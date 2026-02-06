Новини
Няма сделка! "Лукойл" преговаря с още най-малко две компании за продажбата на чуждестранните си активи

6 Февруари, 2026 20:40 2 924 24

Определено все още не е финализирана сделката, Carlyle едва сега започва да разглежда по-отблизо активите на "Лукойл", каза източник, близък до руската енергийна компания

Няма сделка! "Лукойл" преговаря с още най-малко две компании за продажбата на чуждестранните си активи - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Chevron е една от поне двете компании, които се борят за глобалните активи на "Лукойл", въпреки първоначалното споразумение на руската енергийна компания миналата седмица да ги продаде на американската частна инвестиционна компания Carlyle, съобщиха четирима източници, запознати с разговорите, цитирани от Reuters.

Припомняме, че "Лукойл" има срок до 28 февруари, за да продаде активите си. Това е последният краен срок, определен от Министерството на финансите на САЩ, което наложи санкции на "Лукойл" и "Роснефт" миналата година, за да накара Москва да се съгласи на мирно споразумение с Украйна.

Партньорство между Chevron (CVX.N) и базираната в Тексас Quantum Energy Partners, както и група, водена от инвестиционната банка Xtellus Partners, все още води преговори с "Лукойл" и правителството на САЩ относно активите, съобщиха двама източници, запознати с дискусиите. Те отказаха да бъдат назовавани, тъй като информацията е чувствителна.

"Определено все още не е финализирана сделката, Carlyle едва сега започва да разглежда по-отблизо активите на "Лукойл", каза източник, близък до "Лукойл".

"Ветровете все още могат да се променят по отношение на тази продажба“.

"Лукойл" по-рано заяви, че продължава преговорите с други потенциални купувачи.

Quantum и Chevron отказаха коментар.


  • 1 Мъни мъни мъни, животът е пари

    16 4 Отговор
    Ще е американска компания с руски собственици

    20:43 06.02.2026

  • 2 Бесен - Язовец

    22 4 Отговор
    Лукойл няма да се продаде, това е само сороски блян Розов сън!

    20:43 06.02.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    4 6 Отговор
    Лукойл иска 40 милиарда долара за активите си.

    20:43 06.02.2026

  • 4 Бесен - Язовец

    21 4 Отговор
    Лукойл е голям залък за кривите сороски зурли

    20:44 06.02.2026

  • 5 Руди Гела правилно каза

    7 4 Отговор
    Само одържавяване, другото си е чист грабеж и далавера.

    Коментиран от #19

    20:46 06.02.2026

  • 6 Владимир Путин, президент

    8 18 Отговор
    Изненадан, направо съм шокиран че Доналд сгази pyccкие компании след договорките в Анкъридж.
    Меня опять надули ? 😆

    20:47 06.02.2026

  • 7 Сатана Z

    17 4 Отговор
    Бадева жълтооаветната измет си късаше прашките от кеф преди няколко дена.

    20:47 06.02.2026

  • 8 Помак

    5 1 Отговор
    Как се продават имоти като си ги изградил и дандуркат ...трудно

    20:48 06.02.2026

  • 9 Като няма съгласие

    4 14 Отговор
    Ликоил на Скрапа както цяла Русия и тва е!!

    20:49 06.02.2026

  • 10 Всеки ден Милиарди хора се събуждат

    8 13 Отговор
    И благодарят на Бог че не са се Родили в В Русия

    Коментиран от #18

    20:50 06.02.2026

  • 11 Улична Рускиня

    4 12 Отговор
    Ходих за Цигари и кондом винаги от Лукоил
    Жалко сега ще пРъскам Спин на ляво и на дясно

    20:51 06.02.2026

  • 12 Всеки ден

    7 7 Отговор
    цената пада!

    20:52 06.02.2026

  • 13 Родина

    7 2 Отговор
    Зад тази фирма стой Вангард и Блекрок . Хубаво е
    че няма сделка .

    20:58 06.02.2026

  • 14 Българин

    5 7 Отговор
    Ще го дадат на половин цена.Глад мори крепостният добитък.

    20:59 06.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 На краставичар

    3 0 Отговор
    краставици предлагат!

    21:03 06.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Владимир Путин, президент

    3 7 Отговор

    До коментар #10 от "Всеки ден Милиарди хора се събуждат":

    "...Всеки ден Милиарди хора се събуждат и благодарят на Бог че не са се родили в Русия..."

    Да се родиш в Русия е карма, прокоба !!!
    Там между Урал и Камчатка е АДА 😄

    21:41 06.02.2026

  • 19 Какво

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Руди Гела правилно каза":

    ти пука, нали Лукойл не бил руски а на Ротшилд? Какво се пенявите тогава

    04:50 07.02.2026

  • 20 Навярно

    1 0 Отговор
    защото преобладаващата част от тези активи са рафинерии, а понастоящем маржовете в сектора са депресирани.

    07:51 07.02.2026

  • 21 ВВП

    4 0 Отговор
    Така ше преговарят т няколко десетилетия .докато нафтата изчезне от пазара ..

    07:55 07.02.2026

  • 22 Ако

    2 0 Отговор
    някой въобще купи тези активи , ще направи голяма услуга на Лукойл. Ако обаче спрат да работят и бъдат затворени, на някой европейски пазари ще се почувства остър дефицит на горива.

    07:56 07.02.2026

  • 23 ВВП

    3 1 Отговор
    Най голямото качество на бензина е в Лукойл..Това шел,Тотал,БП,ОмВ продават боклук..

    07:57 07.02.2026

  • 24 ВВП

    3 1 Отговор
    Лукойл ,имат най модерните рафинерии в света ...Поради професионални задължения съм имал работа с тотал и репсол,.Там е упадък и мизерия .

    08:00 07.02.2026

