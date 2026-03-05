Италия ще изпрати системи за ПВО в държавите от Персийския залив

Италия ще изпрати системи за противовъздушна отбрана на държавите от Персийския залив, които бяха подложени на обстрел от Иран. Това съобщи италианският премиер Джорджa Мелони, цитирана от агенция АНСА, предава News.bg.

По думите ѝ, подобно на Обединеното кралство, Франция и Германия, Рим възнамерява да окаже помощ на страните от региона. Тя подчерта, че решението е продиктувано не само от приятелските отношения с тези държави, но и от факта, че там живеят десетки хиляди италиански граждани, както и около 2000 италиански военнослужещи, чиято сигурност трябва да бъде гарантирана.

Мелони отбеляза още, че Персийският залив е от ключово значение за доставките на суровини.

Италианският министър-председател изрази и безпокойство от ескалацията на конфликта около Иран. Според нея реакцията на Техеран е била непропорционална, като визира атаките срещу държави от Персийския залив, в които се намират американски военни бази.

„Очевидно съм загрижена и за последиците за Италия“, добави тя.