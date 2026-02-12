Новини
Кристина Патрашкова: Когато ламите изместят родителите

Кристина Патрашкова: Когато ламите изместят родителите

12 Февруари, 2026 16:01 2 634 42

  • петрохан-
  • масово убийство-
  • самоубийство

Виновниците в тази история са безброй. В картинката напълно липсва Агенцията за закрила на децата. Това е държава, в която всеки прави, каквото иска

Ако Дейвид Линч беше жив, нямаше да пропусне да филмира кошмара „Петрохан“. Не само заради мистерията, шестте трупа, убитите кучета, опожарената вила, рейнджърите, които помагали на децата да не им се „асфалтират“ мозъците, като ходят на училище, странните правомощия, които получава една неправителствена организация да брани горите на държавата. Дейвид Линч според мен нямаше да се занимава основно с това, а щеше да се фокусира върху родителите, които си дават не само парите, но и децата да живеят с въоръжени до зъби мъже, които гонят туристите и се разхождат с униформи. И смятат това за напълно нормално.

Това коментира Кристина Патрашкова за в. "Филтър"

Миналия петък в сутрешния блок на Нова телевизия се появява Яни Макулев, близък на издирвания лама от Петрохан Ивайло Калушев. Съобщава с равен тон, че 15-годишният му син е изчезнал заедно с Калушев. За последно чул детето на 29 януари.

Не се безпокои, защото е сигурен, че малкият е в безопасност. Водещите Виктор Николаев и Мира Иванова онемяват.

От 15-годишното момче, което е с мъж, заподозрян в тежко престъпление и автор на собствена религия, няма ни вест, ни кост. Но бащата отказва да съдейства на полицията. Може би се държи по този начин, за да отправи послание към Калушев да не посяга на детето му. В крайна сметка, синът му е мъртъв.

Друго дете, Леон, който също посещава летните лагери на рейнджърите, се променя след престой в хижата. Държи се дистанцирано с близките, става агресивен. Преди това учи в частното училище „Космос“, в което децата се развиват в среда на „естествена психотерапия“, учат ги на любов, мъдрост, истина и свобода.

Години наред странната група на Ивайло Калушев събира момчета, за да ги възпитава по нестандартни критерии, вдъхновени от будизма, но доразвити от Калушев. Родителите подписват декларации, че са съгласни да оставят децата си при мъже, които нямат жени, живеят изолирано в хижа, пълна с оръжие. Не само дават децата си, но правят и крупни дарения, тъй като много от тях се оказват заможни. Частно лице, може би родител, превежда 800 хиляди лева.

Същите родители доброволно се отказват децата им да ходят на училище, защото според Калушев традиционното образование промива мозъците. Те са съгласни наследниците им да бъдат подготвяни за живота от други мъже, оградили се от света със заграждения. Истинските демони в тази зловеща история са родителите. Много от тях състоятелни и амбицирани да дадат най-доброто на синовете си. Макар и успешни, тези родители са загубили смисъла в живота, лутат се в някакви сектантски учения, живеят с илюзиите за духовно самоусъвършенстване и достигане до разширяване на съзнанието. Това са хора, отказали да бъдат авторитети за децата си, отрекли учителите като ментори. Повели наследниците си към ада, въобразявайки си, че той е постлан с добри намерения.

И всичко това заради глупавия бунт на човека срещу Бога и скъсаната връзка между двамата. Точно като в „Игра на тронове“, където персонажите се кланят на различни богове, докато не дойдат белобродниците, които искат да ги пометат.

Каквато и истина да излезе или да остане прикрита в кошмара „Петрохан“, там се е разигравал сектантски сюжет, в който гуру с индивидуална религия е възпитавал малки деца.

Твърди се, че през лагерите му са минали три поколения.

Това е възход на конспиративните теории във възпитанието на децата, прилича ми на антиваксърството, което твърдеше, че чрез ваксините някой иска да ни чипира. Петрохан се случва в държава, в която 2 милиона българи ходят при ясновидки според официално социологическо проучване от края на миналата година.

Не че психопатите не вилнеят навсякъде по света, а в САЩ не стрелят в училища по няколко пъти в годината. У нас залагането на алтернативи в образованието и въобще в начина на живот процъфтява и поради липса на доверие в институциите. То е на толкова ниска точка, че каквото и да кажат от МВР, повечето не им вярват. Не че Вътрешното министерство не е виновно за имиджовата си дискредитация.

Виновниците в тази история са безброй.

Сред тях са тези, които са допуснали да бъде регистрирано НПО с правомощия на държавата. Проспали са складирането на огромно количество оръжие в хижата. Разрешили са разпищолването на хора като местни феодали. Дали са благословия за организирането на лагери за деца, без да е ясно дали е имало лицензи за тази дейност. В картинката напълно липсва Агенцията за закрила на децата. Това е държава, в която всеки прави, каквото иска.

Всеки брани и своята истина в тази история. Но никой не би трябвало да отрича, че най-големите авторитети за децата трябва да са родителите и учителите. Става дума за „конвенционалните“, колкото и трески за дялане да имат и те. Опитът за подмяната им, често продиктуван от проблеми в менталното здраве, води до фатален край.

Въобще децата имат нужда от родители, а не от лами.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    7 27 Отговор
    Всички са убити от руснаците и после три тела са натоварени в кемпера.

    Коментиран от #25, #30

    16:03 12.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    25 4 Отговор
    Сорос ви възпитава децата.

    Коментиран от #8

    16:03 12.02.2026

  • 3 честен ционист

    19 9 Отговор
    Лама Боко произведе вече 2 поколения мутри. Мултиплицира се като аватар.

    Коментиран от #9

    16:04 12.02.2026

  • 4 Когато мафията

    18 6 Отговор
    Измести Държавата като институция създадена за народа
    Това виждаме!
    Мафия и сатанизъм
    Съпортствоно от Президентството!

    16:06 12.02.2026

  • 5 питам

    6 18 Отговор
    А ТОЗ динозавър от къде го изкопаха !

    16:07 12.02.2026

  • 6 Анонимен

    33 3 Отговор
    Колкото и да твърдят, че полицията фалшифицира всичко, фактите и свидетелите от години наред си остават. Нищо нормално няма в тази секта, а това че много хора се лъжат, че им изглеждало нормално е само тъжно.

    16:07 12.02.2026

  • 7 Десо @ дориана ,

    11 17 Отговор
    Идвай пак да защитаваш Резидента!
    Той доведе тези сатанисти
    Той се ослушва, щото без ППе за никъде!

    16:08 12.02.2026

  • 8 честен ционист

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    На нас в школото беше пратил една руса кравичка от Ню Йорк навремето да ни учи на английски. Ние пък с пацаните научихме, какъв номер чашка сутиен носи. Изкара за жалост само един срок и си замина, че паднаха двете кули баш по онова време.

    Коментиран от #29

    16:08 12.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тити на Кака

    25 1 Отговор
    Патрашкова не е права, някои родители и за лами не стават...

    16:09 12.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Радев

    21 8 Отговор
    Създаде ПП
    Това е истината!
    Той легитимира и Киро в нарушение на Конституцията!
    Всички са негов избор!
    За Мамин и Бою- те са ясни
    Всичко- вкупом
    Те са взаимосвързани и зависими

    Коментиран от #27

    16:11 12.02.2026

  • 14 Тити на Кака

    14 2 Отговор

    До коментар #9 от "Хасковски каунь":

    Колко правилно мисли един фен на Подкрепяме Педофилите!..
    Невероятно е!

    16:11 12.02.2026

  • 15 Родина

    18 11 Отговор
    А , авторката какви ценности изповядва по
    телевизията ? Само пошлости . Хайде далече
    бягай .

    16:12 12.02.2026

  • 16 име

    12 9 Отговор
    Накрая ще излезе че някой родител им е видял сметката длзадедто хем са се гаврели с детето му, хем са го скубали пари. А държавата, както винаги е бляла.

    16:13 12.02.2026

  • 17 Дърт бабугер от фолклора

    1 12 Отговор
    . На събора най-важни са калушарите, нечетен брой млади и силни мъже, начело със своя главатар Ватата. Само те могат да лекуват болест, причинена от злия дух Калуш, бродещ по полята, горите и селата. Младежите предварително се подготвят за магическия ритуал, който ще изпълняват. Знанията за него се предават от баща на син. Калушарите са облечени в нови бели дрехи, а калпаците им са закичени с лековити билки. През русалската седмица те обикалят по селата и лекуват от самодивска болест. Разболявали се тези хора, които не са спазвали определените канони. Калуш значи зъл дух, а калушар – дарител на здраве. Танцът „Калуша” означава калина, горско дръвче с хубави червени плодове. Според преданието той предпазва от зли духове и страшни самодивски болести.

    Всеки калушар носи тояга от леска, явор или дрян, защото те са магически дървета и предпазват от зли сили. Тоягата е помощница в борбата със злото. Лекуването се извършва чрез специален обреден танц. При пълно мълчание танцьорите се нареждат в кръг около болния и заиграват. След това водещият подканя всички да се хванат на Калушарското хоро и да си вземат от лековития чесън или от вълшебния горчив пелин. Музикалните звуци, а те се изпълняват само на цигулка, стават все по-бързи, калушарите изпадат в транс. Накрая главатарят чупи гърне с жива вода и болният побягва, а мястото му се заема от един от русалиите. Ритуалът действа благоприятно върху психическата нагласа на човека и вярата му за з

    Коментиран от #21

    16:13 12.02.2026

  • 18 Патрашкова,

    20 0 Отговор
    Мафията -държава узакони НПО
    Легитимира ги
    Рибата се вмирисва от главата

    16:13 12.02.2026

  • 19 Конкурент Враца Гинци космоса

    5 8 Отговор
    От незапомнени времена в село Златия, област Монтана, всяка година в петък, събота и неделя, в седмицата след Свети дух, се провежда съборът „Калуша”. Той е съпроводен от необикновен русалийски обред, запазен като наследство от траките, взаимствали го от гръко-римския свят. В северозападните земи обредният танц „Калуша” се играе за здраве от дълбока древност.

    16:15 12.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 честен ционист

    3 5 Отговор

    До коментар #17 от "Дърт бабугер от фолклора":

    Град Калуш в Ивано-Франковская област, баба го знаеше като «Малая Палестина»

    16:19 12.02.2026

  • 22 Ха сега де...

    17 3 Отговор
    Какви лами, какви 5€? Това, че в Южна Америка има животно лама не означава, че будизма произлиза от Мексико. Другите религии, освен католици и малко протестанти са едва 0,3%. Населението в Мексико е над 130 милиона, а от тях едва около 100 000 са будисти.

    Коментиран от #23

    16:20 12.02.2026

  • 23 честен ционист

    0 7 Отговор

    До коментар #22 от "Ха сега де...":

    Веракрус е духовната столица на Будизма, а на пристанишето става пречистването.

    16:23 12.02.2026

  • 24 да сме коректни

    10 1 Отговор
    Не""" всеки прави каквото си иска""" , не . . . Определени хора правят каквото им е позволено....или поръчано.....капиши ???

    16:26 12.02.2026

  • 25 бихте ли пояснили

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Това в смисъл - вместо адвокатски хонорар за делото @$атом я вземи тия двата 9милиметрови......така ли !?!

    16:31 12.02.2026

  • 26 Мдаааа

    21 0 Отговор
    Не е луд (лама) дето яде баницата (дечицата), а (ама мнго) луд е тоя дето му я дава (родителите)....

    16:31 12.02.2026

  • 27 не в вярно

    6 6 Отговор

    До коментар #13 от "Радев":

    създаде ги алексей петров!!! не се обаждай неподготвен!!! или са те подготвили да оплюваш радев че ги е страх много от него…

    16:46 12.02.2026

  • 28 НЕПОЗНАТ

    9 4 Отговор
    А ВЪЗМОЖНО ЛИ Е НЯКОЙ РОДИТЕЛ ДА ГИ Е ЛИКВИДИРАЛ ЗА ОТПЛАТА? АЗ САМО ПИТАМ !

    Коментиран от #39

    16:47 12.02.2026

  • 29 рави шмулевич

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "честен ционист":

    помниш ли как в ешовата те обучихме на ламски техники.хароший поцан.упругий

    17:11 12.02.2026

  • 30 Човека КоZа

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Ма лично Путин ги уби, ко говориш... Тръмп му пазеше гърба да не го види някой 😆

    17:53 12.02.2026

  • 31 ЕДГАР КЕЙСИ

    8 3 Отговор
    ПО ПРИНЦИП "ПАТРАШКАТА" СИ Е КУ КУ , НО ....................... В СЛУЧАЯ С "ХИЖАТА ПЕТРОХАН" ........................... ВИНАТА Е ВЪРХУ , ПП ДБ и КМЕТА ТЕРZИЙСКИ ....................... ФАКТ !

    17:55 12.02.2026

  • 32 срам срам за България

    4 2 Отговор
    къде беше агенцията за закрила на детето когато всички будисти щом целунат дете по остата се водят педофили. Къде беше тази агенция когато далай лама целуна дете пред целият свят по устните.
    че великите хора на тази планета го изкарахте педофил.

    страхът на хората се използва до ден днешен като оръжие.

    срам и позор за нуската култура в България.

    18:41 12.02.2026

  • 33 широко затворени очи

    5 2 Отговор
    Мнението на автора съвпада напълно с моето.

    18:47 12.02.2026

  • 34 Лицемерие!

    5 2 Отговор
    Мисирчица вноска!
    Кой разби авторитета на учителите и училището и кога? Кой внуши, че учителите не трябва да възпитават децата и кога?
    Кой разбива авторитета на семейството и родителите?
    На такова извращение българското общество никога не е подлагано!?
    А напъните да натикате религията в училище е поредната свинщина по пътя на мачкането на човека в полза на докопалите се до властта, да я ползват вечно!
    Кой е виновен, кой?

    18:55 12.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Лелеее

    2 3 Отговор
    И тая ки взе думата!

    20:57 12.02.2026

  • 37 Роза

    9 0 Отговор
    Съгласна съм ,че децата имат нужда от родители,а не от лами и заклинатели,но за съжаление,не всички хора,които имат биологическата способност да създават деца,са годни да бъдат родители-в психологически и в морален аспект!Възпитанието е не това,което говориш,а това,което вършиш!Ако вършиш обратното на това,което говориш,как ще ти вярва детето?!"Възпитанието е пример!"Това го беше казал големият бълг.писател Николай Хайтов-лека му пръст-когото аз признавам за много умен човек,с голям житейски опит!

    21:19 12.02.2026

  • 38 пате

    3 2 Отговор
    ТАРАШКОВА. Ти наистина ли вярваш че са гонили туристите или хора дето са се представяли за туристи. В планината идват всекакви индивиди, а Това е пътя за СЪРБИЯ през баира Може би са казали като задължение че ще го пазят Дори са пазели и гората от бракониери .Освен това пътя към КОМ се пазеше строго още по тошово време..МНОГО ДОБРЕ ПОМНЯ

    21:44 12.02.2026

  • 39 За тор

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "НЕПОЗНАТ":

    Не не е възможно.Родителите са зомбита бетер децата им. Родителите са ликвидиране за тор.

    21:47 12.02.2026

  • 40 Даа!

    2 0 Отговор
    Ей,бабушкер ,седи си там,в клюкарницата заедно с други нищоправци.Че ако не е клюкарницата да ви подхвърлят хляб,ще питате къде акат гладните.

    09:43 13.02.2026

  • 41 Ддд

    3 0 Отговор
    Само г-жа Патрашкова не се беше "изтропала" по въпроса. В държавата ни наистина всеки разбира от всичко: от колаген до Петрохан ,шери. Леле......

    14:27 13.02.2026

  • 42 ха ха Хо

    1 0 Отговор
    Ох, Патрашкова нали,, народи,, 3/4 деца и ги отгледа и възпита в правилните ценности та и тя се изока в медииното пространство.Може да дава съвети само на съпруга си как да възпитава близнаците си от младата бургазлийка,но как да стане това като се е впила в него го вързала за себе си.

    20:32 13.02.2026