Канцлерът Фридрих Мерц: Евросъюзът или ще играе активна роля, или ще е играчка за великите сили

Европейският съюз трябва да играе активна роля или в противен случай ще се превърне в играчка на великите сили. Това посочи германският канцлер Фридрих Мерц пред хърватската обществена телевизия ХРТ, предаде БТА.

Той беше в Хърватия във връзка с неформалната среща на Европейската народна партия (ЕНП), която се състоя в Загреб на 30 и 31 януари, като проведе и среща с хърватския премиер Андрей Пленкович.

По думите на Мерц сега Европа говори много повече за съвместна отбрана, отколкото го е правила в миналото, като подчерта, че е изправена пред въпрос от решаващо значение - дали да играя активна роля в този свят, или да се превърне в играчка на великите сили.

"Аз открито се обявявам за това да имаме наша собствена роля, да имаме достатъчно самоувереност, че сме силни и че сме способни да защитаваме собствените си интереси в света", изтъкна германският канцлер, като допълни, че за да се постигне това са необходими отбранителни способности, конкурентоспособност и решителност на страните членки на ЕС.

Фридрих Мерц подчерта, че новите геополитически обстоятелства в Европа и света могат да допринесат за по-бързо разширяване на ЕС, но все още няма ясно решение по този въпрос. Той отбеляза, че по този въпрос разчита на съветите на хърватския премиер Андрей Пленкович, който познава добре региона.

"Андрей Пленкович вероятно може да прецени това най-добре - този регион и страните от Западните Балкани. Всички ние, включително аз, разчитаме на неговите съвети, защото той познава добре този регион и участниците в него. Говорим за това, но все още нямаме решение", обясни Мерц.

Канцлерът коментира и отказът на Европа от руски газ, като посочи, че това е необратимо и Германия иска силно да се ориентира към вятърната и слънчевата енергия. Тя обаче също така се нуждае от газ и "в този смисъл тази част на Европа играе важна роля", заяви още Фридрих Мерц, като уточни, че е обсъждал този въпрос с Пленкович в последните седмици.

Той допълни, че е в съгласие с хърватския премиер, "когато става въпрос за важни политически въпроси на ЕС".