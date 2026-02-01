Новини
Канцлерът Фридрих Мерц: Евросъюзът или ще играе активна роля, или ще е играчка за великите сили

1 Февруари, 2026 20:11 809 23

  • фридрих мерц-
  • европейски съюз-
  • сащ-
  • русия-
  • украйна-
  • германия-
  • нато

По думите на Мерц сега Европа говори много повече за съвместна отбрана, отколкото го е правила в миналото, като подчерта, че е изправена пред въпрос от решаващо значение

Канцлерът Фридрих Мерц: Евросъюзът или ще играе активна роля, или ще е играчка за великите сили - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Европейският съюз трябва да играе активна роля или в противен случай ще се превърне в играчка на великите сили. Това посочи германският канцлер Фридрих Мерц пред хърватската обществена телевизия ХРТ, предаде БТА.

Той беше в Хърватия във връзка с неформалната среща на Европейската народна партия (ЕНП), която се състоя в Загреб на 30 и 31 януари, като проведе и среща с хърватския премиер Андрей Пленкович.

По думите на Мерц сега Европа говори много повече за съвместна отбрана, отколкото го е правила в миналото, като подчерта, че е изправена пред въпрос от решаващо значение - дали да играя активна роля в този свят, или да се превърне в играчка на великите сили.

"Аз открито се обявявам за това да имаме наша собствена роля, да имаме достатъчно самоувереност, че сме силни и че сме способни да защитаваме собствените си интереси в света", изтъкна германският канцлер, като допълни, че за да се постигне това са необходими отбранителни способности, конкурентоспособност и решителност на страните членки на ЕС.

Фридрих Мерц подчерта, че новите геополитически обстоятелства в Европа и света могат да допринесат за по-бързо разширяване на ЕС, но все още няма ясно решение по този въпрос. Той отбеляза, че по този въпрос разчита на съветите на хърватския премиер Андрей Пленкович, който познава добре региона.

"Андрей Пленкович вероятно може да прецени това най-добре - този регион и страните от Западните Балкани. Всички ние, включително аз, разчитаме на неговите съвети, защото той познава добре този регион и участниците в него. Говорим за това, но все още нямаме решение", обясни Мерц.

Канцлерът коментира и отказът на Европа от руски газ, като посочи, че това е необратимо и Германия иска силно да се ориентира към вятърната и слънчевата енергия. Тя обаче също така се нуждае от газ и "в този смисъл тази част на Европа играе важна роля", заяви още Фридрих Мерц, като уточни, че е обсъждал този въпрос с Пленкович в последните седмици.

Той допълни, че е в съгласие с хърватския премиер, "когато става въпрос за важни политически въпроси на ЕС".


Хърватия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 7 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Варварка

    13 0 Отговор
    Мерц, пак ли до балканите опря,аман вече с тия номера, тия филми сме ги гледали

    20:14 01.02.2026

  • 2 ,,,,,,

    4 2 Отговор
    Кой си ти да преценяваш бе, гледай си там русията

    20:17 01.02.2026

  • 3 Спецназ

    8 1 Отговор
    Европейска Армия,

    БЕЗ Англия и САЩ, дето е те захвърлят във всеки момент!

    МЕРСИ- язте си биГ хамбургерите там и правете по 150 кила и в Европа,

    Баце повече не налазвайте!

    И си ИЗТЕГЛЕТЕ ОКУПАЦИОННИТЕ ВОЙСКИ от Втората Световна в Западна Европа!

    ЧАО!

    20:19 01.02.2026

  • 4 Ами

    11 0 Отговор
    Лобиста говори глупости, значи пак се е нашмъркал :)

    20:19 01.02.2026

  • 5 Смарт

    1 12 Отговор
    Те великите са си както винаги,Европа, САЩ и Велика Британия ,останалото е за наивници

    Коментиран от #6, #7

    20:20 01.02.2026

  • 6 Великите сили

    1 9 Отговор

    До коментар #5 от "Смарт":

    са 5 - САЩ, Китай, Великобритания, Франция и Германия.

    20:23 01.02.2026

  • 7 не точно

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Смарт":

    Великобритания вече е заместена от Китай. А Германия вече веднъж ни вкара във война, сега се пробва да го направи за втори път.

    20:23 01.02.2026

  • 8 И от

    13 0 Отговор
    къде накъде "Европа" трябвало да има обща отбрана? Стига с този колхозен колективизъм. Всяка държава трябва да си решава каква отбрана да има или да няма.
    Защо Мерц или Урсула ще решават за всички.

    20:24 01.02.2026

  • 9 Оперативната печалба на

    6 0 Отговор
    Bosch се изринала с четиридесет и пет процента. Икономиката на федералната Република също е в главоломен спад. Преди няколко седмици канцлерът мерц заяви че спирането на атомните централи в Германия е било пагубно за самата нея.
    Липсата на двата директни газопровода по които получаваше евтин руски газ също играят отрицателен ефект и икономическите играчи са се насочили към Унгария и Сърбия които получават евтини горива и евтина работна ръка. Мургавите поканени от Меркел получават но нищо не дават и не се включват като работна ръка но правят чук-чук с малолетните девойки и допринасят за естественият прираст но поколението е с отклонения. Това е европейският съюз ръководен от Урсула фондерлайн и европейската комисия. Добре дошли скъпи български съграждани в клуба на западналите бивши богати

    20:25 01.02.2026

  • 10 Германците

    8 0 Отговор
    сами запалиха две световни войни. Ако сега се обединят военно отново с другите европейци ще направят и трета. Никакви общи армии и въоръжение. Ще завлекат всички в нова военна катастрофа.

    20:27 01.02.2026

  • 11 Хохо Бохо

    3 0 Отговор
    Ахам, играчка, от ония играчкиза възрастни.....дет си ги завират по входовете....

    20:27 01.02.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    7 0 Отговор
    А как ще станеш някой като нямаш пари? На кого ще се репчиш, като си уби икономиката?
    Европа се води от ментално изостанали!

    Коментиран от #20

    20:28 01.02.2026

  • 13 Маймун

    7 0 Отговор
    Тоя Мерц и другите около него винаги действат на принципа ,,аз ходих до 00 айде сега елате да чистим заедно .!

    20:28 01.02.2026

  • 14 Германците

    7 0 Отговор
    Ако искат да възстановяват Вермахта, да го правят сами. Защо занимават всички останали с това. Всеки сам следва си преценя докъде да се въоръжи и как да се държи в международното общение.

    20:29 01.02.2026

  • 15 Точно пък вие

    6 0 Отговор
    Които сте кукла на конци на евреите нямате право да говорите за такива неща, ако изрично горните не ви дадат дума!

    20:30 01.02.2026

  • 16 Този...

    3 0 Отговор
    ...не беше ли, дето искаше всички немски пенсионери да изчезнат на мига и да не му товарят финансовата система?! Как да очакващ някой, който ненавижда собствените си родители, да се погрижи за гразданите на Съюза -> интересен въпрос...

    20:36 01.02.2026

  • 17 Шопо

    1 0 Отговор
    Или ще се разпадне.

    20:36 01.02.2026

  • 18 И Киев е Руски

    2 0 Отговор
    Евросъюза скоро ще играе лезгинка

    20:38 01.02.2026

  • 19 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Малобритания вече не е велика сила - само има претенции останали и от колониално време. Службите и каквито и мръсотии да правят вече не могат да я съживят!

    А Германия никога не е била - опитвала е много пъти, но така и не стига до статуса на велика сила.

    ... не забравяйте, че когато Европа е била още населявана от примати в пещери Китайците са яли в порцелан, изследвали са небето и са развивали култура...

    20:43 01.02.2026

  • 20 !!!?

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "ДрайвингПлежър":

    Изобщо не си е убил икономиката, на трето място в света е за 2025.

    1.САЩ-$30,62Т 2.Китай-$19,40Т 3.Германия -$5,01Т 4.Япония-$4,28Т 5.Индия -$4,13Т 6.Великобритания -$3,96Т 7.Франция - $3,21Т.

    20:44 01.02.2026

  • 21 Иван

    1 0 Отговор
    Сегашният канцлер Мерц прави грешка в изказването си. Германия е от великите сили на политическата маса. Главоблъсканици и грешки винаги има.

    20:57 01.02.2026

  • 22 Механик

    0 0 Отговор
    Мерци, ма нали точно вие сте от "великите сили"??? Или вече не сте?
    Кой са другите велики сили? Нали Русия е на колене с външни кенефи и рублата е 1 цент?
    Нали Ким е "дебело джудже" и народа му умира от глад? Или говорите за "изостанал" Китай?
    Ко стааа бе, Шморци???

    21:11 01.02.2026

  • 23 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Аефдето като дойде на власт бая дрогирани тикви ми се струва че ще хвърчат

    21:12 01.02.2026

