Анализ на Фискалния съвет за дефицита през февруари

5 Март, 2026 13:25 662 5

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Министерството на финансите възобнови практиката да публикува оценка за бюджетното салдо по консолидираната фискална програма и основните показатели по приходите и разходите към края на предходния месец на база предварителни данни и оценки за приключилия месец (февруари 2026 г.).

Данните са оповестявани заедно със статистическата информация за изпълнението на бюджета за последния отчетен месец (януари 2026 г.). Публикуването на предварителни оценки за бюджетното салдо по КФП на база на оперативна информация и оценки се оценява като много добра практика и осигурява по-голяма прозрачност за състоянието на публичните финанси.

Фискалният съвет публикува сравнителни данни за изпълнението на бюджета предвид необичайната ситуация на удължителен бюджет с вероятно продължение.

Дефицитът за февруари месец с натрупване е в размер на -600 млн. евро и представлява -0,5% от БВП. Дефицитът само за февруари месец е -812 млн. евро и е на стойност -0,7% от БВП.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    3 3 Отговор
    Това което управляващите не ви казват за МВФ е че ви готвят голяма изненада,изненадата на века,миналата седмица управляващата коалиция и финансово министерство са дискутирали за въвеждане на нов данък,съвсем нов данък- Данък Наследство ,както е в Германия, Англия и Европа,плана който е дискутиран е че имоти на стойност над 100 000 наследниците ще трябва да плащат данък на наследствения имот ,това включва къща,апартамент ,земя ,акции и други финансови активи.Това означава че много от наследници на имоти трябва да ипотекират за да може да платят данъка ,тепърва ще се уточнява процента ,но може да стигне 40% както е в Англия и така постепенно ще ви отнемат имотите който не може да плати.Също Световната банка е препоръчала на правителството за да попълнят хазната и да могат да плащат стотиците милиарди заеми които Тиквата и Прасето теглиха и много от тези пари откраднаха да въведат Задължителна застраховка на имот както е в САЩ ,това може да достигне до 10 000 на година може и повече за големи и скъпи имоти и който не може да плати ,имота може да бъде запориран и отнет в полза на държавата.Така че чичо ви Клаус Шваб от WEF ви каза за Agenda 2030 - Няма да притежавате нищо,но ще бъдете щастливи ,кое не вие е ясно.
    P.S.Гласувайте пак за Тиквата и Прасето и ПП(Прости Пvтки) да останете без имоти

    Коментиран от #3

    13:26 05.03.2026

  • 2 Тотално сбъркана територия!

    9 0 Отговор
    Пращат правителствени самолети да връщат богаташите от Дубай!

    13:27 05.03.2026

  • 3 И защо трябва да оставям наследсво

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    на моите готованковци, които чакат само наготово да им падне нещо от небето?

    13:30 05.03.2026

  • 4 Хипотетично

    2 0 Отговор
    Да се уповаваме на ЕЦБ да охлажда ентусиазма на новите полит елити да харчат безогледно, защото са получили властта да го правят.

    13:31 05.03.2026

  • 5 Колко милиарда

    2 1 Отговор
    отиват за държавното ОПГ - МРВ

    13:46 05.03.2026

