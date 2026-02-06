Доналд Тръмп сътвори нов скандал! Клип в интернет, показващ Барак и Мишел Обама като маймуни, предизвика възмущение (ВИДЕО)

Видеоклип, споделен от президента Доналд Тръмп в социалните мрежи, на който Барак и Мишел Обама са изобразени като маймуни, беше осъден като расистки от видни демократи, съобщава "Таймс".
Към края на едноминутното видео, публикувано в платформата Truth Social на Тръмп, семейство Обама са показани с лица върху телата на маймуни за около една секунда.
На заден фон при появата на семейство Обама звучи песента The Lion Sleeps Tonight.
They should have put Newscum in this video as monkey sh*t pic.twitter.com/hqo7TecQPK— Keaton Hobby (@RealKeatonHobby) February 6, 2026
Видеото повтаря неверни твърдения, че компанията за броене на бюлетини Dominion Voting Systems е помогнала за "открадването" на изборите през 2020 г. от Тръмп.
Към тази сутрин видеото е било харесано няколко хиляди пъти.
Офисът на Гавин Нюсъм - губернатор на Калифорния, който е потенциален кандидат за президент от Демократическата партия през 2028 г., осъди публикацията. "Отвратително поведение от страна на президента. Всеки един републиканец трябва да осъди това. Веднага", подчерта той в социалната мрежа X.
Disgusting behavior by the President.— Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) February 6, 2026
Every single Republican must denounce this. Now. https://t.co/X09h1mcj74
Бен Роудс - бивш заместник-съветник по националната сигурност и близък довереник на президента Обама, също разкритикува кадрите.
"Нека Тръмп и неговите расистки последователи ги преследва фактът, че бъдещите американци ще приемат семейство Обама като любими фигури, а него ще го изучават като петно върху нашата история", написа той в X.
Публикацията предизвика бърза критика от видни политически фигури, включително от сенатора републиканец Тим Скот - съюзник на Тръмп от афроамериканската общност.
"Моля се да е фалшиво, защото това е най-расисткото нещо, което съм виждал от Белия дом", написа в "Екс" Скот. Той призова Тръмп да изтрие клипа.
Прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит заяви, че публикацията е породила "фалшиво възмущение", добавяйки, че "това е от интернет мем видео, изобразяващо президента Тръмп като краля на джунглата и демократите като герои от "Цар Лъв". Клипът на Тръмп включва песен от този мюзикъл.
Говорител на семейство Обама отказа да коментира случая.
Обама беше първият и единствен чернокож президент в американската история и подкрепи опонентката на Тръмп от Демократическата партия Камала Харис, по време на кампанията за президентските избори през 2024 г.
През първата година от втория си мандат в Белия дом Тръмп увеличи използването на изфабрикувани визуализации в Truth Social и други платформи, често прославяйки себе си, докато осмиваше критиците си.
Миналата година Тръмп публикува видеоклип, генериран от изкуствен интелект, показващ как Барак Обама е арестуван в Овалния кабинет и се появява зад решетките в оранжев гащеризон. По-късно той публикува и клип, генериран с изкуствен интелект, на лидера на малцинството в Камарата на представителите Хаким Джефрис, носещ фалшиви мустаци и сомбреро. Джефрис нарече изображението расистко.
8 Спецназ
Тръмп е бял КУ-КУ от завладяната с инвазия Америка!
Извратена Нация, Баце!
19:46 06.02.2026
Браво!
19:47 06.02.2026
12 Кандално
Каква прилика, това си е апачик.
19:47 06.02.2026
19:50 06.02.2026
19:50 06.02.2026
19:56 06.02.2026
23 хаха
Президент ПуупиБътхол! "Байдън шит май пентс агейн!"
19:58 06.02.2026
Маймуна, три пъти по-голяма, защото когато сочиш с показалеца, трите ти пръста са сгънати към теб. Ама не го разбрахте. Какво е това инфантилно чувство за хумор при американците, подигравката и иронията.
А той, като патока Доналд колко клипа има, даже Дисни си играе с перчема му, но на него те не са му забавни, трябва да е за чужда сметка, както всичко при тях. Имигранта му с имигрант, от кое английско блато се довлече дедо ти там или не беше лорд и затова.
Коментиран от #67
19:59 06.02.2026
25 ицо
19:59 06.02.2026
26 Ох котио
До коментар #19 от "ОБЕЗКОСМЯВАНЕ":И аз
Коментиран от #28
20:01 06.02.2026
27 САТАНИСТ
20:01 06.02.2026
28 И АЗ
До коментар #26 от "Ох котио":Да гледам лой и селска пръчка.
20:02 06.02.2026
29 Шарли Ебдо
20:02 06.02.2026
30 Амии
20:02 06.02.2026
31 хаха
20:04 06.02.2026
32 ПОЛУИДИОТ
Коментиран от #41
20:05 06.02.2026
33 Ивелин Михайлов
20:06 06.02.2026
34 Не е скандал,
20:06 06.02.2026
36 Джефри Епстийн
Какво друго може да измисли .
Коментиран от #74
20:08 06.02.2026
37 нннн
20:08 06.02.2026
38 Чекай, чекай малко!
До коментар #6 от "Пич":Че то и Байдън е изобразен като май муна на клипа! И дори яде банан! И това ли е расистко?
Клип за животните където впрочем май муните са всъщност най-интелигентните животни!
Защо е това негативно отношение към тях?
Коментиран от #43
20:09 06.02.2026
39 хаха
20:09 06.02.2026
40 Доолог
20:09 06.02.2026
41 Гръмнаха Един
До коментар #32 от "ПОЛУИДИОТ":Генерал на Гру
Радвай се
20:09 06.02.2026
42 ревете че хората са дошли от маймуни?
20:12 06.02.2026
43 Развинтено съзнание просто
До коментар #38 от "Чекай, чекай малко!":И аз, като ми покажат праскова до краставица, си представям друго.
Коментиран от #49
20:14 06.02.2026
44 Честно казано
20:16 06.02.2026
45 Безобразие!
Коментиран от #46
20:21 06.02.2026
46 ои8уйхътгрф
До коментар #45 от "Безобразие!":Не са ги объркали, вервай ми...
20:28 06.02.2026
47 В статията пише, че
Тръмп е споделил коментирания видеоклип. Никъде не пише, че е негов автор.Просто я прочети отново. Колкото до расизма, сегрегацията на цветнокожи в САЩ до 1964г. се разпростира дори върху тоалетните за обществено ползване.След 60 години е трудно в този клип са се намери расизъм, все пак Обама е бивш президент на САЩ.
20:29 06.02.2026
48 гошо
Коментиран от #75
20:31 06.02.2026
49 😂😂😂😂😂
До коментар #43 от "Развинтено съзнание просто":👏👏👏👏👏
20:32 06.02.2026
50 Разбирач
20:34 06.02.2026
51 Овратен
20:36 06.02.2026
52 И какво скандално има?
20:40 06.02.2026
54 Сатана Z
20:44 06.02.2026
55 Гръм и мълнии
20:46 06.02.2026
56 Е то бива, бива, но чак толкова...
Коментиран от #58, #80
20:47 06.02.2026
58 лумпени
Що се чудиш, от всичките 57 коментара само трима се възмущават на такова поведение, другите се кефят като в средновековието. Кои са маймуните се пита в задачата??
21:10 06.02.2026
59 Мда-даааааа
21:27 06.02.2026
60 Темерут
Коментиран от #76
21:30 06.02.2026
64 Хахахаха
21:46 06.02.2026
65 Свободен
Човекът си е обикновен дебюл!
Не са ли наясно с капацитета му?
21:47 06.02.2026
66 БРАВО!
21:54 06.02.2026
67 дудуяба
Всъщност дядото на Тръмп се довлича от Германия, отваря кръчма в Клондайк и здраво стърже златотърсачите по времето на златната треска. Като се напечелва опитва да се върне в родната Германия, но немските власти му отказват гражданство. Така фамилията Тръмп остава в САЩ, ако му бяха дали германско гражданство тогава, Доналд щеше да се казва Дитрих и да е бакалин или водопроводчик в Мюнхен...
22:26 06.02.2026
68 Пешо
22:30 06.02.2026
69 Тома
23:33 06.02.2026
70 Няма
03:57 07.02.2026
71 Честен евроатлантик
04:05 07.02.2026
72 Боко
12:50 07.02.2026
73 Шпек народен
13:06 07.02.2026
74 Само питам, не пипам
До коментар #36 от "Джефри Епстийн":Да не те е пипал като млък, че знаеш
13:41 07.02.2026
75 Един момент
До коментар #48 от "гошо":Сигурно чакат гошо от колония бг да им каже какво да правят
13:47 07.02.2026
76 Маймуни в краварник
Помня преди Тръмп да стане за втори път президент и май беше по време на президентската кампания, как в едно американско Тв шоу в студиото, едни Тв журналисти близки до Обама, Байдън и Харис стреляха с въздушна пушка по кукла на Тръмп и много се забавляваха и подскачаха от радост когато го оцелваха също като мамуни.. Тогава това не беше позорно, обидно, фашистко или укоримо. Не, тогава това беше в реда на правилния неолиберален лгбт мейнстрийм.. Който впоследствие доведе до опита за реално покушение на Тръмп и до успешния атентат на неговия поддръжник, симпатизант и анти лгбт деятел Чарли Кърк. Толкова за човекоподобните
14:31 07.02.2026
77 Хаха
16:51 07.02.2026
78 Радио Ереван
17:05 07.02.2026
79 ха ха
До коментар #15 от "Хуморист":Обаче Упи Голдбърт е хипопотам...
18:28 07.02.2026
80 ами,
Според вас беше ли ,,нормално,, склеротика Байдън да е кукла на конци на Камала и цял свят да му се подиграва.
18:33 07.02.2026