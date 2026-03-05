Италия ще изпрати системи за ПВО в държавите от Персийския залив

Новини
Премиерът Джорджa Мелони заяви, че мярката цели защита на съюзниците и на хилядите италиански граждани и военни в региона

Италия ще изпрати системи за противовъздушна отбрана на държавите от Персийския залив, които бяха подложени на обстрел от Иран. Това съобщи италианският премиер Джорджa Мелони, цитирана от агенция АНСА, предава News.bg.

По думите ѝ, подобно на Обединеното кралство, Франция и Германия, Рим възнамерява да окаже помощ на страните от региона. Тя подчерта, че решението е продиктувано не само от приятелските отношения с тези държави, но и от факта, че там живеят десетки хиляди италиански граждани, както и около 2000 италиански военнослужещи, чиято сигурност трябва да бъде гарантирана.

Мелони отбеляза още, че Персийският залив е от ключово значение за доставките на суровини.

Италианският министър-председател изрази и безпокойство от ескалацията на конфликта около Иран. Според нея реакцията на Техеран е била непропорционална, като визира атаките срещу държави от Персийския залив, в които се намират американски военни бази.

„Очевидно съм загрижена и за последиците за Италия“, добави тя.


  • 1 Данко Харсъзина

    20 3 Отговор
    Жабарската другарка Пъпешони винаги играе двойни игри. Не е чувала приказката - от два стола на земята.

    Коментиран от #16

    13:30 05.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 И кво стана

    19 2 Отговор
    Свърши джепането на коалицията на желаещите след месец запада е на колене

    13:31 05.03.2026

  • 4 Сладурана

    18 1 Отговор
    Ами ако потрябват на италианците?

    Коментиран от #9, #11

    13:31 05.03.2026

  • 5 Сталин

    20 1 Отговор
    Чакай малко нали Доналд J Epstein ни обясняваше колко е велика американската армия а сега реве като малко дете защото великите перси го ошамариха и трябва сега другите пудели да джафкат срещу Иран

    13:33 05.03.2026

  • 6 Сталин

    22 1 Отговор
    Западните мародери от НАТо са страхливи кучета ,никога не се бият един срещу един ,глутницата страхливи кучета от НАТо се събират да бият една държава като Ирак,Либия,Сирия, Афганистан, Югославия ,Иемен и най често бомбят колибите на кафевите хора в джунглата

    13:33 05.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 АЛО КАКО

    14 1 Отговор
    ДАЙ ГИ НА ЗЕЛЕНСКИ ЧЕ МУ СВЪРШВАТ РАКЕТИТЕ ОТ КОГА Е РЕВНАЛ

    13:34 05.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Лошо ми е

    15 0 Отговор
    Вместо не мен да ми пратят,аз шех да им ги продам;Зеленият потник най корумпираните урки!😂

    13:34 05.03.2026

  • 11 Ти мани италианците

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сладурана":

    Ами ако потрябват на Зелю пора?

    13:35 05.03.2026

  • 12 Атина Палада

    15 1 Отговор
    САЩко ги привърши и започна да проси от тук и там:)) Ех,тоя САЩко бре,хем напикан,хем се ежи:)

    13:35 05.03.2026

  • 13 ЗЕЛЕНСКИ В ШОК!

    12 1 Отговор
    Що тъй ве...?!
    А за мен-кога...?!

    13:35 05.03.2026

  • 14 Ганя Путинофила

    12 5 Отговор
    Жабарите се правят на ударени!
    Само Италия от Европа купуваше ирански петрол!

    13:35 05.03.2026

  • 15 Сатана Z

    2 10 Отговор
    Незнам защо разправят,че "первая армия в мире " можела да защити своите васали -бензиноколонки монархии в Залива?

    13:35 05.03.2026

  • 16 Сталин

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Някой да се сеща жабарите някога да са печелили война в цялата история на света

    Коментиран от #23

    13:35 05.03.2026

  • 17 Госあ

    15 2 Отговор
    очевидно Чичолина е загрижена за американските бази, които не могат сами да осигурят защитата си.

    13:36 05.03.2026

  • 18 Ззз

    13 1 Отговор
    За кyчkата на Тръмп реакцията на Иран била непропорционална - трябвало просто да клекнат на юдеокраварите, подобно на нея!

    13:38 05.03.2026

  • 19 ООрана държава

    9 0 Отговор
    После зелю ще ги иска

    13:39 05.03.2026

  • 20 Антон

    11 1 Отговор
    Явно новините в ТГ че Иран е попилял американското ПВО в Близкия изток са истина. В противен случай за какво Италия ще праща свои системи там.
    Другото интересно е че вече 4 години Русия се бори с пейтриът. Те, руснаците, вече много добре знаят такточески как да се отнасят към американското пво. Това знание разбира се е споделено с Иран.

    13:41 05.03.2026

  • 21 Баш Хайдутин и действащ комунист

    10 0 Отговор
    ФАШ си ги искат от Южна Корея, също и от Японие ! Сега е момента Китай да си вземе Тайван.

    13:46 05.03.2026

  • 22 Хохо Бохо

    8 0 Отговор
    Що? Да не свършиха ракетите епщайните????

    13:50 05.03.2026

  • 23 Данко Харсъзина

    8 0 Отговор

    До коментар #16 от "Сталин":

    Фелдмаршал Кайтел попитал по повод франсетата след ВСВ - ха, и тези ли са ни победили? А един чичак от рекламите на Кауфланда казваше - койт играй пичели, койт ни играй ни пичели. И другарката Пъпешони иска все да е победителка, ама с два пъпеша под една мишница май няма да я бъде още дълго.

    13:51 05.03.2026

  • 24 си пън

    5 0 Отговор
    ха ха а за миризливеца нема пво,ще има рев

    Коментиран от #25

    14:11 05.03.2026

  • 25 Че то...

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "си пън":

    ...останаха ли му на Зелко,веч сълзи...?!
    Та той вече 4 года-орева орталъка-все нещо иска,все нещо писка...!

    14:18 05.03.2026

  • 26 Теслатъ

    1 0 Отговор
    Не е заради защитата за над 2,000 италианци живеещи из арабските Монархии, а заради Нефта и Газа! -))))

    14:25 05.03.2026

