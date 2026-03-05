Италия ще изпрати системи за ПВО в държавите от Персийския залив

Италия ще изпрати системи за противовъздушна отбрана на държавите от Персийския залив, които бяха подложени на обстрел от Иран. Това съобщи италианският премиер Джорджa Мелони, цитирана от агенция АНСА, предава News.bg.
По думите ѝ, подобно на Обединеното кралство, Франция и Германия, Рим възнамерява да окаже помощ на страните от региона. Тя подчерта, че решението е продиктувано не само от приятелските отношения с тези държави, но и от факта, че там живеят десетки хиляди италиански граждани, както и около 2000 италиански военнослужещи, чиято сигурност трябва да бъде гарантирана.
Мелони отбеляза още, че Персийският залив е от ключово значение за доставките на суровини.
Италианският министър-председател изрази и безпокойство от ескалацията на конфликта около Иран. Според нея реакцията на Техеран е била непропорционална, като визира атаките срещу държави от Персийския залив, в които се намират американски военни бази.
„Очевидно съм загрижена и за последиците за Италия“, добави тя.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #16
13:30 05.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 И кво стана
13:31 05.03.2026
4 Сладурана
Коментиран от #9, #11
13:31 05.03.2026
5 Сталин
13:33 05.03.2026
6 Сталин
13:33 05.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 АЛО КАКО
13:34 05.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Лошо ми е
13:34 05.03.2026
11 Ти мани италианците
До коментар #4 от "Сладурана":Ами ако потрябват на Зелю пора?
13:35 05.03.2026
12 Атина Палада
13:35 05.03.2026
13 ЗЕЛЕНСКИ В ШОК!
А за мен-кога...?!
13:35 05.03.2026
14 Ганя Путинофила
Само Италия от Европа купуваше ирански петрол!
13:35 05.03.2026
15 Сатана Z
13:35 05.03.2026
16 Сталин
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Някой да се сеща жабарите някога да са печелили война в цялата история на света
Коментиран от #23
13:35 05.03.2026
17 Госあ
13:36 05.03.2026
18 Ззз
13:38 05.03.2026
19 ООрана държава
13:39 05.03.2026
20 Антон
Другото интересно е че вече 4 години Русия се бори с пейтриът. Те, руснаците, вече много добре знаят такточески как да се отнасят към американското пво. Това знание разбира се е споделено с Иран.
13:41 05.03.2026
21 Баш Хайдутин и действащ комунист
13:46 05.03.2026
22 Хохо Бохо
13:50 05.03.2026
23 Данко Харсъзина
До коментар #16 от "Сталин":Фелдмаршал Кайтел попитал по повод франсетата след ВСВ - ха, и тези ли са ни победили? А един чичак от рекламите на Кауфланда казваше - койт играй пичели, койт ни играй ни пичели. И другарката Пъпешони иска все да е победителка, ама с два пъпеша под една мишница май няма да я бъде още дълго.
13:51 05.03.2026
24 си пън
Коментиран от #25
14:11 05.03.2026
25 Че то...
До коментар #24 от "си пън":...останаха ли му на Зелко,веч сълзи...?!
Та той вече 4 года-орева орталъка-все нещо иска,все нещо писка...!
14:18 05.03.2026
26 Теслатъ
14:25 05.03.2026