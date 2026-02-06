Доналд Тръмп сътвори нов скандал! Клип в интернет, показващ Барак и Мишел Обама като маймуни, предизвика възмущение (ВИДЕО)

Видеоклип, споделен от президента Доналд Тръмп в социалните мрежи, на който Барак и Мишел Обама са изобразени като маймуни, беше осъден като расистки от видни демократи, съобщава "Таймс".

Към края на едноминутното видео, публикувано в платформата Truth Social на Тръмп, семейство Обама са показани с лица върху телата на маймуни за около една секунда.

На заден фон при появата на семейство Обама звучи песента The Lion Sleeps Tonight.

They should have put Newscum in this video as monkey sh*t pic.twitter.com/hqo7TecQPK — Keaton Hobby (@RealKeatonHobby) February 6, 2026

Видеото повтаря неверни твърдения, че компанията за броене на бюлетини Dominion Voting Systems е помогнала за "открадването" на изборите през 2020 г. от Тръмп.

Към тази сутрин видеото е било харесано няколко хиляди пъти.

Офисът на Гавин Нюсъм - губернатор на Калифорния, който е потенциален кандидат за президент от Демократическата партия през 2028 г., осъди публикацията. "Отвратително поведение от страна на президента. Всеки един републиканец трябва да осъди това. Веднага", подчерта той в социалната мрежа X.

Disgusting behavior by the President.



Every single Republican must denounce this. Now. https://t.co/X09h1mcj74 — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) February 6, 2026

Бен Роудс - бивш заместник-съветник по националната сигурност и близък довереник на президента Обама, също разкритикува кадрите.

"Нека Тръмп и неговите расистки последователи ги преследва фактът, че бъдещите американци ще приемат семейство Обама като любими фигури, а него ще го изучават като петно ​​върху нашата история", написа той в X.

Публикацията предизвика бърза критика от видни политически фигури, включително от сенатора републиканец Тим Скот - съюзник на Тръмп от афроамериканската общност.

"Моля се да е фалшиво, защото това е най-расисткото нещо, което съм виждал от Белия дом", написа в "Екс" Скот. Той призова Тръмп да изтрие клипа.

Прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит заяви, че публикацията е породила "фалшиво възмущение", добавяйки, че "това е от интернет мем видео, изобразяващо президента Тръмп като краля на джунглата и демократите като герои от "Цар Лъв". Клипът на Тръмп включва песен от този мюзикъл.

Говорител на семейство Обама отказа да коментира случая.

Обама беше първият и единствен чернокож президент в американската история и подкрепи опонентката на Тръмп от Демократическата партия Камала Харис, по време на кампанията за президентските избори през 2024 г.

През първата година от втория си мандат в Белия дом Тръмп увеличи използването на изфабрикувани визуализации в Truth Social и други платформи, често прославяйки себе си, докато осмиваше критиците си.

Миналата година Тръмп публикува видеоклип, генериран от изкуствен интелект, показващ как Барак Обама е арестуван в Овалния кабинет и се появява зад решетките в оранжев гащеризон. По-късно той публикува и клип, генериран с изкуствен интелект, на лидера на малцинството в Камарата на представителите Хаким Джефрис, носещ фалшиви мустаци и сомбреро. Джефрис нарече изображението расистко.