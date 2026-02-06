Няма сделка! "Лукойл" преговаря с още най-малко две компании за продажбата на чуждестранните си активи

Chevron е една от поне двете компании, които се борят за глобалните активи на "Лукойл", въпреки първоначалното споразумение на руската енергийна компания миналата седмица да ги продаде на американската частна инвестиционна компания Carlyle, съобщиха четирима източници, запознати с разговорите, цитирани от Reuters.
Припомняме, че "Лукойл" има срок до 28 февруари, за да продаде активите си. Това е последният краен срок, определен от Министерството на финансите на САЩ, което наложи санкции на "Лукойл" и "Роснефт" миналата година, за да накара Москва да се съгласи на мирно споразумение с Украйна.
Партньорство между Chevron (CVX.N) и базираната в Тексас Quantum Energy Partners, както и група, водена от инвестиционната банка Xtellus Partners, все още води преговори с "Лукойл" и правителството на САЩ относно активите, съобщиха двама източници, запознати с дискусиите. Те отказаха да бъдат назовавани, тъй като информацията е чувствителна.
"Определено все още не е финализирана сделката, Carlyle едва сега започва да разглежда по-отблизо активите на "Лукойл", каза източник, близък до "Лукойл".
"Ветровете все още могат да се променят по отношение на тази продажба“.
"Лукойл" по-рано заяви, че продължава преговорите с други потенциални купувачи.
Quantum и Chevron отказаха коментар.
