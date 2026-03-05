Денис Шаповалов елиминира Стефанос Циципас в драматичен сблъсък на Индиън Уелс

Вълнуващо начало на Мастърс 1000 турнира в Индиън Уелс! Канадската тенис звезда Денис Шаповалов демонстрира характер и класа, като надделя над гръцкия ас Стефанос Циципас с 6:2, 3:6, 6:4 в първия кръг на престижната надпревара с награден фонд от внушителните 9,415 милиона долара.

Още от първите минути на корта Шаповалов показа, че е дошъл за победа. Със светкавични удари и безкомпромисна игра, той си осигури убедителен аванс, спечелвайки първия сет с 6:2.

Във втората част обаче Циципас, известен със своя боен дух, обърна развоя и изравни резултата, изпращайки мача в решителен трети сет.

В най-напрегнатите моменти на двубоя, когато всичко можеше да се обърне във всяка посока, Шаповалов запази хладнокръвие. Той реализира единствения пробив в десетия гейм на третия сет, с което сложи точка на спора и си осигури място във втория кръг.

„Да се изправиш срещу съперник от ранга на Стефанос още в началото е истинско предизвикателство. И двамата искахме победата на всяка цена, затова трябваше да покажа най-доброто от себе си. Радвам се, че успях да се справя и да продължа напред“, сподели щастливият Шаповалов след срещата, цитиран от ATP.

Следващото препятствие пред канадеца ще бъде Томас Мартин Ечевери, който стартира директно от втори кръг като поставен под номер 29 в схемата.

Денят в Индиън Уелс предложи още интересни резултати – френският ветеран Гаел Монфис, получил уайлдкард, се наложи с 6:3, 6:4 над квалификанта Алекси Галарно, а италианецът Матео Беретини показа воля и обърна Адриан Манарино с 4:6, 7:5, 7:5.