговор

    До коментар #43 от "Развинтено съзнание просто":

    👏👏👏👏👏

    20:32 06.02.2026

  • 50 Разбирач

    13 2 Отговор
    А не е ли прав оранжевият? От къде произхождат?

    20:34 06.02.2026

  • 51 Овратен

    8 6 Отговор
    САЩ ще Копаят Дъното ! Ще има Планетата на маймуните !

    20:36 06.02.2026

  • 52 И какво скандално има?

    18 1 Отговор
    Не виждам нищо скандално, по-скоро клони към реализъм.

    20:40 06.02.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Сатана Z

    14 2 Отговор
    Според теорията за произхода на човека Дарвин е споделил,че ние произлизаме от маймуните.За Бараците и Мишелите може би има друга теория?

    20:44 06.02.2026

  • 55 Гръм и мълнии

    15 2 Отговор
    Тръмп ги ошашави всички 🤣🤣🤣

    20:46 06.02.2026

  • 56 Е то бива, бива, но чак толкова...

    8 13 Отговор
    Това вече му изяде главата! Не е нормално един президент да се държи като махленска клюкарка и ако това самите американци не го отразят съсвсем ще ми паднат в очите. Преди 1989 г. ги възприемх като еталон за човешката цивилизация, но се оказаха абсолютна гмеж.

    Коментиран от #58, #80

    20:47 06.02.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 лумпени

    7 11 Отговор

    До коментар #56 от "Е то бива, бива, но чак толкова...":

    Що се чудиш, от всичките 57 коментара само трима се възмущават на такова поведение, другите се кефят като в средновековието. Кои са маймуните се пита в задачата??

    21:10 06.02.2026

  • 59 Мда-даааааа

    3 6 Отговор
    Грандоманщината му за никого не е изненада.

    21:27 06.02.2026

  • 60 Темерут

    9 2 Отговор
    На негов гръб се упражняваше кой ли не, правиха му всякакви подигравателни колажи и клипове. Но беше глупаво да отговори по същия начин, особено с расистки елемент.

    Коментиран от #76

    21:30 06.02.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Хахахаха

    1 7 Отговор
    Копейки, виждате ли новите нацисти и фашисти? Тръмпоча и приятелите му путлера и нетаняху.

    21:46 06.02.2026

  • 65 Свободен

    4 3 Отговор
    Какво толкова реагират?!
    Човекът си е обикновен дебюл!
    Не са ли наясно с капацитета му?

    21:47 06.02.2026

  • 66 БРАВО!

    12 1 Отговор
    Този клип е чудесно правдоподобен!!!

    21:54 06.02.2026

  • 67 дудуяба

    6 2 Отговор

    До коментар #24 от "лумпени":

    Всъщност дядото на Тръмп се довлича от Германия, отваря кръчма в Клондайк и здраво стърже златотърсачите по времето на златната треска. Като се напечелва опитва да се върне в родната Германия, но немските власти му отказват гражданство. Така фамилията Тръмп остава в САЩ, ако му бяха дали германско гражданство тогава, Доналд щеше да се казва Дитрих и да е бакалин или водопроводчик в Мюнхен...

    22:26 06.02.2026

  • 68 Пешо

    6 1 Отговор
    Барак Обама е син на Осама бин Ладен, Мишел е травестит, това обидно ли е?

    22:30 06.02.2026

  • 69 Тома

    4 0 Отговор
    Ами прилича им

    23:33 06.02.2026

  • 70 Няма

    1 0 Отговор
    драма.

    03:57 07.02.2026

  • 71 Честен евроатлантик

    3 0 Отговор
    Против съм расизма но е факт че цветнокожите поддържат цветнокожи що не подкрепят и с друг цвят на кожата

    04:05 07.02.2026

  • 72 Боко

    2 0 Отговор
    Кое е “расисткото” в маймуна?

    12:50 07.02.2026

  • 73 Шпек народен

    4 0 Отговор
    В Новата реалност на прекрасния нов свят осеян с клубове на богати в частни педофилски острови Всичко е позволено. Така, че неолибералните лгбт демократи да не се правят на неощипани. Те са в основата този нов ред да го има... Благодарение на тях всичко се дехуманизира, изврати и изроди. Нормално е в този смисъл и те да гризнат от дръвцето което посадиха и от гледаха по свой (маймунски) образ и подобие...

    13:06 07.02.2026

  • 74 Само питам, не пипам

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Джефри Епстийн":

    Да не те е пипал като млък, че знаеш

    13:41 07.02.2026

  • 75 Един момент

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "гошо":

    Сигурно чакат гошо от колония бг да им каже какво да правят

    13:47 07.02.2026

  • 76 Маймуни в краварник

    5 0 Отговор

    До коментар #60 от "Темерут":

    Помня преди Тръмп да стане за втори път президент и май беше по време на президентската кампания, как в едно американско Тв шоу в студиото, едни Тв журналисти близки до Обама, Байдън и Харис стреляха с въздушна пушка по кукла на Тръмп и много се забавляваха и подскачаха от радост когато го оцелваха също като мамуни.. Тогава това не беше позорно, обидно, фашистко или укоримо. Не, тогава това беше в реда на правилния неолиберален лгбт мейнстрийм.. Който впоследствие доведе до опита за реално покушение на Тръмп и до успешния атентат на неговия поддръжник, симпатизант и анти лгбт деятел Чарли Кърк. Толкова за човекоподобните

    14:31 07.02.2026

  • 77 Хаха

    1 0 Отговор
    На едните им отива, но защо и другият се прави на такава М-----А.

    16:51 07.02.2026

  • 78 Радио Ереван

    1 0 Отговор
    Готин клип !

    17:05 07.02.2026

  • 79 ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Хуморист":

    Обаче Упи Голдбърт е хипопотам...

    18:28 07.02.2026

  • 80 ами,

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Е то бива, бива, но чак толкова...":

    Според вас беше ли ,,нормално,, склеротика Байдън да е кукла на конци на Камала и цял свят да му се подиграва.

    18:33 07.02.2026