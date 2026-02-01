Канцлерът Фридрих Мерц: Евросъюзът или ще играе активна роля, или ще е играчка за великите сили

Европейският съюз трябва да играе активна роля или в противен случай ще се превърне в играчка на великите сили. Това посочи германският канцлер Фридрих Мерц пред хърватската обществена телевизия ХРТ, предаде БТА.
Той беше в Хърватия във връзка с неформалната среща на Европейската народна партия (ЕНП), която се състоя в Загреб на 30 и 31 януари, като проведе и среща с хърватския премиер Андрей Пленкович.
По думите на Мерц сега Европа говори много повече за съвместна отбрана, отколкото го е правила в миналото, като подчерта, че е изправена пред въпрос от решаващо значение - дали да играя активна роля в този свят, или да се превърне в играчка на великите сили.
"Аз открито се обявявам за това да имаме наша собствена роля, да имаме достатъчно самоувереност, че сме силни и че сме способни да защитаваме собствените си интереси в света", изтъкна германският канцлер, като допълни, че за да се постигне това са необходими отбранителни способности, конкурентоспособност и решителност на страните членки на ЕС.
Фридрих Мерц подчерта, че новите геополитически обстоятелства в Европа и света могат да допринесат за по-бързо разширяване на ЕС, но все още няма ясно решение по този въпрос. Той отбеляза, че по този въпрос разчита на съветите на хърватския премиер Андрей Пленкович, който познава добре региона.
"Андрей Пленкович вероятно може да прецени това най-добре - този регион и страните от Западните Балкани. Всички ние, включително аз, разчитаме на неговите съвети, защото той познава добре този регион и участниците в него. Говорим за това, но все още нямаме решение", обясни Мерц.
Канцлерът коментира и отказът на Европа от руски газ, като посочи, че това е необратимо и Германия иска силно да се ориентира към вятърната и слънчевата енергия. Тя обаче също така се нуждае от газ и "в този смисъл тази част на Европа играе важна роля", заяви още Фридрих Мерц, като уточни, че е обсъждал този въпрос с Пленкович в последните седмици.
Той допълни, че е в съгласие с хърватския премиер, "когато става въпрос за важни политически въпроси на ЕС".
3 Спецназ
БЕЗ Англия и САЩ, дето е те захвърлят във всеки момент!
МЕРСИ- язте си биГ хамбургерите там и правете по 150 кила и в Европа,
Баце повече не налазвайте!
И си ИЗТЕГЛЕТЕ ОКУПАЦИОННИТЕ ВОЙСКИ от Втората Световна в Западна Европа!
ЧАО!
20:19 01.02.2026
Смарт
20:20 01.02.2026
Великите сили
До коментар #5 от "Смарт":са 5 - САЩ, Китай, Великобритания, Франция и Германия.
20:23 01.02.2026
не точно
До коментар #5 от "Смарт":Великобритания вече е заместена от Китай. А Германия вече веднъж ни вкара във война, сега се пробва да го направи за втори път.
20:23 01.02.2026
И от
Защо Мерц или Урсула ще решават за всички.
20:24 01.02.2026
9 Оперативната печалба на
Липсата на двата директни газопровода по които получаваше евтин руски газ също играят отрицателен ефект и икономическите играчи са се насочили към Унгария и Сърбия които получават евтини горива и евтина работна ръка. Мургавите поканени от Меркел получават но нищо не дават и не се включват като работна ръка но правят чук-чук с малолетните девойки и допринасят за естественият прираст но поколението е с отклонения. Това е европейският съюз ръководен от Урсула фондерлайн и европейската комисия. Добре дошли скъпи български съграждани в клуба на западналите бивши богати
20:25 01.02.2026
Германците
20:27 01.02.2026
Хохо Бохо
20:27 01.02.2026
12 ДрайвингПлежър
Европа се води от ментално изостанали!
20:28 01.02.2026
Германците
20:29 01.02.2026
Точно пък вие
20:30 01.02.2026
Този...
20:36 01.02.2026
Шопо
20:36 01.02.2026
И Киев е Руски
20:38 01.02.2026
19 ДрайвингПлежър
А Германия никога не е била - опитвала е много пъти, но така и не стига до статуса на велика сила.
... не забравяйте, че когато Европа е била още населявана от примати в пещери Китайците са яли в порцелан, изследвали са небето и са развивали култура...
20:43 01.02.2026
20 !!!?
До коментар #12 от "ДрайвингПлежър":Изобщо не си е убил икономиката, на трето място в света е за 2025.
1.САЩ-$30,62Т 2.Китай-$19,40Т 3.Германия -$5,01Т 4.Япония-$4,28Т 5.Индия -$4,13Т 6.Великобритания -$3,96Т 7.Франция - $3,21Т.
20:44 01.02.2026
Иван
20:57 01.02.2026
22 Механик
Кой са другите велики сили? Нали Русия е на колене с външни кенефи и рублата е 1 цент?
Нали Ким е "дебело джудже" и народа му умира от глад? Или говорите за "изостанал" Китай?
Ко стааа бе, Шморци???
21:11 01.02.2026
Kaлпазанин
21:12 01.02.2026