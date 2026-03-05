Новини
Спорт »
Тенис »
Денис Шаповалов елиминира Стефанос Циципас в драматичен сблъсък на Индиън Уелс

Денис Шаповалов елиминира Стефанос Циципас в драматичен сблъсък на Индиън Уелс

5 Март, 2026 13:35 449 0

  • мастърс 1000 -
  • турнир-
  • индиън уелс-
  • тенис-
  • денис шаповалов-
  • стефанос циципас

Гаел Монфис се наложи над квалификанта Алекси Галарно

Денис Шаповалов елиминира Стефанос Циципас в драматичен сблъсък на Индиън Уелс - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуващо начало на Мастърс 1000 турнира в Индиън Уелс! Канадската тенис звезда Денис Шаповалов демонстрира характер и класа, като надделя над гръцкия ас Стефанос Циципас с 6:2, 3:6, 6:4 в първия кръг на престижната надпревара с награден фонд от внушителните 9,415 милиона долара.

Още от първите минути на корта Шаповалов показа, че е дошъл за победа. Със светкавични удари и безкомпромисна игра, той си осигури убедителен аванс, спечелвайки първия сет с 6:2.

Във втората част обаче Циципас, известен със своя боен дух, обърна развоя и изравни резултата, изпращайки мача в решителен трети сет.

В най-напрегнатите моменти на двубоя, когато всичко можеше да се обърне във всяка посока, Шаповалов запази хладнокръвие. Той реализира единствения пробив в десетия гейм на третия сет, с което сложи точка на спора и си осигури място във втория кръг.

„Да се изправиш срещу съперник от ранга на Стефанос още в началото е истинско предизвикателство. И двамата искахме победата на всяка цена, затова трябваше да покажа най-доброто от себе си. Радвам се, че успях да се справя и да продължа напред“, сподели щастливият Шаповалов след срещата, цитиран от ATP.

Следващото препятствие пред канадеца ще бъде Томас Мартин Ечевери, който стартира директно от втори кръг като поставен под номер 29 в схемата.

Денят в Индиън Уелс предложи още интересни резултати – френският ветеран Гаел Монфис, получил уайлдкард, се наложи с 6:3, 6:4 над квалификанта Алекси Галарно, а италианецът Матео Беретини показа воля и обърна Адриан Манарино с 4:6, 7:5, 7:5.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове