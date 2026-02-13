Как руските потребители останаха без YouTube и WhatsApp

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Домейните YouTube и WhatsApp вече са недостъпни в Русия както в браузърите, така и в приложенията за мобилни телефони. Какво налага тази блокада и може ли тя да бъде заобиколена?

Роскомнадзор (службата, която контролира връзките, информационните технологии и масовите комуникации в Русия - б.ред.) премахна домейна YouTube от DNS-сървърите и сайтът вече е недостъпен. Същевременно в Русия тече нова кампания за блокиране на Телеграм. Експертите казват, че така Роскомнадзор преминава към решителни действия: изцяло блокира услугите, които не са под негов контрол.

Анонимно проучване сред аудиторията на ДВ на руски показа, че 46 процента от потребителите в Русия продължават да ползват YouTube чрез VPN, 24 на сто споделят, че проблемите остават дори при включен VPN, 27% са заявили, че не живеят в Русия, а три процента - че не използват VPN, но не са се сблъскали с проблеми при използването на услугата.

Фундаментална промяна в ограничението на достъпа до сайтовете

За изчезването на домейна YouTube и пълната му недостъпност без VPN първо бе съобщено в канал в Телеграм. На 11 февруари това се случи и с домейна WhatsApp, който също престана да съществува за руските потребители.

Експертът по интернет-цензурата Михаил Климарев отбелязва, че „премахването на домейните е много лош знак", а независимият експерт по телекомуникациите Алексей Учакин изказва пред новинарския сайт РБК едно свое предположение: възможно е мощностите на оборудването на Роскомнадзор за постепенно забавяне вече да не са достатъчни, поради което регулаторът да е решил да премине към по-твърд и надежден начин на блокиране, за да освободи ресурси за кампанията срещу Телеграм. Това обаче засега не може да бъде потвърдено, тъй като официални разяснения от страна на Роскомнадзор липсват.

Нов тип блокиране на сайтовете в Русия

По информация от Телеграм, към датата 11 февруари от Националната система с имената на домейни (НСИД, т.е. DNS-сървърите) са били премахнати 13 сайта, сред които на Дойче веле (ДВ), БиБиСи, Фейсбук, Инстаграм, Свобода и др., макар че по закон достъпът до тях би трябвало да се запази.

Преди Роскомнадзор използваше други начини за ограничаване на достъпа и най-вече технологията DPI (Deep Packet Inspection), която позволява интернет-трафикът да се анализира и филтрира. Чрез тази технология властите изкуствена забавяха скоростта за предаването на данни, поради което например видеата за руските потребители на YouTube се зареждаха бавно или пък изобщо не се зареждаха. Но услугата оставаше технически достъпна и работеше с прекъсвания.

Какво казват потребители на YouTube?

Пред ДВ потребители на YouTube заявяват, че качеството на достъпа се е влошило - дори с използването на VPN има забавяния, а връзката е много нестабилна.

В социалните мрежи в Русия потребителите масово споделят съвети как да бъде заобиколена блокадата - например чрез смяна на DNS-сървъра, т.е. да се използват други публични адреси. Някои потребители обаче се опасяват, че ако променят настройките си, властите могат да регистрират техните опити за заобикаляне на цензурата и „търсенето на забранено съдържание", което в Русия се наказва с глоба до 5000 рубли (55 евро). Формално YouTube не е признат за „нежелателна организация" в Русия, но руските власти редовно обвиняват платформата в разпространяването на забранена информация.

Какво да правят обикновените потребители?

Руските власти могат и в бъдеще да комбинират различни начини за блокиране, затруднявайки все повече достъпа до услугите, като най-лесният начин за преодоляването на забраните остава използването на VPN. Правозащитната организация „Роскомсвобода" обаче препоръчва преди избора на VPN да се проучи рейтингът на провайдърите на този вид услуги.

И според експерта по интернет-цензурата Климарев използването на надежден VPN остава най-ефективното средство за връзка с външния свят. Същевременно той предупреждава, че руските власти могат и да подправят IT-адреси: „И ще се окажете не там, където сте искали". В такъв случай потребителят може да стигне не до истинския сайт, а до негово подправено копие, създадено за кражбата на пароли и банкови данни.

Ще продължат ли блокадите на интернет в Русия?

Експертите са единодушни, че решението за пълна блокада на YouTube и WhatsApp е било взето на фона на началото на новия етап на натиск спрямо Телеграм и вероятното използване на значителни технически ресурси от страна на Роскомнадзор. По-рано службата официално потвърди ограниченията по отношение на месинджъра. Формално регулаторът обяснява тези мерки с „нарушение на руското законодателство" и „заплаха за сигурността на гражданите". Паралелно срещу Телеграм в съда в Москва се разглеждат административни протоколи за отказ от премахването на забранено съдържание и „неизпълнение на ангажиментите на собственика на социалната мрежа". Вече е известно, че месинджърът е санкциониран с почти 11 милиона рубли (120 000 евро).

В перспектива това ще доведе до формирането в Русия на специален сегмент на интернет, който все по-малко ще съвпада с глобалната мрежа, пише Климарев. „В някакъв момент в Русия ще има съвсем друг интернет, различен от световния. И той няма да се ползва с никакво доверие."