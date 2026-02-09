Насилието в затворите в САЩ се увеличава на фона на недостига на надзиратели

Насилието в затворите в Съединените американски щати (САЩ) се е увеличило на фона на недостига на надзиратели, показва поръчан от властите доклад, публикуван миналата седмица. Тази констатация се вписва в тенденцията на влошаване на качеството на инфраструктурата и на работата на федерални агенции в условия на недостатъчно финансиране. Нагледен пример за това са поредицата самолетни инциденти в страната в последно време.

Публикуван миналата седмица доклад, финансиран от правителството на САЩ, отчита ръст на убийствата в американските затвори с почти 50% през последните пет години, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че страната е на първо място в света по брой затворници, включително над 1 милион души само в държавни затвори.

Докладът, поръчан от Министерството на правосъдието на САЩ и изготвен от инициативата "Безопасно вътре" (Safe Inside), стига до заключението, че системата е подложена на все по-силен натиск. При все че в много щати броят на затворниците е намалял значително.

"Ние имаме по-малко служители и от тях се иска да правят повече", обобщи пред Ройтерс президентът на "Безопасно вътре" Джон Уецъл - бивш ръководител на изправителната система на щата Пенсилвания. Той отчете увеличаване на броя на проявите на насилие и на смъртните случаи - негативна тенденция, която обясни именно с отслабването на системата.

Докладът отчита през петгодишния период ръст на нападенията на затворници срещу техни съкилийници с 54% и срещу надзиратели със 77 процента. От 2019-а до 2024 г. смъртните случаи сред затворниците са нараснали с 47 процента. Тази статистика включва убийства, самоубийства и хора, починали след побой. През 2019 г. в САЩ смъртността е била 2,8 на всеки 100 хиляди затворници, а през 2024-та този индекс се е покачил до 4,1.

В някои щати ситуацията е особено драматична. В Алабама например смъртните случаи в затворите през 2019 г. са били 99, а през 2024-та - 337, т. е. близо 3,5 пъти повече.

Авторите на изследването правят извода, че недостигът на персонал и голямото текучество на служителите "по всяка вероятност са допринесли" за чувствително по-високата смъртност.

В Мичиган например около една шеста от местата за надзиратели са вакантни. При това в някои затвори в щата този дял доближава една трета.

Активисти твърдят, че една от причините за проблема е, че на затвор са осъдени прекалено много хора.

Има много затворници, "които не бива да са там", каза пред Ройтерс Мария Гулнър, вицепрезидент на асоциацията "Семейства срещу задължителните минимални присъди" (Families Against Mandatory Minimums).

Изследване на Асошиейтед прес от 2024 г. установи, че много затворници в САЩ биват убивани или ранявани, докато работят. След това голяма част от пострадалите не получават защитата, която по принцип се полага на работници в страната.

При всички положения статистиката показва сериозни проблеми в системата. Основната причина несъмнено е липсата на достатъчно финансиране, но има и други специфични пречки като непривлекателността на надзирателската работа, която също затруднява набирането на кадри. Към това трябва да се добави и наличието в затворите на организирани банди. Известни със своята жестокост, те налагат неформални правила, които по правило имат много по-важно значение на терен от официалното законодателство.