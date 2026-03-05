Новини
България »
Ивайло Мирчев: Тревожат ме единствено български партии, които използват фалшиви новини, за да стряскат хората

Ивайло Мирчев: Тревожат ме единствено български партии, които използват фалшиви новини, за да стряскат хората

5 Март, 2026 13:33 793 25

  • ивайло мирчев-
  • съвета по сигурността към министерски съвет-
  • нато-
  • мигрантска вълна

Политическият лидер допълни, че очаква службите и министрите да запознаят участниците в Съвета по сигурността към МС с реалната ситуация на терен

Ивайло Мирчев: Тревожат ме единствено български партии, които използват фалшиви новини, за да стряскат хората - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Логично е България и Румъния да поискат консултации по член 4 на НАТО, за да страните-членки да обсъдят рисковете пред сигурността им с оглед на разгарящата се война в Близкия Изток. Това заяви съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев преди Съвета по сигурността към Министерски съвет.

“Основните рискове пред България са в две посоки. Първата е потенциална мигрантска вълна, а втората е свързана с енергийните доставки на петрол и втечнен газ. До момента няма регистрация на мигранти, но България трябва да бъде подготвена и да участва активно във формирането на обща европейска политика. Единственото, което ме тревожи, са български партии, които използват фалшиви новини, за да стряскат хората”, заяви Мирчев.

Политическият лидер допълни, че очаква службите и министрите да запознаят участниците в Съвета по сигурността към МС с реалната ситуация на терен и всички актуални детайли.

“Към момента знам от МВР, че са взети превантивни мерки за защита на българската граница от потенциална мигрантска вълна”, заключи Мирчев.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нито глас за oкраинците от ППДБ!

    37 1 Отговор
    Да накажем БКП Оземпика с ниското чело от село Крушаpи!

    Коментиран от #3

    13:35 05.03.2026

  • 2 Хаха

    4 28 Отговор
    Ти ако знаеш какво чудо е тук със смахнатите тролове копейкаджии.

    Коментиран от #25

    13:35 05.03.2026

  • 3 ХАХАХА

    26 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нито глас за oкраинците от ППДБ!":

    ТЕ СА ВЕЧЕ БИТА КАРТА

    13:36 05.03.2026

  • 4 Трол

    6 10 Отговор
    Наистина не виждам защо се притесняваме, това в Близкия изток е някакъв малък локален конфликт без сериозни последици.

    13:37 05.03.2026

  • 5 Ганя Путинофила

    6 11 Отговор
    Име 8 путинофилски партии в парламента!
    Наши хора!

    13:38 05.03.2026

  • 6 Сталин

    30 1 Отговор
    Ей факти стига ни занимавахте с тая торба с л@йна всеки ден ,тоя негодник не струва колкото и едно кучешко г©вно

    Коментиран от #20

    13:38 05.03.2026

  • 7 шарлатанин

    20 1 Отговор
    като бою и джаба

    13:38 05.03.2026

  • 8 Масова украинска атака по цяла Русия!

    9 4 Отговор
    Медиите покрай Иран забравиха за Украйна!

    Коментиран от #14

    13:39 05.03.2026

  • 9 Лост

    25 1 Отговор
    Друго са си истинските новини от Мирчев,търкалящия се в Росенец и почерпен със сладолед от Доган.Само не знам сега дали лятото ходи там на плажа.

    13:39 05.03.2026

  • 10 Защо бе

    24 1 Отговор
    На тоз противния всеки ден му давате трибуна

    13:40 05.03.2026

  • 11 Някой

    28 2 Отговор
    А мен ме тревожат фалшивите партии с фалшиви партийци. Точно като ПП, ДБ, и конкретно - ваша милост.

    Коментиран от #12, #13

    13:41 05.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Без вредните ппдб

    21 1 Отговор

    До коментар #11 от "Някой":

    И пиарката му на този. :) Те ппдб са известни с издънките си.....

    13:46 05.03.2026

  • 14 Пак ли утрепаха руските

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Масова украинска атака по цяла Русия!":

    Те са това ли толкова плахо отстъпват на запад.
    Ей добре че си ти да ни отвориш очичките

    13:52 05.03.2026

  • 15 Анонимен

    6 0 Отговор
    Замазвайте положението сега... добре, че беше Турция да спре ракетата навреме.

    13:55 05.03.2026

  • 16 007

    8 0 Отговор
    Оооо нискочелия катър се появи на хоризонта

    14:02 05.03.2026

  • 17 АГАТ а Кристи

    8 0 Отговор
    Нискочелото комунистическо отроче - ФАЛШИВО ДЕМОКРАТЧЕ, в коментар за ФАЛШИВИ новини ....
    Всичко е фалшиво, само аз и тати не сме !

    Коментиран от #21

    14:05 05.03.2026

  • 18 Анонимен

    4 0 Отговор
    Сериозно? Ами вие с вашия чл.4 от договора за НАТО , който се активира при нарушение на територията на страната не плашите ли хората?

    14:06 05.03.2026

  • 19 Зеления

    8 0 Отговор
    Лама Мирчев, който иначе се прави на много ербап пред служители на НСО, сега е напълнил гащите от страх и не смее да поиска България да прекрати споразумението за разполагане на американски самолети, щото ако го направи нали...може бай Донча и него да откара с хеликоптера в Гуантанамо.

    14:06 05.03.2026

  • 20 Тоя

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    "негодник" - баща му и ТИ СТЕ ОТ ЕДНА ПАРТИЯ - БКП.
    Така, че не плюй по синовете ви, комуняго

    14:08 05.03.2026

  • 21 Ами

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "АГАТ а Кристи":

    "Нискочелото комунистическо отроче - ФАЛШИВО ДЕМОКРАТЧЕ"

    Ами виж че е сложило демократчето червена вратовръзка, да се вижда от къде произхожда

    14:10 05.03.2026

  • 22 Лена

    2 0 Отговор
    Този помак по бащина линия отново дава савети

    14:16 05.03.2026

  • 23 1234

    2 0 Отговор
    ще сме спокйни ако грабнете оръжие и идете да ни защитите лично

    14:17 05.03.2026

  • 24 Лъжлив глупак

    4 0 Отговор
    По лъжливи и нещастни от ПП и ДБ, не познаваме!

    14:19 05.03.2026

  • 25 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха":

    Вие подметките на шорош нямате право на глас!
    Всички вкупом и в Белене!
    Там ви е мястото, цял живот камъни да чукате!

    14:23 05.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове